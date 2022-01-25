У січні лікарі отримають зарплати не менше 20 тис. грн, - Шмигаль
У січні лікарі отримають зарплати в розмірі не менше 20 тисяч грн, а середній медичний персонал - у розмірі не менше 13,5 тисяч грн.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Міністерство охорони здоров’я контролює це питання особисто на чолі з Міністром", - підкреслив глава уряду.
Також, за словами прем'єра, планується розширення програми єПідтримка. З 24 січня люди віком від 60 років вже отримали можливість придбати на кошти в межах програми лікарські засоби. Надалі Уряд впроваджуватиме й інші нововведення.
Топ коментарі
+12 мільярд ЗЄдерев
показати весь коментар25.01.2022 07:16 Посилання
+9 krot_lub
показати весь коментар25.01.2022 07:32 Посилання
+8 Tema9
показати весь коментар25.01.2022 07:14 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То не той шмигаль 500 000 робочих місць створив?
факт: "станом на 1 грудня 2021 року сума заборгованості із зарплати досягла 3,943 млрд грн"
Об этом сообщает "Апостроф".
На ул. Братиславская, 3, в 09:00 начался митинг медиков. Медперсонал больницы скорой медицинской помощи (БСП) требует выплатить им задолженность по зарплатам, а также вернуть "праздничные и ночные".
"Это основная проблема! С декабря не платят персоналу! Сегодня персонал выходит бастовать. Люди устали! Семьи персонала не доедают, люди теряют смысл работать. Держатся на том, чтоб спасать и помогать людям. Никто не застрахован от резкого ухудшения здоровья", -https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2150006871822976&id=100004410516401 сообщает один из сотрудников.
А що на це скаже ЗЕбанат Шмигаль?
Чи вже всі забули хто це такий?