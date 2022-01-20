ЕС и Канада считают реальной российскую угрозу Украине, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Канады Мелани Жоли заявили об обеспокоенности "провокациями и наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы вновь призываем Россию к деэскалации ситуации. Мы в равной степени отвергаем попытки России подорвать фундаментальные принципы европейской безопасности и попытаться переопределить механизмы безопасности и восстановить устаревшие сферы влияния в Европе", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после переговоров с канадским министром иностранных дел.

Отвечая на вопросы, он отметил, что "на украинской границе существует большая угроза, и мы очень серьезно относимся к этой угрозе".

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"Мы рассматриваем это сосредоточение войск на границе с Украиной как что-то, что представляет собой угрозу и может оказаться большой опасностью, и мы работаем вместе с союзниками, чтобы быть готовыми дать ответ, который будет очень дорого стоить России, если произойдет какая-то агрессия против Украины", - добавил Боррель.

В свою очередь глава МИД Канады заявила: "Угроза Украине с российской стороны реальна, что касается нового вторжения в Украину".

Поэтому, пояснила она, ее цель в настоящее время - поддерживать контакты с европейскими коллегами. При этом Жоли подчеркнула важную роль продолжения дипломатических переговоров.