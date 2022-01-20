Байден пригрозив Росії зупинкою операцій із доларом у разі ескалації ситуації навколо України

Президент США Джо Байден заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України банки Росії не матимуть змоги проводити операції з американським доларом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він сказав 20 січня під час пресконференції, присвяченої роковинам його керівництва державою.

Байден наголосив, що обіцяє Росії катастрофу у разі ескалації навколо України.

"Путін ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які готують США", - заявив американський лідер.

За його словами, російські банки не зможуть проводити операції з доларами, якщо РФ вторгнеться в Україну.

За словами Байдена, Путін зараз стоїть перед вибором - деескалація та дипломатія чи конфронтація та наслідки.

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Як повідомляє Голос Америки, Байден заявив, що США направили Україні сучасну військову техніку на суму 600 млн. доларів, внаслідок чого Росія зіткнеться з важкими втратами у разі вторгнення. "У Путіна є простий вибір – сказав Байден – деескалація та дипломатія чи вторгнення та наслідки"

Президент США нагадав, що Росія – один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки. Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи. Проблеми очікують і на російську валюту.