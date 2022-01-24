Зеленский созывает СНБО: Стали известны темы сегодняшнего заседания

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 17.00 понедельника, 24 января. Названы темы, которые будут подняты во время заседания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу СНБО.

Сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса Президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.", - говорится в сообщении.

По итогам заседания ориентировочно в 18:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

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