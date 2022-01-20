Госдеп США разрешил странам Балтии передать оружие Украине, - Reuters
Страны Балтии получили согласие США на передачу Украине американского оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Reuters.
"Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии прислать произведенные в США ракеты и другое оружие Украине", — говорится в материале.
Отмечается, что по действующим условиям контроля за оборотом произведенного в США оружия, государства должны получить согласование Госдепа перед передачей оборудования третьей стороне.
"Соглашение позволит Эстонии передать Украине противотанковые системы Джавелин, а Литва сможет прислать ракеты "Стингер", - утверждает Reuters.
Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ и использует эти военные приготовления для прямого шантажа США и НАТО. В случае отказа Запада принять российские "предложения", кремлевские власти публично угрожают применить меры "военного и военно-технического характера".
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Вот тут и почуствовали нужду в в ПЗРК типа "Стрела", "Игла" и "Стингер", ибо одна из главных ударных сил в авиации РФ - Ми-8, Ми-24 и старшие братья.
Слава Україні!!
А що б там не говорили у нас недаостатньо засобів ПВО і війська просто закриють в містах але в містах немає підготовлених підземних складів їх всіх забудували вже ....
Колись це були нижні рівні воєнних заводів... Техніка без пального і *********** ..... У нас всі органи прошиті кротами, хто був в АТО знає як зливають інформацію про операції в штабах...
Дальше і не потрібно заходити в цій операції, обвал гривні і економіки і холодна погода і східна Україна буде зустрічати Ху...ла з квітами...