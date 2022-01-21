КМДА рекомендує київським роботодавцям за можливості перевести працівників на "дистанційку" через стрімке поширення COVID-19

На сьогодні у столиці, як і в усій Україні, фіксується стрімке збільшення захворюваності на коронавірус. Це змушує місто максимально посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

На цьому наголосила заступниця голови КМДА Анна Старостенко у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста", – зауважила вона.

За словами Ганни Старостенко, оскільки новий штам коронавірусу "Омікрон" дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях, то знизити ризик інфікування можна, лише дотримуючись основних санітарних правил: дотримання маскового режиму, дистанції та гігієни рук (часте миття і обробка дезінфектором).

"Крім того, місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці", – підкреслила заступниця голови КМДА.

За інформацією КМДА, станом на сьогодні у столичних лікарнях перебувають 743 пацієнти (в тому числі 38 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 45 (у тому числі 13 дітей) – з підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 452 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 83 знаходяться на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.