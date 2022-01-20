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Байден пригрозив Росії зупинкою операцій із доларом у разі ескалації ситуації навколо України

Байден пригрозив Росії зупинкою операцій із доларом у разі ескалації ситуації навколо України

Президент США Джо Байден заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України банки Росії не матимуть змоги проводити операції з американським доларом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він сказав 20 січня під час пресконференції, присвяченої роковинам його керівництва державою.

Байден наголосив, що обіцяє Росії катастрофу у разі ескалації навколо України.

"Путін ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які готують США", - заявив американський лідер.

За його словами, російські банки не зможуть проводити операції з доларами, якщо РФ вторгнеться в Україну.

За словами Байдена, Путін зараз стоїть перед вибором - деескалація та дипломатія чи конфронтація та наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден готовий активно працювати з Конгресом над відповіддю на подальшу агресію Росії щодо України, – Білий дім

Як повідомляє Голос Америки, Байден заявив, що США направили Україні сучасну військову техніку на суму 600 млн. доларів, внаслідок чого Росія зіткнеться з важкими втратами у разі вторгнення. "У Путіна є простий вибір – сказав Байден – деескалація та дипломатія чи вторгнення та наслідки"

Президент США нагадав, що Росія – один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки. Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи. Проблеми очікують і на російську валюту.

Байден Джо (2889) долар (537) путін володимир (23889) росія (65415) США (23085)


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Топ коментарі
+49
Зря ******** с США решила бодаться.
Быстро тупые иваны забыли КТО им дебилам помог даже в 1941 . Ведь США и Британия могли договориться с гитлером. Забыли иваны сколько сил, ресурсов, людей было задействовано на НЕ восточном фронте. Не могут понять иваны, что сделать 1 подводную лодку, обучить экипаж это далеко не 1 и не 5 танков. А лодок построили 1154. Забилы иваны что большая часть люфтваффе воевала также НЕ на восточном фронте. Про лендлиз забыли. А до этого забыли КТО искренне помогал гитлеру ДО 2 мировой и во время 2 мировой. Не ссср?
Не взирая на феноменальную помощь ссср сумашедшими потерями с тупыми коневодами (жуков) потеряв десятки миллионов людей все же победил. НЕ сам, а вместе с США (экономика №1 во 2 мировой), Британией (с колониями).
Теперь тупые иваны снова мнут себя вяликими. сралин тоже себя мнил. Десятки тысяч танков (и не абы каких), самолетов, гигантская армия. НО, просрал
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20.01.2022 08:35
+30
Они запретят Штатам операции в рублях...))))
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20.01.2022 08:38
+23
Перейдуть на "юані"! Я з нетерпінням очікую час коли "друг Сі" перейде до другої стадії анексії Сибіру! Мабуть як Кремль виведе всі боєздатні в/ч разом з технікою та ************ з Сибіру - щоб місцеві не спохватилися і не взялися за збройний спротив китайськый анексії А тоді "кремлівські" розведуть руками і "розгублено" скажуть своєму "бидлу": "Мы ажидали нападения "хахлов" с НАТОй а подлые китайцы ударили в спину! Но ничего не поделаешь - будем жить без Сибири! Дарагие саатечественники! Придётся жить без сибирской нефти с газом золота алмазов и угля Затягивайте пояса!"
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20.01.2022 08:39
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Було би непогано знову зробити рубль дерев'яним. Хоча назва "рубль" знову таки походження Київської Русі, треба щоби Московія перейшла на свій ісконний теньга (деньга)))
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20.01.2022 08:32 Відповісти
Рубль якраз "їхній" Виник після розгрому Великого князівства Київського Його гроші ще не ввійшли в обіг Володимиро-суздальців - вони розплачувалися шматками срібла награбованого у русичів ( рубали "гривни" нашийні та інші вироби з срібла Звідси і "рубль" "Тенге" - "звенящий" з"явилися пізніше
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20.01.2022 08:44 Відповісти
так рубль это и есть обрубок гривны, они на столько были нищие что не могли нормально расплачиваться на торговлях, в результате пришла в пьяную бошку только одна идея, рубить гривну на куски)))
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20.01.2022 15:00 Відповісти
кремлёвские крысы
от этого не забедуют,
а вот серые воронежские мыши
могут затревожиться
заглянув под матрасы,
как же они харчеваться то будут ?
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20.01.2022 08:34 Відповісти
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20.01.2022 09:01 Відповісти
А чого ***** таке високе?
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20.01.2022 10:29 Відповісти
так в нього ж туфлі на каблуках.
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20.01.2022 11:29 Відповісти
100% там каблук минімум 10 см, а що б приховати брюки довгі звисають донизу на фото це видно
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20.01.2022 11:35 Відповісти
дрібний щур відкидує найбільшу тінь
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20.01.2022 13:36 Відповісти
Зря ******** с США решила бодаться.
Быстро тупые иваны забыли КТО им дебилам помог даже в 1941 . Ведь США и Британия могли договориться с гитлером. Забыли иваны сколько сил, ресурсов, людей было задействовано на НЕ восточном фронте. Не могут понять иваны, что сделать 1 подводную лодку, обучить экипаж это далеко не 1 и не 5 танков. А лодок построили 1154. Забилы иваны что большая часть люфтваффе воевала также НЕ на восточном фронте. Про лендлиз забыли. А до этого забыли КТО искренне помогал гитлеру ДО 2 мировой и во время 2 мировой. Не ссср?
Не взирая на феноменальную помощь ссср сумашедшими потерями с тупыми коневодами (жуков) потеряв десятки миллионов людей все же победил. НЕ сам, а вместе с США (экономика №1 во 2 мировой), Британией (с колониями).
Теперь тупые иваны снова мнут себя вяликими. сралин тоже себя мнил. Десятки тысяч танков (и не абы каких), самолетов, гигантская армия. НО, просрал
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20.01.2022 08:35 Відповісти
Полная деградация, тогда рыжий таракан хотя бы понимал, что ни#рена он не выиграл ВМВ и даже не проводил в последствии никаких торжественных мероприятий по случаю окончания ВМВ.
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20.01.2022 08:45 Відповісти
Все так ! Інавіть у 1990-х завалили ножками буша щоб не подохли....З України також поставки йшли...Тепер од"їлись і знову "ми вперде" і знову п"яний дурак не контроліруєм.
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20.01.2022 08:45 Відповісти
Навіть той же "браконьер русского народа" (с) Жюков в одному з варіантів своїх мемуарів визнав, що без поставок з США різних порохів, вибухівки для начинення снарядів та хімічної сировини для її виробництва красній армії не було б чим стріляти. Не варилась би броня для Т-34, не вироблялись ЯКи та ІЛи, бо Сраніський рейх мав мізер свого алюмінію. І так далі. А тил і фронт без харчів з США помирали б з голоду.
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20.01.2022 08:50 Відповісти
А русские не хотят знать правды, их устраивает сказка от *****, потому и Мемориал закрыли, чтобы сказку не подрывал...
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20.01.2022 09:37 Відповісти
Да зачем далеко ходить, ещё в конце 90-х Раша просила у США помощь - "Ещё немного еды", Карл!

https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/
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20.01.2022 11:10 Відповісти
Они запретят Штатам операции в рублях...))))
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20.01.2022 08:38 Відповісти
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20.01.2022 12:56 Відповісти
Да, это точно сильно ударит парашу. Россия если не на первом месте, то в первой тройке стран по колличеству баксов. Чем меньше баксов- тем лучше для всех, особенно для штатов.
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20.01.2022 08:39 Відповісти
Перейдуть на "юані"! Я з нетерпінням очікую час коли "друг Сі" перейде до другої стадії анексії Сибіру! Мабуть як Кремль виведе всі боєздатні в/ч разом з технікою та ************ з Сибіру - щоб місцеві не спохватилися і не взялися за збройний спротив китайськый анексії А тоді "кремлівські" розведуть руками і "розгублено" скажуть своєму "бидлу": "Мы ажидали нападения "хахлов" с НАТОй а подлые китайцы ударили в спину! Но ничего не поделаешь - будем жить без Сибири! Дарагие саатечественники! Придётся жить без сибирской нефти с газом золота алмазов и угля Затягивайте пояса!"
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20.01.2022 08:39 Відповісти
А вы откуда об этом в Америке знаете? По себе?
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20.01.2022 09:51 Відповісти
козломордым слово не давали,брысь на швабру
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20.01.2022 09:52 Відповісти
Може він і козломордий,але включи критичне мислення,якщо воно в тебе є.
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20.01.2022 10:12 Відповісти
Пост грубуватий,але справедливий. 30 років "вибирати" у владу різне лайно,підсунуте олігархами,і спостерігати,як грабують країну-треба бути ще тими "патріотами". На повагу заслуговують хіба що армія,добровольці і волонтери,яким захищати країну,а разом з нею і те лайно,яке й створило все те,що ми зараз спостерігаємо.
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20.01.2022 10:10 Відповісти
"...присвяченої роковинам його керівництва державою Джерело: "
==================================================================
Перекладачі Цензора з кацапського язига на мову хлопці хоч куда.
Телепні, роковини це після смерті, а в інших випадках РІЧНИЦЯ. Мало б бути так - присвяченої РІЧНИЦІ його керівництва державою
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20.01.2022 08:41 Відповісти
Діду, ви притомний? Читайте класиків української літератури, щоб не писати таких дурниць.Слово роковини ніколи не було прив'язано лише до смерті чи після смерті.
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20.01.2022 08:57 Відповісти
Очередной Мартын Боруля, давеча отошед от плуга, начинает других украинцев поучать грамоте, бессмертные "украинские правила" пиша. Дабы вам лучше была понятна ваша бестолковость и спесь, истолковываю пояснение на русском языке. Сочинение Ивана Франка, великого украинского писателя, имеет название «Великі роковини» и было создано в честь 100-летия первой «Енеїди» Котляревского, а не чьей-то там годовщине смерти.
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20.01.2022 09:12 Відповісти
Кацапидле, заспокойся. Для мене українська мова рідна, тому я розумію всі її відтінки, а ти, лаптьожник, користуєшся кацапським волапюком. От і користуйся, виродку? Тільки кацапське бидло скаже: "Минула річниця з дня смерті такого то". Українець же скаже: "Наступили роковини від смерті пана такого то".
А загалом, кацапе, ПНХ!
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20.01.2022 09:22 Відповісти
Дубль два для тех у кого особый путь развития украинства - слова "річниця" нет в украинском словаре Бориса Гринченка, великого украинский писателя, лексикографа, переводчика и украиниста. Соответсвенно для слова "роковина" не существует каких-либо смысловых отличий от слова "річниця" .Поэтому кацап тут только ты, причём необразованный, с бесноватыми "правилами" которые вызывают смех у людей сведущих.
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20.01.2022 09:47 Відповісти
Тобто за твоїм недолугим розумінням Іван Франко писав на кацапському волапюку?Чому його твір, присвячений до ювілею українства, названо "Великі роковини"?
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20.01.2022 09:52 Відповісти
я розумію всі її відтінки,
---

Неук, ти не розуміеш простіших речей грамотної української мови - шо слово "роковини" легко може бути прив'язано також до свята без будь-яких "правил"! До свята, бовдур, запам'ятай це нарешті!
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20.01.2022 10:12 Відповісти
РОКОВИ́НИ, вин, мн. Календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події; святкування цієї події. Сьогодні дістав листа од Лисенка. Прохає прислати йому щось до збірника, який має вийти в 100-літні роковини нашої новітньої літератури (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 180); <...>
2); Гідно зустріли трудівники сільського господарства України 40-і роковини Великого Жовтня (Наука і життя, 12, 1957, 5);
// Закінчення повного року від початку якої-небудь події. Так минув пік. Надходили роковини того дня, коли він [Лис Микита] настав на царство (Іван Франко, IV, 1950, 95);
// День народження, іменини. Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! (Леся Українка, III, 1952, 663).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 875.
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20.01.2022 10:46 Відповісти
Це марно, бо він до своєї матері відсилає, бо вона авторітет, вчителька була і десь там ії прадруга секретарувала. Мовознавець у маміной кохте...
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20.01.2022 10:59 Відповісти
Ми з одного джерела "черпонули" - тільки зараз побачив!
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20.01.2022 12:25 Відповісти
роковини це після смерті
===
Бовдур царя кацапьского, такого "правила" в українській мові не існує, у твораїх українських класиків літератури слово "роковини" не прив'язано ні до, ні після смерті. Якби ти читав українськи книжки, не виглядав би неуком.
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20.01.2022 09:58 Відповісти
такий же бовдур як ти доказував мені, що "реєстр" це українське слово, а "список" - кацапизм, коли йому довели що реєстр це взагалі латинь, а чистою українською буде "список" воно злилось, пере тим квакало пнх, кацап і так далі.
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20.01.2022 10:05 Відповісти
Хіба не «перелік»? «Список» насправді виглядає як русизм.
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20.01.2022 12:49 Відповісти
СПИ́СОК, ску, чол.
1. Письмовий перелік кого-, чого-небудь. Пани зраділи, і зразу пішли писатись уставні грамоти та списки. Хто йшов на викуп. Хто зоставався на оброці (Панас Мирний, IV, 1955, 204); Прошу.. подати мені список книжок, які мають перекладатися (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 123); Шляхтичів карали безчестям. Їх.. записували до ганебних списків, щоб позбавити їх на наступному соймі шляхетства і честі (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 551); До школи повалила малеча, якої навіть у вчительських списках не було (Михайло Стельмах, II, 1962, 100); Роздавали [зброю] по списку, записуючи номери (Олесь Гончар, Людина.., 1960, 77);
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20.01.2022 13:08 Відповісти
Телепні, роковини це після смерті,

======
Телепень тут лише ти, який не читав українських письменників, бо в іншому випадку не писав би дурниць та самопальних "правил"
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20.01.2022 10:17 Відповісти
Ого, як тебе, кацапидле, розриває. Відносно "не читав українських письменників" - бидлоїде кацапський, моя покійна мама була вчителькою української мови та літератури, а я сам читав ще, як вона згадувала, в 4 роки. І як ти вважаєш, кацапський телепню, написане на якій мові я читав? До того ж, довбодятле кацапський, я десь згадав про якісь правила? Бидлоїде ***********, я говорю про дух мови, який зрозумілий українцями, для яких мова рідна, на відміну від кацапських п*явок, які присмоктались до Грінченка та Франка. Відносно Грінченка, то крім його застарілого словника існує словник ******** української мови, складений в В цьому інституті, до речі, вченим секретарем працювала, коли складався цей словник, інститутська приятельниця моєї мами Ніна Кучинська. Що стосується Франка, то перші книги його "Абу-Касимові капці" та "Лис Микита" прочитав ще коли вчився в початкових класах. А ти в той час ще "штокав та какав" на общєпонятном, кацапе. Франко в своїх творах взагалі вживав масу галичанських діалектизмів. Та до того ще й переклав якогось чорта на мову "Маніфест комуністичної партії" Маркса та Енгельса.
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20.01.2022 10:42 Відповісти
Кацап, окрім Франка є маса прикладів з інших класиків щодо вживання "роковини" у сенсі свята, так шо йди лісом з своєю відсебятиною, "духом свідомісті правил" , своїми родичами, від яких ти нічому не навчився, окрім дурниць, що існує якась "застаріла українська мова".
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20.01.2022 10:54 Відповісти
РОКОВИ́НИ, вин, мн. Календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події; святкування цієї події. Сьогодні дістав листа од Лисенка. Прохає прислати йому щось до збірника, який має вийти в 100-літні роковини нашої новітньої літератури (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 180); Роковини з дня народження В. І. Леніна - велике інтернаціональне свято (Хлібороб України, 9, 1968, 2); Гідно зустріли трудівники сільського господарства України 40-і роковини Великого Жовтня (Наука і життя, 12, 1957, 5);
// Закінчення повного року від початку якої-небудь події. Так минув пік. Надходили роковини того дня, коли він [Лис Микита] настав на царство (Іван Франко, IV, 1950, 95);
// День народження, іменини. Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! (Леся Українка, III, 1952, 663).

http://sum.in.ua/p/8/875/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 875.

Нагадую: "Академічний" - значить "офіційний"! Саме його використовують при написанні текстів офіційних документів державного значення (так що не надумай "смердіть" про його "совєцькість" - іншого академічного словника в Україні не визнано!)
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20.01.2022 11:58 Відповісти
Визнання своїх помилок у суперечках свідчить про розум та адекватність людини. Але не цьому випадку, бо воно вперте та неосвічене та ще й брехун, не спроможний визнати явного - того, шо сів у калюжу з своїми "правилами української". Отже, слово "роковини" може вживатись в українській мові вільно, не оглядаючись на те, поминки це, чи свято. В нього мама вчителька, а він "чує" дух українства, та цим все сказано!А ви тут з своїми академіями...
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20.01.2022 12:13 Відповісти
Розумієш - і я з "учительської" сім"ї Прадід починав ще до революції Дід - у 30-ті Мати - у 60-ті Мати - до того ж все життя пропрацювала з "розумово відсталими" у допоміжній школі-інтернаті Тому привила звичку все "розжовувать" опоненту От я і звертаюся до "першоджерел" - бо деяким "твердолобим" (як казав капітан Титаренко) "Слова мого мало"!
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20.01.2022 12:22 Відповісти
він вже з'їджає на мотузках, буцімто такого правила нема, але ж він таки чує його "дух". Конструктор новітньої української мови, Сашко Гарматенко.
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20.01.2022 12:33 Відповісти
дурню, як правило, визнання своїх помилок свідчить про розум та адекватність людини. Але не в твоєму випадку, бо ти впертий та неосвічений брехун, не спроможний визнати явного - того, шо сів у калюжу з своїми "правилами української".
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20.01.2022 10:32 Відповісти
Господи, про що сперечаєтесь?!!!
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20.01.2022 12:05 Відповісти
Чукча не читатель?
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20.01.2022 12:08 Відповісти
А скільки вас тут "внутріМКАДівських" брехунів бігає ховаючись під американськиминімецькими британськими прапорцями! "Не тужся" - ми вас навіть під сінгапурськими вираховуємо!
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20.01.2022 11:50 Відповісти
Президент США нагадав, що Росія - один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки.
Джерело:

Это он погорячился. Весь экспорт газа (и в Европу и в Азию) это всего 12-15% доходов **********.
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20.01.2022 08:44 Відповісти
А нефть и нефтепродукты? Это все за доллары. Часть можно перевести в другие деньги, пропорционально покупаемым Россией у соответствующей страны товарам, но не больше, остальное придется за доллары. Потому только 45%, а не 81% - часть переведут в юани и евро.

Но это все равно приведет к исчезновению ресурсов для войны. Россия и Украина как раз и отличаются вот этими дополнительными нефте-газовыми доходами, которые и дают излишек ресурсов, который можно пустить на армию, забери его и Россия станет "Украиной", но вдобавок еще и отягощённой гигантской территорией и армией с кучей бюджетников.

Конечно пол года-год кацапы потерпят, но потом стул под ****** закачается - и сейчас многие не рады ухудшению уровня жизни из-за какого-то Крыма, а когда уровень жизни рухнет, да пойдут гробы, то народ задаст себе вопрос, а какого нам сдалась эта Украина...

Но надо выстоять это время!
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20.01.2022 09:48 Відповісти
Не совсем понял. Как покупать газ, за евро или за золото это ведь не проблема *****. Это проблема европейцев.
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20.01.2022 09:52 Відповісти
ну так а рашка это не просто так продаёт. они на это бабло покупают тупо всё, включая жрачку. И вот это уже проблема рашки.
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20.01.2022 12:59 Відповісти
запретите им расчеты в долларах и валюте. Пусть продают свой вонючий газ китайцам за три юаньские копейки! Тогда и их дочки сыночки свалят с Америки, только так можно остановить этих тварей
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20.01.2022 13:01 Відповісти
Все просто, деньги лишь средство обмена товаров, так вот если ты поставляешь, скажем в ЕС, больше товаров (нефть и газ), чем покупаешь, то что тебе делать с излишком денег? Правильно, пойти в другие страны и купить на них еще что-то, но тот другой продаст тебе за эти бумажки, если сможет и сам их потратить, и т.д.

Так вот доллар имеет хождение везде, потому его все и берут, а юань возьмет только сам Китай и те кто у Китая за эти юани что-то берет. Вот только Китай готов продавать за юани ровно на ту сумму, на которую ты продал ему энергоносителей, т.к. это основная статья импорта в Китай. и ему тоже нужны доллары для покупки нефти. Выходит русским придется полностью перейти на все китайское. Если же американцы ко всему этому добавят санкции на бытовые товары, то получится что очень многое из китайского нельзя будет поставить в Россию.

Ну и цена будет ниже плинтуса, т.к. русским некуда деваться и Китай у них купит только дешево. Кроме того, если с нефтью еще более менее это реально из-за танкеров, то с газом так не выйдет - тот газ что идет в Европу никак в Китай не перекинуть, во всяком случае на за пару лет.

Сразу конечно жопа не настанет, то через 1-2 года будет полный капец, а ведь русским параллельно надо будет армию накачивать оружием и людьми, изымая и так скудные ресурсы из экономики.

Реально ***** только на блицкриг рассчитывать может, например отхватить днепровскую воду, выйдя к Днепру в районе крымского канала.
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20.01.2022 14:36 Відповісти
Так какой валютой европейцы будут платить за кацапский газ?
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20.01.2022 14:38 Відповісти
Если не поддержат санкции США, что очень маловероятно, то в Евро, которые русские вынуждены будут тратить в ЕС, но учитывая санкции, то список товаров не велик и все не потратишь. Значит придется излишек Евро тратить где-то еще, вот только Евро не полностью свободно-конвертируемая валюта, все зависит от объемов - миллионы да, но сотни миллиардов нет. Тоже касается и Юаня, но в еще большей степени.

На самом деле США держат весь мир за яйца с помощью долларов.
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20.01.2022 14:53 Відповісти
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20.01.2022 15:12 Відповісти
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20.01.2022 15:23 Відповісти
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20.01.2022 15:32 Відповісти
и?
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20.01.2022 15:34 Відповісти
И скромные потребности рф в импорте вполне удовлетворятся евро и прочими валютами.
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20.01.2022 15:36 Відповісти
Какие же они скромные, 2,8% от мировой торговли это дофига, даже у огромного Китая все 7% - т.е. в России на душу населения этот показатель в 4 раза выше
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20.01.2022 17:33 Відповісти
А нефть и н5фтепродукты? Тем более что Арабские страны с удовольствием возместят недостаток нефти в ЕС сделав доппоставки-витеснив Рашку из этого жирного рынка. Польша вот перешла с рашкинской на Арабскую нефть а до этого Польша отказалась от рашкинского газа в пользу Американского. Польша-в этом смысле самая умная в Европе-чтобы не зависеть от ***** и полоумного российского народа
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20.01.2022 10:57 Відповісти
так. про SWIFT вже чули. давайте тепер про доллар трохи побрешемо.
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20.01.2022 08:47 Відповісти
Дурне ти кацапське бидло. При допомозі СВОГО долара, як міжнародної валюти, США можуть зруйнувати економіку, або принаймі зовнішню торгівлю, будь-якої країни.
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20.01.2022 08:53 Відповісти
Ничего так не вредит экономике страны, как отсутствие страны

Анатолий Скептик, если бы они уже разрушили экономику Украины, ты бы здесь сейчас не вонял от злости
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20.01.2022 09:53 Відповісти
А чего побрешемо? Вам что, лапти жмут?
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20.01.2022 08:59 Відповісти
азиатские тигры только смотрят, слушают и ждут в кустах, виляя хвостом,
они молчат и ждут когда московские гиены кинутся на Запад,
чтобы в этой заварухе рвануть и забрать у медведя для расселения свою Сибирь,
и (возможно) помочь Японии забрать свои острова и Дальний Восток,
и в этом у них не будет вообще никаких проблем,
так как они - готовы на 100 % к своей большой и узкоглазой Победе !
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20.01.2022 08:47 Відповісти
Знову чекаємо « вой» на болотах!!!
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20.01.2022 08:48 Відповісти
Так шо 3-мировая пока отменяется?
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20.01.2022 09:02 Відповісти
Фондовый рынок РАБссии обвалился с 13 января...,рубль также упал,потери 20 ведущих компаний кремля за 5 дней потеряли миллиарды долларов... с праздником РАБссиянцы...
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20.01.2022 09:12 Відповісти
но мы точно не находимся под властью страны уличных таулетов.
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20.01.2022 11:41 Відповісти
Украина строит дороги, как может укрепляет армию, вон посмотри предприятия открываются новые взамен разорившихся совковых нуворишей, сидящих на всякой рухляди. Как не смешно, но даже спутники в космос запускаем!
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20.01.2022 13:04 Відповісти
США делают для Украины больше чем зеленая сопля и его компашка
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20.01.2022 09:13 Відповісти
А почему мы сами ни черта не делаем ?? Где торговое эмбарго против оккупанта ? Ну или хотя бы визовый режим
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20.01.2022 09:27 Відповісти
давить паРашу чтобы того Ху..йла его же ватники и повесили... там казнокрады сами себя как крысы перегрызут, Китайцы с Чечней помогут!!!
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20.01.2022 09:15 Відповісти
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20.01.2022 09:19 Відповісти
опять торговля токо за золото и алмазы.....цена упадет...
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20.01.2022 09:25 Відповісти
🤣 А вспомні ка, когда послєдній самальот с золотом туда лєтал? Ти што куріш, скрєпнік?
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20.01.2022 09:52 Відповісти
Китай кровно заинтересован в рынке сбыта своих товаров в США. С какого перепуга он откажется от долларов ? Только недалекие рашкованы считают Китай другом засрашки. Китайцы спят и видят развал нарасии с захватом ДВ и Восточной Сибири.
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20.01.2022 12:12 Відповісти
Івани забули, що всі світові вугленводні, газ, нафта на міжнародних ринках продається і купується виключно за долари. Нема доларів, нема нафти. І наявність нафти не гарантує наявність доларів. Останній, хто спробував продавати нафту за іншу валюту був Саддам Хусейн.
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20.01.2022 09:28 Відповісти
Есть ещё Иран, который десть (или больше?) лет сидел на огромных запасах нефти, но нихрена ни продать ни купить не мог.
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20.01.2022 13:00 Відповісти
Гроші відрізняються від папірців і мають цінність лише доки ними користуються при обміні, навідміну від енергоносіїв, які мають об'єктивне практичне застосування і попит, який без долларів нікуди не зникає. Американці можуть цим погрожувати скільки завгодно, але Європа так і залишеється залежною від ресурсів з РФ і буде їх купувати.
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20.01.2022 13:37 Відповісти
Обещать не значит жениться.
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20.01.2022 11:02 Відповісти
Ну, добре, неважливо, що там верещать, чи будуть верешати на путінських каналах, але в Росії- десятки мільйярдерів, у яких супер-яхти, вілли та ін.- на Заході, а джерела доходів - в Росії. Невже вони не можуть на своїх "сходняках" прийняти якусь "маляву", що Путін загрався і всіх їх без грошей може залишити?
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20.01.2022 11:07 Відповісти
рубльом попку вытрут деревянным
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20.01.2022 11:10 Відповісти
Рашку все глубже и глубже садят на бутылку
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20.01.2022 13:48 Відповісти
евро надо запретить еще. Иначе толку мало...
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20.01.2022 22:23 Відповісти
 
 