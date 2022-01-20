ЕС и Канада считают реальной российскую угрозу Украине, - Боррель
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Канады Мелани Жоли заявили об обеспокоенности "провокациями и наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы вновь призываем Россию к деэскалации ситуации. Мы в равной степени отвергаем попытки России подорвать фундаментальные принципы европейской безопасности и попытаться переопределить механизмы безопасности и восстановить устаревшие сферы влияния в Европе", - сказал глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после переговоров с канадским министром иностранных дел.
Отвечая на вопросы, он отметил, что "на украинской границе существует большая угроза, и мы очень серьезно относимся к этой угрозе".
"Мы рассматриваем это сосредоточение войск на границе с Украиной как что-то, что представляет собой угрозу и может оказаться большой опасностью, и мы работаем вместе с союзниками, чтобы быть готовыми дать ответ, который будет очень дорого стоить России, если произойдет какая-то агрессия против Украины", - добавил Боррель.
В свою очередь глава МИД Канады заявила: "Угроза Украине с российской стороны реальна, что касается нового вторжения в Украину".
Поэтому, пояснила она, ее цель в настоящее время - поддерживать контакты с европейскими коллегами. При этом Жоли подчеркнула важную роль продолжения дипломатических переговоров.
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Твари конченные
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Россия: Нашему терпению по поводу НАТО пришёл конец. Мы долго запрягали, надо ехать. Так себе и запишите.
Українці: Єхай вже нахій, заї*ав.
Українські ЗМІ: Аааа вони знов нападуть!
Россия: Да, мы нападём! У нас тысячи единиц бронетехники!
Великая Британия: *посылает в Украину восемь самолетов с противотанковыми комплексами.
Россия: ******!
ЗСУ: Оце бріти дають! Зає*ісь, дайте ще.
Россия: Германия, запрети им пролет в твоем воздушном пространстве.
Германия: Ми есть запрещать летать над наш великий фатерлянд с оружием для Украины!
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Українські ЗМІ: Російські війська мають перевагу у повітрі, бо в України нема проти-повітряної оборони!
51 дівізіон ППО ЗСУ: В смислє?!
Українські ЗМІ: Нам срочно треба військовий експерт у студію, прояснити ситуацію!
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Українські ЗМІї: Так ти ж вже звільнився. Давайте наступного.
Українці: А може товой... хватить вже військових експертів?
ЗСУ: Шось так експертів до*уя, а в наряд послать нєкого.
Россия: У нас 127 тысяч военнослужащих на ваших границах!
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