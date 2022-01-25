У січні лікарі отримають зарплати не менше 20 тис. грн, - Шмигаль

У січні лікарі отримають зарплати в розмірі не менше 20 тисяч грн, а середній медичний персонал - у розмірі не менше 13,5 тисяч грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Міністерство охорони здоров’я контролює це питання особисто на чолі з Міністром", - підкреслив глава уряду.

Також, за словами прем'єра, планується розширення програми єПідтримка. З 24 січня люди віком від 60 років вже отримали можливість придбати на кошти в межах програми лікарські засоби. Надалі Уряд впроваджуватиме й інші нововведення.

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