Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №19/2022 опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

С подробным списком юридических и физических лиц, против которых введены санкции, можно ознакомиться здесь и здесь.

Читайте также: "Новые санкции США против граждан, которые дестабилизируют ситуацию в Украине и контактируют с ФСБ, особенно значимы", - Фесенко