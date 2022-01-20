УКР
США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги, - Псакі

Вашингтон останнім часом надав найбільшу допомогу Україні, заявила представник Білого дому Джен Псакі.

"США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії, зокрема й оборонні системи", - заявила Джен Псакі на пресконференції у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Минулого тижня телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці грудня минулого року без зайвого розголосу санкціонувала виділення Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі $200 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сприйматимуть як вторгнення будь-який перетин українського кордону російськими військами, - Псакі

+9
20.01.2022 23:33 Відповісти
+8
И за это им и всем настоящим друзьям и союзникам огромное человеческое спасибо от народа Украины.
20.01.2022 23:31 Відповісти
+7
Ну, вообще-то на складах до сих пор сидит просто масса всякого, от берцев до вертолетов, предназначенных когда-то для Афганистана. Все это нужно перебрасывать в Украину. Еще вчера.
20.01.2022 23:40 Відповісти
Господа присяжные, лёд тронулся.
20.01.2022 23:30 Відповісти
Хорошо ,но МАЛО ,надо в сотни ,тысячи раз больше ,Украина защищает ВЕСЬ МИР !
20.01.2022 23:31 Відповісти
Зачем? Насколько я вижу - с тем вооружением, оборудованием, боевыми кораблями, учебными программами и прочим, передаваемым союзниками - у ВСУ большие проблемы в освоении. Не хватает ни времени ни людей. Куда в сотни раз больше?
20.01.2022 23:38 Відповісти
20.01.2022 23:33 Відповісти
А можна нам ще, від дружніх Штатів, нормального головнокомандувача, а не це зелене лайно?

Мені відомо, що то "ми" його обрали... Але дуже прошу...
20.01.2022 23:33 Відповісти
Дякуєм.Але Ви виконуєте взяті зобовязання в Будапешті.
20.01.2022 23:33 Відповісти
зебил?
20.01.2022 23:35 Відповісти
Зачем ему зебил?
20.01.2022 23:38 Відповісти
Хто?
20.01.2022 23:51 Відповісти
А может ты и прав...
21.01.2022 08:52 Відповісти
гроші ******* тишу...
20.01.2022 23:48 Відповісти
Буде зброя, буде тиша...
21.01.2022 00:05 Відповісти
В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе. Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.
21.01.2022 00:13 Відповісти
Та не, нацистам очень далеко до коммунистов...

Но то что это уже будет третья мировая война, которую замутили немецкие жирные вонючие свиньи - это факт...
21.01.2022 08:54 Відповісти
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия готова и дальше поставлять оружие Украине. На данный момент, по его словам, уже передано 2000 NLAW и их поставки могут быть продолжены. Плюс Британия посылает восемьсот инструкторов.
21.01.2022 00:34 Відповісти
США сливало в Афганистан по миллиарду долларов еженедельно, по словам Байдена. Хотелось бы такой же поддержки и Украине.
21.01.2022 01:32 Відповісти
Ох я посмеюсь, если прямая военная помощь странами НАТО будет оказана "под серым флагом", без лишней официальной балабольщины и потом скажут "это Украина сама защитилась"
21.01.2022 01:38 Відповісти
 
 