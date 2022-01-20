Россию ожидают катастрофические последствия в случае нападения на Украину, - Байден

Президент США Джо Байден предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если они сделают (в Украине – ред.) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил Байден в ходе пресс-конференции.

Байден подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести".

Как сообщает Голос Америки, Байден заявил, что США направили Украине современную военную технику на сумму 600 млн долларов, в результате чего Россия столкнется с тяжелыми потерями в случае вторжения. "У Путина есть простой выбор – сказал Байден – деэскалация и дипломатия или вторжение и последствия".

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Президент США напомнил, что Россия является одним из основных поставщиков энергии в Европу, и доходы от европейского экспорта газа составляют 45% российской экономики. Байден предположил, что в случае вторжения Россия потеряет эти доходы. Проблемы ожидают и российскую валюту.