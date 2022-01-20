Гражданин РФ из санкционного списка СНБО задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве сотрудники полиции задержали гражданина РФ из санкционного списка СНБО по субъектам повышенного преступного воздействия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессс-службу Нацполиции.

"В санкционный список попал 50-летний мужчина, который является гражданином РФ и имеет тесные связи с криминальными группировками. Как только полицейским стало известно о месте его нахождения, правоохранители спланировали и провели меры по задержанию", - говорится в сообщении.

Сотрудники Нацполиции совместно с миграционной службой принимают меры по принудительному возвращению задержанного в страну его происхождения. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины.

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