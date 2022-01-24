РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9805 посетителей онлайн
Новости
1 627 34

Угроз функционированию экономики Украины нет, кроме дезинформационного давления, - Шмыгаль

Угроз функционированию экономики Украины нет, кроме дезинформационного давления, - Шмыгаль

Сейчас в Украине нет угроз для функционирования национальной экономики.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Угроз функционированию национальной экономике нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут дестабилизировать национальную экономику на сегодняшний день нет", - сказал Шмыгаль.

Он призвал соотечественников сохранять спокойствие, ведь ситуация, по его словам, сейчас стабильная, а паника может негативно повлиять на экономику страны.

"Очень важно сейчас не паниковать. Надо понимать, что мы можем рассчитывать на наших иностранных партнеров, что экономика нашей страны, золотовалютные запасы и стабильность экономики абсолютно гарантируют нам спокойное прохождение этого периода", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам из-за российской эскалации, - Кулеба

Он отметил, что в настоящее время в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов – более 30 млрд долларов – что позволяет обеспечить стабильный курс на валютном рынке. Кроме того, в прошлом году был полностью исполнен бюджет, а доходы которого выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году произошел рост экспорта товаров на 38%, импорта – на 33%.

Глава правительства сообщил, что на сегодняшний день на едином казначейском счете находится 55,115 млрд грн в гривне и иностранной валюте. При этом нагрузка по выплатам из бюджета внешним кредиторам до сентября будет умеренной.

По словам Шмыгаля, за прошлый год в Украину поступило более 6,5 млрд долларов инвестиций. Кроме того, идет поддержка со стороны международных партнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,2%

Автор: 

экономика (3882) Шмыгаль Денис (2721)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
снова эти "проклятущие фейки от западных СМИ"? (с)зеленский
показать весь комментарий
24.01.2022 20:05
+7
ти само хоть дивилося на цифри?))
Чі зебіли "не бачать", що при Порошенко дефіціт бюджету знизився з 5% до 1,66%... що знов вирости до 5.18% при зеЛохе
точно так же з кредитуванням бюджета:
при Порошенко впало з 5 до 1.5 .. щоб підскочити за зеЛохо знов до 5.1..
Що значить - зеЛох грабує держбюджет за рахунок кредитів..
показать весь комментарий
24.01.2022 20:31
+6
і ЗСУ теж не потребуе додаткогого фінансуванья бо завжди е Британія, США, Польща, Літва, Естонія, Латвія , най вони переймаються ...
показать весь комментарий
24.01.2022 20:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
снова эти "проклятущие фейки от западных СМИ"? (с)зеленский
показать весь комментарий
24.01.2022 20:05 Ответить
Шмигаль підкреслив, що у 2021 році відбулося зростання експорту товарів на 38%, імпорту - на 33%.

именно.. на 33-38% в ЦЕНАХ.. а не по объёмах!
показать весь комментарий
24.01.2022 20:07 Ответить
да и не стоило бы шмыгалю хвалится что из Украины вывезли практически весь урожай зерновых, за счет чего и вырос экспорт..
показать весь комментарий
24.01.2022 20:08 Ответить
https://minfin.com.ua/currency/mb/ https://minfin.com.ua/currency/mb/



B $$$ как раз сегодня стабилизировался

Средняя покупка
28,60





Средняя продажа
28,85





показать весь комментарий
24.01.2022 20:20 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 20:57 Ответить
Ну только доллар уже по 29! Упали продажи по всем наменклатурам кроме продуктов. А так все зашибись!!
показать весь комментарий
24.01.2022 20:09 Ответить
Т.е. придя к власти и получив в наследство от Гроси с барИгой 180 миллиардов профицита бюджета и доходные нафтогаз и т.д., за 2,5 года разворовав всё это у введя прибыльные госструктуры в убыток, этот ахметовскокаломойшовский лакей нам пытается вешать лапшу на уши. Зебилы, может быть я ошибаюсь?
показать весь комментарий
24.01.2022 20:13 Ответить
Профицит бюджета приснился тебе как и все остальные "реформы" Пети и Гроси.
показать весь комментарий
24.01.2022 20:20 Ответить
ти само хоть дивилося на цифри?))
Чі зебіли "не бачать", що при Порошенко дефіціт бюджету знизився з 5% до 1,66%... що знов вирости до 5.18% при зеЛохе
точно так же з кредитуванням бюджета:
при Порошенко впало з 5 до 1.5 .. щоб підскочити за зеЛохо знов до 5.1..
Що значить - зеЛох грабує держбюджет за рахунок кредитів..
показать весь комментарий
24.01.2022 20:31 Ответить
Шо оно может увидеть, если пригожинских по слухам периодически обсыкают охраники и снимают на видео, чтоб они были полностью зависимы и покорны. Эта практика началась, после сливов от бывших сотруПников Ольгино
показать весь комментарий
25.01.2022 04:50 Ответить
и самое фееричное, что зебилы "не видят" абсолютных цифр:
при Порошенко макс.дефицит бюджета был 78 млрд.грн, а при зеЛохе - более 217 млрд.грн.. при сопоставимом курсе доллара...
показать весь комментарий
24.01.2022 20:38 Ответить
К Вам, как ни к кому лучше подходит эффекти ( а по моему мнению АКСИОМА) Даннинга - Крюгера, -
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B метакогнитивное искажение у людей с низким уровнем квалификации: они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать эти ошибки в силу неполноты знаний, умений и навыковhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-Kruger-1 [1] , что приводит к ложному определению пределов компетенции и завышению представлений о собственных способностях - даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях.
И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС И ЗЕДОЛБНЕЙ КОРОТКО - долб..бы не понимают что они долбоё ...бы потому, что они длолб...бы.
показать весь комментарий
24.01.2022 20:52 Ответить
"Дуже важливо зараз не панікувати. Треба розуміти, що ми можемо розраховувати на наших іноземних партнерів, що економіка нашої країни, золотовалютні запаси та стабільність економіки абсолютно гарантують нам спокійне проходження цього періоду", - сказав Шмигаль. Джерело:

І цей про паніку)))
А особливо про стабільну економіку сподобалось..
показать весь комментарий
24.01.2022 20:14 Ответить
і ЗСУ теж не потребуе додаткогого фінансуванья бо завжди е Британія, США, Польща, Літва, Естонія, Латвія , най вони переймаються ...
показать весь комментарий
24.01.2022 20:14 Ответить
Скумбрія по 8,гречка по 12..
показать весь комментарий
24.01.2022 20:17 Ответить
Виходить Данилов головний дезінформатор. Інколи складається таке враження що ці урядовці між собою ніколи не спілкуються..
показать весь комментарий
24.01.2022 20:23 Ответить
Им надо дотянуть до 16 февраля, а потом Окружний адміністративний суд міста Києва именем Украины вернет незаконно смещенного ЯНУКОВИЧА. Эти спокойно отойдут в сторону и начнется самая интересная часть этой истории))
показать весь комментарий
24.01.2022 20:26 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378036-oask-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-anukovica-do-verhovnoi-radi.html
показать весь комментарий
24.01.2022 20:28 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 20:45 Ответить
господи на волне пены власти какое редькое дерьмо всплыло верх что не рукводитель минисетрства то редкое дарование
показать весь комментарий
24.01.2022 20:51 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWuwQJ-FG6gCSf67pB1O5iPKpQ1eREwNmOcs_92HfJGoHJxxpIPnM29hdQTCi90DlvEHZ4594ROAnY2tXYhmlY6h44sGKCY8O77QUce5A1ePkB1nX1JS2Yl-EoFrTr--KY&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/5076242235729103?__cft__[0]=AZWuwQJ-FG6gCSf67pB1O5iPKpQ1eREwNmOcs_92HfJGoHJxxpIPnM29hdQTCi90DlvEHZ4594ROAnY2tXYhmlY6h44sGKCY8O77QUce5A1ePkB1nX1JS2Yl-EoFrTr--KY&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Секретар РНБО після екстреного засідання : "Економіка України потребує допомоги (донорів)".
Я сиджу та дивлюсь на ось це і "не розумію" чому.
Ось прості люди, слугинароду, можуть дозволити собі сумку за 25 тисяч баксів. Значить з економікою України все ок, так??
показать весь комментарий
24.01.2022 21:19 Ответить
Достройку моста зебилы оценили в 11,9 миллиарда гривен , но сметы никто не видел и не увидит , там такого масштаба распил средств ,что можно будет сумочку из чистого золота увидеть незабаром
показать весь комментарий
24.01.2022 23:27 Ответить
Блииин...
Маладец шмыгля, наконец уже наступило "Хуже не будет.", а я так и не заметил.
Может, это было сказано для воров и предателей, не только "95"го? Вокруг призЕдента, сколько воров и агентов ***** собралось???
А?
зЕлох, говори громче, не слышно!
показать весь комментарий
24.01.2022 21:23 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 23:00 Ответить
ция щмыга мастак шмаркли на кулак наатывать, а потом усе це поедать, уверяя усих, шо усе у порядке
показать весь комментарий
24.01.2022 23:16 Ответить
Он отметил, что в настоящее время в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов - более 30 млрд долларов - что позволяет обеспечить стабильный курс на валютном рынке. Кроме того, в прошлом году был полностью исполнен бюджет, а доходы которого выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом. Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году произошел рост экспорта товаров на 38%, импорта - на 33%. Источник:

запасы и бюджет - ок

Но!

Разве не рост доходов каждого! гражданина есть целью национальной экономики?

Надеюсь, что скоро это должны понять все граждане.
Рост доходов и занятость каждого! гражданина.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:22 Ответить
Угрозы у нас три: олигархи (их всего четыре в Украине, с зеленским пять), Зеленский и Слуги народа
показать весь комментарий
24.01.2022 23:32 Ответить
Стабильный курс гривны я сегодня видел: 29,10. Окуенно стабильный рост
показать весь комментарий
24.01.2022 23:34 Ответить
Очень важно сейчас не паниковать. Источник:
Ну да. Если не народ не будет паниковать, то мы будем и дальше его грабить, иначе нас нас отстранят от корыта.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:36 Ответить
Зеленые утырки при власти являются основной угрозой не только экономики но и государству в целом, они живут в параллельной реальности,жрут скумбрию по 8грн и салом по 20грн закусывают, имитируют бурную государственную деятельность.Их послушать так мы давно в раю живем - с тех пор как к власти дорвался сонцесяйный...Парадокс что вот это все избрал себе "мудрый нарит".
показать весь комментарий
25.01.2022 00:06 Ответить
ВВП Украины достиг рекордного уровня 202 миллиарда долларов...такого не было даже при Кравчуке и Кучме....Строительство дорог в Украине превысило достижения Сингапура, США, Малайзии и Китая...
показать весь комментарий
25.01.2022 00:52 Ответить
Он хотел сказать - Шмыгономика?
показать весь комментарий
25.01.2022 02:05 Ответить
Препядствий нету экономике которой уже давно нету. Вполне очевидно
показать весь комментарий
25.01.2022 08:21 Ответить
 
 