Естонія має намір передати озброєння Україні, чекає на схвалення Німеччини

Естонія має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці на тлі російської загрози. Однак для цього необхідно схвалення Берліна, адже гаубиці були випущені у НДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прессекретаря Міністерства оборони Німеччини.

"Німеччина отримала від Естонії запит на схвалення постачання гаубиць в Україну. Запит вивчається і перебуває "на відомчому узгодженні", повідомила секретар міністерства оборони ФРН увечері у четвер, 20 січня. Процес має бути скоординований із Фінляндією", - повідомляє видання.

Раніше естонська влада заявила, що має намір відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць. Артилерійські знаряддя було випущено ще НДР (Німецька Демократична Республіка), а 1990-ті роки влада об'єднаної Німеччини продала їх Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США дозволив країнам Балтії передати зброю Україні, - Reuters

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням за лінією НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем в Україну. "Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання таких оборонних інструментів. Але в деяких столицях усе ще перемагає страх", - наголосив президент України.

Після цього, в грудні 2021 року, Кулеба заявив, що Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування Берліном придбання Україною зброї за лінією НАТО в рамках переговорів. Він також повідомив, що обговорив із Бербок це питання, і сторони "зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій".

Сама Бербок під час візиту до Києва заявила, що позиція Німеччини щодо постачання озброєння Україні залишається незмінною.

"Зовнішня політика означає, що ми маємо чітку позицію. Тому те, що було сказано декілька місяців тому, незмінно. Це не залежить від того, куди я їду, оскільки позиція уряду Німеччини щодо постачання зброї з огляду на відповідну політику експорту зброї, відома, і це закріплено також у нашій історії. Ми говорили про це під час нашої розмови", - сказала вона.