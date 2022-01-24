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Зеленський скликає РНБО: Стали відомі теми сьогоднішнього засідання

Зеленський скликає РНБО: Стали відомі теми сьогоднішнього засідання

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони на 17:00 понеділка, 24 січня. Названо теми засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу РНБО.

Сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу Президента України відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.", - йдеться у повідомленні. 

За підсумками засідання, орієнтовно о 18:30, відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

брифінг (34) Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (24197) РНБО (2292)


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Топ коментарі
+48
Порядок денного.
1. Де будемо святкувати днюху.
2. Що будемо пити
3. Що будемо їсти
4. Що скажемо у відосику.
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24.01.2022 15:05
+41
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24.01.2022 15:05
+33
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24.01.2022 15:00
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24.01.2022 15:00 Відповісти
...ТЕЩА (стефанчукова)
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24.01.2022 15:02 Відповісти
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24.01.2022 15:05 Відповісти
дай кулемет
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24.01.2022 15:34 Відповісти
або готуються до святкування 43 річниці цього довб*****))
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24.01.2022 15:12 Відповісти
та чо готуються?може он как раз и проставляется?
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24.01.2022 15:29 Відповісти
44 ? не? 1978 вроде...
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24.01.2022 15:36 Відповісти
Слава Б..гу ! Отдуплилось оно, вывели организм из наркотического транса. Не прошло и полгода.
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24.01.2022 15:00 Відповісти
Еще неизвестно, что лучше...
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24.01.2022 15:02 Відповісти
прискорити отримання 2-го паспорта + громадянства усьому складу РНБО. Бути готовими до тактичного відступу в Ізраїль.
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24.01.2022 15:11 Відповісти
поки кловану під*рачників не надають - воно не вийде з наркотичного "свята"
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24.01.2022 15:11 Відповісти
не обольщайтесь !!!
будут праздничную программу на завтра обсуждать (как сделать весело но чтоб не спалиться)
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24.01.2022 15:37 Відповісти
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24.01.2022 15:00 Відповісти
поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.", - йдеться у повідомленні...(с)
Шайззе...
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24.01.2022 15:01 Відповісти
Эрмак внесет предложение эвакуироваться в Лондон и оттуда работать
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24.01.2022 15:02 Відповісти
чого в лондон? в кримську квартиру зеленського
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24.01.2022 15:35 Відповісти
Бу...побвчимр
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24.01.2022 15:02 Відповісти
Тобто ні про що, бла-бла-бла...
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24.01.2022 15:03 Відповісти
Порядок денного.
1. Де будемо святкувати днюху.
2. Що будемо пити
3. Що будемо їсти
4. Що скажемо у відосику.
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24.01.2022 15:05 Відповісти
Не менш важливо,чим похмелятися. Напевно для цього зберуть окреме засідання.
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24.01.2022 15:22 Відповісти
п.4 - что п.п. 1-3 "вырваны с контекста"
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24.01.2022 15:35 Відповісти
потребовать у "изменщика" Ринатки балкер коксу на днюху
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24.01.2022 17:02 Відповісти
3-й пункт уже озвучен - "ШАШЛЫКИ"!
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24.01.2022 17:33 Відповісти
ну шо, рискнет внести законопроект о военном положении?
ведь больше ничего уже не спасет
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24.01.2022 15:06 Відповісти
Невже прокинулось !!!!
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24.01.2022 15:10 Відповісти
Не смешите,воно никто.
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24.01.2022 15:12 Відповісти
Для внутренних предателей с такими же комментариями...

И до вас, выродков когда-то дойдут руки настоящих украинцев!
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24.01.2022 15:11 Відповісти
Шашлыки?
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24.01.2022 15:13 Відповісти
ну теперь заживем.
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24.01.2022 15:13 Відповісти
Покажите это по Г+Г, думаю посмеёмся от души.
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24.01.2022 15:14 Відповісти
зібрались "торгувать забралом"
державні діячі з "Кварталу" :

- Страну враги рвут и бандиты !...

- Где взять, для цирка... реквизиты?
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24.01.2022 15:14 Відповісти
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24.01.2022 15:14 Відповісти
рнбо не побачило що ОП, зеленський та його міністри
цілеспрямовано загнали країну в економічну таенергетичну кризу.
вони не хочуть розглянути це як державну зраду.
на голому місці, привести до витрати 6 мільярдів доларів
на закупівлі газу вугілля та електроенергії, міг тільки диверсант,
агент держави-ворога
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24.01.2022 15:15 Відповісти
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24.01.2022 15:19 Відповісти
24 января на дворе и наконец-то РНБО соизволил отойти от гулянок , оторвать свои задницы и поработать. Завидное "быстродействие" и "адекватное" восприятие происходящего... ДЛБы
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24.01.2022 15:25 Відповісти
роки людям додають мудрості... нашому ************* тупості...
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24.01.2022 15:28 Відповісти
тупість та жлобство додає їхньому прездоболу років з конфіскацією
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24.01.2022 16:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kjFqbdSGH-M https://www.youtube.com/watch?v=kjFqbdSGH-M

Термінове звернення голови фракцї ЄС до ВР та депутатів СН, що 5-й тиждень відпочивають
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24.01.2022 15:28 Відповісти
Це як розуміти...
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"На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.", - йдеться у повідомленні. Джерело:
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24.01.2022 15:28 Відповісти
як ПАСАДИТЬ ПОРОШЕНКА!!! Саме головне питання зовнішної та внутрішньої безпеки для ЗЕ!*********.
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24.01.2022 15:42 Відповісти
Зовнішня - щоб Путен "наканец та ввел", и кордон для втечі був би відкритим. А внутрішня - щоб Порошенковці не повісили їх на ******** дерев при першій нагоді. Але як же вони помиляються...
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24.01.2022 15:45 Відповісти
Наркоугар прошел? Выпустили в люди?
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24.01.2022 15:32 Відповісти
перечень обо всем ... т.е ни о чем !!!
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24.01.2022 15:39 Відповісти
За 1.5години мають всі проблеми вирішити, прямо "чарівники з РНБО" 😀
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24.01.2022 15:53 Відповісти
Завжди є шанс на "лакі панч" - можливо когось з охорони це ************** дістало і він розрядить декілька обойм в зал засідання або жбурне пару гранат і пройде з "контрольним в голову"...
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24.01.2022 15:54 Відповісти
П**ят зелені шмаркля. Тема-- днюха найголовнішого віслюка
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24.01.2022 15:57 Відповісти
По правильному нужно вие.ать всех кто виноват в сриве оборон заказа, и заказать на Луче ЗРК ракети те что у них есть и на Артема Р-27 а не Р-8, а насамом деле будет когда валить и где гулять будем
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24.01.2022 16:01 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZX3BbS62zR6akUuzuUe5-VRXH8aBNSUdaFpX12dW0IU6NlTCKUNQjCcHZ-ME6620dBsHD11GpQgEuYO-yeo_OInnbfycITFCtrzMwk1rZzfYxJVbcwGAJ0hE13w0IP2Ca0&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7125437237496511?__cft__[0]=AZX3BbS62zR6akUuzuUe5-VRXH8aBNSUdaFpX12dW0IU6NlTCKUNQjCcHZ-ME6620dBsHD11GpQgEuYO-yeo_OInnbfycITFCtrzMwk1rZzfYxJVbcwGAJ0hE13w0IP2Ca0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·



Росія аплодує: Окружний адмінсуд почав процес щодо поновлення повноважень Януковича. Чи позбавить Вовк повноважень Зеленського, який захищає ОАСК від закриття?

Окружний адміністративний суд приняв заяву державного зрадника Віктора Януковича щодо незаконного позбавлення його владних повноважень. Судове засідання призначене на 16 лютого. Таким чином, суд визнав Януковича претендентом на найвищу владу. Хоча Янукович рішенням суду визнаний державним зрадником, він усунутий від влади багатьма законами України, результати підтверждені громадянами України на виборах. Які взагалі підстави спілкуватись з його адвокатами та брати в нього позов?

Це подарунок для російської пропаганди. Тепер Янукович може виступати в РФ та робити спектакль із своєї участі в українському суді. І з його допомогою росіяни можуть прикривати свої агресивні дії.

Хочу нагадати, що вже понад 9 місяців Слуги народу ганебно відмовляються розглянути у Раді невідкладний (!) законопроект про позбавлення повноважень Окружного адміністративного суду. А Офіс президента, у особі Єрмака та Татарова, захищає Вовка від кримінальних справ НАБУ, зберігає за ним повноваження. Очевидно, що Зеленський, в кінці кінців, покриває корупцію ОАСКа.

Невже навіть це знущання не змусить Слуг народу поставити на голосування законопроект про позбавлення повноважень ОАСКу?




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24.01.2022 16:04 Відповісти
Прошу надати у тимчасове користування кулемет і патрони.
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24.01.2022 16:04 Відповісти
Что то так кажется что Зе может стать сакральной жертвой для *****. Лучше кандидатуры не придумаеш. Непуганый идиот в кресле презедента...
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24.01.2022 17:04 Відповісти


Все пройдет, но будет хуже…


@IsraelThreads



Правительство Израиля создало комиссию для разработке плана по срочной эвакуации находящихся в Украине граждан Израиля, а так же 75000 украинцев-евреев имеющих право на получение гражданства Израиля. У Израиля имеются планы для разных стран на такие случаи.
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24.01.2022 17:15 Відповісти
як вчасно збирають) всі відпочили? на лижах накаталися з морів поприїджали а навіщо думати якщо є Америка і ВБ у них голова більша хай за нас думають)) читав за тероборону - цирк дадуть деревяні автомати для тренувань ну а в кого берданки той непобєдімий воїн ваабщє... таке враження що на мясо готують що там про шашлики найвеличніший говорив
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24.01.2022 17:28 Відповісти
Какой маринад для шашлычков? На луке и томатах или на майонезе с горчицей?
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24.01.2022 18:26 Відповісти
вопроса у сопли только три:
1. сколько еще можем распилить на дорогах?
2. почему еще не нарисовали порошенко приговор?
3. где пописять и сколько еще подписать документов? я в отпуск хочу...устал
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24.01.2022 18:39 Відповісти
слухаючи брифінг розумієш, що професійної влади немає взагалі мені здається але хлопчики слєгка розгублені...
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24.01.2022 19:24 Відповісти
 
 