Загроз функціонуванню економіки України немає, окрім дезінформаційного тиску, - Шмигаль

Наразі в Україні не існує загроз функціонуванню національної економіки.

Про це на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загроз функціонуванню національній економіці немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. Інших чинників, які можуть дестабілізувати національну економіку на сьогодні немає", - сказав Шмигаль.

Він закликав співвітчизників зберігати спокій, адже ситуація, за його словами, нині є стабільною, а паніка може негативно вплинути на економіку країни.

"Дуже важливо зараз не панікувати. Треба розуміти, що ми можемо розраховувати на наших іноземних партнерів, що економіка нашої країни, золотовалютні запаси та стабільність економіки абсолютно гарантують нам спокійне проходження цього періоду", - сказав Шмигаль.

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Він зауважив, що наразі в Україні один із найвищих рівнів золотовалютних запасів - понад 30 млрд доларів - що дозволяє забезпечити стабільний курс на валютному ринку. Крім того, минулого року було повністю виконано бюджет, а доходи якого зросли на 206 млрд грн порівняно з 2020 роком. Шмигаль підкреслив, що у 2021 році відбулося зростання експорту товарів на 38%, імпорту - на 33%.

Очільник уряду повідомив, що на сьогодні на єдиному казначейському рахунку знаходиться 55,115 млрд грн у гривні та іноземній валюті. При цьому навантаження за виплатами із бюджету зовнішнім кредиторам до вересня буде помірним.

За словами Шмигаля, за минулий рік в Україну надійшло понад 6,5 млрд доларів інвестицій. Крім того, триває підтримка зі сторони міжнародних партнерів.

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