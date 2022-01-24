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Зеленский созывает СНБО: Стали известны темы сегодняшнего заседания

Зеленский созывает СНБО: Стали известны темы сегодняшнего заседания

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 17.00 понедельника, 24 января. Названы темы, которые будут подняты во время заседания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу СНБО.

Сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса Президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.", - говорится в сообщении.

По итогам заседания ориентировочно в 18:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

Автор: 

брифинг (50) Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20720) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+48
Порядок денного.
1. Де будемо святкувати днюху.
2. Що будемо пити
3. Що будемо їсти
4. Що скажемо у відосику.
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24.01.2022 15:05
+41
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24.01.2022 15:05
+33
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24.01.2022 15:00
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Главное слово ТОЩО
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24.01.2022 15:00 Ответить
...ТЕЩА (стефанчукова)
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24.01.2022 15:02 Ответить
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24.01.2022 15:05 Ответить
дай кулемет
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24.01.2022 15:34 Ответить
або готуються до святкування 43 річниці цього довб*****))
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24.01.2022 15:12 Ответить
та чо готуються?може он как раз и проставляется?
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24.01.2022 15:29 Ответить
44 ? не? 1978 вроде...
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24.01.2022 15:36 Ответить
Слава Б..гу ! Отдуплилось оно, вывели организм из наркотического транса. Не прошло и полгода.
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24.01.2022 15:00 Ответить
Еще неизвестно, что лучше...
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24.01.2022 15:02 Ответить
прискорити отримання 2-го паспорта + громадянства усьому складу РНБО. Бути готовими до тактичного відступу в Ізраїль.
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24.01.2022 15:11 Ответить
поки кловану під*рачників не надають - воно не вийде з наркотичного "свята"
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24.01.2022 15:11 Ответить
не обольщайтесь !!!
будут праздничную программу на завтра обсуждать (как сделать весело но чтоб не спалиться)
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24.01.2022 15:37 Ответить
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24.01.2022 15:00 Ответить
поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.", - йдеться у повідомленні...(с)
Шайззе...
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24.01.2022 15:01 Ответить
Эрмак внесет предложение эвакуироваться в Лондон и оттуда работать
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24.01.2022 15:02 Ответить
чого в лондон? в кримську квартиру зеленського
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24.01.2022 15:35 Ответить
Бу...побвчимр
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24.01.2022 15:02 Ответить
Тобто ні про що, бла-бла-бла...
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24.01.2022 15:03 Ответить
Порядок денного.
1. Де будемо святкувати днюху.
2. Що будемо пити
3. Що будемо їсти
4. Що скажемо у відосику.
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24.01.2022 15:05 Ответить
Не менш важливо,чим похмелятися. Напевно для цього зберуть окреме засідання.
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24.01.2022 15:22 Ответить
п.4 - что п.п. 1-3 "вырваны с контекста"
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24.01.2022 15:35 Ответить
потребовать у "изменщика" Ринатки балкер коксу на днюху
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24.01.2022 17:02 Ответить
3-й пункт уже озвучен - "ШАШЛЫКИ"!
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24.01.2022 17:33 Ответить
ну шо, рискнет внести законопроект о военном положении?
ведь больше ничего уже не спасет
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24.01.2022 15:06 Ответить
Невже прокинулось !!!!
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24.01.2022 15:10 Ответить
Не смешите,воно никто.
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24.01.2022 15:12 Ответить
Для внутренних предателей с такими же комментариями...

И до вас, выродков когда-то дойдут руки настоящих украинцев!
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24.01.2022 15:11 Ответить
Шашлыки?
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24.01.2022 15:13 Ответить
ну теперь заживем.
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24.01.2022 15:13 Ответить
Покажите это по Г+Г, думаю посмеёмся от души.
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24.01.2022 15:14 Ответить
зібрались "торгувать забралом"
державні діячі з "Кварталу" :

- Страну враги рвут и бандиты !...

- Где взять, для цирка... реквизиты?
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24.01.2022 15:14 Ответить
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24.01.2022 15:14 Ответить
рнбо не побачило що ОП, зеленський та його міністри
цілеспрямовано загнали країну в економічну таенергетичну кризу.
вони не хочуть розглянути це як державну зраду.
на голому місці, привести до витрати 6 мільярдів доларів
на закупівлі газу вугілля та електроенергії, міг тільки диверсант,
агент держави-ворога
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24.01.2022 15:15 Ответить
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24.01.2022 15:19 Ответить
24 января на дворе и наконец-то РНБО соизволил отойти от гулянок , оторвать свои задницы и поработать. Завидное "быстродействие" и "адекватное" восприятие происходящего... ДЛБы
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24.01.2022 15:25 Ответить
роки людям додають мудрості... нашому ************* тупості...
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24.01.2022 15:28 Ответить
тупість та жлобство додає їхньому прездоболу років з конфіскацією
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24.01.2022 16:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kjFqbdSGH-M https://www.youtube.com/watch?v=kjFqbdSGH-M

Термінове звернення голови фракцї ЄС до ВР та депутатів СН, що 5-й тиждень відпочивають
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24.01.2022 15:28 Ответить
Це як розуміти...
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"На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.", - йдеться у повідомленні. Джерело:
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24.01.2022 15:28 Ответить
як ПАСАДИТЬ ПОРОШЕНКА!!! Саме головне питання зовнішної та внутрішньої безпеки для ЗЕ!*********.
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24.01.2022 15:42 Ответить
Зовнішня - щоб Путен "наканец та ввел", и кордон для втечі був би відкритим. А внутрішня - щоб Порошенковці не повісили їх на ******** дерев при першій нагоді. Але як же вони помиляються...
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24.01.2022 15:45 Ответить
Наркоугар прошел? Выпустили в люди?
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24.01.2022 15:32 Ответить
перечень обо всем ... т.е ни о чем !!!
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24.01.2022 15:39 Ответить
За 1.5години мають всі проблеми вирішити, прямо "чарівники з РНБО" 😀
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24.01.2022 15:53 Ответить
Завжди є шанс на "лакі панч" - можливо когось з охорони це ************** дістало і він розрядить декілька обойм в зал засідання або жбурне пару гранат і пройде з "контрольним в голову"...
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24.01.2022 15:54 Ответить
П**ят зелені шмаркля. Тема-- днюха найголовнішого віслюка
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24.01.2022 15:57 Ответить
По правильному нужно вие.ать всех кто виноват в сриве оборон заказа, и заказать на Луче ЗРК ракети те что у них есть и на Артема Р-27 а не Р-8, а насамом деле будет когда валить и где гулять будем
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24.01.2022 16:01 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZX3BbS62zR6akUuzuUe5-VRXH8aBNSUdaFpX12dW0IU6NlTCKUNQjCcHZ-ME6620dBsHD11GpQgEuYO-yeo_OInnbfycITFCtrzMwk1rZzfYxJVbcwGAJ0hE13w0IP2Ca0&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7125437237496511?__cft__[0]=AZX3BbS62zR6akUuzuUe5-VRXH8aBNSUdaFpX12dW0IU6NlTCKUNQjCcHZ-ME6620dBsHD11GpQgEuYO-yeo_OInnbfycITFCtrzMwk1rZzfYxJVbcwGAJ0hE13w0IP2Ca0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·



Росія аплодує: Окружний адмінсуд почав процес щодо поновлення повноважень Януковича. Чи позбавить Вовк повноважень Зеленського, який захищає ОАСК від закриття?

Окружний адміністративний суд приняв заяву державного зрадника Віктора Януковича щодо незаконного позбавлення його владних повноважень. Судове засідання призначене на 16 лютого. Таким чином, суд визнав Януковича претендентом на найвищу владу. Хоча Янукович рішенням суду визнаний державним зрадником, він усунутий від влади багатьма законами України, результати підтверждені громадянами України на виборах. Які взагалі підстави спілкуватись з його адвокатами та брати в нього позов?

Це подарунок для російської пропаганди. Тепер Янукович може виступати в РФ та робити спектакль із своєї участі в українському суді. І з його допомогою росіяни можуть прикривати свої агресивні дії.

Хочу нагадати, що вже понад 9 місяців Слуги народу ганебно відмовляються розглянути у Раді невідкладний (!) законопроект про позбавлення повноважень Окружного адміністративного суду. А Офіс президента, у особі Єрмака та Татарова, захищає Вовка від кримінальних справ НАБУ, зберігає за ним повноваження. Очевидно, що Зеленський, в кінці кінців, покриває корупцію ОАСКа.

Невже навіть це знущання не змусить Слуг народу поставити на голосування законопроект про позбавлення повноважень ОАСКу?




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24.01.2022 16:04 Ответить
Прошу надати у тимчасове користування кулемет і патрони.
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24.01.2022 16:04 Ответить
Что то так кажется что Зе может стать сакральной жертвой для *****. Лучше кандидатуры не придумаеш. Непуганый идиот в кресле презедента...
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24.01.2022 17:04 Ответить


Все пройдет, но будет хуже…


@IsraelThreads



Правительство Израиля создало комиссию для разработке плана по срочной эвакуации находящихся в Украине граждан Израиля, а так же 75000 украинцев-евреев имеющих право на получение гражданства Израиля. У Израиля имеются планы для разных стран на такие случаи.
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24.01.2022 17:15 Ответить
як вчасно збирають) всі відпочили? на лижах накаталися з морів поприїджали а навіщо думати якщо є Америка і ВБ у них голова більша хай за нас думають)) читав за тероборону - цирк дадуть деревяні автомати для тренувань ну а в кого берданки той непобєдімий воїн ваабщє... таке враження що на мясо готують що там про шашлики найвеличніший говорив
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24.01.2022 17:28 Ответить
Какой маринад для шашлычков? На луке и томатах или на майонезе с горчицей?
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24.01.2022 18:26 Ответить
вопроса у сопли только три:
1. сколько еще можем распилить на дорогах?
2. почему еще не нарисовали порошенко приговор?
3. где пописять и сколько еще подписать документов? я в отпуск хочу...устал
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24.01.2022 18:39 Ответить
слухаючи брифінг розумієш, що професійної влади немає взагалі мені здається але хлопчики слєгка розгублені...
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24.01.2022 19:24 Ответить
 
 