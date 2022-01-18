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Столтенберг про британську зброю: Україна має право захищатися

Столтенберг про британську зброю: Україна має право захищатися

Україна має право на захист свого суверенітету та територіальної цілісності, і НАТО підтримує це право.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Берліні після переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Я, власне, вважаю за важливе, щоб Україна мала право захищати себе… НАТО підтримує Україну заради того, щоб вона могла використати це право", - заявив Столтенберг у відповідь на запитання щодо рішення Великої Британії надати оборонну зброю Україні.

Він зауважив, що таке право закріплено в Хартії ООН.

НАТО як альянс, за словами його генсека, підтримує Україну різноманітними шляхами.

Читайте: Німеччина не постачатиме зброю Україні. Намагатимемось дипломатичним шляхом відвернути вторгнення РФ, - Шольц

Блок надає підтримку Україні, насамперед, політичну, але також практичну – підтримуючи оборонні структури в питаннях нарощування потенціалу, підготовки кадрів, розбудови потенціалу ВМС тощо. Столтенберг згадав у цьому контексті свій нещодавній візит до Одеси, де на власні очі переконався, як НАТО допомагає Морській академії.

Щодо надання смертельної, оборонної зброї, то різні члени альянсу мають різні підходи, визнав він. Деякі з них надають і таку підтримку.

До тих, хто не постачає і не планує допомагати Україні зброєю, належить Німеччина.

Також читайте: Столтенберг запросив Росію та країни НАТО провести низку зустрічей для обговорення тем, що викликають занепокоєння

Берлін роками проводить "паралельну стратегію", яка полягає в тім, що федеральний уряд не експортує летальне озброєння в Україну. Зі зміною уряду ФРН в цьому питанні нічого не змінилося, заявив зі свого боку канцлер Олаф Шольц.

Автор: 

Велика Британія (5610) оборона (4796) зброя (7477) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+23
На Фейсбуці Бутусов вже опублікував новину що британці нам прислали новітню зброю, з дуже ********* характеристиками!!! Боже, боронь королеву і Сполучене Королівство!
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18.01.2022 17:35
+15
_Момент истины, когда не выступить против людоедов и зачинщиков всемирной войны означает в действительности быть с ними заодно. Как германия и франция: пируют с людоедом - и сами суть вурдалаки.
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18.01.2022 17:35
+10
важить він близько 12 кілограмів та ефективно вражає броньовані цілі на відстані до 800 метрів. Може використовуватися одиничним оператором.
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18.01.2022 17:49
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На Фейсбуці Бутусов вже опублікував новину що британці нам прислали новітню зброю, з дуже ********* характеристиками!!! Боже, боронь королеву і Сполучене Королівство!
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18.01.2022 17:35 Відповісти
важить він близько 12 кілограмів та ефективно вражає броньовані цілі на відстані до 800 метрів. Може використовуватися одиничним оператором.
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18.01.2022 17:49 Відповісти
І цей оператор 100 відсотків ти!
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18.01.2022 18:54 Відповісти
_Момент истины, когда не выступить против людоедов и зачинщиков всемирной войны означает в действительности быть с ними заодно. Как германия и франция: пируют с людоедом - и сами суть вурдалаки.
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18.01.2022 17:35 Відповісти
Французы хотя бы "Мистрали" не продали в свое время этим поцам
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18.01.2022 17:44 Відповісти
_Упирались изо всех сил и очень продать старались они. Что этого не случилось - не их заслуга в том, а вопреки им.

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18.01.2022 17:54 Відповісти
Та , не ! Упирались россияне , перегнали почти миллиард евро предоплатой и прислали єкипажи забирать корабли . Наверняка , планировали их угнать в случае отказа передать их , но ! Обломались , Олланд оказался принципиальньім и , главное , неподкупньім политиком . 💯
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18.01.2022 18:09 Відповісти
"Олланд оказался принципиальньім и , главное , неподкупньім политиком"
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18.01.2022 18:11 Відповісти
Аж дивно.
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18.01.2022 18:08 Відповісти
Не тілки має право,а саме буде захищатись усіма засобами які наразі має...
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18.01.2022 17:35 Відповісти
Так же как и Украина имеет право не оправдываться перед окупантами
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18.01.2022 17:39 Відповісти
КРАСАВА!!!
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18.01.2022 17:39 Відповісти
И это - безусловное право!
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18.01.2022 17:44 Відповісти
Четвертий транспорт. God save the Queen!
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18.01.2022 17:47 Відповісти
Коли це ***** вже здохне.. То він, то ковід і так по черзі. Нема спокою світові.
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18.01.2022 18:09 Відповісти
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18.01.2022 18:25 Відповісти
Немцы костьми ложились, помочь своему корешу Пуйлу, но не срослось у фрицев.
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18.01.2022 19:08 Відповісти
Берлин годами проводит "параллельную стратегию", заключающуюся в том, что федеральное правительство не экспортирует летальное вооружение в Украину.

Берлин годами сосет позор у русского гитлера
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18.01.2022 20:32 Відповісти
А тим часом вже другий британський глоубмастер за сьогодні підлітає до Києва. Цікаво, що там у нього в череві?
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18.01.2022 21:35 Відповісти
 
 