Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції
Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №19/2022 опубліковано на сайті глави держави.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в повідомленні.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
З детальним списком юридичних і фізичних осіб, проти яких введено санкції, можна ознайомитися тут і тут.
Топ коментарі
+13 olele
показати весь коментар21.01.2022 23:27 Відповісти Посилання
+11 Scorpman Y
показати весь коментар21.01.2022 23:39 Відповісти Посилання
+8 q4ma
показати весь коментар21.01.2022 23:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Странное дело, но на свою компанию, которая финансирует расейскую армию путем налогов с проката сватов-7 - зеЛох квартальный санкций не накладывает
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1484627360959938565 44 мин
Треба негайно скликати парламент і внести зміни до бюджету для посилення обороноздатності
Нізззззяяяяяя!!!
У нас по всьому місту продовжують з'являтися паркани з надписом "Велике бл...ництво - програма припи...дента України". Звідки ж тоді на це гроші брати! Це ж (виділення грошей друзям та іншим приближеним особам) набагато важніше якоїсь обороноздатності та енергонезалежності!
Чем дольше этот имбицил у власти, тем отчётливо понимаешь, что у него точно проблемы с мозгом, как и у 73%, которые за него проголосовали.
Бенядиктова, буба криворогий и вся квартальная братва, очнитесь, вас через 2года с половиной будут судить не по кацапским законам, а по украинским за измену Родине, и все вам припомнят.
Пять австрийских архитекторов,которые может ыть Киев на карте найдут(но неточно),никогда в Украине не работали и согласились проэктировать что- то в Крыму!
Сильные санкции!