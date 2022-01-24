Четверта вакцинація від COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей, - МОЗ Ізраїлю
Четверта доза вакцини проти COVID-19 у людей старше 60 років підвищує захист від серйозних ускладнень втричі, у порівнянні з однолітками, щепленими тричі.
Про це повідомило в неділю Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, де людей старше 60 років вже щеплять четвертою дозою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У міністерстві також повідомили, що четверта доза, або друга ревакцинація, зробила людей старше 60 років вдвічі стійкішими до інфекції, ніж їх однолітки, щеплені тричі.
Попереднє дослідження, опубліковане ізраїльським медичним центром Хаїма Шиби, показало, що четверта вакцинація підвищує рівень антитіл до навіть вищих рівнів, ніж третій, але "ймовірно" не до такої міри, щоб він міг повністю виключити зараження "Омікроном".
Ось статистика на сьогодні (з коменту в місцевій газеті) по заражених (з усією умовністю і тим, що плр тести не роблять, крім окремих маленьких груп): лінк людина, на жаль, не подала.
Voici les chiffres de contamination au Québec d'aujourd**** :
->0-4 роки - 161 випадок - 3,13% випадків (питома вага 4,7% )
->Невколоті 760 випадків - 14,7% (питома вага 12,5%)
->1доза 218 випадків - 4,2% (питома вага 6,5% )
->2 дози 2764 випадки - 53,8% (питома вага 48,8% )
->3 дози 1238 випадків - 24,1% (питома de 27,5% )
Цифри говорять самі за себе.
А стосовно МОЗу, то ще гірше, це так звані "корисні ідіоти" ( у політичному середовищі називають особу, яка відстоює певну ідею без повного розуміння мети цієї ідеї і яку цинічно використовують лідери цієї ідеї.) Якщо так, то ще гірша - це просто біда
The Gateway Pundit (TGP) is an American far-right fake news website. The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and conspiracy theories.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text - Про природно-заповідний фонд України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2362-19#Text - Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1171-2021-%D0%BF#n12 - Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення ефективності організації процесів планування діяльності Кабінету Міністрів України
https://xn--80**************.com/mijnarodniy-bank-rekonstruktsiji-rozvitku.html - тут можно почитать и про другие договоренности
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311-2021-%D1%80#n9 Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19 - где указано что он эксперементальный?
