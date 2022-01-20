США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам из-за российской эскалации, - Кулеба

США готовы помогать Украине противодействовать экономическим вызовам, возникающим из-за российской эскалации, когда Россия не только угрожает оружием, но и параллельно нагнетает панические настроения, чтобы расшатать украинскую экономику.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам, возникающим из-за российской эскалации. По сути, мы имеем ситуацию, когда Россия не только угрожает оружием, но и делает это параллельно с нагнетанием панических настроений, которыми пытается расшатать украинское общество, расшатать украинскую экономику, отпугнуть украинских и иностранных инвесторов от вложения денег в наше государство, и мы ни в коем случае не должны "вестись" на эти попытки", - сказал Кулеба.

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