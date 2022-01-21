Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №19/2022 опубликован на сайте главы государства.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
С подробным списком юридических и физических лиц, против которых введены санкции, можно ознакомиться здесь и здесь.
Странное дело, но на свою компанию, которая финансирует расейскую армию путем налогов с проката сватов-7 - зеЛох квартальный санкций не накладывает
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1484627360959938565 44 мин
Треба негайно скликати парламент і внести зміни до бюджету для посилення обороноздатності
Нізззззяяяяяя!!!
У нас по всьому місту продовжують з'являтися паркани з надписом "Велике бл...ництво - програма припи...дента України". Звідки ж тоді на це гроші брати! Це ж (виділення грошей друзям та іншим приближеним особам) набагато важніше якоїсь обороноздатності та енергонезалежності!
Чем дольше этот имбицил у власти, тем отчётливо понимаешь, что у него точно проблемы с мозгом, как и у 73%, которые за него проголосовали.
Бенядиктова, буба криворогий и вся квартальная братва, очнитесь, вас через 2года с половиной будут судить не по кацапским законам, а по украинским за измену Родине, и все вам припомнят.
Пять австрийских архитекторов,которые может ыть Киев на карте найдут(но неточно),никогда в Украине не работали и согласились проэктировать что- то в Крыму!
Сильные санкции!