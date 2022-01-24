Зеленський скликає РНБО: Стали відомі теми сьогоднішнього засідання

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони на 17:00 понеділка, 24 січня. Названо теми засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу РНБО.

Сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу Президента України відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.", - йдеться у повідомленні.

За підсумками засідання, орієнтовно о 18:30, відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

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