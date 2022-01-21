УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6373 відвідувача онлайн
Новини
7 386 22

Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №19/2022 опубліковано на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

З детальним списком юридичних і фізичних осіб, проти яких введено санкції, можна ознайомитися тут і тут.

Також дивіться: Громадянин РФ із санкційного списку РНБО затриманий у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) санкції (12576) РНБО (2326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Петро Порошенко@poroshenko

https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1484627360959938565 44 мин



Треба негайно скликати парламент і внести зміни до бюджету для посилення обороноздатності
показати весь коментар
21.01.2022 23:27 Відповісти
+11
там и санкции - для показухи зебилам) пара киоском и оао на расеи и пяток немцев-австрийцев))
Странное дело, но на свою компанию, которая финансирует расейскую армию путем налогов с проката сватов-7 - зеЛох квартальный санкций не накладывает
показати весь коментар
21.01.2022 23:39 Відповісти
+8
Та ти шо!
Нізззззяяяяяя!!!
У нас по всьому місту продовжують з'являтися паркани з надписом "Велике бл...ництво - програма припи...дента України". Звідки ж тоді на це гроші брати! Це ж (виділення грошей друзям та іншим приближеним особам) набагато важніше якоїсь обороноздатності та енергонезалежності!
показати весь коментар
21.01.2022 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
юди про возможную войну и угрозу а этот ********* все в санкции свои играется
показати весь коментар
21.01.2022 23:19 Відповісти
беня сказал надо очередная єкспроприация
показати весь коментар
21.01.2022 23:26 Відповісти
индуса уже взяли, рината предупредили, кума изолировали, с Порохом мутят.
показати весь коментар
22.01.2022 01:06 Відповісти
там и санкции - для показухи зебилам) пара киоском и оао на расеи и пяток немцев-австрийцев))
Странное дело, но на свою компанию, которая финансирует расейскую армию путем налогов с проката сватов-7 - зеЛох квартальный санкций не накладывает
показати весь коментар
21.01.2022 23:39 Відповісти
Так этот дрыщ буба криворогийвсе еще не вырос из клоунских штанишек, и не зря его называют Бенинім нацюцюрныком.
показати весь коментар
22.01.2022 07:45 Відповісти
нє отвлєкайтєсь на нєгодний об'єкт
показати весь коментар
21.01.2022 23:20 Відповісти
тут и тут заблокировано...
показати весь коментар
21.01.2022 23:20 Відповісти
Там потрібно скачати файли.
показати весь коментар
22.01.2022 00:24 Відповісти
Я побывала. Попадаю на статью ЦН с указом на закон=>по концовке попадаю на указ *********** о введении персональных санкций……☹️
показати весь коментар
22.01.2022 00:45 Відповісти
Чи думав шут гороховий, махаючи сракою на сцені, що буде вводити в дію рішення РНБО?
показати весь коментар
21.01.2022 23:21 Відповісти
Бенин ЗЕленый нацюцюрнык не может думать, нечем. Что ему КАЛомойский прикажет, то он и кукарекает. Он-же клоун.
показати весь коментар
22.01.2022 07:47 Відповісти
Петро Порошенко@poroshenko

https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1484627360959938565 44 мин



Треба негайно скликати парламент і внести зміни до бюджету для посилення обороноздатності
показати весь коментар
21.01.2022 23:27 Відповісти
Та ти шо!
Нізззззяяяяяя!!!
У нас по всьому місту продовжують з'являтися паркани з надписом "Велике бл...ництво - програма припи...дента України". Звідки ж тоді на це гроші брати! Це ж (виділення грошей друзям та іншим приближеним особам) набагато важніше якоїсь обороноздатності та енергонезалежності!
показати весь коментар
21.01.2022 23:34 Відповісти
а ссылки не работают .. как это в стиле 95 квартала и Зеленскавага даунизма..
показати весь коментар
21.01.2022 23:28 Відповісти
ЗЕчмо решил Порошенка санкциями достать раз посадить не получилось?
показати весь коментар
22.01.2022 01:08 Відповісти
Был комент (не на ЦН) что америкосы вменили 4 квислинговцам бесспорную связь с Костей Килимником. Костян был послом Дерипаски у Манафорта и персонажем прокурора Мюллера, и естественно ФСБ. Кстати Костя тоже уроженец Кривбасса.Совпадение, не думаю
показати весь коментар
22.01.2022 01:13 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 06:57 Відповісти
Этот клоунский дегенератор идиотских идей не хочет созвать снбо для обсуждения ситуации с предстоящим рашистским вторжением?! А заправить танки и другую технику ВСУ на 100%?!
Чем дольше этот имбицил у власти, тем отчётливо понимаешь, что у него точно проблемы с мозгом, как и у 73%, которые за него проголосовали.
показати весь коментар
22.01.2022 07:21 Відповісти
Судя по высерам Бениного ЗЕленого нацюцюрныка бубы криворогого и его на 500% прокуратуры и остальных силовых органов, они уже считают Украину частью расеи. Не напишу дословно, а перескажу : антимонопольный комитет Рошену предъявил, что он снизил цену на патоку, что-бы не пустить Ростовскую компанию на наш рынок. В обвинении Пороха в измене прокурорские шавки написали : чтобы не покупать уголь у расеи, Порох начал его покупать у ДНР (??!!) и у ЛНР (??!!). Если судить по этим высерам прокуратуры, то Порох действительно своими действиями предал расею, чем обидел найвелычнишу шмарклю и его братву из квартала.
Бенядиктова, буба криворогий и вся квартальная братва, очнитесь, вас через 2года с половиной будут судить не по кацапским законам, а по украинским за измену Родине, и все вам припомнят.
показати весь коментар
22.01.2022 08:04 Відповісти
Сильны персоналъные санкции!
Пять австрийских архитекторов,которые может ыть Киев на карте найдут(но неточно),никогда в Украине не работали и согласились проэктировать что- то в Крыму!
Сильные санкции!
показати весь коментар
22.01.2022 08:28 Відповісти
Для баранів 73% сойдьот, бач який сильний Вова, навіть до австрійців добрався. А як там "свати" на росії, дають прибутки в їх казну?
показати весь коментар
22.01.2022 09:59 Відповісти
Головне,що дають,і багато(146+12 млн. населеня + трансляція на інші країни! Це мільйони $!) в офшори Зе&К95 з Банкової!
показати весь коментар
22.01.2022 14:13 Відповісти
 
 