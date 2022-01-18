Столтенберг о британском оружии: Украина имеет право защищаться

Украина имеет право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, и НАТО поддерживает это право.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я, собственно, считаю важным, чтобы Украина имела право защищать себя… НАТО поддерживает Украину ради того, чтобы она могла использовать это право", - заявил Столтенберг в ответ на вопрос о решении Великобритании предоставить оборонное оружие Украине.

Он отметил, что такое право закреплено в Хартии ООН.

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НАТО как альянс, по словам его генсека, поддерживает Украину разными путями.

Блок оказывает поддержку Украине, прежде всего, политическую, но также практическую – поддерживая оборонные структуры в вопросах наращивания потенциала, подготовки кадров, развития потенциала ВМС и т.д. Столтенберг вспомнил в этом контексте свой недавний визит в Одессу, где убедился, как НАТО помогает Морской академии.

Что касается предоставления смертоносного, оборонного оружия, то разные члены альянса имеют разные подходы, признал он. Некоторые из них оказывают и такую ​​поддержку.

К тем, кто не поставляет и не планирует помогать Украине оружием, относится Германия.

Берлин годами проводит "параллельную стратегию", заключающуюся в том, что федеральное правительство не экспортирует летальное вооружение в Украину. Со сменой правительства ФРГ в этом вопросе ничего не изменилось, заявил со своей стороны канцлер Олаф Шольц.