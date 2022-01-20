США будут рассматривать как вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками , - Псаки

Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будет рассматриваться Вашингтоном как вторжение

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников", - говорится в заявлении чиновника.

При этом она отметила, что "это ясно дал понять президенту России президент Байден".

Псаки сказала, что Байден "по многолетнему опыту знает, что у русских есть обширный арсенал агрессивных действий".

Читайте также: Байден о кибератаках России против Украины: Если они продолжат, мы можем ответить тем же

Они помимо непосредственно военных включают в себя "кибератаки и военизированную тактику".

Она добавила, что на завершившейся пресс-конференции Байден подтвердил, что "эти акты российской агрессии" также ждет "решительный, и единый ответ".

Напомним, на пресс-конференции президент США предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если вторгнется в Украину.

"Если они сделают (в Украине - ред.) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил он.

Президент подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США обещают ввести".