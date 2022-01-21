УКР
Новини
548 7

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії фон дер Ляєн безпекову ситуацію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України та на Донбасі. Президент подякував очільниці Єврокомісії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також її чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС у разі ескалації агресії РФ проти України. Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних скоординованих зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Зеленський та фон дер Ляєн обговорили виклики для європейської енергетичної безпеки. Президент звернув увагу на загрози для України та усієї Європи, які створить можливий запуск "Північного потоку-2". Сторони скоординували кроки щодо інтеграції об'єднаної енергосистеми України в європейську мережу ENTSO-E.

Читайте: ЄС не приймає спроби Росії розділити Європу, - фон дер Ляєн

Окрему увагу сторони приділили перспективам лібералізації автомобільних вантажних перевезень. Зеленський наголосив, що укладання угоди про лібералізацію транспортних перевезень допоможе забезпечити подальше зростання обсягів торгівлі між Україною та ЄС.

Автор: 

Єврокомісія (2250) Зеленський Володимир (25185) фон дер Ляєн Урсула (847)
Коментувати
Что то Зеленского сегодня много, к чему бы это?
показати весь коментар
21.01.2022 22:08 Відповісти
Крышка рояля нависла над мальчиком.
показати весь коментар
21.01.2022 22:09 Відповісти
Наш маленький упоротый архистратег!!!

Вот только ЗЕ совсем не контролирует то, что говорит его рот.
показати весь коментар
21.01.2022 22:08 Відповісти
Лідери погодилися?нихто ещё так не оскорблял царя леонида..
показати весь коментар
21.01.2022 22:16 Відповісти
Два сообщения на двух страницах
страница президента Польши и страница сами знаете кого

показати весь коментар
21.01.2022 22:40 Відповісти
Ну що ж ми хочемо від , так званого , президента нашоі краіни , коли воно постійно знаходиться під кайфом 😡?
Проголосувати за цирк і не опинитися в ньому - так не буває 🙂
показати весь коментар
22.01.2022 00:40 Відповісти
а на каком языке это чудо говорило?
показати весь коментар
22.01.2022 02:31 Відповісти
 
 