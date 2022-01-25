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Нацрада з питань телерадіомовлення може отримати повноваження регулювання інтернет-ЗМІ, - "слуга народу" Кравчук

Нацрада з питань телерадіомовлення може отримати повноваження регулювання інтернет-ЗМІ, -

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може отримати повноваження регулювання інтернет-ЗМІ в разі ухвалення законопроєкту "Про медіа".

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступник голови парламентської фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформполітики, народний депутат Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, є лише два дискусійних питання, які призупинили ухвалення проєкту закону. Зокрема, йдеться про регулювання інтернет-ЗМІ.

"Зараз усі з телебачення переходять на інтернет-платформи чи платформи спільного доступу, а це ніяк не регулюється. Дуже багато ОТТ-платформ російські. Вони заходять на український ринок. Ми тут розповідаємо про квоти, а вони там "шарашать" російські серіали, і люди можуть купувати їх навіть за акційними цінами. Це оновлення обов’язково відбудеться", - пояснила парламентар.

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Вона уточнила, що в разі ухвалення законопроєкту відповідним регулювання займатиметься Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

"Ми хочемо, щоб регулятор був один, бо типи порушень однакові і для телевізійних каналів, і для інтернету, але рівні відповідальності і ризиків різні", – наголосила парламентарій.

Реєстрація інтернет-ресурсу буде не обов‘язковою, а добровільною. Однак Кравчук підкреслила, що представник зареєстрованого ресурсу вважатиметься журналістом, а його діяльність захищатиметься відповідними законами.

Кравчук поінформувала, що консультації щодо законопроєкту відбуваються постійно, але не змогла спрогнозувати, коли документ може бути ухвалено. За її словами, цей законопроєкт є одним "із найскладніших для того, щоб проголосувати його навіть за це скликання".

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Автор: 

інтернет (2018) Нацрада ТРМ (458) ЗМІ (1364) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+19
Телеканал НАШ для начала закройте ушлепки .
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25.01.2022 08:20
+17
Український "роскомнадзор"? Правильною дорогою, як говориться..Але чого ще чекати від слуг крємля.
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25.01.2022 08:11
+16
Я так понимаю, что зе-твари уже выиграли войну с рашистами и теперь им больше нечем заняться, как начать регулировать интернет сми. А может дело в том что у косовороточных дегенератов падает рейтинг и единственный способ остановить падение - закрывать те сайты, которые пишут правду про зеленых тварей?!!!
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25.01.2022 08:17
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Український "роскомнадзор"? Правильною дорогою, як говориться..Але чого ще чекати від слуг крємля.
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25.01.2022 08:11 Відповісти
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25.01.2022 08:12 Відповісти
Цензор став у зелених поперек горла ? )
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25.01.2022 08:13 Відповісти
да больше думаю ютуб блогеры оппозиционные
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25.01.2022 10:00 Відповісти
Я так понимаю, что зе-твари уже выиграли войну с рашистами и теперь им больше нечем заняться, как начать регулировать интернет сми. А может дело в том что у косовороточных дегенератов падает рейтинг и единственный способ остановить падение - закрывать те сайты, которые пишут правду про зеленых тварей?!!!
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25.01.2022 08:17 Відповісти
пусть тратят время попусту! это как на вулкан ссать чтобы затушить его!
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25.01.2022 08:37 Відповісти
Кацапські закони приймаємо. Походу ,зелень тягне нас назад в "Тайожний союз" і ОДКБ
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25.01.2022 08:18 Відповісти
И первым делом позапрещают проукраинские издания. Слуги урода!
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25.01.2022 08:19 Відповісти
Телеканал НАШ для начала закройте ушлепки .
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25.01.2022 08:20 Відповісти
Ви нє панімаєтє - ета другоє!
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25.01.2022 08:24 Відповісти
Там же мудаєв, якого фуйло суне на трон.
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25.01.2022 08:32 Відповісти
Бойко плотно переехал на Раду, так, что им пох.
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25.01.2022 08:33 Відповісти
Мене дивувало,чому цю помийку ніяк не закриють.З'ясувалось,що мураєвську вигрібну яму "кришує" єрмак. Інформацію почув з тб.
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25.01.2022 09:57 Відповісти
у блаЗЄнських суто совкове нутро. Молоді за віком, а насправді меркантильні ненажерливі совки, від яких смердить "брежнєвом". Хто там хотів нових молодих облич? Маєте свинячі совецкі рила!
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25.01.2022 08:34 Відповісти
Цензури "нєт".
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25.01.2022 08:35 Відповісти
В нас незабаром буде "похлеще" совка.
Там не стій, туди не дивись, то не читай, те не кажи...
Вірною дорогою йдемо, товарищи".
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25.01.2022 08:38 Відповісти
Закрити все і всіх, хто наважиться критикувати і писати щось непристойне про Найвєлічайшу(правда маленьку і підлу) людину 21 століття.
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25.01.2022 08:39 Відповісти
Вы еще Билл Гейтсу сообщите... что вы дерьмо Шариковское...,а Илану Маску телеграмму типа дай папру ярдов долларов на контроль за рюсскай газетой Правда...
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25.01.2022 08:42 Відповісти
Зеленые твари идут дорогоу путлеровских Кремлядей!!!
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25.01.2022 08:44 Відповісти
Зеленському не подобається, як його сприймає інтернет тусовка ?
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25.01.2022 08:45 Відповісти
Какое гавно Оно , так и воспринимает...на парашу тварей! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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25.01.2022 08:46 Відповісти
Мда, эта баба вообще не понимает как интернет работает. Она смешала СМИ и стриминговые сервисы.
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25.01.2022 08:45 Відповісти
Російські серіали, кажете? 😁 А "Скоти" і "Папік" - то які серіали? 😊
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25.01.2022 08:45 Відповісти
И хотел бы напомнить для тех кто кричит "Азазаза, Зиленский хочит ввисти цензуру!!!1111", вспомните кто заблокировал Яндекс и Вконтакте.
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25.01.2022 08:46 Відповісти
"достойный" продолжатель.....
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25.01.2022 08:47 Відповісти
і Масковскій Патріархат...
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25.01.2022 08:48 Відповісти
Ти ще і досі пам'ятаєш ті клоаки ?
Болить кацапові ?
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25.01.2022 08:49 Відповісти
Да нет, я просто угораю с двойный стандартов поклонников Порошенко. Порошенко закрывает сайты - это хорошо, Зеленский закрывает сайты - это плохо. Я ничего не перепутал?
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25.01.2022 11:07 Відповісти
то що за лайно?
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25.01.2022 08:50 Відповісти
зебабуїновий чебурнет? це подарунок на день народження головного бабуїна зе.
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25.01.2022 08:51 Відповісти
А вже є таке "свідоцтво інтернет-ЗМІ"?
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25.01.2022 08:54 Відповісти
Попытки цензурировать инет только ускорят переход в даркнет
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25.01.2022 08:59 Відповісти
Будуть закривати сайти з форумами на них, щоб не ображали найвеличнішого нікчему.
Схема все відпрацьована з часів совка "По просьбам трудящихся ...."

Національна рада на звернення громадянки призначила позапланову перевірку телеканалу «Прямий».
Зі скаргою на зміст передачі «ПоярковNEWS», яка вийшла в ефірі телеканалу «ПРЯМИЙ» 27 грудня 2019 року о 22:00, звернулася громадянка Касьяненко Я.К.
На її думку, висловлювання ведучого передачі Сергія Пояркова, які прозвучали в ефірі, є «посяганням на честь і гідність Президента України В. Зеленського і ображають членів його родини».

https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-na-zvernennya-gromadyanky-pryznachyla-pozaplanovu-perevirku-telekanalu-pryamyj/
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25.01.2022 09:11 Відповісти
Напомним, про новые лица у гундосой

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25.01.2022 09:14 Відповісти
От назначения и https://www.radiosvoboda.org/a/deputaty-prokomentuvaly-zvilnennia-fokina/30866881.html увольнения с работы в украинской делегации минской Трехсторонней контактной группы бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина до https://www.radiosvoboda.org/a/news-bogdan-zeenskyi-porushennya-zakonu-hopko/29955893.html назначения и отставки с должности председателя Офиса президента Андрея Богдана, бывшего адвоката Игоря Коломойского, ‒ все время пребывания Владимира Зеленского в кресле президента его сопровождают кадровые скандалы.

К резонансным из-за своей неоднозначности кадровым решениям действующей власти можно отнести также https://www.radiosvoboda.org/a/news-babikov-mozhe-staty-vo-holovy-dbr/30558458.html назначение Александра Бабикова, бывшего адвоката Виктора Януковича, на должность заместителя директора Государственного бюро расследований; https://www.radiosvoboda.org/a/30769978.html назначение Олега Татарова, возглавлявшего Главное следственное управление МВД во время Революции достоинства, на должность заместителя руководителя Офиса президента; назначение Сергея Шкарлета на главную должность в Министерстве образования и науки после обвинений в плагиате, а также критики его за то, как он пытался стать депутатом от Партии регионов
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25.01.2022 09:22 Відповісти
"Зараз усі з телебачення переходять на інтернет-платформи чи платформи спільного доступу, а це ніяк не регулюється. Дуже багато ОТТ-платформ російські. Вони заходять на український ринок. Ми тут розповідаємо про квоти, а вони там "шарашать" російські серіали," - так вы уже из того телевидения, до которого смогли дотянуться, сделали помойку не хуже мордорской. Один канал "Рада" чего стоит. И сериалы на провладных каналах (те же "Скоты") идут в полный рост широкими шеренгами.
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25.01.2022 11:39 Відповісти
 
 