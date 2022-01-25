У відносинах з Німеччиною ми увійшли у момент істини, - Кулеба. ВIДЕО

Україна з Німеччиною увійшли у момент істини щодо низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, у тому числі для мобілізації санкційного тиску, підтримки українських реформ, української економіки. Але кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань безпеки та майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом", - сказав Кулеба.

За словами очільника МЗС йдеться про підтримку санкцій проти Росії з боку Німеччини, "Північний потік-2", питання постачання зброї.

"Є один аспект - двосторонні поставки зброї від Німеччини Україні. Але є й інші. Є питання надання дозволу Німеччиною третій країні на передачу зброї. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. Це ті питання, де ми вважаємо взагалі не може бути жодних розмов про блокування Німеччиною чогось", - наголосив міністр.

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