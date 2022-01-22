УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10468 відвідувачів онлайн
Новини Війна
38 609 219

Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство. ФОТО

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Зазначається, що ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону.

"Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів США, включаючи цей пакет допомоги, і понад 2,7 мільярда доларів США безпекової допомоги загалом з 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У США підготували законопроєкт про ленд-ліз із Україною

Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство 01
Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство 02
Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство 03

"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії. Як повідомив президент Байден президенту Путіну, у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано", - резюмували в посольстві. 

Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство 04

Автор: 

зброя (7694) допомога (8667) посольство (958) США (24092)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+84
Амерам-черговий респект...
показати весь коментар
22.01.2022 08:12 Відповісти
+55
у кожному ящику смерті ванюшек із Рязані лежать . Вчора подивився солов'єва та скабеєву на гебельс ТБ - чет не так вже весело розповідають - чет приуніли. Вже й не рвуться у бій сильно
показати весь коментар
22.01.2022 08:16 Відповісти
+52
скажені лапатні собаки гавкають-каравани йдуть...
показати весь коментар
22.01.2022 08:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
показати весь коментар
22.01.2022 18:16 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 19:46 Відповісти
Это все оружие ближнего боя.Нам могут не дать его применить.И надо чётко понимать,что на 2-3 выстрела с такого оружия по статистике приходится или ранение или смерть стрелявшего.Но это пол беды.Хуже,когда будет прилетать из-за горизонта - вот тут мы зелю оценим во всей красе за два потерянных года.
показати весь коментар
22.01.2022 21:56 Відповісти
Якщо не закриють небо .... це буде гра в одні ворота ... залізного купола в нас я так розумію немає, систем петріот також... а джавелінами і стугнами крилаті і балістичні ракети не позбиваєш...я вже мовчу про тактичну ядерну зброю а це кацапи що в них в голові... наслідки жахливі...продовольча криза у всьому світі 4 атомні електростанції Чорнобиль це забавки... дай Бог щоб москалі блефували якщо ні то цьому світові прийде гаплик....
показати весь коментар
22.01.2022 21:56 Відповісти
Все проще.Обычная гаубица 120-150мм стреляет с расстояния такого,что вручную не определить откуда.(если днем).И не надо сверхточного оружия и прочей авиации.
показати весь коментар
22.01.2022 22:03 Відповісти
баран так у нас тоже такие орудия есть
показати весь коментар
22.01.2022 23:38 Відповісти
Овца,у нас их недостаточно,они старые,с небольшим ресурсом и с боеприпасами напряг. И вообще речь идет о контрбатарейных станциях и о том что Джавелины и Стугны в такой ситуации не сильно в помощь.
показати весь коментар
25.01.2022 19:41 Відповісти
конечно знаток"джавелины не в помощь" воб поэтому твои кацапы уже обосрались и говорят что не собираются нападать - а то ультимаум ультиматум
показати весь коментар
25.01.2022 21:38 Відповісти
Ты че,"танкобоязнь" мне лечишь? Как мне объясняли в СА с танком справиться просто- достаточно или оказаться между гусениц лежа на земле или сидя на корточках в окопе.После чего подскакиваешь и кидаешь ему вдогонку противотанковую гранату,случайно у тебя завалявшуюся.Или "муха" с 40 метров. Даже занятия были по обкатке танками. Вот только живьем танк оказался намного прикольнее - и не даст он тебе подойти. Кацапы обосрались только те,что будут гореть в танках, те что их сюда посылают - одурели от энтузиазма поубивать кого-нибудь.
показати весь коментар
29.01.2022 12:55 Відповісти
Кстати,в Ираке танковую армию америкосы расхерачили гаубицами -все просто- танками их не достать!
показати весь коментар
22.01.2022 22:07 Відповісти
используйте по назначению : утилизация кацапских ублюдков .
показати весь коментар
22.01.2022 22:21 Відповісти
тебя то кацап в лугандон никак не заманишь - диванный балабол
показати весь коментар
22.01.2022 23:40 Відповісти
Дякуємо
показати весь коментар
23.01.2022 02:27 Відповісти
А ещё , Боже храни Королеву . Бритам тоже РЕСПЕКТ , не то что гансы обосраные
показати весь коментар
23.01.2022 10:13 Відповісти
Превосходно.
показати весь коментар
24.01.2022 00:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 