Держдеп США дозволив країнам Балтії передати зброю Україні, - Reuters
Країни Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Reuters.
"Держдеп США дозволив Литви, Латвії та Естонії надіслати вироблені у США ракети та іншу зброю Україні", - пише видання із посиланням на власні джерела у Державному департаменті США.
Зазначається, що за чинними умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, держави мусять отримати погодження Держдепу перед передачею обладнання третій стороні.
"Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи "Джавелін", а Литва зможе надіслати ракети "Стінгер", - стверджує Reuters.
Як повідомлялося, Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо її кордонів та використовує ці військові приготування для прямого шантажу США та НАТО. У разі відмови Заходу вжити російські "пропозиції" кремлівська влада публічно загрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".
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Вот тут и почуствовали нужду в в ПЗРК типа "Стрела", "Игла" и "Стингер", ибо одна из главных ударных сил в авиации РФ - Ми-8, Ми-24 и старшие братья.
Слава Україні!!
А що б там не говорили у нас недаостатньо засобів ПВО і війська просто закриють в містах але в містах немає підготовлених підземних складів їх всіх забудували вже ....
Колись це були нижні рівні воєнних заводів... Техніка без пального і *********** ..... У нас всі органи прошиті кротами, хто був в АТО знає як зливають інформацію про операції в штабах...
Дальше і не потрібно заходити в цій операції, обвал гривні і економіки і холодна погода і східна Україна буде зустрічати Ху...ла з квітами...