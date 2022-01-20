Госдеп США разрешил странам Балтии передать оружие Украине, - Reuters

Страны Балтии получили согласие США на передачу Украине американского оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Reuters.

"Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии прислать произведенные в США ракеты и другое оружие Украине", — говорится в материале.

Отмечается, что по действующим условиям контроля за оборотом произведенного в США оружия, государства должны получить согласование Госдепа перед передачей оборудования третьей стороне.

"Соглашение позволит Эстонии передать Украине противотанковые системы Джавелин, а Литва сможет прислать ракеты "Стингер", - утверждает Reuters.

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Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ и использует эти военные приготовления для прямого шантажа США и НАТО. В случае отказа Запада принять российские "предложения", кремлевские власти публично угрожают применить меры "военного и военно-технического характера".