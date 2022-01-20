Держдеп США дозволив країнам Балтії передати зброю Україні, - Reuters

Країни Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Reuters.

"Держдеп США дозволив Литви, Латвії та Естонії надіслати вироблені у США ракети та іншу зброю Україні", - пише видання із посиланням на власні джерела у Державному департаменті США.

Зазначається, що за чинними умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.

"Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи "Джавелін", а Литва зможе надіслати ракети "Стінгер", - стверджує Reuters.

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Як повідомлялося, Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо її кордонів та використовує ці військові приготування для прямого шантажу США та НАТО. У разі відмови Заходу вжити російські "пропозиції" кремлівська влада публічно загрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".