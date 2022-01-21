УКР
Новини
Зеленський подякував народу Польщі та президенту Дуді за підтримку евроінтеграції України

Зеленський подякував народу Польщі та президенту Дуді за підтримку евроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку України народ Польщі та президента Анджея Дуду.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Дякую народові Польщі та Анджею Дуді за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, євроатлантичної інтеграції нашої держави. Така підтримка особливо важлива у нинішній важкий час. Радий, що ми діємо спільно задля протистояння безпековим викликам у регіоні", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори з Дудою: "Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви". ФОТО

Зеленський Володимир (25133) Польща (8750) Дуда Анджей (804)
Коментувати
Діємо спільно?
Зеленський, як там 20й відпочинок, не втомився відпочивати під час війни???
21.01.2022 11:37 Відповісти
от через це пробите дно зіллється вся партія слуг народа.
і напор буде такий
що потоком цієї срані, знесе янелоха з його ОП та єрмаком
21.01.2022 11:39 Відповісти
заголовок має бути: "...ЗЕ.. подякував за бухло, шашлики, поїздку в гори і можливість зняти новий відосік.."
21.01.2022 11:47 Відповісти
Дякуемо Байдену та народу США, локомотиву цивілізації!!!!
24.04.2022 23:58 Відповісти
 
 