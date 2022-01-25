Нацсовет по телерадиовещанию может получить полномочия регулирования интернет-СМИ, - "слуга народа" Кравчук

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию может получить полномочия регулирования интернет-СМИ в случае принятия законопроекта "О медиа".

Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информполитике, народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

Так, по ее словам, есть только два дискуссионных вопроса, которые приостановили принятие проекта закона. В частности, речь идет о регулировании интернет-СМИ. "Сейчас все с телевидения переходят на интернет-платформы или платформы общего доступа, а это никак не регулируется. Очень много ОТТ-платформ российские. Они заходят на украинский рынок. Мы здесь рассказываем о квотах, а они там "шарашат" российские сериалы, и люди могут покупать их даже по акционным ценам. Это обновление обязательно произойдет", – отметила Кравчук.

Она уточнила, что в случае принятия законопроекта соответствующим регулированием будет заниматься Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. "Мы хотим, чтобы регулятор был один, потому что типы нарушений одинаковы и для телевизионных каналов, и для Интернета, но уровни ответственности и рисков разные", - подчеркнула парламентарий.

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Депутат объяснила, что регистрация интернет-ресурса будет не обязательной, а добровольной. Однако Кравчук отметила, что представитель зарегистрированного ресурса будет считаться журналистом, а его деятельность будет защищаться соответствующими законами.

Вторым дискуссионным вопросом политик назвала заявления крупных телевизионных холдингов о возможном превышении полномочий регулятора. "Они считают, что будет какой-то террор, цензура. На самом деле, если рассматривать более подробно эти нормы, многие из них уже есть в законодательстве, но нуждаются в усовершенствовании", - добавила она.

Кравчук сообщила, что консультации по законопроекту проходят постоянно, но не смогла спрогнозировать, когда документ может быть принят. По ее словам, этот законопроект является одним "из самых сложных для того, чтобы проголосовать его даже за этот созыв".