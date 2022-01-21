Тривають наймасштабніші змагання з робітничих професій для молоді WorldSkills Ukraine

У Запоріжжі триває регіональний відбір учасників Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine – це наймасштабніші змагання з робітничих професій серед учнів, студентів та молодих працівників.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Конкурс проводить металургійна компанія "Метінвест" по всій Україні, і вперше він відбувся 2016 року.

Відбірковий етап змагань охоплює всі регіони країни. Для участі пропонують 18 компетенцій: тут міряються навичками молоді електрики, слюсарі, токарі та зварювальники, залізничники, кранівники і вогнетривники. Всі вони бачать для себе перспективи кар’єри на виробництві.

"Якщо добре навчитися, добре показати себе на практиці та на роботі, то можливе подальше підвищення у кар'єрному зростанні", – переконаний студент-електрик Андрій Бараненко.

Компанія "Метінвест" підтримує цей та інші освітні проєкти для молоді з практичних міркувань. Вже сотні цілеспрямованих початківців пройшли через конкурс WorldSkills і стали до роботи на підприємствах компанії та на інших промислових об’єктах України.