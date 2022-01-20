США сприйматимуть як вторгнення будь-який перетин українського кордону російськими військами, - Псакі

Будь-яке перетинання російськими військами кордону з Україною розглядатиметься Вашингтоном як вторгнення.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо якісь російські війська перейдуть кордон з Україною, це буде новим вторгненням, і воно зіткнеться зі швидкою, суворою та єдиною відповіддю Сполучених Штатів та наших союзників", - йдеться у заяві чиновниці.

При цьому вона наголосила, що "це ясно дав зрозуміти президентові Росії президент Байден".

Псакі сказала, що Байден "за багаторічним досвідом знає, що росіяни мають великий арсенал агресивних дій".

Вони крім безпосередньо військових містять "кібератаки і воєнізовану тактику".

Вона додала, що на пресконференції, що завершилася, Байден підтвердив, що "ці акти російської агресії" також чекає "рішуча, і єдина відповідь".

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Нагадаємо, на пресконференції президент США попередив, що Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками для її економіки у разі, якщо вторгнеться до України.

"Якщо вони зроблять (в Україні. - Ред.) те, що вони здатні зробити, це стане катастрофою для Росії. Наші союзники і партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", - заявив він.

Президент наголосив, що керівництво РФ "ніколи не стикалося з такими санкціями, які США обіцяють запровадити".