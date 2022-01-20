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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЕС и Канада считают реальной российскую угрозу Украине, - Боррель

ЕС и Канада считают реальной российскую угрозу Украине, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Канады Мелани Жоли заявили об обеспокоенности "провокациями и наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы вновь призываем Россию к деэскалации ситуации. Мы в равной степени отвергаем попытки России подорвать фундаментальные принципы европейской безопасности и попытаться переопределить механизмы безопасности и восстановить устаревшие сферы влияния в Европе", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после переговоров с канадским министром иностранных дел.

Отвечая на вопросы, он отметил, что "на украинской границе существует большая угроза, и мы очень серьезно относимся к этой угрозе".

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"Мы рассматриваем это сосредоточение войск на границе с Украиной как что-то, что представляет собой угрозу и может оказаться большой опасностью, и мы работаем вместе с союзниками, чтобы быть готовыми дать ответ, который будет очень дорого стоить России, если произойдет какая-то агрессия против Украины", - добавил Боррель.

В свою очередь глава МИД Канады заявила: "Угроза Украине с российской стороны реальна, что касается нового вторжения в Украину".

Поэтому, пояснила она, ее цель в настоящее время - поддерживать контакты с европейскими коллегами. При этом Жоли подчеркнула важную роль продолжения дипломатических переговоров.

Автор: 

Канада (2092) Боррель Жозеп (784) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+7
Зеленський і Арахуйня сказав , що все нормально ,все спокійно.
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20.01.2022 16:58
+6
Одна наша потерпевшая бубачка вопит, что все нормуль. Т.е. бубачка булки помыла и приему готова.

Твари конченные
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20.01.2022 16:59
+6
Только наши зеленые гниды рассказывают про "фейки" и про "не сейте панику". Отражать агрессию наши гниды готовиться не хотят.
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20.01.2022 17:07
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Зеленський і Арахуйня сказав , що все нормально ,все спокійно.
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20.01.2022 16:58 Ответить
Сказал шо не нада скуплять гречку и спички, а сам побежал скуплять
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20.01.2022 17:06 Ответить
Ага, жінку на Сейшели, бабки в офшори ,квартира в Лондоні
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20.01.2022 17:07 Ответить
У них другие приоритеты. Им пилить бабло важнее защиты страны.

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20.01.2022 17:09 Ответить
Він побіг пекти каравай задля зустрічі москалів.
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20.01.2022 20:08 Ответить
Таки да.

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20.01.2022 17:08 Ответить
Одна наша потерпевшая бубачка вопит, что все нормуль. Т.е. бубачка булки помыла и приему готова.

Твари конченные
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20.01.2022 16:59 Ответить
Только наши зеленые гниды рассказывают про "фейки" и про "не сейте панику". Отражать агрессию наши гниды готовиться не хотят.
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20.01.2022 17:07 Ответить
Та бубочка же сказал что все хорошо. Зачем нагнетать?
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20.01.2022 17:29 Ответить
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20.01.2022 17:43 Ответить
Выразили обеспокоенность. Ну-ну...
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20.01.2022 17:57 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZX8uAOPttHL6Li8KtfDAUB8BHnReBdcD2sw_pcLprkD9FO1rejQQdO3KeK3U_yJGVEKNJSe9R-UbXm_ClH9eGQEsdlfWMJ6CdvkuPvh63WkSbOB5xhKTTE4T3m2fNAd57I&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест

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Россия: Нашему терпению по поводу НАТО пришёл конец. Мы долго запрягали, надо ехать. Так себе и запишите.

Українці: Єхай вже нахій, заї*ав.

Українські ЗМІ: Аааа вони знов нападуть!

Россия: Да, мы нападём! У нас тысячи единиц бронетехники!

Великая Британия: *посылает в Украину восемь самолетов с противотанковыми комплексами.

Россия: ******!

ЗСУ: Оце бріти дають! Зає*ісь, дайте ще.

Россия: Германия, запрети им пролет в твоем воздушном пространстве.

Германия: Ми есть запрещать летать над наш великий фатерлянд с оружием для Украины!

Великая Британия: * облетает Германию.

Українці: Бггг. Вони стрімаються англійських літаків у німецькому небі. Мабуть генетична пам'ять.

Українські ЗМІ: Російські війська мають перевагу у повітрі, бо в України нема проти-повітряної оборони!

51 дівізіон ППО ЗСУ: В смислє?!

Українські ЗМІ: Нам срочно треба військовий експерт у студію, прояснити ситуацію!

Военный эксперт: Я, я могу! Меня позовите!

Українські ЗМІї: Так ти ж вже звільнився. Давайте наступного.

Українці: А може товой... хватить вже військових експертів?

ЗСУ: Шось так експертів до*уя, а в наряд послать нєкого.

Россия: У нас 127 тысяч военнослужащих на ваших границах!

Командувач Тро бригадний генерал Галушкін: *продавлює через Кабмін можливість для Тро застосовувати приватну зброю.

Россия: ******!

Українці: І це в нас ще дівчата на військовий облік не стали.

Российское посольство: *вывозит семьи российских дипломатов.

Українські ЗМІ: Аааа! Вони вивозять діпломатів!

Українці: Фух. Аж легше дихати стало.

ЗСУ: *навчаються стріляти з британських комплексів.

Россия: Что это за ******, почему ничо не срабатывает?

Українці: Заї7ались.

Россия: То есть?

Українці: Ми вже заї5ались боятися. Так собі і запишіть.
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20.01.2022 19:10 Ответить
 
 