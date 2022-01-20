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Новости Война
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США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам из-за российской эскалации, - Кулеба

США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам из-за российской эскалации, - Кулеба

США готовы помогать Украине противодействовать экономическим вызовам, возникающим из-за российской эскалации, когда Россия не только угрожает оружием, но и параллельно нагнетает панические настроения, чтобы расшатать украинскую экономику.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам, возникающим из-за российской эскалации. По сути, мы имеем ситуацию, когда Россия не только угрожает оружием, но и делает это параллельно с нагнетанием панических настроений, которыми пытается расшатать украинское общество, расшатать украинскую экономику, отпугнуть украинских и иностранных инвесторов от вложения денег в наше государство, и мы ни в коем случае не должны "вестись" на эти попытки", - сказал Кулеба.

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Автор: 

россия (95725) США (26889) экономика (3881) Кулеба Дмитрий (2880)


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20.01.2022 14:02 Ответить
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20.01.2022 14:14 Ответить
паническим настоениям (не факт, что оне есть) несколько недель отроду

а до этого что мешало заниматься развитием нормального бизнес климата, бороться с коррупцией, демонополизировать рынки страны (облэнерго, облгазы, поставли лекарств итд)
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20.01.2022 14:43 Ответить
 
 