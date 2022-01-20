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Новости Силовики
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Гражданин РФ из санкционного списка СНБО задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве сотрудники полиции задержали гражданина РФ из санкционного списка СНБО по субъектам повышенного преступного воздействия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессс-службу Нацполиции.

Гражданин РФ из санкционного списка СНБО задержан в Киеве, - Нацполиция 01

"В санкционный список попал 50-летний мужчина, который является гражданином РФ и имеет тесные связи с криминальными группировками. Как только полицейским стало известно о месте его нахождения, правоохранители спланировали и провели меры по задержанию", - говорится в сообщении.

Сотрудники Нацполиции совместно с миграционной службой принимают меры по принудительному возвращению задержанного в страну его происхождения. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины.

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Киев (25593) криминалитет (603) Нацполиция (16506) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) СНБО (4436)


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Топ комментарии
+31
зараз ще зʼясують що він 2 роки займає кирівну посаду в якомусь з міністерств
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20.01.2022 17:21
+16
Когда будут визы с рашей?
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20.01.2022 17:20
+14
зачем задерживали то? расстрелять, сделать круглые глаза и заявить, что его там не было
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20.01.2022 17:19
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зачем задерживали то? расстрелять, сделать круглые глаза и заявить, что его там не было
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20.01.2022 17:19 Ответить
Ну і як він потрапив в Україну ?
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20.01.2022 17:20 Ответить
зараз ще зʼясують що він 2 роки займає кирівну посаду в якомусь з міністерств
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20.01.2022 17:21 Ответить
Когда будут визы с рашей?
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20.01.2022 17:20 Ответить
питання-як він потрапив у Київ??
Що роблять погранці??
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20.01.2022 17:29 Ответить
рубають бабулеси...
а що ще?
а головне, що нікому, нікуя не будему,
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20.01.2022 17:44 Ответить
Чого вони сюда пруться, що в Україні їм медом намазано.
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20.01.2022 18:59 Ответить
Одне що добре робить Зеленський це щимить криміналітет.
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20.01.2022 19:01 Ответить
зе-гнида и его шобла - это и есть криминалитет
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20.01.2022 19:13 Ответить
 
 