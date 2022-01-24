УКР
Нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, - ВООЗ

Нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, - ВООЗ

У Всесвітній організації з охорони здоров'я припускають, що майбутні штами коронавірусу можуть бути заразнішими за "Омікрон".

Про це заявила експертка ВООЗ Марія ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Вона назвала реальною появу в майбутньому нових штамів. Наразі нічого невідомо про їхні властивості.

"Можна бути впевненими у тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожний наступний штам намагається перевершити попередній", - наголосила експертка.

З словами Керкхове, необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам. Не можна допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Також експертка зазначила, що деякі інфіковані мають довгострокові наслідки. Фахівці досі не вивчили їх.

+17
немає нічого більш заразного чим цей вооз
показати весь коментар
24.01.2022 02:37 Відповісти
+10
Так может и штампов нет, просто обычные люди это не могут проверить. А ВООЗ просто запугивает, чтобы бежали за очердной дозой, которую закупают в больших количествах за большие деньги.

Мавроди аплодирует стоя.
показати весь коментар
24.01.2022 03:25 Відповісти
+7
Ну в принципі це передбачено природою. Кожен наступний більш заразний але в той же час менш летальний. Вірус не зацікавлений в смерті носія. Тільки про це вони чогось забувають сказати . Лише: заразний, заразний, ми всі помремо....
показати весь коментар
24.01.2022 06:41 Відповісти
немає нічого більш заразного чим цей вооз
показати весь коментар
24.01.2022 02:37 Відповісти
Тарас, всем тяжело, но нужно держать себя в руках, глупо обвинять градусник, что у тебя температура
показати весь коментар
24.01.2022 05:11 Відповісти
Так может и штампов нет, просто обычные люди это не могут проверить. А ВООЗ просто запугивает, чтобы бежали за очердной дозой, которую закупают в больших количествах за большие деньги.

Мавроди аплодирует стоя.
показати весь коментар
24.01.2022 03:25 Відповісти
Таким как ты. Могу спорить, ты два раза отнес ему деньги, в девяностых и десятых. А также, голосовал за Голобородька
показати весь коментар
24.01.2022 05:10 Відповісти
Да, все правильно. Именно поэтому это путь в никуда. Пока есть программист будут и программы. Задача - найти в себе силы и убрать программиста. Зло давно рядом.!!! ...и оно задокументировано. Пришло время смотреть на мир ....другими глазами.
А не искать пришельцев сотнями киловатт радиотелескопов.....вы же смешите вселенские мендельбейсы. Это какая то придурковатая истерика. Программист сидит рядом, а он его ищут!!!
показати весь коментар
24.01.2022 06:28 Відповісти
Ну в принципі це передбачено природою. Кожен наступний більш заразний але в той же час менш летальний. Вірус не зацікавлений в смерті носія. Тільки про це вони чогось забувають сказати . Лише: заразний, заразний, ми всі помремо....
показати весь коментар
24.01.2022 06:41 Відповісти
Очпуєть , вірус освоїв тактику і стратегію. Головне , щоб йому в руки не потрапили NLAW і Javelin.
показати весь коментар
24.01.2022 06:57 Відповісти
Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове ще раз підтвердила, що в стратегію боротьби з короною закладено захист медицини, а не людей

Джерело:
показати весь коментар
24.01.2022 07:33 Відповісти
природа рятується. Земля очевидно перенаселена шкідливими хижаками виду хомо сапієнс. от і виникають хвороби для регуляції. Ніякі вакцини не допоможуть
показати весь коментар
24.01.2022 09:50 Відповісти
Все зависит от шмурдяков. Не будете ширять, не будет и новых штаммов. Сперва заражаем короновирусом через вакцинацию, потом обнаруживаем короновирус и обьявляем человека заболевшим, и вешаем лапшу, что он легко отделался, потому, что "вакцинирован".
показати весь коментар
24.01.2022 11:23 Відповісти
Вранье. Альфа, бета, гамма, дельта возникли до начала вакцинации. А омикрон обнаружили в ноябре 2021 в Ботсване, там тогда было всего 15% вакцинированных.
показати весь коментар
24.01.2022 12:08 Відповісти
пусть заразней, главное, чтоб течение полегче.
показати весь коментар
25.01.2022 00:04 Відповісти
 
 