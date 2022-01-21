Зеленський подякував народу Польщі та президенту Дуді за підтримку евроінтеграції України
Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку України народ Польщі та президента Анджея Дуду.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Дякую народові Польщі та Анджею Дуді за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, євроатлантичної інтеграції нашої держави. Така підтримка особливо важлива у нинішній важкий час. Радий, що ми діємо спільно задля протистояння безпековим викликам у регіоні", - відзначається у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський, як там 20й відпочинок, не втомився відпочивати під час війни???
і напор буде такий
що потоком цієї срані, знесе янелоха з його ОП та єрмаком