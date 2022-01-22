Кабмін погасив борги перед усіма виробниками "зеленої" енергії під тиском Заходу, - нардеп
Кабінет міністрів і держпідприємство "Гарантований покупець" погасили борги перед всіма виробниками "зеленої" енергії на виконання зобов’язань перед іноземними банками та МВФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, голова міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" Олексій Гончаренко у соцмережі "Facebook"
"Після двох місяців боротьби, ми не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП "Гарантований покупець" за таємним наказом Офісу президента та Кабінету міністрів були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом", - повідомив нардеп.
Він наголосив, що гроші були перераховані після безпрецедентного тиску з боку іноземних посольств, та фінансових установ.
"Зокрема протизаконне утримання цих коштів протягом понад 2 місяців протирічило умовам меморандуму з МВФ та обов’язкам взятим перед кредиторами Україною. Наше МФО першими викрило намагання приховати ці гроші та не дозволило використати їх не за призначенням в корупційних цілях"; - підсумував Гончаренко.
Нагадаємо, 15 листопада 2021 року уряд заблокував виплату боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел з коштів європейських "зелених" облігацій.
Згодом кошти отримали всі виробники, крім компанії ДТЕК ВДЕ.
Компанія ініціювала кримінальне розслідування в Великобританії через махінації посадових осіб українського уряду з розподілом коштів цільових єврооблігацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И санкции против парашкинских компаний ввели и долги перед инвесторами погасили!
Будьте ласкаві пояснити, яким чином Гончаренко може лобіювати погашення боргів перед ахметкою кабміном, який очолює ахметкін шмигаль?
"Після двох місяців боротьби, МИ не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП "Гарантований покупець" за таємним наказом Офісу президента та Кабінету міністрів були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом", - повідомив нардеп. Джерело: "
Тебе лишь бы воздух испортить, да ?
Где тут вмешательство?
Зажилить надо было, вот это нормально.
22 ДЕКАБРЯ 2021
....Доля возобновляемых источников энергии в потребляемой в Германии электроэнергии в этом году падает нынешними темпами впервые с 1997 года, объявило на прошлой неделе Федеральное агентство по охране окружающей среды UBA. "В первом квартале этого года было очень мало ветра, а солнце светило гораздо меньше, чем в прошлом году", - пояснило агентство.