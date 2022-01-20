Росію чекають катастрофічні наслідки у разі нападу на Україну, - Байден
Президент США Джо Байден попередив, що Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками для її економіки у разі вторгнеться до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо вони зроблять (в Україні - ред.) те, що вони здатні зробити, це стане катастрофою для Росії. Наші союзники і партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", - заявив Байден під час прес-конференції .
Байден наголосив, що керівництво РФ "ніколи не стикалося з такими санкціями, які США пообіцяли запровадити".
Як повідомляє Голос Америки, Байден заявив, що США направили Україні сучасну військову техніку на суму 600 млн. доларів, внаслідок чого Росія зіткнеться з важкими втратами у разі вторгнення. "У Путіна є простий вибір – сказав Байден – деескалація та дипломатія чи вторгнення та наслідки"
Президент США нагадав, що Росія – один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки. Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи. Проблеми очікують і на російську валюту.
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Я й не думав, що хтось слухає те бубніння))
Як ти ? Все добре ? Не бачила тебе кілька днів.
Зрозуміло. Бери вітаміни, дихай повітрям, достатньо спи !
Скажи, як люди реагують на події на кордонах ? Що кажуть ?
Люди в нас наче нічого не кажуть.Я нічого такого не чув.Далі буде видно.
В нас багато людей, певно, і новини не слухає / не читає.
Сподіваюся, що х**ла перемкне назад або щось таке трапиться, що воно буде змушене відмовитися від своїх планів. Хоча гидоту якусь утнути все-одно спробує.
Та москальщина має розпастися на республіки.Тоді ми вже зітхнемо з полегшенням.
Что это значит , 18 янв, 21:28 120 700
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Бабця Ліза най нам буде здорова і моцна довгі роки !!!
Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи.
Проблеми очікують і на російську валюту."
як попередження цих слів - відсотків 15-20 можна було б вже зараз припинити і забезпечіти недодаток норвезським газом - чи то там німецьки "партнери" напучілися?
Зачепите? - потім без скарг.
Т.е., если "зеленые человечки" захватят - это не ***** захватило?