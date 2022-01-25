Нацрада з питань телерадіомовлення може отримати повноваження регулювання інтернет-ЗМІ, - "слуга народу" Кравчук

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може отримати повноваження регулювання інтернет-ЗМІ в разі ухвалення законопроєкту "Про медіа".

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступник голови парламентської фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформполітики, народний депутат Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, є лише два дискусійних питання, які призупинили ухвалення проєкту закону. Зокрема, йдеться про регулювання інтернет-ЗМІ.

"Зараз усі з телебачення переходять на інтернет-платформи чи платформи спільного доступу, а це ніяк не регулюється. Дуже багато ОТТ-платформ російські. Вони заходять на український ринок. Ми тут розповідаємо про квоти, а вони там "шарашать" російські серіали, і люди можуть купувати їх навіть за акційними цінами. Це оновлення обов’язково відбудеться", - пояснила парламентар.

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Вона уточнила, що в разі ухвалення законопроєкту відповідним регулювання займатиметься Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

"Ми хочемо, щоб регулятор був один, бо типи порушень однакові і для телевізійних каналів, і для інтернету, але рівні відповідальності і ризиків різні", – наголосила парламентарій.

Реєстрація інтернет-ресурсу буде не обов‘язковою, а добровільною. Однак Кравчук підкреслила, що представник зареєстрованого ресурсу вважатиметься журналістом, а його діяльність захищатиметься відповідними законами.

Кравчук поінформувала, що консультації щодо законопроєкту відбуваються постійно, але не змогла спрогнозувати, коли документ може бути ухвалено. За її словами, цей законопроєкт є одним "із найскладніших для того, щоб проголосувати його навіть за це скликання".

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