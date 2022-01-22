Кабмін погасив борги перед усіма виробниками "зеленої" енергії під тиском Заходу, - нардеп

Кабінет міністрів і держпідприємство "Гарантований покупець" погасили борги перед всіма виробниками "зеленої" енергії на виконання зобов’язань перед іноземними банками та МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат, голова міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" Олексій Гончаренко у соцмережі "Facebook"

"Після двох місяців боротьби, ми не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП "Гарантований покупець" за таємним наказом Офісу президента та Кабінету міністрів були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що гроші були перераховані після безпрецедентного тиску з боку іноземних посольств, та фінансових установ.

"Зокрема протизаконне утримання цих коштів протягом понад 2 місяців протирічило умовам меморандуму з МВФ та обов’язкам взятим перед кредиторами Україною. Наше МФО першими викрило намагання приховати ці гроші та не дозволило використати їх не за призначенням в корупційних цілях"; - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року уряд заблокував виплату боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел з коштів європейських "зелених" облігацій.

Згодом кошти отримали всі виробники, крім компанії ДТЕК ВДЕ.

Компанія ініціювала кримінальне розслідування в Великобританії через махінації посадових осіб українського уряду з розподілом коштів цільових єврооблігацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На мою компанію напав олігарх, але президент України мовчить", - канадський бізнесмен Юркович звернувся до Зеленського в липні 2021 року. ВIДЕО