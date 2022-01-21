РУС
Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №19/2022 опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

С подробным списком юридических и физических лиц, против которых введены санкции, можно ознакомиться здесь и здесь.

Зеленский Владимир (21647) санкции (11766) СНБО (4462)
Топ комментарии
+13
Петро Порошенко@poroshenko

https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1484627360959938565 44 мин



Треба негайно скликати парламент і внести зміни до бюджету для посилення обороноздатності
21.01.2022 23:27 Ответить
+11
там и санкции - для показухи зебилам) пара киоском и оао на расеи и пяток немцев-австрийцев))
Странное дело, но на свою компанию, которая финансирует расейскую армию путем налогов с проката сватов-7 - зеЛох квартальный санкций не накладывает
21.01.2022 23:39 Ответить
+8
Та ти шо!
Нізззззяяяяяя!!!
У нас по всьому місту продовжують з'являтися паркани з надписом "Велике бл...ництво - програма припи...дента України". Звідки ж тоді на це гроші брати! Це ж (виділення грошей друзям та іншим приближеним особам) набагато важніше якоїсь обороноздатності та енергонезалежності!
21.01.2022 23:34 Ответить
юди про возможную войну и угрозу а этот ********* все в санкции свои играется
21.01.2022 23:19 Ответить
беня сказал надо очередная єкспроприация
21.01.2022 23:26 Ответить
индуса уже взяли, рината предупредили, кума изолировали, с Порохом мутят.
22.01.2022 01:06 Ответить
там и санкции - для показухи зебилам) пара киоском и оао на расеи и пяток немцев-австрийцев))
Странное дело, но на свою компанию, которая финансирует расейскую армию путем налогов с проката сватов-7 - зеЛох квартальный санкций не накладывает
21.01.2022 23:39 Ответить
Так этот дрыщ буба криворогийвсе еще не вырос из клоунских штанишек, и не зря его называют Бенинім нацюцюрныком.
22.01.2022 07:45 Ответить
нє отвлєкайтєсь на нєгодний об'єкт
21.01.2022 23:20 Ответить
тут и тут заблокировано...
21.01.2022 23:20 Ответить
Там потрібно скачати файли.
22.01.2022 00:24 Ответить
Я побывала. Попадаю на статью ЦН с указом на закон=>по концовке попадаю на указ *********** о введении персональных санкций……☹️
22.01.2022 00:45 Ответить
Чи думав шут гороховий, махаючи сракою на сцені, що буде вводити в дію рішення РНБО?
21.01.2022 23:21 Ответить
Бенин ЗЕленый нацюцюрнык не может думать, нечем. Что ему КАЛомойский прикажет, то он и кукарекает. Он-же клоун.
22.01.2022 07:47 Ответить
Та ти шо!
Нізззззяяяяяя!!!
У нас по всьому місту продовжують з'являтися паркани з надписом "Велике бл...ництво - програма припи...дента України". Звідки ж тоді на це гроші брати! Це ж (виділення грошей друзям та іншим приближеним особам) набагато важніше якоїсь обороноздатності та енергонезалежності!
21.01.2022 23:34 Ответить
а ссылки не работают .. как это в стиле 95 квартала и Зеленскавага даунизма..
21.01.2022 23:28 Ответить
ЗЕчмо решил Порошенка санкциями достать раз посадить не получилось?
22.01.2022 01:08 Ответить
Был комент (не на ЦН) что америкосы вменили 4 квислинговцам бесспорную связь с Костей Килимником. Костян был послом Дерипаски у Манафорта и персонажем прокурора Мюллера, и естественно ФСБ. Кстати Костя тоже уроженец Кривбасса.Совпадение, не думаю
22.01.2022 01:13 Ответить
22.01.2022 06:57 Ответить
Этот клоунский дегенератор идиотских идей не хочет созвать снбо для обсуждения ситуации с предстоящим рашистским вторжением?! А заправить танки и другую технику ВСУ на 100%?!
Чем дольше этот имбицил у власти, тем отчётливо понимаешь, что у него точно проблемы с мозгом, как и у 73%, которые за него проголосовали.
22.01.2022 07:21 Ответить
Судя по высерам Бениного ЗЕленого нацюцюрныка бубы криворогого и его на 500% прокуратуры и остальных силовых органов, они уже считают Украину частью расеи. Не напишу дословно, а перескажу : антимонопольный комитет Рошену предъявил, что он снизил цену на патоку, что-бы не пустить Ростовскую компанию на наш рынок. В обвинении Пороха в измене прокурорские шавки написали : чтобы не покупать уголь у расеи, Порох начал его покупать у ДНР (??!!) и у ЛНР (??!!). Если судить по этим высерам прокуратуры, то Порох действительно своими действиями предал расею, чем обидел найвелычнишу шмарклю и его братву из квартала.
Бенядиктова, буба криворогий и вся квартальная братва, очнитесь, вас через 2года с половиной будут судить не по кацапским законам, а по украинским за измену Родине, и все вам припомнят.
22.01.2022 08:04 Ответить
Сильны персоналъные санкции!
Пять австрийских архитекторов,которые может ыть Киев на карте найдут(но неточно),никогда в Украине не работали и согласились проэктировать что- то в Крыму!
Сильные санкции!
22.01.2022 08:28 Ответить
Для баранів 73% сойдьот, бач який сильний Вова, навіть до австрійців добрався. А як там "свати" на росії, дають прибутки в їх казну?
22.01.2022 09:59 Ответить
Головне,що дають,і багато(146+12 млн. населеня + трансляція на інші країни! Це мільйони $!) в офшори Зе&К95 з Банкової!
22.01.2022 14:13 Ответить
 
 