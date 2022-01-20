РУС
США будут рассматривать как вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками , - Псаки

США будут рассматривать как вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками , - Псаки

Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будет рассматриваться Вашингтоном как вторжение

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников", - говорится в заявлении чиновника.

При этом она отметила, что "это ясно дал понять президенту России президент Байден".

Псаки сказала, что Байден "по многолетнему опыту знает, что у русских есть обширный арсенал агрессивных действий".

Читайте также: Байден о кибератаках России против Украины: Если они продолжат, мы можем ответить тем же

Они помимо непосредственно военных включают в себя "кибератаки и военизированную тактику".

Она добавила, что на завершившейся пресс-конференции Байден подтвердил, что "эти акты российской агрессии" также ждет "решительный, и единый ответ".

Напомним, на пресс-конференции президент США предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если вторгнется в Украину.

"Если они сделают (в Украине - ред.) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил он.

Президент подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США обещают ввести".

вони вже тут. з 2014 року.
20.01.2022 08:59 Ответить
Тобто увімкни мозок якщо він є звісно ж....Штати не можуть відмотати те що вже сталося , мова йде про нові зазіхання московитів
20.01.2022 09:22 Ответить
все - зеленій опі не рухатися....
держдеп як той чіп і дейл
а ви пийте гуляйте - все від всіх вимагайте, в бурковелі катайте, на сейшелах горіть...
20.01.2022 09:12 Ответить
Тобто, якщо кацапи наступатимуть з Криму та ордло, то ніяких наслідків для них не буде, бо це не перетин кордону.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:07 Ответить
Тобто увімкни мозок якщо він є звісно ж....Штати не можуть відмотати те що вже сталося , мова йде про нові зазіхання московитів
показать весь комментарий
20.01.2022 09:22 Ответить
все - зеленій опі не рухатися....
держдеп як той чіп і дейл
а ви пийте гуляйте - все від всіх вимагайте, в бурковелі катайте, на сейшелах горіть...
показать весь комментарий
20.01.2022 09:12 Ответить
Стесняюсь спросить: 2014 г. не считается?
показать весь комментарий
20.01.2022 10:49 Ответить
А гавноконвої не рахуються ?
показать весь комментарий
20.01.2022 11:14 Ответить
Госпожа Псаки. Изнасиловать Вас в пол члена - это не страшно? А вот, когда по самые помидоры, тогда конечно...
показать весь комментарий
20.01.2022 11:35 Ответить
Косабе, тебе, про щось питали? Ні, то ж не іпуть, ногами не совай.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:57 Ответить
Тебя, ватно-кацапского ублюдка изнасиловали уже по самые помидоры ваши новые хозяева - китайцы... Сибирь уже не ваш, не москальский, он уже китайский, пока не де-юре, но уже де-факто, со временем китайцы только флаг над вашими городами и поселками там поменяют и все - вы уже в Китае живете, как очередная китайская провинция, только тупая и забуханная а ты тут своим хлеблом за фубли торгуешь, вместо того, чтобы китаезам войну объявить, падаль ты тупорылая...
показать весь комментарий
20.01.2022 17:57 Ответить
20.01.2022 11:51 Ответить
Сказати про що хотів?
20.01.2022 17:58 Ответить
Это о том, что английские самолеты, привозя противотанковые комплексы, облетают Германию.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:26 Ответить
Дякую, одразу не зрозумів.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:52 Ответить
Або текст по дебільному написан ( так сказати труднощі перекладу ) або Псакі не знає , що наш держ кордон кацапи ще в 14 перетнули
показать весь комментарий
20.01.2022 17:26 Ответить
1. Байден за свого папєрєдніка не відповідає.
2. Гроші нам дають, зброю теж

Воюємо скільки зможете чи "кац савєтуєт здатца"?
показать весь комментарий
20.01.2022 18:03 Ответить
Они что совсем придурки, да вторжения происходят каждый день. А иначе они признают что пересечения границы на Донбассе и в Крыму не является пересечением границы Украины.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:50 Ответить
Байда и Псаки забыли, что орки пересекли границу, оккупировали Крым и Донбасс уже 8 лет?

Орки не только пересекли границу, но и держат её под своим контролем.

Где санкции?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:11 Ответить
санкции нельзя увидеть, оне Неслыханные и Невиданные, а Озабоченность без конца и без края !
показать весь комментарий
20.01.2022 19:44 Ответить
Псака присутствовала при демократах, когда РФ оккупировали Крым и при этом (если верить Турчинову) просили не сопративляться. Быстро и решительно они отключили SWIFT и арестовали активы РФ. А нет, нифига не сделали, быстро и решительно.
Врет.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:20 Ответить
А если снова без опознавательных знаков?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:24 Ответить
Это та псакі, котрая фоткалась с лавровым и машкой в розовой ушанке с красной звездой? Ага, верю-верю...такая же тупая шкура как иренка и эта (как ее?) Ксеня
показать весь комментарий
20.01.2022 19:29 Ответить
Это та самая Псаки которая в 2014 или 2015 году заявила что если Украина вздумает восстановить свое ядерное оружие сдерживания то они нас в порошок сотрут !
показать весь комментарий
20.01.2022 19:49 Ответить
ссылочку пожалуйста
показать весь комментарий
20.01.2022 20:19 Ответить
Гугл тебе в помощь . Это было во время президентства Обамы .Какая то пресс конференция , мне нет смысла наводить напраслину на американского представителя бо сивочолый Наполеон даже не давал ей повода как следует тогда рассердиться но слов из песни не выкинешь.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:50 Ответить
Не говорила она такого, мохнорылый.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:19 Ответить
Алень, тупой тут ты.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:20 Ответить
 
 