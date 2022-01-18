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Новини Війна
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Німеччина не постачатиме зброю Україні. Намагатимемось дипломатичним шляхом відвернути вторгнення РФ, - Шольц

Німеччина не постачатиме зброю Україні. Намагатимемось дипломатичним шляхом відвернути вторгнення РФ, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд країни не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Впродовж багатьох років німецький уряд дотримується конкретної стратегії, і ця стратегія стосується того, щоб не експортувати летальне озброєння. Ми не змінювали цієї стратегії, коли ми прийшли до влади і почали виконувати повноваження", - сказав канцлер ФРН.

За словами Шольца, Німеччина дотримувалася цієї політики в тому числі під час зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія і Постійної ради ОБСЄ, під час двосторонніх перемовин США і РФ, а також в рамках перемовин у Нормандському форматі.

"Зараз ми повинні подумати, як забезпечити, аби нинішнє загострення припинилося, і як ми можемо здійснити це, аби територіальна цілісність України жодним чином не опинилася під загрозою, і що не буде воєнної агресії проти України і не буде жодних інших можливостей і засобів, коли хтось намагатиметься здобути політичні зміни за допомогою застосування сили", - пояснив він.

Шольц додав, що саме над цим Німеччина зараз працює в рамках переговорів.

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Автор: 

Німеччина (7386) зброя (7477) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+33
Теперь мы вместе с Британией в антигитлировской коалиции!!! Такое впечатление, что Вторая Мировая, только Германия и россия (ссср) поменялись местами.
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18.01.2022 16:52
+32
Чому це помінялися? СРСР та Германія були на одному боці кілька років. Про пакт Молотова-Рибентропа нічого не чули? Так що все один в один, як у 39-ому.
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18.01.2022 17:10
+27
Фашисты есть фашисты .
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18.01.2022 16:49
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похоже, Шольц уже принял(как в их же кино для взрослых) от рашки со всех сторон - баба Анджела научила в какую позу лучше перед "русскими" становиться, чтобы им было максимально приятно.
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18.01.2022 22:22 Відповісти
Фрицы как оказалось так и остались с 40 вых -********!...
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18.01.2022 23:09 Відповісти
Этого рис та бола можно уже не публиковать.
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14.06.2022 16:45 Відповісти
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