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Новини Війна
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США сприйматимуть як вторгнення будь-який перетин українського кордону російськими військами, - Псакі

США сприйматимуть як вторгнення будь-який перетин українського кордону російськими військами, - Псакі

Будь-яке перетинання російськими військами кордону з Україною розглядатиметься Вашингтоном як вторгнення.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо якісь російські війська перейдуть кордон з Україною, це буде новим вторгненням, і воно зіткнеться зі швидкою, суворою та єдиною відповіддю Сполучених Штатів та наших союзників", - йдеться у заяві чиновниці.

При цьому вона наголосила, що "це ясно дав зрозуміти президентові Росії президент Байден".

Псакі сказала, що Байден "за багаторічним досвідом знає, що росіяни мають великий арсенал агресивних дій".

Вони крім безпосередньо військових містять "кібератаки і воєнізовану тактику".

Вона додала, що на пресконференції, що завершилася, Байден підтвердив, що "ці акти російської агресії" також чекає "рішуча, і єдина відповідь".

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Нагадаємо, на пресконференції президент США попередив, що Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками для її економіки у разі, якщо вторгнеться до України.

"Якщо вони зроблять (в Україні. - Ред.) те, що вони здатні зробити, це стане катастрофою для Росії. Наші союзники і партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", - заявив він.

Президент наголосив, що керівництво РФ "ніколи не стикалося з такими санкціями, які США обіцяють запровадити".

Автор: 

армія рф (17551) Байден Джо (2889) кордон (4777) росія (65415) США (23085) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+12
вони вже тут. з 2014 року.
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20.01.2022 08:59
+6
Тобто увімкни мозок якщо він є звісно ж....Штати не можуть відмотати те що вже сталося , мова йде про нові зазіхання московитів
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20.01.2022 09:22
+5
все - зеленій опі не рухатися....
держдеп як той чіп і дейл
а ви пийте гуляйте - все від всіх вимагайте, в бурковелі катайте, на сейшелах горіть...
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20.01.2022 09:12
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вони вже тут. з 2014 року.
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20.01.2022 08:59 Відповісти
Тобто, якщо кацапи наступатимуть з Криму та ордло, то ніяких наслідків для них не буде, бо це не перетин кордону.
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20.01.2022 09:07 Відповісти
Тобто увімкни мозок якщо він є звісно ж....Штати не можуть відмотати те що вже сталося , мова йде про нові зазіхання московитів
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20.01.2022 09:22 Відповісти
все - зеленій опі не рухатися....
держдеп як той чіп і дейл
а ви пийте гуляйте - все від всіх вимагайте, в бурковелі катайте, на сейшелах горіть...
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20.01.2022 09:12 Відповісти
Стесняюсь спросить: 2014 г. не считается?
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20.01.2022 10:49 Відповісти
А гавноконвої не рахуються ?
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20.01.2022 11:14 Відповісти
Госпожа Псаки. Изнасиловать Вас в пол члена - это не страшно? А вот, когда по самые помидоры, тогда конечно...
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20.01.2022 11:35 Відповісти
Косабе, тебе, про щось питали? Ні, то ж не іпуть, ногами не совай.
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20.01.2022 17:57 Відповісти
Тебя, ватно-кацапского ублюдка изнасиловали уже по самые помидоры ваши новые хозяева - китайцы... Сибирь уже не ваш, не москальский, он уже китайский, пока не де-юре, но уже де-факто, со временем китайцы только флаг над вашими городами и поселками там поменяют и все - вы уже в Китае живете, как очередная китайская провинция, только тупая и забуханная а ты тут своим хлеблом за фубли торгуешь, вместо того, чтобы китаезам войну объявить, падаль ты тупорылая...
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20.01.2022 17:57 Відповісти
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20.01.2022 11:51 Відповісти
Сказати про що хотів?
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20.01.2022 17:58 Відповісти
Это о том, что английские самолеты, привозя противотанковые комплексы, облетают Германию.
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20.01.2022 19:26 Відповісти
Дякую, одразу не зрозумів.
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20.01.2022 20:52 Відповісти
Або текст по дебільному написан ( так сказати труднощі перекладу ) або Псакі не знає , що наш держ кордон кацапи ще в 14 перетнули
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20.01.2022 17:26 Відповісти
1. Байден за свого папєрєдніка не відповідає.
2. Гроші нам дають, зброю теж

Воюємо скільки зможете чи "кац савєтуєт здатца"?
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20.01.2022 18:03 Відповісти
Они что совсем придурки, да вторжения происходят каждый день. А иначе они признают что пересечения границы на Донбассе и в Крыму не является пересечением границы Украины.
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20.01.2022 18:50 Відповісти
Байда и Псаки забыли, что орки пересекли границу, оккупировали Крым и Донбасс уже 8 лет?

Орки не только пересекли границу, но и держат её под своим контролем.

Где санкции?
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20.01.2022 19:11 Відповісти
санкции нельзя увидеть, оне Неслыханные и Невиданные, а Озабоченность без конца и без края !
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20.01.2022 19:44 Відповісти
Псака присутствовала при демократах, когда РФ оккупировали Крым и при этом (если верить Турчинову) просили не сопративляться. Быстро и решительно они отключили SWIFT и арестовали активы РФ. А нет, нифига не сделали, быстро и решительно.
Врет.
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20.01.2022 19:20 Відповісти
А если снова без опознавательных знаков?
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20.01.2022 19:24 Відповісти
Это та псакі, котрая фоткалась с лавровым и машкой в розовой ушанке с красной звездой? Ага, верю-верю...такая же тупая шкура как иренка и эта (как ее?) Ксеня
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20.01.2022 19:29 Відповісти
Это та самая Псаки которая в 2014 или 2015 году заявила что если Украина вздумает восстановить свое ядерное оружие сдерживания то они нас в порошок сотрут !
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20.01.2022 19:49 Відповісти
ссылочку пожалуйста
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20.01.2022 20:19 Відповісти
Гугл тебе в помощь . Это было во время президентства Обамы .Какая то пресс конференция , мне нет смысла наводить напраслину на американского представителя бо сивочолый Наполеон даже не давал ей повода как следует тогда рассердиться но слов из песни не выкинешь.
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20.01.2022 20:50 Відповісти
Не говорила она такого, мохнорылый.
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20.01.2022 20:19 Відповісти
Алень, тупой тут ты.
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20.01.2022 20:20 Відповісти
 
 