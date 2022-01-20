УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10118 відвідувачів онлайн
Новини
11 405 17

Громадянин РФ із санкційного списку РНБО затриманий у Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві співробітники поліції затримали громадянина РФ із санкційного списку РНБО щодо суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Громадянин РФ із санкційного списку РНБО затриманий у Києві, - Нацполіція 01

"До санкційного списку потрапив 50-річний чоловік, який є громадянин РФ та має тісні зв’язки з кримінальними угрупованнями. Як тільки-но поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи для затримання", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення затриманого до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

Також читайте: "Кримінальний авторитет" із санкційного списку РНБО депортований до Вірменії, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Київ (20024) криміналітет (307) Нацполіція (15423) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) РНБО (2325)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
зараз ще зʼясують що він 2 роки займає кирівну посаду в якомусь з міністерств
показати весь коментар
20.01.2022 17:21 Відповісти
+16
Когда будут визы с рашей?
показати весь коментар
20.01.2022 17:20 Відповісти
+14
зачем задерживали то? расстрелять, сделать круглые глаза и заявить, что его там не было
показати весь коментар
20.01.2022 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачем задерживали то? расстрелять, сделать круглые глаза и заявить, что его там не было
показати весь коментар
20.01.2022 17:19 Відповісти
Ну і як він потрапив в Україну ?
показати весь коментар
20.01.2022 17:20 Відповісти
зараз ще зʼясують що він 2 роки займає кирівну посаду в якомусь з міністерств
показати весь коментар
20.01.2022 17:21 Відповісти
Когда будут визы с рашей?
показати весь коментар
20.01.2022 17:20 Відповісти
питання-як він потрапив у Київ??
Що роблять погранці??
показати весь коментар
20.01.2022 17:29 Відповісти
рубають бабулеси...
а що ще?
а головне, що нікому, нікуя не будему,
показати весь коментар
20.01.2022 17:44 Відповісти
Чого вони сюда пруться, що в Україні їм медом намазано.
показати весь коментар
20.01.2022 18:59 Відповісти
Одне що добре робить Зеленський це щимить криміналітет.
показати весь коментар
20.01.2022 19:01 Відповісти
зе-гнида и его шобла - это и есть криминалитет
показати весь коментар
20.01.2022 19:13 Відповісти
 
 