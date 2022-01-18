Берлін і Москва по-різному дивляться на виконання Мінських угод, - Бербок

Відродження нормандського процесу було б великим кроком у напрямку підвищення безпеки в Європі попри збереження різних поглядів.

Про це міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила на спільній з російським міністром Сергієм Лавровим пресконференції у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Важливо наповнити знову життям нормандський процес та просунутися у виконанні Мінських угод, "це був би великий крок до більшої безпеки для Європи, для нас усіх", - сказала Бербок. Вона зазначила, що під час переговорів у понеділок у Києві та у вівторок у Москві наголошує на можливих кроках того, як запустити переговори, "на всіх рівнях", у тому числі на рівні голів МЗС. Бербок назвала добрим те, що всі стороні згодні з необхідністю продовжувати переговори з виконання Мінських угод та нормандської четвірки.

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При цьому міністр зауважила, що Берлін і Москва, "як і раніше, мають різні точки зору на те, що стосується фактів на місці та виконання Мінських угод". Тим важливіше, додала вона, продовжувати переговори, повернутися до столу перемовин у нормандському форматі.

Бербок згадала скупчення "без зрозумілих підстав" понад 100 тисяч російських військових та техніки уздовж українського кордону та зауважила, що це "складно не розуміти як загрозу". Федеральний уряд змушений буде разом із союзниками та партнерами в колі ЄС, НАТО та G7 реагувати на ситуацію, адже її не можна "залишити напризволяще".

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Очільниця МЗС ФРН також відповіла на запитання щодо долі проєкту "Північний потік -2" в разі російської агресії. Вона повторила, що якщо енергоносії (зокрема газ – ред.) будують використані як зброя, "це потягне за собою відповідні наслідки з огляду на проєкт "Північний потік 2". Стосовно процесу сертифікації проєкту, вона зазначила, що для всіх інфраструктурних енергетичних проєктів, включаючи даний, діють європейські правила.

Бербок згадала, що Росія зажадала від Заходу гарантій безпеки. "Ми готові до серйозного діалогу та обговорення кроків, які принесуть більше безпеки всім на континенті", - заявила вона в цьому контексті.

Анналена Бербок здійснює свої перші візити до України – 17 січня та Росії – 18 січня.

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