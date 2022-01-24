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Загроз функціонуванню економіки України немає, окрім дезінформаційного тиску, - Шмигаль

Загроз функціонуванню економіки України немає, окрім дезінформаційного тиску, - Шмигаль

Наразі в Україні не існує загроз функціонуванню національної економіки.

Про це на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загроз функціонуванню національній економіці немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. Інших чинників, які можуть дестабілізувати національну економіку на сьогодні немає", - сказав Шмигаль.

Він закликав співвітчизників зберігати спокій, адже ситуація, за його словами, нині є стабільною, а паніка може негативно вплинути на економіку країни.

"Дуже важливо зараз не панікувати. Треба розуміти, що ми можемо розраховувати на наших іноземних партнерів, що економіка нашої країни, золотовалютні запаси та стабільність економіки абсолютно гарантують нам спокійне проходження цього періоду", - сказав Шмигаль.

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Він зауважив, що наразі в Україні один із найвищих рівнів золотовалютних запасів - понад 30 млрд доларів - що дозволяє забезпечити стабільний курс на валютному ринку. Крім того, минулого року було повністю виконано бюджет, а доходи якого зросли на 206 млрд грн порівняно з 2020 роком. Шмигаль підкреслив, що у 2021 році відбулося зростання експорту товарів на 38%, імпорту - на 33%.

Очільник уряду повідомив, що на сьогодні на єдиному казначейському рахунку знаходиться 55,115 млрд грн у гривні та іноземній валюті. При цьому навантаження за виплатами із бюджету зовнішнім кредиторам до вересня буде помірним.

За словами Шмигаля, за минулий рік в Україну надійшло понад 6,5 млрд доларів інвестицій. Крім того, триває підтримка зі сторони міжнародних партнерів.

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Автор: 

економіка (932) Шмигаль Денис (4631)


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Топ коментарі
+8
снова эти "проклятущие фейки от западных СМИ"? (с)зеленский
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24.01.2022 20:05
+7
ти само хоть дивилося на цифри?))
Чі зебіли "не бачать", що при Порошенко дефіціт бюджету знизився з 5% до 1,66%... що знов вирости до 5.18% при зеЛохе
точно так же з кредитуванням бюджета:
при Порошенко впало з 5 до 1.5 .. щоб підскочити за зеЛохо знов до 5.1..
Що значить - зеЛох грабує держбюджет за рахунок кредитів..
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24.01.2022 20:31
+6
і ЗСУ теж не потребуе додаткогого фінансуванья бо завжди е Британія, США, Польща, Літва, Естонія, Латвія , най вони переймаються ...
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24.01.2022 20:14
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снова эти "проклятущие фейки от западных СМИ"? (с)зеленский
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24.01.2022 20:05 Відповісти
Шмигаль підкреслив, що у 2021 році відбулося зростання експорту товарів на 38%, імпорту - на 33%.

именно.. на 33-38% в ЦЕНАХ.. а не по объёмах!
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24.01.2022 20:07 Відповісти
да и не стоило бы шмыгалю хвалится что из Украины вывезли практически весь урожай зерновых, за счет чего и вырос экспорт..
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24.01.2022 20:08 Відповісти
https://minfin.com.ua/currency/mb/ https://minfin.com.ua/currency/mb/



B $$$ как раз сегодня стабилизировался

Средняя покупка
28,60





Средняя продажа
28,85





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24.01.2022 20:20 Відповісти
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24.01.2022 20:57 Відповісти
Ну только доллар уже по 29! Упали продажи по всем наменклатурам кроме продуктов. А так все зашибись!!
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24.01.2022 20:09 Відповісти
Т.е. придя к власти и получив в наследство от Гроси с барИгой 180 миллиардов профицита бюджета и доходные нафтогаз и т.д., за 2,5 года разворовав всё это у введя прибыльные госструктуры в убыток, этот ахметовскокаломойшовский лакей нам пытается вешать лапшу на уши. Зебилы, может быть я ошибаюсь?
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24.01.2022 20:13 Відповісти
Профицит бюджета приснился тебе как и все остальные "реформы" Пети и Гроси.
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24.01.2022 20:20 Відповісти
ти само хоть дивилося на цифри?))
Чі зебіли "не бачать", що при Порошенко дефіціт бюджету знизився з 5% до 1,66%... що знов вирости до 5.18% при зеЛохе
точно так же з кредитуванням бюджета:
при Порошенко впало з 5 до 1.5 .. щоб підскочити за зеЛохо знов до 5.1..
Що значить - зеЛох грабує держбюджет за рахунок кредитів..
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24.01.2022 20:31 Відповісти
Шо оно может увидеть, если пригожинских по слухам периодически обсыкают охраники и снимают на видео, чтоб они были полностью зависимы и покорны. Эта практика началась, после сливов от бывших сотруПников Ольгино
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25.01.2022 04:50 Відповісти
и самое фееричное, что зебилы "не видят" абсолютных цифр:
при Порошенко макс.дефицит бюджета был 78 млрд.грн, а при зеЛохе - более 217 млрд.грн.. при сопоставимом курсе доллара...
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24.01.2022 20:38 Відповісти
К Вам, как ни к кому лучше подходит эффекти ( а по моему мнению АКСИОМА) Даннинга - Крюгера, -
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение у людей с низким уровнем квалификации: они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать эти ошибки в силу неполноты знаний, умений и навыковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-Kruger-1 [1] , что приводит к ложному определению пределов компетенции и завышению представлений о собственных способностях - даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях.
И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС И ЗЕДОЛБНЕЙ КОРОТКО - долб..бы не понимают что они долбоё ...бы потому, что они длолб...бы.
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24.01.2022 20:52 Відповісти
"Дуже важливо зараз не панікувати. Треба розуміти, що ми можемо розраховувати на наших іноземних партнерів, що економіка нашої країни, золотовалютні запаси та стабільність економіки абсолютно гарантують нам спокійне проходження цього періоду", - сказав Шмигаль. Джерело:

І цей про паніку)))
А особливо про стабільну економіку сподобалось..
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24.01.2022 20:14 Відповісти
і ЗСУ теж не потребуе додаткогого фінансуванья бо завжди е Британія, США, Польща, Літва, Естонія, Латвія , най вони переймаються ...
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24.01.2022 20:14 Відповісти
Скумбрія по 8,гречка по 12..
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24.01.2022 20:17 Відповісти
Виходить Данилов головний дезінформатор. Інколи складається таке враження що ці урядовці між собою ніколи не спілкуються..
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24.01.2022 20:23 Відповісти
Им надо дотянуть до 16 февраля, а потом Окружний адміністративний суд міста Києва именем Украины вернет незаконно смещенного ЯНУКОВИЧА. Эти спокойно отойдут в сторону и начнется самая интересная часть этой истории))
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24.01.2022 20:26 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378036-oask-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-anukovica-do-verhovnoi-radi.html
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24.01.2022 20:28 Відповісти
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24.01.2022 20:45 Відповісти
господи на волне пены власти какое редькое дерьмо всплыло верх что не рукводитель минисетрства то редкое дарование
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24.01.2022 20:51 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWuwQJ-FG6gCSf67pB1O5iPKpQ1eREwNmOcs_92HfJGoHJxxpIPnM29hdQTCi90DlvEHZ4594ROAnY2tXYhmlY6h44sGKCY8O77QUce5A1ePkB1nX1JS2Yl-EoFrTr--KY&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/5076242235729103?__cft__[0]=AZWuwQJ-FG6gCSf67pB1O5iPKpQ1eREwNmOcs_92HfJGoHJxxpIPnM29hdQTCi90DlvEHZ4594ROAnY2tXYhmlY6h44sGKCY8O77QUce5A1ePkB1nX1JS2Yl-EoFrTr--KY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Секретар РНБО після екстреного засідання : "Економіка України потребує допомоги (донорів)".
Я сиджу та дивлюсь на ось це і "не розумію" чому.
Ось прості люди, слугинароду, можуть дозволити собі сумку за 25 тисяч баксів. Значить з економікою України все ок, так??
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24.01.2022 21:19 Відповісти
Достройку моста зебилы оценили в 11,9 миллиарда гривен , но сметы никто не видел и не увидит , там такого масштаба распил средств ,что можно будет сумочку из чистого золота увидеть незабаром
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24.01.2022 23:27 Відповісти
Блииин...
Маладец шмыгля, наконец уже наступило "Хуже не будет.", а я так и не заметил.
Может, это было сказано для воров и предателей, не только "95"го? Вокруг призЕдента, сколько воров и агентов ***** собралось???
А?
зЕлох, говори громче, не слышно!
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24.01.2022 21:23 Відповісти
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24.01.2022 23:00 Відповісти
ция щмыга мастак шмаркли на кулак наатывать, а потом усе це поедать, уверяя усих, шо усе у порядке
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24.01.2022 23:16 Відповісти
Он отметил, что в настоящее время в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов - более 30 млрд долларов - что позволяет обеспечить стабильный курс на валютном рынке. Кроме того, в прошлом году был полностью исполнен бюджет, а доходы которого выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году произошел рост экспорта товаров на 38%, импорта - на 33%. Источник:

запасы и бюджет - ок

Но!

Разве не рост доходов каждого! гражданина есть целью национальной экономики?

Надеюсь, что скоро это должны понять все граждане.
Рост доходов и занятость каждого! гражданина.
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24.01.2022 23:22 Відповісти
Угрозы у нас три: олигархи (их всего четыре в Украине, с зеленским пять), Зеленский и Слуги народа
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24.01.2022 23:32 Відповісти
Стабильный курс гривны я сегодня видел: 29,10. Окуенно стабильный рост
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24.01.2022 23:34 Відповісти
Очень важно сейчас не паниковать. Источник:
Ну да. Если не народ не будет паниковать, то мы будем и дальше его грабить, иначе нас нас отстранят от корыта.
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24.01.2022 23:36 Відповісти
Зеленые утырки при власти являются основной угрозой не только экономики но и государству в целом, они живут в параллельной реальности,жрут скумбрию по 8грн и салом по 20грн закусывают, имитируют бурную государственную деятельность.Их послушать так мы давно в раю живем - с тех пор как к власти дорвался сонцесяйный...Парадокс что вот это все избрал себе "мудрый нарит".
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25.01.2022 00:06 Відповісти
ВВП Украины достиг рекордного уровня 202 миллиарда долларов...такого не было даже при Кравчуке и Кучме....Строительство дорог в Украине превысило достижения Сингапура, США, Малайзии и Китая...
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25.01.2022 00:52 Відповісти
Он хотел сказать - Шмыгономика?
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25.01.2022 02:05 Відповісти
Препядствий нету экономике которой уже давно нету. Вполне очевидно
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25.01.2022 08:21 Відповісти
 
 