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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росію чекають катастрофічні наслідки у разі нападу на Україну, - Байден

Росію чекають катастрофічні наслідки у разі нападу на Україну, - Байден

Президент США Джо Байден попередив, що Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками для її економіки у разі вторгнеться до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо вони зроблять (в Україні - ред.) те, що вони здатні зробити, це стане катастрофою для Росії. Наші союзники і партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", - заявив Байден під час прес-конференції .

Байден наголосив, що керівництво РФ "ніколи не стикалося з такими санкціями, які США пообіцяли запровадити".

Також читайте: США та союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, - Байден у розмові із Зеленським

Як повідомляє Голос Америки, Байден заявив, що США направили Україні сучасну військову техніку на суму 600 млн. доларів, внаслідок чого Росія зіткнеться з важкими втратами у разі вторгнення. "У Путіна є простий вибір – сказав Байден – деескалація та дипломатія чи вторгнення та наслідки"

Президент США нагадав, що Росія – один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки. Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи. Проблеми очікують і на російську валюту.

Також читайте: Байден готовий активно працювати з Конгресом над відповіддю на подальшу агресію Росії щодо України, – Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2889) росія (65415) США (23085)


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Топ коментарі
+22
8 посилка від вуйка Бориса з Англії
Бабця Ліза най нам буде здорова і моцна довгі роки !!!
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20.01.2022 00:45
+15
повара готовят мясо "по-бурятски"
Степень прожарки бурята - NLAW
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20.01.2022 00:41
+14
угу! за два дні, від Королеви зброї білше, ніж від всього НАТО за вісім років віїни з смердючою кацапньою!!!
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20.01.2022 00:57
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Як колись казав Кучма януковичу "Ми це вже чули.... Для чого нам читати те, що ми вже слухали"
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20.01.2022 00:36 Відповісти
ага, прикольний момент))
Я й не думав, що хтось слухає те бубніння))
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20.01.2022 00:41 Відповісти
Байден молодець.
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20.01.2022 00:38 Відповісти
Ждеш лайків ?
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20.01.2022 00:55 Відповісти
Потрібно ще з другого акаунта зайти. Тоді точно лайків буде більше.
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20.01.2022 03:21 Відповісти


Як ти ? Все добре ? Не бачила тебе кілька днів.
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20.01.2022 03:44 Відповісти
Я тут був під іншим ніком. А так все ніби норм.На Різдво був захворів простудою.
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20.01.2022 03:59 Відповісти
Бачила один цікавий ... Але я не знаю всіх напрямків польоту твоєї фантазії.

Зрозуміло. Бери вітаміни, дихай повітрям, достатньо спи !

Скажи, як люди реагують на події на кордонах ? Що кажуть ?
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20.01.2022 04:28 Відповісти
Я якраз кинув палити коли захворів,а то була ця дурість і не міг кинути.А коли захворів,то цього разу вирішив кинути.Бо коли хворієш простудою,менше хочеться диміти.Та й вже тиждень не палю,може не буду. Якось аж легше.А колись же не палив,потім привчився.

Люди в нас наче нічого не кажуть.Я нічого такого не чув.Далі буде видно.
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20.01.2022 04:45 Відповісти
То я тебе підтримую у тому, що намагаєшся позбутися цієї звички. Якщо відчуваєш, що заважає, то вже час. (Ніколи не думала, що ти палиш).

В нас багато людей, певно, і новини не слухає / не читає.

Сподіваюся, що х**ла перемкне назад або щось таке трапиться, що воно буде змушене відмовитися від своїх планів. Хоча гидоту якусь утнути все-одно спробує.
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20.01.2022 05:22 Відповісти
Так,я палю,алкоголем не зловживаю.

Та москальщина має розпастися на республіки.Тоді ми вже зітхнемо з полегшенням.
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20.01.2022 05:35 Відповісти
Чим? От Трамп казав що *****- класний парєнь і подарував йому Сирію.
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20.01.2022 08:08 Відповісти
Байден зняв санкції з північного потоку.Як тільки Байден став президентом,нафта виросла і тримається вже рік,газ подорожчав в 10 разів.Та й продавлюються активно різні ліві ідеології в США,тим самим руйнуються старі порядки і через це,ослабляють США.Хіба ж він не молодець?
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20.01.2022 21:06 Відповісти
Вже завили, бо обвалився фондовий ринок.

Что это значит , 18 янв, 21:28 120 700
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Рынок акций пережил мощнейший обвал. Как защититься и когда это кончится
Обвал последних дней на фондовом рынке оказался полной неожиданностью для инвесторов и аналитиков. Самые важные вопросы прямо сейчас - «как долго это продлится» и «как защитить портфель». Разбираемся вместе с экспертами

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/61**********************
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20.01.2022 00:38 Відповісти
Це так, 18.01.22 була приємна новина. Але на жаль 19.01.22 пішов відкат і ринок потроху оживився.
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20.01.2022 00:45 Відповісти
Во вторник, 18 января, российский фондовый рынок пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года. По итогам основной сессии индекс Московской биржи закрылся на уровне 3328,94 пункта (-6,5%), а индекс РТС составил 1367,45 пункта (-7,29%). Минимальное значение основного для российского фондового рынка индекса Мосбиржи по ходу дня оказалось ниже точки открытия рынка 4 января 2021 года (3306,12 пункта) и составило 3297,12 пункта. Таким образом, весь рост прошлого года, составивший более 15%, был полностью утрачен.

«Мы рассчитываем, что при прочих равных к началу зимних Олимпийских игр 2022 года панические настроения несколько утихнут, а рынок успокоится, хотя к этому времени российские актив могут потерять еще 5-15%», - подвел итог эксперт.
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20.01.2022 00:58 Відповісти
давай, разбирайся.



.
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20.01.2022 00:46 Відповісти
Рынок падает почти неделю. Тенденция началась 13 января, когда после заявления официальных лиц российского МИДа стало понятно, что переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности и нерасширении Североатлантического альянса на восток прошли неудачно. 17 января падение замедлилось после сообщения немецкой газеты Handelsblatt о том, что страны Запада оставили идею отключения России от межбанковской системы SWIFT. Тогда же казалось, что позитив может вернуться на рынок. Но в этот день торги проходили в отсутствие инвесторов из США - в Америке отмечали День Мартина Лютера Кинга. 18 января, после того как трейдеры в США вернулись к торговым терминалам, обвал продолжился.

Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики признались, что пока не видят «дно рынка». Но в то же время отметили привлекательные цены, по которым сейчас торгуются российские активы.
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20.01.2022 00:39 Відповісти
Воно то, звісно, дякуємо. Але катастрофічні наслідки - це ще глибока занепокоєність, чи вже крайня стурбованість?
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20.01.2022 00:39 Відповісти
це Європа стурбовується, США багато що зробили з 2014
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20.01.2022 00:42 Відповісти
Та всі вони танцюють на дудці у глобалістів
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20.01.2022 01:01 Відповісти
Зброю підгонять, кисень косабам перекриють, що Ще Українцям потрібно, щоб передавити косабів і бути щасливими.
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20.01.2022 00:40 Відповісти
Справжнього отамана, не боягуза і наркомана!
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20.01.2022 07:07 Відповісти
Гансы подставят плечо мокшандии
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20.01.2022 00:41 Відповісти
Почему глагол в будущем времени?
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20.01.2022 09:32 Відповісти
повара готовят мясо "по-бурятски"
Степень прожарки бурята - NLAW
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20.01.2022 00:41 Відповісти
А что с молочніми продуктами? творог будет?
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20.01.2022 00:58 Відповісти
Иран обещал прислать какие то мясные обрезки...
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20.01.2022 01:01 Відповісти
Из клиники по лечению геморроя?
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20.01.2022 01:04 Відповісти
После религиозного обряда
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20.01.2022 01:06 Відповісти
Пальмова олія з Індонезії.
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20.01.2022 01:08 Відповісти
8 посилка від вуйка Бориса з Англії
Бабця Ліза най нам буде здорова і моцна довгі роки !!!
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20.01.2022 00:45 Відповісти
God save the Queen
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20.01.2022 08:07 Відповісти
Пора выполнять обещания, Джо.
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20.01.2022 00:50 Відповісти
Байден - брехун і популіст, як і всі ліваки. При всіх недоліках Трампа, за ним стояла Республіканська партія, лідери якої завжди могли поставити будь-яке кремлівське ху*ло на місце.
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20.01.2022 06:39 Відповісти
І поставили в Сирії.
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20.01.2022 08:09 Відповісти
Санкції санкції... санкцій мало.
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20.01.2022 00:51 Відповісти
угу! за два дні, від Королеви зброї білше, ніж від всього НАТО за вісім років віїни з смердючою кацапньою!!!
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20.01.2022 00:57 Відповісти
он там вообще в курсе насчет Крыма и 14000 убитых?
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20.01.2022 01:13 Відповісти
А в 2014 росія не напала на Україну?
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20.01.2022 01:52 Відповісти
"Президент США нагадав, що Росія - один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки.
Байден припустив, що у разі вторгнення Росія втратить ці доходи.
Проблеми очікують і на російську валюту."
як попередження цих слів - відсотків 15-20 можна було б вже зараз припинити і забезпечіти недодаток норвезським газом - чи то там німецьки "партнери" напучілися?
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20.01.2022 04:20 Відповісти
Я слышал против дочек Путина и Кабаевой введут санкции.
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20.01.2022 05:08 Відповісти
чутки? - це найдостовірніше джерело...
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20.01.2022 06:13 Відповісти
Та й проти самого кабаєва введуть - аж по самі помідори.
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20.01.2022 07:56 Відповісти
не чіпайте ніколи Україну своїми ржавими танкетками - і буде вам нічого....
Зачепите? - потім без скарг.
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20.01.2022 08:01 Відповісти
да Хрен с той паРашкой! А вот что ожидает граждан Украины!!! Вечно стурбовани разной степени озабоченности....Идите играйте в Сирию падлы!!!
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20.01.2022 08:09 Відповісти
Поживем, увидим. Иногда слова расходятся с делом. Остаются одни озабоченности и взволнованности.
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20.01.2022 08:35 Відповісти
Старому маразматику всего то надо - поставить в Украину комплексы ПВО (и не только Stinger но и Patriot), и можно больше не брызгать слюной с трибуны.
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20.01.2022 08:23 Відповісти
Крым это не нападение?
Т.е., если "зеленые человечки" захватят - это не ***** захватило?
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20.01.2022 08:25 Відповісти
Г-н Байден, а нельзя ли в дополнение к санкциям снова запустить Обамку гадить россинцам в их подьездах?
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20.01.2022 08:34 Відповісти
Если Европа откажется от русского газа, что маловероятно, Китай с удовольствием заберет этот газ. В северный поток вложили десятки млрдов - и Россия и Европа. И что, потеряют северный поток? Никто этого не допустит - ни Европа, ни Россия. Потому никакого вторжения не будет, это страшилки пиндосов в своих личных интересах.
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20.01.2022 09:16 Відповісти
панятна. пуйло катастрофически ищет уютный сральник.
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20.01.2022 10:36 Відповісти
Байден раздавит рашку!
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20.01.2022 11:28 Відповісти
 
 