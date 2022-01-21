Зеленський подякував народу Польщі та президенту Дуді за підтримку евроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку України народ Польщі та президента Анджея Дуду.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Дякую народові Польщі та Анджею Дуді за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, євроатлантичної інтеграції нашої держави. Така підтримка особливо важлива у нинішній важкий час. Радий, що ми діємо спільно задля протистояння безпековим викликам у регіоні", - відзначається у повідомленні.

