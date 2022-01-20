Громадянин РФ із санкційного списку РНБО затриманий у Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві співробітники поліції затримали громадянина РФ із санкційного списку РНБО щодо суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"До санкційного списку потрапив 50-річний чоловік, який є громадянин РФ та має тісні зв’язки з кримінальними угрупованнями. Як тільки-но поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи для затримання", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення затриманого до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

