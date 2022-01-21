"Слуга народу" запросила командувача Сил тероборони Галушкіна на засідання фракції у понеділок, - Кравчук

Депутатська фракція "Слуга народу" планує на своєму засіданні у понеділок, 24 січня, обговорити питання розгортання територіальної оборони в Україні та очікує на участь в обговоренні командувача Сил територіальної оборони Юрія Галушкіна.

Про це повідомила повідомила заступник фракції Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У понеділок буде засідання фракції. Крім обговорення законопроєктів, ми, напевно, більшу частину часу присвятимо розгортанню територіальної оборони у всій Україні. Ми очікуємо керівника Сил територіальної оборони на фракції. Хочемо, щоб депутати, особливо депутати-мажоритарники, брали активнішу участь у таких координаційних процесах, зокрема комунікували з громадами: відповідали на запитання, як розгортається тероборона, як можна приєднатися", - наголосила Кравчук.

Водночас, за її словами, фракція на засіданні планує обговорити і декілька важливих законопроєктів, зокрема – про пенсійну реформу та економічний паспорт українця.

"Ми очікуємо, що законопроєкти про пенсійну реформу буде проголосовано в першому читанні найближчими тижнями, можливо навіть на першому пленарному тижні 2022 року. Крім того, комітет з питань податкової політики вже схвалив до першого читання законопроєкт про економічний паспорт, і ми також очікуємо його невідкладного розгляду. Нагадаю, що згідно з редакцією поданих законопроектів, і другий рівень пенсійної реформи, і той фонд, який необхідний для економічного паспорта, мають бути запущені з 1 січня 2023 року. Тому відповідні закони нам слід ухвалити дуже швидко", - пояснила парламентарій.

Читайте також: Ми не будемо залучати підрозділи територіальної оборони до наступальних операцій, - Галушкін

Нагадаємо, згідно з календарним планом шостої сесії Верховної Ради, найближчий пленарний тиждень розпочнеться у парламенті 25 січня