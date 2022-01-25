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У січні лікарі отримають зарплати не менше 20 тис. грн, - Шмигаль

У січні лікарі отримають зарплати не менше 20 тис. грн, - Шмигаль

У січні лікарі отримають зарплати в розмірі не менше 20 тисяч грн, а середній медичний персонал - у розмірі не менше 13,5 тисяч грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Міністерство охорони здоров’я контролює це питання особисто на чолі з Міністром", - підкреслив глава уряду.

Також, за словами прем'єра, планується розширення програми єПідтримка. З 24 січня люди віком від 60 років вже отримали можливість придбати на кошти в межах програми лікарські засоби. Надалі Уряд впроваджуватиме й інші нововведення.

Також читайте: Загроз функціонуванню економіки України немає, окрім дезінформаційного тиску, - Шмигаль

Автор: 

медицина (2132) лікарі (1289) зарплата (2253) Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+12
То не той шмигаль казав. що від легалізації грального бізнесу краіна отримає 7,4 млрд. гривень, а отримала аж 127 гривень?
То не той шмигаль 500 000 робочих місць створив?
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25.01.2022 07:16
+9
Буквально вчора районну лікарню смт Любар усіх лікарів перевели на пів ставки. Тепер люди змушені будуть хворіти на половину менше.
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25.01.2022 07:32
+8
А по факту не більше 17 тис., і то ще треба постаратися щоб їх отримати
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25.01.2022 07:14
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Круто. Зможуть собі дозволити бутерброд з гречкою.
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25.01.2022 07:04 Відповісти
То не той шмигаль казав. що від легалізації грального бізнесу краіна отримає 7,4 млрд. гривень, а отримала аж 127 гривень?
То не той шмигаль 500 000 робочих місць створив?
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25.01.2022 07:16 Відповісти
Спеціалісти нам вже 30 років доказують, що ми живемо добре. Але ж ми не спеціалісти. )
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25.01.2022 07:19 Відповісти
киздливе зелене ч#о
факт: "станом на 1 грудня 2021 року сума заборгованості із зарплати досягла 3,943 млрд грн"
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25.01.2022 07:09 Відповісти
Во вторник, 25 января, в Киеве медики "скорой" вышли на протест с лозунгами "Мы не рабы" и "Выплатите задолженности". По их словам, им недоплачивают уже четвертый месяц.

Об этом сообщает "Апостроф".

На ул. Братиславская, 3, в 09:00 начался митинг медиков. Медперсонал больницы скорой медицинской помощи (БСП) требует выплатить им задолженность по зарплатам, а также вернуть "праздничные и ночные".

"Это основная проблема! С декабря не платят персоналу! Сегодня персонал выходит бастовать. Люди устали! Семьи персонала не доедают, люди теряют смысл работать. Держатся на том, чтоб спасать и помогать людям. Никто не застрахован от резкого ухудшения здоровья", -https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2150006871822976&id=100004410516401 сообщает один из сотрудников.
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25.01.2022 10:55 Відповісти
А по факту не більше 17 тис., і то ще треба постаратися щоб їх отримати
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25.01.2022 07:14 Відповісти
Авансу не було.
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25.01.2022 07:18 Відповісти
У разі вторгнення підаросії запасів газу Україні вистачить на тиждень, - Reuters
А що на це скаже ЗЕбанат Шмигаль?
Чи вже всі забули хто це такий?
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25.01.2022 07:20 Відповісти
Буквально вчора районну лікарню смт Любар усіх лікарів перевели на пів ставки. Тепер люди змушені будуть хворіти на половину менше.
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25.01.2022 07:32 Відповісти
Ті їх половини, що за Зе проголосували вже давно хворі.
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25.01.2022 07:35 Відповісти
В Миколаївській обласній стоматології теж саме
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25.01.2022 09:07 Відповісти
Все кто вкурсе прекрасно понимают что все слова шмыгаля - пи...шь. Основной персонал на 0,5 ставки и типо неполный день(а по факту полный), приблеженные к императору нормальный оклад. ОТКУДА деньги в больнице, если их на конец декабря банально нехватало на все, урезали на медикаментах дабы выплатить зп. Сейчас у главврачей выбор без выбора, урезать на медикаментах - попадалово,тогда нужно еще сильнее кошмарить пациентов а это еще раз попадалово, намутить со ставками - опять попадос.В общем "срули" на бумажке шото напринимали для репортажика, а вы крутитесь как хотите
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25.01.2022 09:12 Відповісти
Це ж по 2,5 тонни скумбрії по 8 кожному лікарю! А про шкільних вчителів страшно навіть і казати!
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25.01.2022 07:34 Відповісти
брехня! лікарів масово скорочують, або переводять на 0,5 або 0,25 ставки. А об єм роботи виконують такий як раніше!!
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25.01.2022 07:49 Відповісти
також скорочують всіх зовнішніх сумісників!
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25.01.2022 07:54 Відповісти
Если крупные областные больницы с нормальными пакетами от НСЗУ и смогут платить эти деньги, то по всяким мелким городским и амбулаториям ситуация- ховайся в жито! Они при всем желании таких денег не заработают...
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25.01.2022 08:00 Відповісти
Моя жена педагог. Раньше аванс давали в начале месяца и в конце всю. Сейчас конец месяца и не дают совсем. Совпадение?
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25.01.2022 08:23 Відповісти
Скоро учителя и врачи купаться в деньгах будут. И даже тонуть. Подождите только немного, пока ЗЕшобла денежных бумажек побольше напечатает и рай обеспечен
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25.01.2022 08:34 Відповісти
ЛОЖЬ И ЛИЦЕМЕРИЕ - квинтэссенция любой власти! Врачей и медсестер массово переводят на 0,75 ставки, чтобы отчитаться за 20 т врачам и 13,5 т медсестрам. Теперь считаем = врачи - 20 т "грязными" - 18% налога с физлиц - 1,5% военного сбора = 16,1 т х 0,75 ставки = 12 т гривен на руки! По медсестрам = 13,5 т "грязными" - 18% налога с физлиц - 1,5% военного сбора = 10,9 т х 0,75 ставки = 8 т гривен на руки! Прохиндеи рогатые и лжецы!
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25.01.2022 10:54 Відповісти
 
 