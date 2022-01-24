Зеленський після засідання РНБО: Готові до будь-яких викликів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України після засідання РНБО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Офіс Президента.
Читайте: Зеленський скликає РНБО: Стали відомі теми сьогоднішнього засідання
"Провели чергове засідання РНБО. Якщо коротко:
1. Ситуація на сході – усе під контролем, підстав для паніки немає.
2. Енергетика – весь опалювальний сезон пройдемо спокійно, запасів газу та вугілля достатньо, і ми продовжуємо їх нарощувати.
3. COVID-19 – так, кількість нових хворих зростає, але в лікарнях зайнято лише 28% ліжок. Усе тому, що ми, українці, усвідомили, наскільки важливо вакцинуватися", - повідомив Зеленський у фейсбуці.
Топ коментарі
+53 василь лялик
показати весь коментар24.01.2022 20:28 Посилання
+49 aleks kyb
показати весь коментар24.01.2022 20:26 Посилання
+40 Олег Карпов #409293
показати весь коментар24.01.2022 20:42 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какие решения приняла рада нацбезопасности и обороны?
сказать всем, что все ок?
или я уже сдурел, или присходящее - какой-то дурной сон.
у нас осталисть стране 3 проблемы: спокойствие, завалы угля и газа и пустые койки в больницах.
От може вже Яника вернуть.
А що так можна? 3.14
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7127525497287685?__cft__[0]=AZVYd4GYaiAQAx5KPJPSeVI7xQEz1T-UaEAsZSgzDaCufHfwgWY_TD6Xn15hGbVs1w3Jt9p58z-i6V97g7mhO6biYCFYHS8lEIdwEcmtkxjN_r7R_xu90gIiTh6PbUevhg8&__tn__=%2CO%2CP-R 21 мин. ·
Дуже здивований виступом секретаря РНБО за результатами засідання. Шановний Олексій Данилов сказав, що мерам українських міст варто зберігати спокій: "Пан Кличко сьогодні планує 28 числа збирати мерів, щоб вирішити, як саме вони захищатимуть країну. У нас для цього є наші Збройні сили, які можуть дати відсіч у разі потреби". До того 28 грудня міністр оборони Резніков, також член РНБО, вже робив зауваження Кличко, що займаючись питаннями тероборони у столиці він ніби займається "політичним піаром".
По-перше, хочу проінформувати шановних членів РНБО, що їм варто прочитати закон України Про основи національного спротиву від 16 липня 2021 року, зокрема пункт 3 статті 14 закону про Нацспротив:
"Сільський, селищний, міський голова:
1) сприяє підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву;
2) взаємодіє з питань територіальної оборони з органами державної влади, органами управління, сили і засоби яких залучаються до виконання завдань територіальної оборони у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
3) сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад;
4) сприяє реалізації заходів національного спротиву".
Тобто збори Асоціації мерів щодо територіальної оборони це не бажання мерів - а обов'язок.
А голова Київської держадміністрації Кличко, згідно з пунктом 4 загальних положень закон про Нацспротив, є керівником зони територіальної оборони. І тому він не тільки сприяє, а взагалі - відповідає за організацію тероборони у столиці:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20?fbclid=IwAR2U4U8rW2rmx78nMdL4yEoCZAqkPGFCqHWvetRyhx-sie-E4FOX6zobEj0#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text
По-друге, а хіба забезпечив президент ТРО базами, технікою, пальним, зв'язком, ************, формою, бронежилетами, безпілотниками, системами управління? Ні.
Хіба може бути цей проект бути реалізований без сприяння місцевої влади? Ні.
Володимир Зеленський дуже багато часу приділяв висміюванню Кличка у номерах Кварталу.
Але зараз Зеленський виглядає набагато більш недолугим за Кличка, бо замість виконання своїх прямих обов'язків - тобто забезпечення ЗСУ та ТРО ЗСУ , замість згуртування держави, місцевої влади, Зеленський використовує РНБО щоб навіть у такий час робити абсолютно недоречні зауваження керівнику тероборони столиці України, та віподвідальним за сприяння ТРО мерам. На жаль, це не смішно, а ганебно.
Пане Зеленський, ви маєте нарешті займатися своїми обов'язками, і мірятися зараз здобутками та обсягами фінансування для ТРО, а не тим, чим ви звикли мірятися на естраді.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4835795989791498&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUS1cYnwzeLk-Pny-ECDaWdoWTq7M3xvQArSoZn61CpYX4E5CJaXzZRv7JPihLrIrV7N3K0dLEbI32SqB91h2zxDalOZQkR3DJMAqnpuMLg8pJ9g6rkLUemAbf294WB8iY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
У нас «всьо харашо»: смажте шашлички, дивіться квартал. І головне - «знизьте накал», це все «розганяється ЗМІ». І головне - економіка просто на висоті. Все інше - «спекуляції».
Саме такі головні «тези» абсолютно беззмістовного РНБО.
Отже, за сьогодні «накал» у нас підвищують:
1. Джо Байден, президент США.
2. Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
3. Всі можливі країни ЄС і НАТО.
За словами Данілова/Шмигаля «не варто вірити ЗМІ».
І знаєте що скажу: це ГАНЕБНА ГАНЬБА!
Коли весь світ гудить про ескалація та наступ, коли всі хто тільки може відправляють нам зброю, коли розвідки Великої Британії та США говорять про Мураєва, який може бути «агентом Кремля» - у нас тиша і ідилія.
Думаєте РНБО чітко сказали яка ситуація на кордонах? Ні.
Думаєте введені санкції проти Мураєва та його пропагандистського рупора каналу «НАШ»? Ні.
ЦЕ ДНО, шановні. Повне дно.
Хлопцi ховаэмося
Путiн точно вже на танку
Шоб для Вас змiнило?
Питания до всiх:
А кого замiсть нього?
Тiльки не з нафтолинових..
Це на Росії з 140 міліонів нема жодного, хто б впорався на посту Президента!
В нас повно нормальних людей, не коміків з кварталу.
В нас найтяжче - переконати нормальну людину взяти такий тягар на свої плечі!
Iдioт.
які молодці…
пляха…
Ты ведь орал на пресс-конференции, что против тебя скоро будет переворот.
Так шашлыки или готовимся уничтожать русиш солдатэн.
Вугілля і електроенергію, хоча б, не з країни-агресора (РФ) імпортуємо? І не з її вассала (Біларусь) ? - Бо якщо звідти, то це значить, що не все добре.
Міста Київ, Харків, Нова Каховка, Херсон зможуть наші війська захистити?
Закупаючи їх в росії, з якою у нас війна, але ні, хіба це державна зрада ?
Вова Х-ло усрется от смеха в борьбе с ним.
Бедная безмозглая страна...
квіти для @йла.