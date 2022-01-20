Байден пригрозив Росії зупинкою операцій із доларом у разі ескалації ситуації навколо України
Президент США Джо Байден заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України банки Росії не матимуть змоги проводити операції з американським доларом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він сказав 20 січня під час пресконференції, присвяченої роковинам його керівництва державою.
Байден наголосив, що обіцяє Росії катастрофу у разі ескалації навколо України.
"Путін ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які готують США", - заявив американський лідер.
За його словами, російські банки не зможуть проводити операції з доларами, якщо РФ вторгнеться в Україну.
За словами Байдена, Путін зараз стоїть перед вибором - деескалація та дипломатія чи конфронтація та наслідки.
Як повідомляє Голос Америки, Байден заявив, що США направили Україні сучасну військову техніку на суму 600 млн. доларів, внаслідок чого Росія зіткнеться з важкими втратами у разі вторгнення. "У Путіна є простий вибір – сказав Байден – деескалація та дипломатія чи вторгнення та наслідки"
Президент США нагадав, що Росія – один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки. Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи. Проблеми очікують і на російську валюту.
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от этого не забедуют,
а вот серые воронежские мыши
могут затревожиться
заглянув под матрасы,
как же они харчеваться то будут ?
Быстро тупые иваны забыли КТО им дебилам помог даже в 1941 . Ведь США и Британия могли договориться с гитлером. Забыли иваны сколько сил, ресурсов, людей было задействовано на НЕ восточном фронте. Не могут понять иваны, что сделать 1 подводную лодку, обучить экипаж это далеко не 1 и не 5 танков. А лодок построили 1154. Забилы иваны что большая часть люфтваффе воевала также НЕ на восточном фронте. Про лендлиз забыли. А до этого забыли КТО искренне помогал гитлеру ДО 2 мировой и во время 2 мировой. Не ссср?
Не взирая на феноменальную помощь ссср сумашедшими потерями с тупыми коневодами (жуков) потеряв десятки миллионов людей все же победил. НЕ сам, а вместе с США (экономика №1 во 2 мировой), Британией (с колониями).
Теперь тупые иваны снова мнут себя вяликими. сралин тоже себя мнил. Десятки тысяч танков (и не абы каких), самолетов, гигантская армия. НО, просрал
https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/
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Перекладачі Цензора з кацапського язига на мову хлопці хоч куда.
Телепні, роковини це після смерті, а в інших випадках РІЧНИЦЯ. Мало б бути так - присвяченої РІЧНИЦІ його керівництва державою
А загалом, кацапе, ПНХ!
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Неук, ти не розуміеш простіших речей грамотної української мови - шо слово "роковини" легко може бути прив'язано також до свята без будь-яких "правил"! До свята, бовдур, запам'ятай це нарешті!
2); Гідно зустріли трудівники сільського господарства України 40-і роковини Великого Жовтня (Наука і життя, 12, 1957, 5);
// Закінчення повного року від початку якої-небудь події. Так минув пік. Надходили роковини того дня, коли він [Лис Микита] настав на царство (Іван Франко, IV, 1950, 95);
// День народження, іменини. Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! (Леся Українка, III, 1952, 663).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 875.
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Бовдур царя кацапьского, такого "правила" в українській мові не існує, у твораїх українських класиків літератури слово "роковини" не прив'язано ні до, ні після смерті. Якби ти читав українськи книжки, не виглядав би неуком.
1. Письмовий перелік кого-, чого-небудь. Пани зраділи, і зразу пішли писатись уставні грамоти та списки. Хто йшов на викуп. Хто зоставався на оброці (Панас Мирний, IV, 1955, 204); Прошу.. подати мені список книжок, які мають перекладатися (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 123); Шляхтичів карали безчестям. Їх.. записували до ганебних списків, щоб позбавити їх на наступному соймі шляхетства і честі (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 551); До школи повалила малеча, якої навіть у вчительських списках не було (Михайло Стельмах, II, 1962, 100); Роздавали [зброю] по списку, записуючи номери (Олесь Гончар, Людина.., 1960, 77);
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Телепень тут лише ти, який не читав українських письменників, бо в іншому випадку не писав би дурниць та самопальних "правил"
// Закінчення повного року від початку якої-небудь події. Так минув пік. Надходили роковини того дня, коли він [Лис Микита] настав на царство (Іван Франко, IV, 1950, 95);
// День народження, іменини. Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! (Леся Українка, III, 1952, 663).
http://sum.in.ua/p/8/875/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 875.
Нагадую: "Академічний" - значить "офіційний"! Саме його використовують при написанні текстів офіційних документів державного значення (так що не надумай "смердіть" про його "совєцькість" - іншого академічного словника в Україні не визнано!)
Джерело:
Это он погорячился. Весь экспорт газа (и в Европу и в Азию) это всего 12-15% доходов **********.
Но это все равно приведет к исчезновению ресурсов для войны. Россия и Украина как раз и отличаются вот этими дополнительными нефте-газовыми доходами, которые и дают излишек ресурсов, который можно пустить на армию, забери его и Россия станет "Украиной", но вдобавок еще и отягощённой гигантской территорией и армией с кучей бюджетников.
Конечно пол года-год кацапы потерпят, но потом стул под ****** закачается - и сейчас многие не рады ухудшению уровня жизни из-за какого-то Крыма, а когда уровень жизни рухнет, да пойдут гробы, то народ задаст себе вопрос, а какого нам сдалась эта Украина...
Но надо выстоять это время!
Так вот доллар имеет хождение везде, потому его все и берут, а юань возьмет только сам Китай и те кто у Китая за эти юани что-то берет. Вот только Китай готов продавать за юани ровно на ту сумму, на которую ты продал ему энергоносителей, т.к. это основная статья импорта в Китай. и ему тоже нужны доллары для покупки нефти. Выходит русским придется полностью перейти на все китайское. Если же американцы ко всему этому добавят санкции на бытовые товары, то получится что очень многое из китайского нельзя будет поставить в Россию.
Ну и цена будет ниже плинтуса, т.к. русским некуда деваться и Китай у них купит только дешево. Кроме того, если с нефтью еще более менее это реально из-за танкеров, то с газом так не выйдет - тот газ что идет в Европу никак в Китай не перекинуть, во всяком случае на за пару лет.
Сразу конечно жопа не настанет, то через 1-2 года будет полный капец, а ведь русским параллельно надо будет армию накачивать оружием и людьми, изымая и так скудные ресурсы из экономики.
Реально ***** только на блицкриг рассчитывать может, например отхватить днепровскую воду, выйдя к Днепру в районе крымского канала.
На самом деле США держат весь мир за яйца с помощью долларов.
Анатолий Скептик, если бы они уже разрушили экономику Украины, ты бы здесь сейчас не вонял от злости
они молчат и ждут когда московские гиены кинутся на Запад,
чтобы в этой заварухе рвануть и забрать у медведя для расселения свою Сибирь,
и (возможно) помочь Японии забрать свои острова и Дальний Восток,
и в этом у них не будет вообще никаких проблем,
так как они - готовы на 100 % к своей большой и узкоглазой Победе !