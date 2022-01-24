Зеленський скликає РНБО: Стали відомі теми сьогоднішнього засідання
Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони на 17:00 понеділка, 24 січня. Названо теми засідання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу РНБО.
Сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні Офісу Президента України відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
"На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.", - йдеться у повідомленні.
За підсумками засідання, орієнтовно о 18:30, відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
Топ коментарі
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будут праздничную программу на завтра обсуждать (как сделать весело но чтоб не спалиться)
Шайззе...
1. Де будемо святкувати днюху.
2. Що будемо пити
3. Що будемо їсти
4. Що скажемо у відосику.
ведь больше ничего уже не спасет
И до вас, выродков когда-то дойдут руки настоящих украинцев!
державні діячі з "Кварталу" :
- Страну враги рвут и бандиты !...
- Где взять, для цирка... реквизиты?
цілеспрямовано загнали країну в економічну таенергетичну кризу.
вони не хочуть розглянути це як державну зраду.
на голому місці, привести до витрати 6 мільярдів доларів
на закупівлі газу вугілля та електроенергії, міг тільки диверсант,
агент держави-ворога
Термінове звернення голови фракцї ЄС до ВР та депутатів СН, що 5-й тиждень відпочивають
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"На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.", - йдеться у повідомленні. Джерело:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7125437237496511?__cft__[0]=AZX3BbS62zR6akUuzuUe5-VRXH8aBNSUdaFpX12dW0IU6NlTCKUNQjCcHZ-ME6620dBsHD11GpQgEuYO-yeo_OInnbfycITFCtrzMwk1rZzfYxJVbcwGAJ0hE13w0IP2Ca0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·
Росія аплодує: Окружний адмінсуд почав процес щодо поновлення повноважень Януковича. Чи позбавить Вовк повноважень Зеленського, який захищає ОАСК від закриття?
Окружний адміністративний суд приняв заяву державного зрадника Віктора Януковича щодо незаконного позбавлення його владних повноважень. Судове засідання призначене на 16 лютого. Таким чином, суд визнав Януковича претендентом на найвищу владу. Хоча Янукович рішенням суду визнаний державним зрадником, він усунутий від влади багатьма законами України, результати підтверждені громадянами України на виборах. Які взагалі підстави спілкуватись з його адвокатами та брати в нього позов?
Це подарунок для російської пропаганди. Тепер Янукович може виступати в РФ та робити спектакль із своєї участі в українському суді. І з його допомогою росіяни можуть прикривати свої агресивні дії.
Хочу нагадати, що вже понад 9 місяців Слуги народу ганебно відмовляються розглянути у Раді невідкладний (!) законопроект про позбавлення повноважень Окружного адміністративного суду. А Офіс президента, у особі Єрмака та Татарова, захищає Вовка від кримінальних справ НАБУ, зберігає за ним повноваження. Очевидно, що Зеленський, в кінці кінців, покриває корупцію ОАСКа.
Невже навіть це знущання не змусить Слуг народу поставити на голосування законопроект про позбавлення повноважень ОАСКу?
Все пройдет, но будет хуже…
@IsraelThreads
Правительство Израиля создало комиссию для разработке плана по срочной эвакуации находящихся в Украине граждан Израиля, а так же 75000 украинцев-евреев имеющих право на получение гражданства Израиля. У Израиля имеются планы для разных стран на такие случаи.
1. сколько еще можем распилить на дорогах?
2. почему еще не нарисовали порошенко приговор?
3. где пописять и сколько еще подписать документов? я в отпуск хочу...устал