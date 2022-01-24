Зеленський після засідання РНБО: Готові до будь-яких викликів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України після засідання РНБО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Офіс Президента.

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"Провели чергове засідання РНБО. Якщо коротко:

1. Ситуація на сході – усе під контролем, підстав для паніки немає.

2. Енергетика – весь опалювальний сезон пройдемо спокійно, запасів газу та вугілля достатньо, і ми продовжуємо їх нарощувати.

3. COVID-19 – так, кількість нових хворих зростає, але в лікарнях зайнято лише 28% ліжок. Усе тому, що ми, українці, усвідомили, наскільки важливо вакцинуватися", - повідомив Зеленський у фейсбуці.