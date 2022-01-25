УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9561 відвідувач онлайн
Новини Війна
785 8

Рішення про евакуацію членів сімей дипломатів є передчасним, - Кулеба

Рішення про евакуацію членів сімей дипломатів є передчасним, - Кулеба

Рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств з України є передчасним

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми абсолютно переконані, що наразі рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств є передчасним. Для цього зараз немає об'єктивних, реальних умов. Я аж ніяк не хочу применшити ситуацію, рівень загрози, рівень перспектив її розвитку, але все має робитися вчасно та продумано, і тому я за те, щоб ми мали чесну позицію", - сказав Кулеба.

За його словами, лише 4 посольства заявили, що вони з міркувань безпеки розпочинають евакуацію членів сімей дипломатів. Також глава МЗС наголосив, що 129 дипломатичних представництв в Україні, зокрема консульства, що перебувають в областях України, які безпосередньо межують із РФ, не проводять евакуацію.

Крім того, Кулеба додав, що це рішення не матиме негативного впливу на функціонування посольств в Україні, на їхню здатність виконувати покладені на них функції.

"Вони продовжать працювати над тим, щоб підтримувати Україну та розвивати двосторонні відносини", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина, США, Австралія та Велика Британія заявили про від'їзд членів сімей дипломатів, - Ніколенко

Автор: 

посольство (947) евакуація (2335) дипломати (569) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стопудово. В ЗЕленом Багдаде все спокойно.

Правда один хриплый коротыш с Банковой говорил, что Харьков могут захватить...
показати весь коментар
25.01.2022 08:47 Відповісти
Вже захоплювали - З 19 грудня 1919 по 24 червня 1934 рр. Харків був першою столицею Радянської України.
показати весь коментар
25.01.2022 08:55 Відповісти
А з Харкова малороси ще не побігли? Володя ж дав натяк?
показати весь коментар
25.01.2022 08:58 Відповісти
Яке твоє собаче діло? Адже саме твої просторікування, які не вплинуть на дії урядів країн, зайвий раз привертають увагу українців до евакуації.
показати весь коментар
25.01.2022 08:47 Відповісти
А діти зеленського в Україні ?
показати весь коментар
25.01.2022 08:50 Відповісти
Складається таке враження, що "зелена влада" вважає себе найрозумнішими, чи прикидається дурнями, але діє на користь росії. США, Європа і весь свій занепокоєний скупченням ворожих військ біля наших кордонів, робить все, щоб не допустити вторгнення, бо якщо на стіні вісить рушниця, то в кінці спектаклю вона обов'язково вистрелить. А тут підтягнули тисячі важкої техніки і наші запевняють, що кацапи не розгорнули ні однаєю батальйонно - тактичної групи. Ці висновки вони зробили із данних нашої розвідки. І знову складається враження, що Буданову данні видає великорос Гогі, зам ніністра вінутрішніх справ, який живе разом з ним і Юзік, якого Володя вже мабуть зробив розвідником. А можливо "тамбовський вовк", який пише частину сценарію "кварталу".
показати весь коментар
25.01.2022 08:53 Відповісти
Цим кроком (евакуацією сімей дипломатів) країни-союзники не дають зеленим загіпнотизувати громадян України мантрою "все під контролем" і спонукають зелену владу робити хоч щось для підготовки до агресії РФ.
показати весь коментар
25.01.2022 09:35 Відповісти
Ну ну! Взагалі посли терплячі на відміну від зелених курв.

Сталося це просто під час виступу головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака - той звітував про нарощення Росією кількості військ біля українського кордону.

"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала Колісник. На це "Стас" відповів: "Зробимо".
https://www.5.ua/polityka/treba-valyty-z-tsiiei-krainy-nardepka-sluhy-narodu-pid-chas-dopovidi-holovnokomanduvacha-zsu-240777.html
показати весь коментар
25.01.2022 11:16 Відповісти
 
 