США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги, - Псакі

Вашингтон останнім часом надав найбільшу допомогу Україні, заявила представник Білого дому Джен Псакі.

"США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії, зокрема й оборонні системи", - заявила Джен Псакі на пресконференції у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Минулого тижня телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці грудня минулого року без зайвого розголосу санкціонувала виділення Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі $200 млн.

