УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3770 відвідувачів онлайн
Новини
1 217 5

Тривають наймасштабніші змагання з робітничих професій для молоді WorldSkills Ukraine

У Запоріжжі триває регіональний відбір учасників Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine – це наймасштабніші змагання з робітничих професій серед учнів, студентів та молодих працівників.

 Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Конкурс проводить металургійна компанія "Метінвест" по всій Україні, і вперше він відбувся 2016 року.

Відбірковий етап змагань охоплює всі регіони країни. Для участі пропонують 18 компетенцій: тут міряються навичками молоді електрики, слюсарі, токарі та зварювальники, залізничники, кранівники і вогнетривники. Всі вони бачать для себе перспективи кар’єри на виробництві.

"Якщо добре навчитися, добре показати себе на практиці та на роботі, то можливе подальше підвищення у кар'єрному зростанні", – переконаний студент-електрик Андрій Бараненко.

Компанія "Метінвест" підтримує цей та інші освітні проєкти для молоді з практичних міркувань. Вже сотні цілеспрямованих початківців пройшли через конкурс WorldSkills і стали до роботи на підприємствах компанії та на інших промислових об’єктах України.

Автор: 

професія (44) змагання (234)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно, а "студия квартал-95" такой же аналогичный конкурс не объявлял??
огласите весь список пжлста!!!!
показати весь коментар
21.01.2022 13:42 Відповісти
Карлить за питёру в ожидании повышения пенсионного возраста?
Пусть говно в мантиях работает
показати весь коментар
21.01.2022 13:48 Відповісти
навыки повышать надо обязательно, тогда карьера рабочего пойдёт вверх... в Германии или Польше
показати весь коментар
21.01.2022 14:06 Відповісти
Без молодых специалистов экономика страны не жизнеспособна . Нужно повышать престиж рабочих профессий иначе будет полный кирдык .
показати весь коментар
21.01.2022 14:18 Відповісти
А ще краще - платити ѣм гідні зарплати (від 9000₴ за місяць). Бо трактористам платять гідні зарплати, тому вони працюють в Украѣні. А столяри, слюсари, електрики в нашій краѣні не затримуються і ѣдуть світ за очі.
показати весь коментар
23.01.2022 01:43 Відповісти
 
 