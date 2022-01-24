Загроз функціонуванню економіки України немає, окрім дезінформаційного тиску, - Шмигаль
Наразі в Україні не існує загроз функціонуванню національної економіки.
Про це на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загроз функціонуванню національній економіці немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. Інших чинників, які можуть дестабілізувати національну економіку на сьогодні немає", - сказав Шмигаль.
Він закликав співвітчизників зберігати спокій, адже ситуація, за його словами, нині є стабільною, а паніка може негативно вплинути на економіку країни.
"Дуже важливо зараз не панікувати. Треба розуміти, що ми можемо розраховувати на наших іноземних партнерів, що економіка нашої країни, золотовалютні запаси та стабільність економіки абсолютно гарантують нам спокійне проходження цього періоду", - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що наразі в Україні один із найвищих рівнів золотовалютних запасів - понад 30 млрд доларів - що дозволяє забезпечити стабільний курс на валютному ринку. Крім того, минулого року було повністю виконано бюджет, а доходи якого зросли на 206 млрд грн порівняно з 2020 роком. Шмигаль підкреслив, що у 2021 році відбулося зростання експорту товарів на 38%, імпорту - на 33%.
Очільник уряду повідомив, що на сьогодні на єдиному казначейському рахунку знаходиться 55,115 млрд грн у гривні та іноземній валюті. При цьому навантаження за виплатами із бюджету зовнішнім кредиторам до вересня буде помірним.
За словами Шмигаля, за минулий рік в Україну надійшло понад 6,5 млрд доларів інвестицій. Крім того, триває підтримка зі сторони міжнародних партнерів.
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именно.. на 33-38% в ЦЕНАХ.. а не по объёмах!
B $$$ как раз сегодня стабилизировался
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Чі зебіли "не бачать", що при Порошенко дефіціт бюджету знизився з 5% до 1,66%... що знов вирости до 5.18% при зеЛохе
точно так же з кредитуванням бюджета:
при Порошенко впало з 5 до 1.5 .. щоб підскочити за зеЛохо знов до 5.1..
Що значить - зеЛох грабує держбюджет за рахунок кредитів..
при Порошенко макс.дефицит бюджета был 78 млрд.грн, а при зеЛохе - более 217 млрд.грн.. при сопоставимом курсе доллара...
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение у людей с низким уровнем квалификации: они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать эти ошибки в силу неполноты знаний, умений и навыковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-Kruger-1 [1] , что приводит к ложному определению пределов компетенции и завышению представлений о собственных способностях - даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях.
И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС И ЗЕДОЛБНЕЙ КОРОТКО - долб..бы не понимают что они долбоё ...бы потому, что они длолб...бы.
І цей про паніку)))
А особливо про стабільну економіку сподобалось..
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/5076242235729103?__cft__[0]=AZWuwQJ-FG6gCSf67pB1O5iPKpQ1eREwNmOcs_92HfJGoHJxxpIPnM29hdQTCi90DlvEHZ4594ROAnY2tXYhmlY6h44sGKCY8O77QUce5A1ePkB1nX1JS2Yl-EoFrTr--KY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Секретар РНБО після екстреного засідання : "Економіка України потребує допомоги (донорів)".
Я сиджу та дивлюсь на ось це і "не розумію" чому.
Ось прості люди, слугинароду, можуть дозволити собі сумку за 25 тисяч баксів. Значить з економікою України все ок, так??
Маладец шмыгля, наконец уже наступило "Хуже не будет.", а я так и не заметил.
Может, это было сказано для воров и предателей, не только "95"го? Вокруг призЕдента, сколько воров и агентов ***** собралось???
А?
зЕлох, говори громче, не слышно!
запасы и бюджет - ок
Но!
Разве не рост доходов каждого! гражданина есть целью национальной экономики?
Надеюсь, что скоро это должны понять все граждане.
Рост доходов и занятость каждого! гражданина.
Ну да. Если не народ не будет паниковать, то мы будем и дальше его грабить, иначе нас нас отстранят от корыта.