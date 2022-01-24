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Зеленський після засідання РНБО: Готові до будь-яких викликів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України після засідання РНБО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Офіс Президента.

Читайте: Зеленський скликає РНБО: Стали відомі теми сьогоднішнього засідання

"Провели чергове засідання РНБО. Якщо коротко:

1. Ситуація на сході – усе під контролем, підстав для паніки немає.

2. Енергетика – весь опалювальний сезон пройдемо спокійно, запасів газу та вугілля достатньо, і ми продовжуємо їх нарощувати.

3. COVID-19 – так, кількість нових хворих зростає, але в лікарнях зайнято лише 28% ліжок. Усе тому, що ми, українці, усвідомили, наскільки важливо вакцинуватися", - повідомив Зеленський у фейсбуці.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) оборона (4812) РНБО (2292)


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Топ коментарі
+53
Місяць пройшов. Вже весь світ на рогах, а ти, чмо, відпочивало. Йди на... уй!
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24.01.2022 20:28
+49
Ну шо ти знов гундосиш? Ну бридко ж...
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24.01.2022 20:26
+40
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24.01.2022 20:42
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Зелене обісцяне опудало...
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24.01.2022 21:04 Відповісти
еще больше вопросов стало.

Какие решения приняла рада нацбезопасности и обороны?

сказать всем, что все ок?

или я уже сдурел, или присходящее - какой-то дурной сон.

у нас осталисть стране 3 проблемы: спокойствие, завалы угля и газа и пустые койки в больницах.
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24.01.2022 21:04 Відповісти
Вава, заранее поздравляю. Ну, ты понял, осьол вонючий, чего я тебе желаю, падла малоросская!)
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24.01.2022 21:04 Відповісти
Перевод видосика: Вещи спаковыны, домик в Испании подготовлен!
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24.01.2022 21:04 Відповісти
Рейтинг партій: ЄС - 18,9 %, Слуга народу - 13,7 %, Батьківщина - 13,7 %, ОПЗЖ - 11,3 %, Розумна політика - 7,6 %, Сила і честь - 7,4 %, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
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25.01.2022 00:41 Відповісти
а де інформцигани подоляка із славесами. Якщо взяти коменти для рейтингу. Мамо рідна! Навіть на плінтус не вилізе.
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24.01.2022 21:05 Відповісти
Зеленський то взірець демократії. Стриманий чоловік. Я би так не зміг.
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24.01.2022 21:13 Відповісти
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24.01.2022 21:46 Відповісти
хороший у тя доктор .и диагноз достоверный
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24.01.2022 21:20 Відповісти
Але й не ********** як ти.
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24.01.2022 21:23 Відповісти
Секретарь СНБО Алексей Данилов не отрицает точечные удары по Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на нашу территорию. Для такого ответа у Украины "есть возможности".
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24.01.2022 21:10 Відповісти
если бы зе не заморозил ракетные программы 2 года назад то наверное были бы. Хотя бы комплексы "нептун"
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24.01.2022 23:40 Відповісти
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24.01.2022 21:13 Відповісти
флагшток тре побільше
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24.01.2022 21:19 Відповісти
На швабре..шобы поглубже затолкать
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24.01.2022 22:51 Відповісти
Флажок поменяйте. На историческую родину...
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25.01.2022 08:39 Відповісти
Ніяк не дочекається коли вжей ого змінять, обіцяли на рік а вже два з ... мучиться. Усе ніяк не виходить у Кремля щось замутити і усе Порох веде себе як президент і усе ламає.
От може вже Яника вернуть.
А що так можна? 3.14
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24.01.2022 21:15 Відповісти
в АТБ акція. Консерва скумбрія 24грн. Якщо скинутись на 3х - виходить по 8грн
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24.01.2022 21:18 Відповісти
Зеленський: готові бігти з України за будь яких викликів.
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24.01.2022 21:19 Відповісти
Интересно,а чё он туда поперся,нахрена оно ему надо...морда, уже от усталости, в экран не влазит
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24.01.2022 21:20 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVYd4GYaiAQAx5KPJPSeVI7xQEz1T-UaEAsZSgzDaCufHfwgWY_TD6Xn15hGbVs1w3Jt9p58z-i6V97g7mhO6biYCFYHS8lEIdwEcmtkxjN_r7R_xu90gIiTh6PbUevhg8&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7127525497287685?__cft__[0]=AZVYd4GYaiAQAx5KPJPSeVI7xQEz1T-UaEAsZSgzDaCufHfwgWY_TD6Xn15hGbVs1w3Jt9p58z-i6V97g7mhO6biYCFYHS8lEIdwEcmtkxjN_r7R_xu90gIiTh6PbUevhg8&__tn__=%2CO%2CP-R 21 мин. ·



Дуже здивований виступом секретаря РНБО за результатами засідання. Шановний Олексій Данилов сказав, що мерам українських міст варто зберігати спокій: "Пан Кличко сьогодні планує 28 числа збирати мерів, щоб вирішити, як саме вони захищатимуть країну. У нас для цього є наші Збройні сили, які можуть дати відсіч у разі потреби". До того 28 грудня міністр оборони Резніков, також член РНБО, вже робив зауваження Кличко, що займаючись питаннями тероборони у столиці він ніби займається "політичним піаром".

По-перше, хочу проінформувати шановних членів РНБО, що їм варто прочитати закон України Про основи національного спротиву від 16 липня 2021 року, зокрема пункт 3 статті 14 закону про Нацспротив:

"Сільський, селищний, міський голова:

1) сприяє підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву;

2) взаємодіє з питань територіальної оборони з органами державної влади, органами управління, сили і засоби яких залучаються до виконання завдань територіальної оборони у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

3) сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад;

4) сприяє реалізації заходів національного спротиву".

Тобто збори Асоціації мерів щодо територіальної оборони це не бажання мерів - а обов'язок.

А голова Київської держадміністрації Кличко, згідно з пунктом 4 загальних положень закон про Нацспротив, є керівником зони територіальної оборони. І тому він не тільки сприяє, а взагалі - відповідає за організацію тероборони у столиці:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20?fbclid=IwAR2U4U8rW2rmx78nMdL4yEoCZAqkPGFCqHWvetRyhx-sie-E4FOX6zobEj0#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text

По-друге, а хіба забезпечив президент ТРО базами, технікою, пальним, зв'язком, ************, формою, бронежилетами, безпілотниками, системами управління? Ні.
Хіба може бути цей проект бути реалізований без сприяння місцевої влади? Ні.

Володимир Зеленський дуже багато часу приділяв висміюванню Кличка у номерах Кварталу.

Але зараз Зеленський виглядає набагато більш недолугим за Кличка, бо замість виконання своїх прямих обов'язків - тобто забезпечення ЗСУ та ТРО ЗСУ , замість згуртування держави, місцевої влади, Зеленський використовує РНБО щоб навіть у такий час робити абсолютно недоречні зауваження керівнику тероборони столиці України, та віподвідальним за сприяння ТРО мерам. На жаль, це не смішно, а ганебно.

Пане Зеленський, ви маєте нарешті займатися своїми обов'язками, і мірятися зараз здобутками та обсягами фінансування для ТРО, а не тим, чим ви звикли мірятися на естраді.




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24.01.2022 21:22 Відповісти
Юрий, вы ж за Зе мазу тянули. Шо не так теперь?
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24.01.2022 23:38 Відповісти
Та так само, як в гордона -"розчарування"...
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25.01.2022 05:05 Відповісти
За гаубицю "обідно", хіба знав що ЗЕ на "цугундер потягне".
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25.01.2022 07:11 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUS1cYnwzeLk-Pny-ECDaWdoWTq7M3xvQArSoZn61CpYX4E5CJaXzZRv7JPihLrIrV7N3K0dLEbI32SqB91h2zxDalOZQkR3DJMAqnpuMLg8pJ9g6rkLUemAbf294WB8iY&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4835795989791498&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUS1cYnwzeLk-Pny-ECDaWdoWTq7M3xvQArSoZn61CpYX4E5CJaXzZRv7JPihLrIrV7N3K0dLEbI32SqB91h2zxDalOZQkR3DJMAqnpuMLg8pJ9g6rkLUemAbf294WB8iY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



У нас «всьо харашо»: смажте шашлички, дивіться квартал. І головне - «знизьте накал», це все «розганяється ЗМІ». І головне - економіка просто на висоті. Все інше - «спекуляції».

Саме такі головні «тези» абсолютно беззмістовного РНБО.

Отже, за сьогодні «накал» у нас підвищують:
1. Джо Байден, президент США.
2. Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
3. Всі можливі країни ЄС і НАТО.

За словами Данілова/Шмигаля «не варто вірити ЗМІ».

І знаєте що скажу: це ГАНЕБНА ГАНЬБА!

Коли весь світ гудить про ескалація та наступ, коли всі хто тільки може відправляють нам зброю, коли розвідки Великої Британії та США говорять про Мураєва, який може бути «агентом Кремля» - у нас тиша і ідилія.

Думаєте РНБО чітко сказали яка ситуація на кордонах? Ні.
Думаєте введені санкції проти Мураєва та його пропагандистського рупора каналу «НАШ»? Ні.

ЦЕ ДНО, шановні. Повне дно.
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24.01.2022 21:23 Відповісти
А якщо б сказав:
Хлопцi ховаэмося

Путiн точно вже на танку

Шоб для Вас змiнило?

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24.01.2022 21:41 Відповісти
Дурниці не пиши! Від нього чекають не цього!
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24.01.2022 23:26 Відповісти
Чого чекають?
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25.01.2022 07:58 Відповісти
Дурні ви обоє. Треба казати- я броніки проплатив, до 10 у всіх будуть.
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24.01.2022 23:40 Відповісти
Дуже багато незадоволених, судячи по комментам.
Питания до всiх:
А кого замiсть нього?
Тiльки не з нафтолинових..
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24.01.2022 21:26 Відповісти
Порошенка вернуть.
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24.01.2022 23:28 Відповісти
В дупу порха, і його кента Мертветчука!
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25.01.2022 19:32 Відповісти
Слухайте, а яка вам в Іспанії різниця? Сидіть там загорайте. Якось без вас розберемось.
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25.01.2022 19:34 Відповісти
Тобі нюхати, чи жити в спокої?
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24.01.2022 23:40 Відповісти
Ти ідіот?

Це на Росії з 140 міліонів нема жодного, хто б впорався на посту Президента!

В нас повно нормальних людей, не коміків з кварталу.

В нас найтяжче - переконати нормальну людину взяти такий тягар на свої плечі!
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24.01.2022 23:53 Відповісти
Конкретно Хто було запитання?
Iдioт.
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25.01.2022 07:45 Відповісти
Та срав я на твоє запитання - від нього москальщиною так і тхне!
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25.01.2022 09:14 Відповісти
Ясненько
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25.01.2022 09:35 Відповісти
Ви прослухали на добраніч малята, -"Вечирню казочку". (((Сп'ят усталиє ігрушки, Книжкі сп'ят. Одіяла і подушки ждут ребят...(с)
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24.01.2022 21:29 Відповісти
Торчка растормошили наконец, чи сам вышел из трехнедельного кумара ?
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24.01.2022 21:34 Відповісти
За півгодини все порішали???
які молодці…
пляха…
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24.01.2022 21:35 Відповісти
под коксом и я готов
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24.01.2022 21:40 Відповісти
а север у нас укреплен??? а юг???
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24.01.2022 21:45 Відповісти
Расскажи лучше про переворот?
Ты ведь орал на пресс-конференции, что против тебя скоро будет переворот.
Так шашлыки или готовимся уничтожать русиш солдатэн.
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24.01.2022 22:17 Відповісти
Його не можна допускати до екрану! Вугілля достатньо -1 млн тон. Для опалювального сезону потрібно 15 млн тон вугілля в середньому. Тобто до кінця сезону - 7! Є 1 млн. Оце так заспокоїв! В селах вже відключають електроенергію. Хоча зебілам головне гарну цифру озвучити і сквірт в обличчя...
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24.01.2022 22:26 Відповісти
Почекай травня, а потім висновки!
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25.01.2022 19:33 Відповісти
Лыжи смазал?
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24.01.2022 22:34 Відповісти
Всію шоблою зедебілів дружно нюхнули кокаїну?
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24.01.2022 23:03 Відповісти
Це добре, що все добре.

Вугілля і електроенергію, хоча б, не з країни-агресора (РФ) імпортуємо? І не з її вассала (Біларусь) ? - Бо якщо звідти, то це значить, що не все добре.

Міста Київ, Харків, Нова Каховка, Херсон зможуть наші війська захистити?
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24.01.2022 23:08 Відповісти
а ну напугай Путина.....или подколи
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24.01.2022 23:15 Відповісти
Оно даже ни разу не сказало прямо, что путя - агрессор.
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25.01.2022 00:15 Відповісти
или территориальную оборону Конча Заспы возглавишь)))))
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24.01.2022 23:18 Відповісти
это он про кого гундосит, про "слуг"? - типа, чемоданы собраны, самолеты заправлены... только куда вы полетите? вас нигде не ждут, вы никому не нужны, вас отовсюду достанут, даже у черта из задницы, и покарают.
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24.01.2022 23:20 Відповісти
В Ростове уже давно зарезервированы места обитания.
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25.01.2022 00:19 Відповісти
да кому они там нужны? их там выпотрошат в прямом и переносном смысле, и никто о них не вспомнит.
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25.01.2022 00:27 Відповісти
Да мало ли. Яныка же путлер зачем-то держит в живых.
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25.01.2022 00:33 Відповісти
Відосік записав - пердь в калюжу! Можна расслабиться.
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24.01.2022 23:26 Відповісти
А потом нюхнуть коксу и пораньше свалить домой, где есть Ленка, которая не посмеет отказать.
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25.01.2022 00:14 Відповісти
Окруженцы зелоха внушили ему, что всё в порядке, а он только рад поверить и записать видос. Как будто кроме путлеровских войск на границе, энергетического кризиса и пандемии больше нет проблем...
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25.01.2022 00:17 Відповісти
> запасів газу та вугілля достатньо, і ми продовжуємо їх нарощувати

Закупаючи їх в росії, з якою у нас війна, але ні, хіба це державна зрада ?
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25.01.2022 00:25 Відповісти
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25.01.2022 00:52 Відповісти
Клован відіграв свою роль...типу президент озвучив ЩОСЬ І ЯКЕСЬ рішення типу РНБО. В тій шарашкіній конторі є хоч один не з бодуна- свята ж закінчились?..
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25.01.2022 05:18 Відповісти
Диву дивуєшся, як ще соцопитування дать якісь рейтинги цьому "полумяному" (хоча можна висловитися і в рифму) оратору. Тут навіть телевізор глючить.
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25.01.2022 07:18 Відповісти
"Готові до будь-яких викликів"- сказав Зеленський і поїхав в Буковель
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25.01.2022 07:57 Відповісти
Готовий! Ха-ха-ха.
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25.01.2022 08:18 Відповісти
Взявся до роботи, як курва до поклонів!
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25.01.2022 08:34 Відповісти
Не сомневаюсь, он готов и шашлыку и к барбекю (и даже к шауре)!
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25.01.2022 08:36 Відповісти
Гроссе-хитрожопый-малаитянский воин.
Вова Х-ло усрется от смеха в борьбе с ним.
Бедная безмозглая страна...
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25.01.2022 08:38 Відповісти
Мне вот подумалось, почему дипломатов не эвакуировали в 2014 году, ведь иностранные разведки тоже владели информацией о вторжении рф? Может дело в Верховном Главнокомандующем? И в Зеленского никто на Западе не верит, а именно в его способности Верховного Главнокомандующего, ведь разведки владеют психологическим портретом нашего президента?
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25.01.2022 09:28 Відповісти
Краще б признався чи вже приготував разом з Даніловим
квіти для @йла.
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25.01.2022 09:56 Відповісти
Зэлик тебя кацапы скоро ликвидируют, чтоб поставить своего гауляйтера.
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25.01.2022 10:00 Відповісти
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