Россию ожидают катастрофические последствия в случае нападения на Украину, - Байден
Президент США Джо Байден предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае вторжения в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если они сделают (в Украине – ред.) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил Байден в ходе пресс-конференции.
Байден подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести".
Как сообщает Голос Америки, Байден заявил, что США направили Украине современную военную технику на сумму 600 млн долларов, в результате чего Россия столкнется с тяжелыми потерями в случае вторжения. "У Путина есть простой выбор – сказал Байден – деэскалация и дипломатия или вторжение и последствия".
Президент США напомнил, что Россия является одним из основных поставщиков энергии в Европу, и доходы от европейского экспорта газа составляют 45% российской экономики. Байден предположил, что в случае вторжения Россия потеряет эти доходы. Проблемы ожидают и российскую валюту.
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Я й не думав, що хтось слухає те бубніння))
Як ти ? Все добре ? Не бачила тебе кілька днів.
Зрозуміло. Бери вітаміни, дихай повітрям, достатньо спи !
Скажи, як люди реагують на події на кордонах ? Що кажуть ?
Люди в нас наче нічого не кажуть.Я нічого такого не чув.Далі буде видно.
В нас багато людей, певно, і новини не слухає / не читає.
Сподіваюся, що х**ла перемкне назад або щось таке трапиться, що воно буде змушене відмовитися від своїх планів. Хоча гидоту якусь утнути все-одно спробує.
Та москальщина має розпастися на республіки.Тоді ми вже зітхнемо з полегшенням.
Что это значит , 18 янв, 21:28 120 700
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Бабця Ліза най нам буде здорова і моцна довгі роки !!!
Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи.
Проблеми очікують і на російську валюту."
як попередження цих слів - відсотків 15-20 можна було б вже зараз припинити і забезпечіти недодаток норвезським газом - чи то там німецьки "партнери" напучілися?
Зачепите? - потім без скарг.
Т.е., если "зеленые человечки" захватят - это не ***** захватило?