Нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, - ВООЗ

У Всесвітній організації з охорони здоров'я припускають, що майбутні штами коронавірусу можуть бути заразнішими за "Омікрон".

Про це заявила експертка ВООЗ Марія ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Вона назвала реальною появу в майбутньому нових штамів. Наразі нічого невідомо про їхні властивості.

"Можна бути впевненими у тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожний наступний штам намагається перевершити попередній", - наголосила експертка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щорічне щеплення від коронавірусу ефективніше, ніж часті ревакцинації, - глава Pfizer Бурла

З словами Керкхове, необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам. Не можна допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Також експертка зазначила, що деякі інфіковані мають довгострокові наслідки. Фахівці досі не вивчили їх.