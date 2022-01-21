Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №19/2022 опубліковано на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

З детальним списком юридичних і фізичних осіб, проти яких введено санкції, можна ознайомитися тут і тут.

