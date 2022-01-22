УКР
Кабмін погасив борги перед усіма виробниками "зеленої" енергії під тиском Заходу, - нардеп

Кабмін погасив борги перед усіма виробниками

Кабінет міністрів і держпідприємство "Гарантований покупець" погасили борги перед всіма виробниками "зеленої" енергії на виконання зобов’язань перед іноземними банками та МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, голова міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" Олексій Гончаренко у соцмережі "Facebook"

"Після двох місяців боротьби, ми не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП "Гарантований покупець" за таємним наказом Офісу президента та Кабінету міністрів були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що гроші були перераховані після безпрецедентного тиску з боку іноземних посольств, та фінансових установ.

"Зокрема протизаконне утримання цих коштів протягом понад 2 місяців протирічило умовам меморандуму з МВФ та обов’язкам взятим перед кредиторами Україною. Наше МФО першими викрило намагання приховати ці гроші та не дозволило використати їх не за призначенням в корупційних цілях"; - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року уряд заблокував виплату боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел з коштів європейських "зелених" облігацій.

Згодом кошти отримали всі виробники, крім компанії ДТЕК ВДЕ.

Компанія ініціювала кримінальне розслідування в Великобританії через махінації посадових осіб українського уряду з розподілом коштів цільових єврооблігацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На мою компанію напав олігарх, але президент України мовчить", - канадський бізнесмен Юркович звернувся до Зеленського в липні 2021 року. ВIДЕО

+14
Этот порошенковский кусок говна ведь прекрасно знает за чей счет финансируются эти новомодные игрища с т.н. зелёной энергетикой... Тварь продажная, как и его нынешний патрон Порошенко.
показати весь коментар
22.01.2022 17:01 Відповісти
+11
А чи не можна було погасити борги одразу до виникнення цієї ганебної ситуації? Адже прем'єр звільнив для створення цієї кризи, найпершого керівника Гарпоку, бо він мав намір одразу сплатити борги.
показати весь коментар
22.01.2022 16:47 Відповісти
+9
Атомна енергетика, це також зелена.
показати весь коментар
22.01.2022 16:42 Відповісти
Страшные дела творятся!
И санкции против парашкинских компаний ввели и долги перед инвесторами погасили!
показати весь коментар
22.01.2022 16:41 Відповісти
Задоволений Ахмєтка,і Гончаренко за лоббізм якусь копійчину заробив.
показати весь коментар
22.01.2022 17:00 Відповісти
Ой.
Будьте ласкаві пояснити, яким чином Гончаренко може лобіювати погашення боргів перед ахметкою кабміном, який очолює ахметкін шмигаль?
показати весь коментар
22.01.2022 18:00 Відповісти
Ай... Будь ласка, поясніть, до кого питання, до Василя, чи до Гончаренко? Ви статтю читали?

"Після двох місяців боротьби, МИ не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП "Гарантований покупець" за таємним наказом Офісу президента та Кабінету міністрів були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом", - повідомив нардеп. Джерело: "
показати весь коментар
22.01.2022 20:40 Відповісти
Атомна енергетика, це також зелена.
показати весь коментар
22.01.2022 16:42 Відповісти
А чи не можна було погасити борги одразу до виникнення цієї ганебної ситуації? Адже прем'єр звільнив для створення цієї кризи, найпершого керівника Гарпоку, бо він мав намір одразу сплатити борги.
показати весь коментар
22.01.2022 16:47 Відповісти
Кабмін свої борги перед "зеленими" погасив,і тепер ми винні кабміну...Ну,з нас він зніме по любому,брати він уміє,не що давати...
показати весь коментар
22.01.2022 16:50 Відповісти
Ринат Леонидыч это вам не это, понимать надо.😁
показати весь коментар
22.01.2022 17:01 Відповісти
Ну как это " не заработанные"? Он электричество производит, крупные электростанции строит. В отличие от Коломойского, который только пытается отжать.
показати весь коментар
22.01.2022 19:30 Відповісти
За счет индексации пенсий уплатили аферистам.
показати весь коментар
22.01.2022 16:56 Відповісти
Меньше надо воровать на дорогах и в асфальт укатывать: и на все хватит.
показати весь коментар
22.01.2022 17:17 Відповісти
пора за такие дела реформировать кабмин, потужно реформировать.
показати весь коментар
22.01.2022 16:57 Відповісти
Щоб погасити борги зеленої енергетики, користі від якої державі нуль, держава влізла в нові борги. Яка там дохідність "зелених" облігацій? Гарний привід радіти.
показати весь коментар
22.01.2022 17:00 Відповісти
Ну да, ну да. Именно поэтому Коломойский пытался отжать солнечную электростанцию, которую сделали канадцы?
показати весь коментар
22.01.2022 17:15 Відповісти
Этот порошенковский кусок говна ведь прекрасно знает за чей счет финансируются эти новомодные игрища с т.н. зелёной энергетикой... Тварь продажная, как и его нынешний патрон Порошенко.
показати весь коментар
22.01.2022 17:01 Відповісти
Лёша чей только не был, теперь Петин.
показати весь коментар
22.01.2022 17:03 Відповісти
Первоначально он путинский работник.
показати весь коментар
22.01.2022 17:15 Відповісти
ЗЕбіли не скигліть!
показати весь коментар
22.01.2022 17:17 Відповісти
Гончаренко за будь-якої влади залишається при кориті. Так було і з Порошенком.
показати весь коментар
22.01.2022 19:16 Відповісти
И при каком же он корыте сейчас?
Тебе лишь бы воздух испортить, да ?
показати весь коментар
22.01.2022 22:27 Відповісти
Зелёная энергетика при нынешнем тарифе для юрлиц очень даже привлекательна, и в нее будут вкладывать все больше средств
показати весь коментар
22.01.2022 17:04 Відповісти
ты наверное из какой то ассоциации.
показати весь коментар
22.01.2022 17:06 Відповісти
Нет я просто один из тех кто заплатил в декабре за 1800 Кватт по 5.65 плюс доставка
показати весь коментар
22.01.2022 19:42 Відповісти
Другими словами, "атомная" э\э себестоимостью 70 коп вам не интересна, подавай непременно "зеленую" по 5.65 ??
показати весь коментар
22.01.2022 20:51 Відповісти
Так я за атомную и 5.6 заплатил, ктовам не будет по 70копеек продавать. Куплю панели солнечные на 30 кВ и буду тоже продавать по зелёному тарифу, хоть частично снижу свои расходы на электроэнергию
показати весь коментар
22.01.2022 21:26 Відповісти
Вор у вора украл....и как говорят в Одессе: и кому от этого легче?!
показати весь коментар
22.01.2022 17:02 Відповісти
Да, получается, что мы поощряем мошенников.
показати весь коментар
22.01.2022 17:09 Відповісти
Ну так хотелось теперешней власти стыбрить эти деньги у производителей зелёной энергии. Не получилось.
показати весь коментар
22.01.2022 19:16 Відповісти
Не кабмин погасил, а украинцы! Наши налоги ушли в карманы ахметки. Почему запад грубо вмешивается в экономику Украины, мы что, колония запада?
показати весь коментар
22.01.2022 17:08 Відповісти
Причем тут колония? Если брали кредиты, то приходится отдавать.
Где тут вмешательство?
показати весь коментар
22.01.2022 17:11 Відповісти
Кредиты брали у ахметова?
показати весь коментар
22.01.2022 17:14 Відповісти
Европа давала деньги и Европа их требовала обратно.
Зажилить надо было, вот это нормально.
показати весь коментар
22.01.2022 17:22 Відповісти
Очень хорошо, что погасили. Теперь инвесторы опять будут влаживать в зеленую энергетику. А это путь к уменьшению потребления газа.
показати весь коментар
22.01.2022 17:12 Відповісти
Ето путь к уменьшению выплат Атомным енергетикам и закрытию АЕС. Тоесть в итоге к увеличению потреблению газа. Так как нагазу работают в основном ТЕС которые работают в тандеме с так называемой *зельоной енергетикой*, хотя какая она зеленая ето обяснит любой адекватный человек. Х***ло тебя еще и поблагодарит за ето.
показати весь коментар
22.01.2022 17:41 Відповісти
Не понятно: зачем ТЭС в тандеме? Пусть работает в тандеме с АЭС. Ночью потребление электричества меньше. Днем больше. Так и солнечная энергия днем вырабатывается больше, ночью меньше.
показати весь коментар
22.01.2022 19:22 Відповісти
Я дико извиняюсь...."вкладывать".
показати весь коментар
22.01.2022 18:38 Відповісти
Европа, прикинув хер к носу, решила причислить к "зеленой" энергетике и АЭС. Так что думай. ТЕ.
показати весь коментар
22.01.2022 17:12 Відповісти
не позволили украсть миллиарды, которые направили европейцы украинским зеленым электростанциям. /В прошлом году Шмыгаль растолковал: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов ни при чём. Виновата зелёная энергетика . И специалисты, здесь сидящие, Шмыгаля усилили: разъяснили, что чем больше зелёной энергетики тем больше выбросов от ТЭС
показати весь коментар
22.01.2022 17:24 Відповісти
Типа ФРГ осталось не долго-отмучается в 2050 году, когда вся её энергетика будет зелёной. Задохнётся, сердечная, от выбросов ТЭС.
показати весь коментар
22.01.2022 17:46 Відповісти
Та не, не задохнется. Население генераторы педалями крутить будет.

22 ДЕКАБРЯ 2021

....Доля возобновляемых источников энергии в потребляемой в Германии электроэнергии в этом году падает нынешними темпами впервые с 1997 года, объявило на прошлой неделе Федеральное агентство по охране окружающей среды UBA. "В первом квартале этого года было очень мало ветра, а солнце светило гораздо меньше, чем в прошлом году", - пояснило агентство.
показати весь коментар
23.01.2022 09:29 Відповісти
Население генераторы педалями крутить будет.-Таки да. Германия останавливает в декабре 2021г. 3 атомных реактора и 11 угольных ТЭС. Ну, ту-пы-е!
показати весь коментар
23.01.2022 10:22 Відповісти
Молодцы. А *захiд* ето Ахметов по вашему? Ну теперь зубы на полку и ловите инфляцию в 50%
показати весь коментар
22.01.2022 17:38 Відповісти
Гончаренко, а сколько же тебе Ахметов от етого пирога отслюнявил, когда ты буквально его адвокатом работал в етом плане? И называйте прямо, что *гарантированный покупатель* ето крепостные украинцы у которых бандиты вытрусили деньги
показати весь коментар
22.01.2022 17:44 Відповісти
Ну не у Беларуси же электричество закупать. И тем более не у РФ.
показати весь коментар
22.01.2022 19:25 Відповісти
Это чо Ахметов теперь не олигарх?
показати весь коментар
22.01.2022 18:41 Відповісти
Мы сейчас говорим об электричестве или об олигархах?
показати весь коментар
22.01.2022 19:27 Відповісти
Енергетична криза в Україні - це винахід Зелі. До нього його ніколи не було. З натяжкою, але вважаємо, що Зеле вдалося, Путлер тепер може сміливо нападати.
показати весь коментар
22.01.2022 20:24 Відповісти
А Ахметов не винуватий?
показати весь коментар
22.01.2022 22:50 Відповісти
Осанна! Сумма долгов, выплаченных "зеленым энергетикам", пропорционально увеличила сумму задолженности населения за энергетику! Чудо экономики!
показати весь коментар
23.01.2022 09:21 Відповісти
 
 