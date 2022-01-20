Росію чекають катастрофічні наслідки у разі нападу на Україну, - Байден

Президент США Джо Байден попередив, що Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками для її економіки у разі вторгнеться до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо вони зроблять (в Україні - ред.) те, що вони здатні зробити, це стане катастрофою для Росії. Наші союзники і партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", - заявив Байден під час прес-конференції .

Байден наголосив, що керівництво РФ "ніколи не стикалося з такими санкціями, які США пообіцяли запровадити".

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Як повідомляє Голос Америки, Байден заявив, що США направили Україні сучасну військову техніку на суму 600 млн. доларів, внаслідок чого Росія зіткнеться з важкими втратами у разі вторгнення. "У Путіна є простий вибір – сказав Байден – деескалація та дипломатія чи вторгнення та наслідки"

Президент США нагадав, що Росія – один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки. Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи. Проблеми очікують і на російську валюту.

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