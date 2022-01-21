Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії фон дер Ляєн безпекову ситуацію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України та на Донбасі. Президент подякував очільниці Єврокомісії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також її чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС у разі ескалації агресії РФ проти України. Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних скоординованих зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Зеленський та фон дер Ляєн обговорили виклики для європейської енергетичної безпеки. Президент звернув увагу на загрози для України та усієї Європи, які створить можливий запуск "Північного потоку-2". Сторони скоординували кроки щодо інтеграції об'єднаної енергосистеми України в європейську мережу ENTSO-E.

Читайте: ЄС не приймає спроби Росії розділити Європу, - фон дер Ляєн

Окрему увагу сторони приділили перспективам лібералізації автомобільних вантажних перевезень. Зеленський наголосив, що укладання угоди про лібералізацію транспортних перевезень допоможе забезпечити подальше зростання обсягів торгівлі між Україною та ЄС.