США будут рассматривать как вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками , - Псаки
Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будет рассматриваться Вашингтоном как вторжение
Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".
"Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников", - говорится в заявлении чиновника.
При этом она отметила, что "это ясно дал понять президенту России президент Байден".
Псаки сказала, что Байден "по многолетнему опыту знает, что у русских есть обширный арсенал агрессивных действий".
Они помимо непосредственно военных включают в себя "кибератаки и военизированную тактику".
Она добавила, что на завершившейся пресс-конференции Байден подтвердил, что "эти акты российской агрессии" также ждет "решительный, и единый ответ".
Напомним, на пресс-конференции президент США предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если вторгнется в Украину.
"Если они сделают (в Украине - ред.) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил он.
Президент подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США обещают ввести".
держдеп як той чіп і дейл
а ви пийте гуляйте - все від всіх вимагайте, в бурковелі катайте, на сейшелах горіть...
2. Гроші нам дають, зброю теж
Воюємо скільки зможете чи "кац савєтуєт здатца"?
Орки не только пересекли границу, но и держат её под своим контролем.
Где санкции?
Врет.