У Берлина и Москвы разные взгляды на выполнение Минских соглашений, – Бербок

Возрождение нормандского процесса было бы большим шагом в направлении повышения безопасности в Европе, несмотря на сохранение различных взглядов.

Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила на совместной с российским министром Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Важно снова наполнить жизнью нормандский процесс и продвинуться в выполнении Минских соглашений, "это был бы большой шаг к большей безопасности для Европы, для нас всех", - заявила Бербок. Она отметила, что во время переговоров в понедельник в Киеве и во вторник в Москве подчеркивает возможные шаги того, как запустить переговоры, "на всех уровнях", в том числе на уровне глав МИД. Бербок назвала хорошим то, что все стороны согласны с необходимостью продолжать переговоры по выполнению Минских соглашений и нормандской четверки.

При этом министр подчеркнула, что Берлин и Москва, "по-прежнему имеют разные точки зрения на то, что касается фактов на месте и выполнения Минских соглашений". Тем более важно, добавила она, продолжать переговоры, вернуться к столу переговоров в нормандском формате.

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Бербок напомнила о скоплении "без понятных оснований" более 100 тысяч российских военных и техники вдоль украинской границы и отметила, что это "трудно не понимать как угрозу". Федеральное правительство вынуждено будет вместе с союзниками и партнерами в кругу ЕС, НАТО и G7 реагировать на ситуацию, ведь ее нельзя "оставить на произвол судьбы".

Глава МИД ФРГ также ответила на вопрос о судьбе проекта "Северный поток-2" в случае российской агрессии. Она повторила, что если энергоносители (в том числе газ – ред.) будут использованы в качестве оружия, "это повлечет за собой соответствующие последствия с учетом проекта "Северный поток-2". Относительно процесса сертификации проекта она отметила, что для всех инфраструктурных энергетических проектов, включая данный, действуют европейские правила.

Бербок упомянула, что Россия потребовала от Запада гарантий безопасности. "Мы готовы к серьезному диалогу и обсуждению шагов, которые принесут больше безопасности всем на континенте", - заявила она в этом контексте.

Анналена Бербок совершает свои первые визиты в Украину – 17 января и Россию – 18 января.