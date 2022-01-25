РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6843 посетителя онлайн
Новости
3 175 37

Нацсовет по телерадиовещанию может получить полномочия регулирования интернет-СМИ, - "слуга народа" Кравчук

Нацсовет по телерадиовещанию может получить полномочия регулирования интернет-СМИ, -

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию может получить полномочия регулирования интернет-СМИ в случае принятия законопроекта "О медиа".

Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информполитике, народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

Так, по ее словам, есть только два дискуссионных вопроса, которые приостановили принятие проекта закона. В частности, речь идет о регулировании интернет-СМИ. "Сейчас все с телевидения переходят на интернет-платформы или платформы общего доступа, а это никак не регулируется. Очень много ОТТ-платформ российские. Они заходят на украинский рынок. Мы здесь рассказываем о квотах, а они там "шарашат" российские сериалы, и люди могут покупать их даже по акционным ценам. Это обновление обязательно произойдет", – отметила Кравчук.

Она уточнила, что в случае принятия законопроекта соответствующим регулированием будет заниматься Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. "Мы хотим, чтобы регулятор был один, потому что типы нарушений одинаковы и для телевизионных каналов, и для Интернета, но уровни ответственности и рисков разные", - подчеркнула парламентарий.

Также читайте: Телевизионная сеть Т2: появились свободные каналы для четырех телекомпаний

Депутат объяснила, что регистрация интернет-ресурса будет не обязательной, а добровольной. Однако Кравчук отметила, что представитель зарегистрированного ресурса будет считаться журналистом, а его деятельность будет защищаться соответствующими законами.

Вторым дискуссионным вопросом политик назвала заявления крупных телевизионных холдингов о возможном превышении полномочий регулятора. "Они считают, что будет какой-то террор, цензура. На самом деле, если рассматривать более подробно эти нормы, многие из них уже есть в законодательстве, но нуждаются в усовершенствовании", - добавила она.

Кравчук сообщила, что консультации по законопроекту проходят постоянно, но не смогла спрогнозировать, когда документ может быть принят. По ее словам, этот законопроект является одним "из самых сложных для того, чтобы проголосовать его даже за этот созыв".

Автор: 

интернет (1709) Нацсовет ТРВ (572) СМИ (3840) Кравчук Евгения (368)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Телеканал НАШ для начала закройте ушлепки .
показать весь комментарий
25.01.2022 08:20
+17
Український "роскомнадзор"? Правильною дорогою, як говориться..Але чого ще чекати від слуг крємля.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:11
+16
Я так понимаю, что зе-твари уже выиграли войну с рашистами и теперь им больше нечем заняться, как начать регулировать интернет сми. А может дело в том что у косовороточных дегенератов падает рейтинг и единственный способ остановить падение - закрывать те сайты, которые пишут правду про зеленых тварей?!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Український "роскомнадзор"? Правильною дорогою, як говориться..Але чого ще чекати від слуг крємля.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:11 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 08:12 Ответить
Цензор став у зелених поперек горла ? )
показать весь комментарий
25.01.2022 08:13 Ответить
да больше думаю ютуб блогеры оппозиционные
показать весь комментарий
25.01.2022 10:00 Ответить
Я так понимаю, что зе-твари уже выиграли войну с рашистами и теперь им больше нечем заняться, как начать регулировать интернет сми. А может дело в том что у косовороточных дегенератов падает рейтинг и единственный способ остановить падение - закрывать те сайты, которые пишут правду про зеленых тварей?!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:17 Ответить
пусть тратят время попусту! это как на вулкан ссать чтобы затушить его!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:37 Ответить
Кацапські закони приймаємо. Походу ,зелень тягне нас назад в "Тайожний союз" і ОДКБ
показать весь комментарий
25.01.2022 08:18 Ответить
И первым делом позапрещают проукраинские издания. Слуги урода!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:19 Ответить
Телеканал НАШ для начала закройте ушлепки .
показать весь комментарий
25.01.2022 08:20 Ответить
Ви нє панімаєтє - ета другоє!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:24 Ответить
Там же мудаєв, якого фуйло суне на трон.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:32 Ответить
Бойко плотно переехал на Раду, так, что им пох.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:33 Ответить
Мене дивувало,чому цю помийку ніяк не закриють.З'ясувалось,що мураєвську вигрібну яму "кришує" єрмак. Інформацію почув з тб.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:57 Ответить
у блаЗЄнських суто совкове нутро. Молоді за віком, а насправді меркантильні ненажерливі совки, від яких смердить "брежнєвом". Хто там хотів нових молодих облич? Маєте свинячі совецкі рила!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:34 Ответить
Цензури "нєт".
показать весь комментарий
25.01.2022 08:35 Ответить
В нас незабаром буде "похлеще" совка.
Там не стій, туди не дивись, то не читай, те не кажи...
Вірною дорогою йдемо, товарищи".
показать весь комментарий
25.01.2022 08:38 Ответить
Закрити все і всіх, хто наважиться критикувати і писати щось непристойне про Найвєлічайшу(правда маленьку і підлу) людину 21 століття.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:39 Ответить
Вы еще Билл Гейтсу сообщите... что вы дерьмо Шариковское...,а Илану Маску телеграмму типа дай папру ярдов долларов на контроль за рюсскай газетой Правда...
показать весь комментарий
25.01.2022 08:42 Ответить
Зеленые твари идут дорогоу путлеровских Кремлядей!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:44 Ответить
Зеленському не подобається, як його сприймає інтернет тусовка ?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:45 Ответить
Какое гавно Оно , так и воспринимает...на парашу тварей! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:46 Ответить
Мда, эта баба вообще не понимает как интернет работает. Она смешала СМИ и стриминговые сервисы.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:45 Ответить
Російські серіали, кажете? 😁 А "Скоти" і "Папік" - то які серіали? 😊
показать весь комментарий
25.01.2022 08:45 Ответить
И хотел бы напомнить для тех кто кричит "Азазаза, Зиленский хочит ввисти цензуру!!!1111", вспомните кто заблокировал Яндекс и Вконтакте.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:46 Ответить
"достойный" продолжатель.....
показать весь комментарий
25.01.2022 08:47 Ответить
і Масковскій Патріархат...
показать весь комментарий
25.01.2022 08:48 Ответить
Ти ще і досі пам'ятаєш ті клоаки ?
Болить кацапові ?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:49 Ответить
Да нет, я просто угораю с двойный стандартов поклонников Порошенко. Порошенко закрывает сайты - это хорошо, Зеленский закрывает сайты - это плохо. Я ничего не перепутал?
показать весь комментарий
25.01.2022 11:07 Ответить
то що за лайно?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:50 Ответить
зебабуїновий чебурнет? це подарунок на день народження головного бабуїна зе.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:51 Ответить
А вже є таке "свідоцтво інтернет-ЗМІ"?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:54 Ответить
Попытки цензурировать инет только ускорят переход в даркнет
показать весь комментарий
25.01.2022 08:59 Ответить
Будуть закривати сайти з форумами на них, щоб не ображали найвеличнішого нікчему.
Схема все відпрацьована з часів совка "По просьбам трудящихся ...."

Національна рада на звернення громадянки призначила позапланову перевірку телеканалу «Прямий».
Зі скаргою на зміст передачі «ПоярковNEWS», яка вийшла в ефірі телеканалу «ПРЯМИЙ» 27 грудня 2019 року о 22:00, звернулася громадянка Касьяненко Я.К.
На її думку, висловлювання ведучого передачі Сергія Пояркова, які прозвучали в ефірі, є «посяганням на честь і гідність Президента України В. Зеленського і ображають членів його родини».

https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-na-zvernennya-gromadyanky-pryznachyla-pozaplanovu-perevirku-telekanalu-pryamyj/
показать весь комментарий
25.01.2022 09:11 Ответить
Напомним, про новые лица у гундосой

показать весь комментарий
25.01.2022 09:14 Ответить
От назначения и https://www.radiosvoboda.org/a/deputaty-prokomentuvaly-zvilnennia-fokina/30866881.html увольнения с работы в украинской делегации минской Трехсторонней контактной группы бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина до https://www.radiosvoboda.org/a/news-bogdan-zeenskyi-porushennya-zakonu-hopko/29955893.html назначения и отставки с должности председателя Офиса президента Андрея Богдана, бывшего адвоката Игоря Коломойского, ‒ все время пребывания Владимира Зеленского в кресле президента его сопровождают кадровые скандалы.

К резонансным из-за своей неоднозначности кадровым решениям действующей власти можно отнести также https://www.radiosvoboda.org/a/news-babikov-mozhe-staty-vo-holovy-dbr/30558458.html назначение Александра Бабикова, бывшего адвоката Виктора Януковича, на должность заместителя директора Государственного бюро расследований; https://www.radiosvoboda.org/a/30769978.html назначение Олега Татарова, возглавлявшего Главное следственное управление МВД во время Революции достоинства, на должность заместителя руководителя Офиса президента; назначение Сергея Шкарлета на главную должность в Министерстве образования и науки после обвинений в плагиате, а также критики его за то, как он пытался стать депутатом от Партии регионов
показать весь комментарий
25.01.2022 09:22 Ответить
"Зараз усі з телебачення переходять на інтернет-платформи чи платформи спільного доступу, а це ніяк не регулюється. Дуже багато ОТТ-платформ російські. Вони заходять на український ринок. Ми тут розповідаємо про квоти, а вони там "шарашать" російські серіали," - так вы уже из того телевидения, до которого смогли дотянуться, сделали помойку не хуже мордорской. Один канал "Рада" чего стоит. И сериалы на провладных каналах (те же "Скоты") идут в полный рост широкими шеренгами.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:39 Ответить
 
 