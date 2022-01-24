Четверта вакцинація від COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей, - МОЗ Ізраїлю

Четверта доза вакцини проти COVID-19 у людей старше 60 років підвищує захист від серйозних ускладнень втричі, у порівнянні з однолітками, щепленими тричі.

Про це повідомило в неділю Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, де людей старше 60 років вже щеплять четвертою дозою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У міністерстві також повідомили, що четверта доза, або друга ревакцинація, зробила людей старше 60 років вдвічі стійкішими до інфекції, ніж їх однолітки, щеплені тричі.

Попереднє дослідження, опубліковане ізраїльським медичним центром Хаїма Шиби, показало, що четверта вакцинація підвищує рівень антитіл до навіть вищих рівнів, ніж третій, але "ймовірно" не до такої міри, щоб він міг повністю виключити зараження "Омікроном".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щорічне щеплення від коронавірусу ефективніше, ніж часті ревакцинації, - глава Pfizer Бурла