Угроз функционированию экономики Украины нет, кроме дезинформационного давления, - Шмыгаль

Сейчас в Украине нет угроз для функционирования национальной экономики.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Угроз функционированию национальной экономике нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут дестабилизировать национальную экономику на сегодняшний день нет", - сказал Шмыгаль.

Он призвал соотечественников сохранять спокойствие, ведь ситуация, по его словам, сейчас стабильная, а паника может негативно повлиять на экономику страны.

"Очень важно сейчас не паниковать. Надо понимать, что мы можем рассчитывать на наших иностранных партнеров, что экономика нашей страны, золотовалютные запасы и стабильность экономики абсолютно гарантируют нам спокойное прохождение этого периода", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что в настоящее время в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов – более 30 млрд долларов – что позволяет обеспечить стабильный курс на валютном рынке. Кроме того, в прошлом году был полностью исполнен бюджет, а доходы которого выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году произошел рост экспорта товаров на 38%, импорта – на 33%.

Глава правительства сообщил, что на сегодняшний день на едином казначейском счете находится 55,115 млрд грн в гривне и иностранной валюте. При этом нагрузка по выплатам из бюджета внешним кредиторам до сентября будет умеренной.

По словам Шмыгаля, за прошлый год в Украину поступило более 6,5 млрд долларов инвестиций. Кроме того, идет поддержка со стороны международных партнеров.

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