Четверта вакцинація від COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей, - МОЗ Ізраїлю

Четверта вакцинація від COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей, - МОЗ Ізраїлю
Фото: bbc.com

Четверта доза вакцини проти COVID-19 у людей старше 60 років підвищує захист від серйозних ускладнень втричі, у порівнянні з однолітками, щепленими тричі.

Про це повідомило в неділю Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, де людей старше 60 років вже щеплять четвертою дозою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У міністерстві також повідомили, що четверта доза, або друга ревакцинація, зробила людей старше 60 років вдвічі стійкішими до інфекції, ніж їх однолітки, щеплені тричі.

Попереднє дослідження, опубліковане ізраїльським медичним центром Хаїма Шиби, показало, що четверта вакцинація підвищує рівень антитіл до навіть вищих рівнів, ніж третій, але "ймовірно" не до такої міри, щоб він міг повністю виключити зараження "Омікроном".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щорічне щеплення від коронавірусу ефективніше, ніж часті ревакцинації, - глава Pfizer Бурла

Автор: 

+28
А 10-та робить безсмертним?
показати весь коментар
24.01.2022 00:13 Відповісти
+20
Но другие болезни ждут их с радостью. Иммунная система теперь без вакцин уже не система.
показати весь коментар
24.01.2022 00:19 Відповісти
+17
афер такого масштаба еще в мире не было
показати весь коментар
24.01.2022 00:21 Відповісти
А 10-та робить безсмертним?
показати весь коментар
24.01.2022 00:13 Відповісти
10-я вводит фармацевтов производителей вакцин в состояние экстаза!
показати весь коментар
24.01.2022 00:26 Відповісти
Молодці ізраїльтяни,ще кілька курсів вакцинації і вони переможуть ковід.
показати весь коментар
24.01.2022 00:14 Відповісти
Но другие болезни ждут их с радостью. Иммунная система теперь без вакцин уже не система.
показати весь коментар
24.01.2022 00:19 Відповісти
Просто добьют природный иммунитет и окажутся беззащитными перед обычными инфекциями. И чтобы их побороть, будут каждый раз делать новую прививку. Вот так и появится первый в истории человечества платный иммунитет...
показати весь коментар
24.01.2022 00:30 Відповісти
Ага, молодці.... Вже "перемогли". Три дні назад новий антирекорд зараження: майже 71,5тис за добу...
показати весь коментар
24.01.2022 04:35 Відповісти
А ніби новина була про "рекорд" у москалів - 63 тис.
Тільки к-ть населення якби дуже різниться.
показати весь коментар
24.01.2022 05:34 Відповісти
Ібудуть масово помирати від "інших" хвороб.
показати весь коментар
24.01.2022 09:38 Відповісти
хотів щось єхидне чи саркастичне написати. але не буду. напишу тільки таке: це ж яка наруга над життєвим досвідом і накопиченими людством знаннями
показати весь коментар
24.01.2022 00:18 Відповісти
От, наприклад, людство накопичило і перевірило такі знання: "Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років."
Ну, і де там наруга?
показати весь коментар
24.01.2022 00:27 Відповісти
ТЫДЫЩЬ: люди, вакцинированные от полиопиелита больше не болеют им ни в лёгкой ни в средней ни в какой бы то ни было тяжести! а с актиковидной "вакциной" прям какая-то беда
показати весь коментар
24.01.2022 00:36 Відповісти
Какая беда от антиковидной вакцины? Мешает хоронить по несколько сот украинцев в сутки?
показати весь коментар
24.01.2022 00:51 Відповісти
да нихрена это не вакцина!
показати весь коментар
24.01.2022 01:04 Відповісти
Такого специалиста как Вы очень не хватает в Израиле, поэтому там и медицина такая слабая, не дотягивает до наших показателей. В Израиле летальность ковида всего 0,47%, а в Украине - 2,7%.
показати весь коментар
24.01.2022 01:15 Відповісти
ой, откуда же там взялась летальность, если все 4 раза отвакцинированны?
показати весь коментар
24.01.2022 01:21 Відповісти
Как это такой крупный спец по вакцинам, как Вы, такого не знает?
показати весь коментар
24.01.2022 01:24 Відповісти
я же сказал вам в самом начале беседы, что это никакая ни вакцина!
видите как печально воздействует на ваш мозг укол этим препаратом!
показати весь коментар
24.01.2022 01:25 Відповісти
Так вопрос "ой, откуда же там взялась летальность, если все 4 раза отвакцинированны?" задавали Вы, а не я. С такими расстройствами памяти Вам врядли какой препарат уже поможет.
показати весь коментар
24.01.2022 01:30 Відповісти
видите, вы даже сосредоточится на вопросе не в состоянии!
еще раз, напрягитесь: если в Израиле все отвакцинированны 4 раза, откуда там летальность?
показати весь коментар
24.01.2022 01:31 Відповісти
Вы даже неспособны понять, что если в Израиле бустерную третью дозу получило только 54% населения, то "отвакцинированными 4 раза" все там физически не могут быть.
показати весь коментар
24.01.2022 01:37 Відповісти
ладно, тяжело спорить с ослом!
оставляю вас наедине с вашими страхами!
афидерзейн
показати весь коментар
24.01.2022 01:38 Відповісти
а вот число госпитализаций для уколотых
показати весь коментар
24.01.2022 04:42 Відповісти
Доповню: місцеві ходять по різних державних ресурсах
Ось статистика на сьогодні (з коменту в місцевій газеті) по заражених (з усією умовністю і тим, що плр тести не роблять, крім окремих маленьких груп): лінк людина, на жаль, не подала.

Voici les chiffres de contamination au Québec d'aujourd**** :

->0-4 роки - 161 випадок - 3,13% випадків (питома вага 4,7% )

->Невколоті 760 випадків - 14,7% (питома вага 12,5%)

->1доза 218 випадків - 4,2% (питома вага 6,5% )

->2 дози 2764 випадки - 53,8% (питома вага 48,8% )

->3 дози 1238 випадків - 24,1% (питома de 27,5% )

Цифри говорять самі за себе.
показати весь коментар
24.01.2022 05:46 Відповісти
Несколько процентов невакцинированных старше 18 лет дают 25% госпитализаций в Великобритании. Значит, риск госпитализации у невакцинированных взрослых раз в 10 выше, чем у вакцинированных.
показати весь коментар
24.01.2022 07:16 Відповісти
Бугага, пешы исчо!
показати весь коментар
24.01.2022 10:53 Відповісти
Це не зовсім так. Є там знайомі, які стверджують, що не всі там вакциновані, навіть 1-й раз.
показати весь коментар
24.01.2022 08:33 Відповісти
В Британии люди от 30 и старше трижды и дважды уколотые заболевают чаще чем не уколотые .
показати весь коментар
24.01.2022 04:40 Відповісти
А где там частота? Там приведены абсолютные числа. Если учесть, что невакцинированных в группах, старше 18, гораздо меньше, чем вакцинированных, то Вы сильно соврали в своем утверждении.
показати весь коментар
24.01.2022 07:28 Відповісти
Антипка , ты неисправим . Бесполезность первой второй и третьей дозы признал даже файзер . Четвертая выйдет в марте когда появиться следующий штамм . Сколько играть будете жизнями людей ?
показати весь коментар
24.01.2022 08:11 Відповісти
Билочка, четвертую дозу уже колят в Израиле. В котором летальность ковида одна из самых низких в мире.
показати весь коментар
24.01.2022 08:31 Відповісти
Как говаривал великий ученый всех времен и народов тов. Сралин - главное, не как и сколько умирают, а как считают! В отчетности МЗО за 11 месяцев смертность от ковида составила без трех десятых процента 40% от смертности за предыдущие 10 месяцев! Во, ребята подтянули смертность в ужасном месяце ноябре...
показати весь коментар
24.01.2022 05:39 Відповісти
Не мы подтянули, а антиваксеры обеспечили высокую смертность.
показати весь коментар
24.01.2022 07:29 Відповісти
Хорошая в тебя работенка! Ковидное гамно разбрасывать, да еще денюжку за это получать! Или борьба за здоровье народа - это у тебя в крови, идейная так сказать?
показати весь коментар
24.01.2022 07:46 Відповісти
Борьба с антиваксерским мракобесием - это у меня идейное.
показати весь коментар
24.01.2022 08:02 Відповісти
Чисто з цікавості - скільки платять за "ідєйноє"? Може й собі "ідєйним" стати?
показати весь коментар
24.01.2022 11:15 Відповісти
Спробуйте.
показати весь коментар
24.01.2022 11:19 Відповісти
нумо"болото" (по ульянову(льоніну), коли це ти став ідейним? ти,бісової матері син, сидиш, скоріш за все, на баблі моз і тут без мила влазиш кругом
показати весь коментар
24.01.2022 11:17 Відповісти
Ви помиляєтеся і вже не перший раз.
показати весь коментар
24.01.2022 11:19 Відповісти
то давай, розкажи як я помиляюсь? ти дотримуєшся правих, лівих поглядів чи ти болото?
показати весь коментар
24.01.2022 11:29 Відповісти
Ви помиляєтеся з приводу того, що я працюю в МОЗ. Це просто плід Вашої уяви. А мої політичні погляди - то моя особиста справа.
показати весь коментар
24.01.2022 11:43 Відповісти
отже немає - отже все ж таки "болото". бо якщо особа має політичні погляди, то вона їх не ховає, особливо в такому суспільстві, як наше, де за це на гільйотину не ведуть.

А стосовно МОЗу, то ще гірше, це так звані "корисні ідіоти" ( у політичному середовищі називають особу, яка відстоює певну ідею без повного розуміння мети цієї ідеї і яку цинічно використовують лідери цієї ідеї.) Якщо так, то ще гірша - це просто біда
показати весь коментар
24.01.2022 11:53 Відповісти
У Вас все ще припікає від цієї цитати?
The Gateway Pundit (TGP) is an American https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_right_(United_States) far-right https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-far-right-2 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news_website fake news website .https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-fake_news-1 [1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theories conspiracy theories .https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateway_Pundit#cite_note-30 [30]

показати весь коментар
24.01.2022 12:16 Відповісти
як вуж, викручуєшся
показати весь коментар
24.01.2022 12:51 Відповісти
Бо я обговорюю факти, а ти хочеш переходити на особистості. Я не є предметом обговорення данної статті.
показати весь коментар
24.01.2022 13:09 Відповісти
ти, як і я є носіями відповідного світобачення і,відповідно до нього вибудовуємо свою аргументацію. коли зрозуміло, які цінності боронить особа, тоді зрозуміла і його агрументація, а ти, як щур, ховаєшся за словоблуддям. це говорить або про відсутність твердих моральних цінностей (куди входять і соціально-економічні погляди) або про те, що ти тут трудишся, і тоді твоя робота з твоїми поглядами, то є різні речі )))
показати весь коментар
24.01.2022 13:14 Відповісти
Боротися з інфекційними хворобами мусять люди різних поглядів. При цьому великий спалах таких хвороб в Україні на руку саме проросійським силам. І коли хтось каже "не робіть так, як радить ******* медицина" - у того стирчать кацапські роги.
показати весь коментар
24.01.2022 13:23 Відповісти
"кацапські роги" - це така калька, коли ти не згоден з опонентом,то потрібно по швидше, бажано першим, пришити ярлик: так роблять невдахи і слабкі в аргументації опоненти.
показати весь коментар
24.01.2022 14:46 Відповісти
"отже немає - отже все ж таки "болото" - - це така калька, коли ти не згоден з опонентом,то потрібно по швидше, бажано першим, пришити ярлик: так роблять невдахи і слабкі в аргументації опоненти.
показати весь коментар
24.01.2022 15:08 Відповісти
мрут в основном ваксеры . в том числе и от самой ваксы .
показати весь коментар
24.01.2022 08:12 Відповісти
ссылка на статистику есть?
показати весь коментар
24.01.2022 08:32 Відповісти
І ви таки повірили нашій "статистиці". Молодця. А навколо себе глянути і критично оцінити ситуацію слабо ?
показати весь коментар
24.01.2022 09:42 Відповісти
Угу. Тепер весь поліо вакциноасьоційований....
показати весь коментар
24.01.2022 06:44 Відповісти
Вакциноасоційований тільки у невакцинованих. Та і то у тих, які не дотримуються санітарних правил. А дикий тип є, наприклад, у Пакістані та Афганістані, і не виключно, що біженці звідти привезуть "подарунки" антиваксерам в різні країни.
показати весь коментар
24.01.2022 08:08 Відповісти
Де "пандемія" в Індії ? Перестали насилно щепити і "пандемія" затухла. Якось так.
показати весь коментар
24.01.2022 09:44 Відповісти
Затухла? По 300 тис на день нових випадків в Індії.
показати весь коментар
24.01.2022 10:48 Відповісти
Вы ему ничего не докажете, тут есть парочка таких упоротых как он, не тратьте время, это бесполезно, там никакие факты - не факты.
показати весь коментар
24.01.2022 11:22 Відповісти
афер такого масштаба еще в мире не было
показати весь коментар
24.01.2022 00:21 Відповісти
Вот вам ссылка на ещё одну афёру,прозреете. https://www.instagram.com/p/CZE8jLEKWbu/
показати весь коментар
24.01.2022 00:41 Відповісти
Я вот только по первым 6-ти минутам ничего не понял, они хоть сами читали эти Законы и ссылки на остальные документы?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text - Про природно-заповідний фонд України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2362-19#Text - Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1171-2021-%D0%BF#n12 - Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення ефективності організації процесів планування діяльності Кабінету Міністрів України

https://xn--80**************.com/mijnarodniy-bank-rekonstruktsiji-rozvitku.html - тут можно почитать и про другие договоренности

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311-2021-%D1%80#n9 Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19 - где указано что он эксперементальный?

 Короче, дошел до пункта -D. Використання військових та охоронних структур и прозрел!!!

Этих 2-х тупых гусей нужно быть железными трубами по их тупым головам!

Для кого это видео? Для даунов без мозгов?
показати весь коментар
24.01.2022 04:02 Відповісти
Ах да, забыл - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_001-21#n54 - Угода про позику (Проект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 9250-UA
показати весь коментар
24.01.2022 04:13 Відповісти
Для начала надо смотреть всё видео,а потом писать комментарии.
показати весь коментар
24.01.2022 16:17 Відповісти
Для начала нужно слушать внимательно что эти безмозглые втираю по повожду -D. Використання військових та охоронних структур
показати весь коментар
24.01.2022 16:35 Відповісти
Ну так они внимательно прочли документ,а ты сидишь ржёшь и не вникаешь.
А теперь внимательно прочти цитату из скриншота документа,может дойдёт...

показати весь коментар
24.01.2022 22:24 Відповісти
Алле, ГАРАЖ!!!!!!!!!!!! Позичальник - это Украина!!!!!!!!!!!!!!

О каком вводе войск, как они плели - банка Америки

Ты тупой?

Сядь и прочитай все Документы по ссылкам, как сделал я, и проведи анализ балабольства и подмены понятий показанных на видео! Это же легко сделать, просто почитать все Документы, которыми они махали на видео. Один к другому не имеют никакого отношения!
показати весь коментар
24.01.2022 22:58 Відповісти
1,2 укола -это вакцинация. 3,4, .. это уже испытания вакцины по живому. Привет медицинским светилам из фарм фирмам.
показати весь коментар
24.01.2022 00:24 Відповісти
Ось так кожного року знущаються над малими дітьми, випробовуючи на них щеплення. Цеж яка наруга над бідними діточками! У цих концтаборах смерті - дитячих поліклініках, є цілий календар щеплень. Розклад жорстоких, методичних та цинічних випромінювань.
показати весь коментар
24.01.2022 00:38 Відповісти
вакцины - нужна вещь! помогают бороться с заболеваниями! и показывают результаты!
а вот антиковидная "вакцина" нихера не показывает - она распространяет слухи о "более лёгком переносе заболевания"
показати весь коментар
24.01.2022 00:45 Відповісти
Слухи - це ті страшні байки, що розповідають антивакцинатори. А ще є клінічні дослідження та статистика в офіційних джерелах (достатньо погуглити), яки свідчать, що вакцина знижує ризики... Хоча це можна не говорити, бо у деяких індивідуумів така "броня", що будь яки пруфи для них - не аргумент.
показати весь коментар
24.01.2022 07:05 Відповісти
чуть выше приводили пример - если вколоть вакциону от полиомиелита, вы не заболеете полиомиелитом, ни в лёгкой ни в средней ни в какой форме!
а уколов "вакциону" от ковида - начинают истории о том: "что где-то может быть когда-то"
показати весь коментар
24.01.2022 07:54 Відповісти
Якщо вколоти вакцину від поліомієліту, то вакцинований запросто може бути носієм цієї хвороби, бо колють тільки інактивовану (перші дози). Щоб захистити і кишечник додатково після цього вакцинують живою атенуйованою вакциною, закапуючи дітям в рота. Але такі діти ще пару місяців виділяють вакцинний штам, який іноді вражає тих, хто не одержав перші дози інактивованої вакцини. Це одна з причин, чому нещеплених дітей не беруть в дитсадки та школи.
показати весь коментар
24.01.2022 08:22 Відповісти
цей допис - класичний приклад маніпуляції: попередній дописувач писав щодо однієї ситуації, а це "болото" почало "накидати розумних слів" і переключає увагу/акценти на зовсім інше. Паршива вівця, одним словом )))
показати весь коментар
24.01.2022 11:25 Відповісти
І що вже є вакцина, чи все таки експериментальні зразки ? По моєму зараз проводять експеримент з вбивства людства експериментальними зразаками. (Вислухаю аргументовані заперечення)
показати весь коментар
24.01.2022 09:48 Відповісти
Ваши внуки будут жить при коммунизЬме?
показати весь коментар
24.01.2022 00:44 Відповісти
ИМХО... зараженный коронавирусом, на время болезни, становится как зараженным спидом, в плане состояния имунной системы на время болезни... Антиваксерам к вниманию... Можете воспользоваться, в случае чего, уже испытанными таблетками против спида моска.
показати весь коментар
24.01.2022 00:49 Відповісти
Доки нештриканий здохне,заштриканий відійде
показати весь коментар
24.01.2022 02:05 Відповісти
когда тебя три раза вакцинируют от ковида ты тоже становишься трижды зараженным спидом . причем твой организм ничего не понимает ибо твои же клетки начинают вырабатывать токсичный спайк протеин .
показати весь коментар
24.01.2022 04:45 Відповісти
антиваксы потешно кукарекают в комментах...
показати весь коментар
24.01.2022 01:09 Відповісти
Й віддають шмурдяк ваксам. Штрикайтеся наздоров'ячко. Заштриканці
показати весь коментар
24.01.2022 02:02 Відповісти
Заштриканці. Я запишу з вашого дозволу))
показати весь коментар
24.01.2022 03:00 Відповісти
покукарекай ещё, кацап...
показати весь коментар
24.01.2022 15:26 Відповісти
Може,підсміюються над вами
показати весь коментар
24.01.2022 02:06 Відповісти
хорошая информация.
показати весь коментар
24.01.2022 01:38 Відповісти
Що українцю смрть,те ізраїльтянину на користь
показати весь коментар
24.01.2022 01:59 Відповісти
Главное,чтобы не останавливались.Система должна работать.В идеале,раз в два месяца))
показати весь коментар
24.01.2022 07:33 Відповісти
Вылеченный пациент - потерянный клиент! (Не я придумал.) А оно надо?
показати весь коментар
24.01.2022 07:50 Відповісти
Оце і є основа ********* "лікування". Дохід тільки з хворого- і ви очікуєте що вилікують???
показати весь коментар
24.01.2022 09:51 Відповісти
Не ******* лікарі тих, хто швидко виліковується. А ще більше - тих, хто не хоче хворіти. Це факт!
показати весь коментар
24.01.2022 11:18 Відповісти
ДАВАЙ 10 АБО ЩОДНЯ УКОЛ
показати весь коментар
24.01.2022 10:04 Відповісти
Для особо тупых. Полностью исключить заражение невозможно, т.к. человеческий организм ежедневно контактирует с сотнями микробов и вирусов, которые попадают на слизистые, которые медицина называет входными воротами инфекции, и, Все! Организм справляется, и за 3-5 дней их обезвреживает и выводит. Если создать тест к каждой бактерии или вирусу, с которыми мы контактируем, то это непаханное поле для окучивания лохов, которые будут ширяться на каждый чих.
показати весь коментар
24.01.2022 17:38 Відповісти
 
 