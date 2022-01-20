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Новости Оборона
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Госдеп США разрешил странам Балтии передать оружие Украине, - Reuters

Госдеп США разрешил странам Балтии передать оружие Украине, - Reuters

Страны Балтии получили согласие США на передачу Украине американского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Reuters.

"Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии прислать произведенные в США ракеты и другое оружие Украине", — говорится в материале.

Отмечается, что по действующим условиям контроля за оборотом произведенного в США оружия, государства должны получить согласование Госдепа перед передачей оборудования третьей стороне.

"Соглашение позволит Эстонии передать Украине противотанковые системы Джавелин, а Литва сможет прислать ракеты "Стингер", - утверждает Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один

Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ и использует эти военные приготовления для прямого шантажа США и НАТО. В случае отказа Запада принять российские "предложения", кремлевские власти публично угрожают применить меры "военного и военно-технического характера".

Автор: 

Госдепартамент США (1842) Латвия (1339) Литва (2481) оборона (5215) оружие (10225) Эстония (1432)


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Топ комментарии
+72
Раптово, Естонія на своїх складах виявила надлишок пзрк у кількості декілька тисяч штук, пару комплексів ппо та сотню F-16
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20.01.2022 07:42
+58
В німчури і в російських фашистів - істерика .
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20.01.2022 07:49
+49
А почитати тільки заголовок, не розібравшись в суті новини, це по яком? Ця зброя виготовлена в США і коли постачалась в країни Балтії, то ті погоджувалися на умови контролю за її обігом, в тому числі з забороною передавати її третім країнам без дозволу США.
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20.01.2022 07:47
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Не зелёный, а твоё любимое *****!
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20.01.2022 10:17 Ответить
Нам критически не хватало средств ПВО. Хотя Россия вроде открыто авиацию и не применяла - себе на пользу, т.к. мы тоже обязались не применять. Но это негласно, и все может может отмериться в один миг и даже без предупреждения сторон. И поляки нам, кстати, тоже вроде их вариант Иглы не продавали - боялись, что мы будем в европейских аэропортах самолеты с москалями-туристами сбивать.
Вот тут и почуствовали нужду в в ПЗРК типа "Стрела", "Игла" и "Стингер", ибо одна из главных ударных сил в авиации РФ - Ми-8, Ми-24 и старшие братья.
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20.01.2022 10:10 Ответить
Джавелином в режиме прямого прицеливания кстати можно тоже низколетающие цели сбивать. Самолеты не получится, а вертики вполне
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20.01.2022 10:42 Ответить
Запеклих вогонь не пече!!!
Слава Україні!!
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20.01.2022 10:34 Ответить
Нам терміново треба просити закрити небо над Україною від польотів любої авіації винести це на ООН.... тоді буде сто процентна гарантія, Ху..ло не ризикне без авіації зайти обмеженим контингентом.... Плюс F16 в небі над Україною це те що Ху..ло ніколи не очікую ...

А що б там не говорили у нас недаостатньо засобів ПВО і війська просто закриють в містах але в містах немає підготовлених підземних складів їх всіх забудували вже ....
Колись це були нижні рівні воєнних заводів... Техніка без пального і *********** ..... У нас всі органи прошиті кротами, хто був в АТО знає як зливають інформацію про операції в штабах...

Дальше і не потрібно заходити в цій операції, обвал гривні і економіки і холодна погода і східна Україна буде зустрічати Ху...ла з квітами...
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20.01.2022 10:41 Ответить
на меня друзья смотрят как на Иегову, когда я говорю, что надо закрываться от ракет и авиации (а они самая главная угроза). Но, людей словно промыли психоизлучателем и они верят, что их в холодном поле защитят базуки и пехота. Да эта пехота просто вымрет от голода, когда ракеты разрушат центры с продовольствием и ресурсами военного и гражд. плана. И не будут сюда лезть с ракетами. Их просто напросто пустят из-за поребрика и прикольнутся мол "бегайте, ещё пару холодных ночей осталось". И улыбка оптимизма у людей, как у кришнаитов...
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20.01.2022 11:01 Ответить
У москалей лётчиков не хватит.Клепать самолёты это одно,а подготовка лётчиков другое.Наймов им тоже взять не у кого,бо ОДКБ своих лётчиков москалям на военную авантюру не даст.
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20.01.2022 12:08 Ответить
А а кто у н их будет спрашивать? Или вы правда думаете, что Лукашенко хоть что-то решает?
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20.01.2022 14:13 Ответить
Решать может и не решает.Но решать будут пилоты.И не исключено,шо пилоты вместе с самолётами вместо того,щоб бомбить Украину,будут просить посадки в странах НАТО с предоставлением им политического убежища
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20.01.2022 14:24 Ответить
Между тем правителство Эстонии вчера огласило решение черезвычайно с этого года увеличить расходы на оборону (основной оборонный бюджет 2022 - 748 миллионов евро) еще на 380 миллионов.
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20.01.2022 10:57 Ответить
Естонії, Латвії та Литві Москва загрожує теж вже довгий час. Москалота надіється що, на швидку окупацію НАТО не встигне відреагувати.
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20.01.2022 11:45 Ответить
Там розміщені підрозділи НАТО (США). Вони ж будуть якось реагувати на загибель 1500 солдат ??
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20.01.2022 17:41 Ответить
А США СТРАНАМ БАЛТИИ !)
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20.01.2022 11:51 Ответить
думаю, страны Балтии, будут выступать в роли фирм-прокладок....
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20.01.2022 11:57 Ответить
Думайте как хотите Но Джавелины конкретно с наших складов, из первых партии купленных нами. Гарантийный срок истекает примерно через год. Могли бы использовать в учебных стрельбах, но решили, что Украине больше пригодятся, москалей кошмарить. Так что не нужно изобретать всякие заговорческие схемы.
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20.01.2022 12:43 Ответить
А скільки вояків НАТО зараз на вашій території ?? (сколько бойцов НАТО сейчас на вашей територии, если не секрет ) ??
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20.01.2022 17:43 Ответить
Не секрет, примерно 1200, плюс штабы, Службы поддержки и пр. В общей сложности около 1600. Идут переговоры, чтоб увеличили в срочном порядке до 5000.
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20.01.2022 22:41 Ответить
Та даже ёжики в лесу знают,що купить оружие США можно в любом военторге.
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20.01.2022 12:01 Ответить
не те,щоб я був проти цього, але, сподіваюсь, воно буде у вигляді транзиту. Бо з таким сусідом, нам ті джавеліни і стінгери самім потрібні..
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20.01.2022 12:35 Ответить
Ну хоч одна добра новина!
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20.01.2022 13:13 Ответить
Кто скажет а "ПетриотьІ" на вооружении в Латвии есть ?
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20.01.2022 13:58 Ответить
Нет.
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20.01.2022 14:07 Ответить
Если купят - будут. А потом к нам.
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20.01.2022 14:41 Ответить
Через прибалтику будут поставлять, а ракам говорить настамнет)
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20.01.2022 14:40 Ответить
Братские балтийские народы
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20.01.2022 15:37 Ответить
Что касается 122-мм гаубиц, которые Эстония также надеялась отправить Украине, чтобы помочь в ее оборонительных возможностях, министр обороны Эстонии Калле Лаанет сказал, что он чувствует, что Германия заблокирует сделку, основываясь на ее действиях до сих пор.
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20.01.2022 15:58 Ответить
"""Стингеры и Джавелины можна купить в любом военторге Украины"""
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20.01.2022 16:47 Ответить
Германия реально не может поставить оружие по исторической причине, потому что вой на болотах в этом случае превратится в ультразвук, а сам факт в главный козырь, почему надо ненавидеть ЕС! Ну а нам, прибалтам, они могут поставлять что угодно! Если вы понимаете о чём я.
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20.01.2022 20:01 Ответить
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