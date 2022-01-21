УКР
"Слуга народу" запросила командувача Сил тероборони Галушкіна на засідання фракції у понеділок, - Кравчук

Депутатська фракція "Слуга народу" планує на своєму засіданні у понеділок, 24 січня, обговорити питання розгортання територіальної оборони в Україні та очікує на участь в обговоренні командувача Сил територіальної оборони Юрія Галушкіна.

Про це повідомила повідомила заступник фракції Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У понеділок буде засідання фракції. Крім обговорення законопроєктів, ми, напевно, більшу частину часу присвятимо розгортанню територіальної оборони у всій Україні. Ми очікуємо керівника Сил територіальної оборони на фракції. Хочемо, щоб депутати, особливо депутати-мажоритарники, брали активнішу участь у таких координаційних процесах, зокрема комунікували з громадами: відповідали на запитання, як розгортається тероборона, як можна приєднатися", - наголосила Кравчук.

Водночас, за її словами, фракція на засіданні планує обговорити і декілька важливих законопроєктів, зокрема – про пенсійну реформу та економічний паспорт українця.

"Ми очікуємо, що законопроєкти про пенсійну реформу буде проголосовано в першому читанні найближчими тижнями, можливо навіть на першому пленарному тижні 2022 року. Крім того, комітет з питань податкової політики вже схвалив до першого читання законопроєкт про економічний паспорт, і ми також очікуємо його невідкладного розгляду. Нагадаю, що згідно з редакцією поданих законопроектів, і другий рівень пенсійної реформи, і той фонд, який необхідний для економічного паспорта, мають бути запущені з 1 січня 2023 року. Тому відповідні закони нам слід ухвалити дуже швидко", - пояснила парламентарій.

Читайте також: Ми не будемо залучати підрозділи територіальної оборони до наступальних операцій, - Галушкін

Нагадаємо, згідно з календарним планом шостої сесії Верховної Ради, найближчий пленарний тиждень розпочнеться у парламенті 25 січня

Слуга народу (2842) Кравчук Євгенія (375) тероборона (396) Галушкін Юрій (47)
+8
Чому на фракцію? У нас армія поза політикою. Хай для всіх виступить. В сессійному залі. Що ви там можете обговорювати за спинами тих, хто не голосував за зелю? Можливо, як нагнути місцеву владу для фінансування? Так у громадах немає таких доходів. От хитрожопі.
21.01.2022 13:31 Відповісти
+5
Галушкин, возьми с собой военкомов и там же, на камеру, этим аля трухиным, повестки вручите.
21.01.2022 13:28 Відповісти
+3
вы тут к чему? вас уже не большинство. это не ваше дело и не надо совать туда свои жадные ручонки
21.01.2022 13:32 Відповісти
Обісралися нарешті!
21.01.2022 13:24 Відповісти
А не засланый казачек этот Галушкин.Кто он и что из себя представлянт.Может это очередной Семен Семенченко,будет наших пацав по котлам водить?
21.01.2022 13:27 Відповісти
Цікава етимологія прізвища Галушкін. Здається колись він був просто Галушка)
21.01.2022 13:33 Відповісти
фрІкція вже зібралася після тяжкого відпочинку?
Нарешті, на день народження гундоса 25.01.2022, проведуть перше у цьому році засідання ВР..
21.01.2022 13:34 Відповісти
А чого не у вівторок?
Чи може краще в середу?
Куди поспішати...
21.01.2022 13:34 Відповісти
Фракции? Теперь приглашают военных на фракцию, не в парламент. Интересно, придет?
21.01.2022 13:51 Відповісти
і обовя3ково щоб був інтелектуал тищенко маряна бе3угла і інші інопланетяни я не уявляю про що говорити 3 кнопкодавами корабельними соснами
21.01.2022 14:17 Відповісти
Чому на засідання фракції, кулуарно, а не на засідання Верховної Ради? Щоб громадяни на власні вуха почули про стан тероборони в країні.
Це питання цікавить практично кожного... Адже ми не знаємо що треба робити у разі обстрілів або наступу... Багато мирних громадян від паніки може загинути, не тільки від ракет, обстрілів, тощо..
21.01.2022 14:46 Відповісти
Хочуть дізнатися точні данні про сили тероборони для "злиття" роССії
21.01.2022 15:07 Відповісти
 
 