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Столтенберг о британском оружии: Украина имеет право защищаться

Столтенберг о британском оружии: Украина имеет право защищаться

Украина имеет право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, и НАТО поддерживает это право.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я, собственно, считаю важным, чтобы Украина имела право защищать себя… НАТО поддерживает Украину ради того, чтобы она могла использовать это право", - заявил Столтенберг в ответ на вопрос о решении Великобритании предоставить оборонное оружие Украине.

Он отметил, что такое право закреплено в Хартии ООН.

Читайте также: В случае вторжения РФ НАТО поможет Украине полностью реализовать свое право на самозащиту, - Столтенберг

НАТО как альянс, по словам его генсека, поддерживает Украину разными путями.

Блок оказывает поддержку Украине, прежде всего, политическую, но также практическую – поддерживая оборонные структуры в вопросах наращивания потенциала, подготовки кадров, развития потенциала ВМС и т.д. Столтенберг вспомнил в этом контексте свой недавний визит в Одессу, где убедился, как НАТО помогает Морской академии.

Что касается предоставления смертоносного, оборонного оружия, то разные члены альянса имеют разные подходы, признал он. Некоторые из них оказывают и такую ​​поддержку.

К тем, кто не поставляет и не планирует помогать Украине оружием, относится Германия.

Берлин годами проводит "параллельную стратегию", заключающуюся в том, что федеральное правительство не экспортирует летальное вооружение в Украину. Со сменой правительства ФРГ в этом вопросе ничего не изменилось, заявил со своей стороны канцлер Олаф Шольц.

Автор: 

Великобритания (4984) оборона (5214) оружие (10224) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+23
На Фейсбуці Бутусов вже опублікував новину що британці нам прислали новітню зброю, з дуже ********* характеристиками!!! Боже, боронь королеву і Сполучене Королівство!
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18.01.2022 17:35
+15
_Момент истины, когда не выступить против людоедов и зачинщиков всемирной войны означает в действительности быть с ними заодно. Как германия и франция: пируют с людоедом - и сами суть вурдалаки.
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18.01.2022 17:35
+10
важить він близько 12 кілограмів та ефективно вражає броньовані цілі на відстані до 800 метрів. Може використовуватися одиничним оператором.
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18.01.2022 17:49
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На Фейсбуці Бутусов вже опублікував новину що британці нам прислали новітню зброю, з дуже ********* характеристиками!!! Боже, боронь королеву і Сполучене Королівство!
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18.01.2022 17:35 Ответить
важить він близько 12 кілограмів та ефективно вражає броньовані цілі на відстані до 800 метрів. Може використовуватися одиничним оператором.
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18.01.2022 17:49 Ответить
І цей оператор 100 відсотків ти!
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18.01.2022 18:54 Ответить
_Момент истины, когда не выступить против людоедов и зачинщиков всемирной войны означает в действительности быть с ними заодно. Как германия и франция: пируют с людоедом - и сами суть вурдалаки.
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18.01.2022 17:35 Ответить
Французы хотя бы "Мистрали" не продали в свое время этим поцам
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18.01.2022 17:44 Ответить
_Упирались изо всех сил и очень продать старались они. Что этого не случилось - не их заслуга в том, а вопреки им.

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18.01.2022 17:54 Ответить
Та , не ! Упирались россияне , перегнали почти миллиард евро предоплатой и прислали єкипажи забирать корабли . Наверняка , планировали их угнать в случае отказа передать их , но ! Обломались , Олланд оказался принципиальньім и , главное , неподкупньім политиком . 💯
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18.01.2022 18:09 Ответить
"Олланд оказался принципиальньім и , главное , неподкупньім политиком"
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18.01.2022 18:11 Ответить
Аж дивно.
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18.01.2022 18:08 Ответить
Не тілки має право,а саме буде захищатись усіма засобами які наразі має...
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18.01.2022 17:35 Ответить
Так же как и Украина имеет право не оправдываться перед окупантами
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18.01.2022 17:39 Ответить
КРАСАВА!!!
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18.01.2022 17:39 Ответить
И это - безусловное право!
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18.01.2022 17:44 Ответить
Четвертий транспорт. God save the Queen!
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18.01.2022 17:47 Ответить
Коли це ***** вже здохне.. То він, то ковід і так по черзі. Нема спокою світові.
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18.01.2022 18:09 Ответить
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18.01.2022 18:25 Ответить
Немцы костьми ложились, помочь своему корешу Пуйлу, но не срослось у фрицев.
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18.01.2022 19:08 Ответить
Берлин годами проводит "параллельную стратегию", заключающуюся в том, что федеральное правительство не экспортирует летальное вооружение в Украину.

Берлин годами сосет позор у русского гитлера
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18.01.2022 20:32 Ответить
А тим часом вже другий британський глоубмастер за сьогодні підлітає до Києва. Цікаво, що там у нього в череві?
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18.01.2022 21:35 Ответить
 
 