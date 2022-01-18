Столтенберг про британську зброю: Україна має право захищатися

Україна має право на захист свого суверенітету та територіальної цілісності, і НАТО підтримує це право.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Берліні після переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Я, власне, вважаю за важливе, щоб Україна мала право захищати себе… НАТО підтримує Україну заради того, щоб вона могла використати це право", - заявив Столтенберг у відповідь на запитання щодо рішення Великої Британії надати оборонну зброю Україні.

Він зауважив, що таке право закріплено в Хартії ООН.

НАТО як альянс, за словами його генсека, підтримує Україну різноманітними шляхами.

Читайте: Німеччина не постачатиме зброю Україні. Намагатимемось дипломатичним шляхом відвернути вторгнення РФ, - Шольц

Блок надає підтримку Україні, насамперед, політичну, але також практичну – підтримуючи оборонні структури в питаннях нарощування потенціалу, підготовки кадрів, розбудови потенціалу ВМС тощо. Столтенберг згадав у цьому контексті свій нещодавній візит до Одеси, де на власні очі переконався, як НАТО допомагає Морській академії.

Щодо надання смертельної, оборонної зброї, то різні члени альянсу мають різні підходи, визнав він. Деякі з них надають і таку підтримку.

До тих, хто не постачає і не планує допомагати Україні зброєю, належить Німеччина.

Також читайте: Столтенберг запросив Росію та країни НАТО провести низку зустрічей для обговорення тем, що викликають занепокоєння

Берлін роками проводить "паралельну стратегію", яка полягає в тім, що федеральний уряд не експортує летальне озброєння в Україну. Зі зміною уряду ФРН в цьому питанні нічого не змінилося, заявив зі свого боку канцлер Олаф Шольц.