Угроз функционированию экономики Украины нет, кроме дезинформационного давления, - Шмыгаль
Сейчас в Украине нет угроз для функционирования национальной экономики.
Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Угроз функционированию национальной экономике нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут дестабилизировать национальную экономику на сегодняшний день нет", - сказал Шмыгаль.
Он призвал соотечественников сохранять спокойствие, ведь ситуация, по его словам, сейчас стабильная, а паника может негативно повлиять на экономику страны.
"Очень важно сейчас не паниковать. Надо понимать, что мы можем рассчитывать на наших иностранных партнеров, что экономика нашей страны, золотовалютные запасы и стабильность экономики абсолютно гарантируют нам спокойное прохождение этого периода", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что в настоящее время в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов – более 30 млрд долларов – что позволяет обеспечить стабильный курс на валютном рынке. Кроме того, в прошлом году был полностью исполнен бюджет, а доходы которого выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году произошел рост экспорта товаров на 38%, импорта – на 33%.
Глава правительства сообщил, что на сегодняшний день на едином казначейском счете находится 55,115 млрд грн в гривне и иностранной валюте. При этом нагрузка по выплатам из бюджета внешним кредиторам до сентября будет умеренной.
По словам Шмыгаля, за прошлый год в Украину поступило более 6,5 млрд долларов инвестиций. Кроме того, идет поддержка со стороны международных партнеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
именно.. на 33-38% в ЦЕНАХ.. а не по объёмах!
B $$$ как раз сегодня стабилизировался
Средняя покупка
28,60
Средняя продажа
28,85
Чі зебіли "не бачать", що при Порошенко дефіціт бюджету знизився з 5% до 1,66%... що знов вирости до 5.18% при зеЛохе
точно так же з кредитуванням бюджета:
при Порошенко впало з 5 до 1.5 .. щоб підскочити за зеЛохо знов до 5.1..
Що значить - зеЛох грабує держбюджет за рахунок кредитів..
при Порошенко макс.дефицит бюджета был 78 млрд.грн, а при зеЛохе - более 217 млрд.грн.. при сопоставимом курсе доллара...
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение у людей с низким уровнем квалификации: они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать эти ошибки в силу неполноты знаний, умений и навыковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-Kruger-1 [1] , что приводит к ложному определению пределов компетенции и завышению представлений о собственных способностях - даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях.
И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС И ЗЕДОЛБНЕЙ КОРОТКО - долб..бы не понимают что они долбоё ...бы потому, что они длолб...бы.
І цей про паніку)))
А особливо про стабільну економіку сподобалось..
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/5076242235729103?__cft__[0]=AZWuwQJ-FG6gCSf67pB1O5iPKpQ1eREwNmOcs_92HfJGoHJxxpIPnM29hdQTCi90DlvEHZ4594ROAnY2tXYhmlY6h44sGKCY8O77QUce5A1ePkB1nX1JS2Yl-EoFrTr--KY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Секретар РНБО після екстреного засідання : "Економіка України потребує допомоги (донорів)".
Я сиджу та дивлюсь на ось це і "не розумію" чому.
Ось прості люди, слугинароду, можуть дозволити собі сумку за 25 тисяч баксів. Значить з економікою України все ок, так??
Маладец шмыгля, наконец уже наступило "Хуже не будет.", а я так и не заметил.
Может, это было сказано для воров и предателей, не только "95"го? Вокруг призЕдента, сколько воров и агентов ***** собралось???
А?
зЕлох, говори громче, не слышно!
запасы и бюджет - ок
Но!
Разве не рост доходов каждого! гражданина есть целью национальной экономики?
Надеюсь, что скоро это должны понять все граждане.
Рост доходов и занятость каждого! гражданина.
Ну да. Если не народ не будет паниковать, то мы будем и дальше его грабить, иначе нас нас отстранят от корыта.