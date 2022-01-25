Рішення про евакуацію членів сімей дипломатів є передчасним, - Кулеба
Рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств з України є передчасним
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми абсолютно переконані, що наразі рішення про евакуацію членів сімей співробітників посольств є передчасним. Для цього зараз немає об'єктивних, реальних умов. Я аж ніяк не хочу применшити ситуацію, рівень загрози, рівень перспектив її розвитку, але все має робитися вчасно та продумано, і тому я за те, щоб ми мали чесну позицію", - сказав Кулеба.
За його словами, лише 4 посольства заявили, що вони з міркувань безпеки розпочинають евакуацію членів сімей дипломатів. Також глава МЗС наголосив, що 129 дипломатичних представництв в Україні, зокрема консульства, що перебувають в областях України, які безпосередньо межують із РФ, не проводять евакуацію.
Крім того, Кулеба додав, що це рішення не матиме негативного впливу на функціонування посольств в Україні, на їхню здатність виконувати покладені на них функції.
"Вони продовжать працювати над тим, щоб підтримувати Україну та розвивати двосторонні відносини", - зазначив міністр.
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Сталося це просто під час виступу головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака - той звітував про нарощення Росією кількості військ біля українського кордону.
"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала Колісник. На це "Стас" відповів: "Зробимо".
https://www.5.ua/polityka/treba-valyty-z-tsiiei-krainy-nardepka-sluhy-narodu-pid-chas-dopovidi-holovnokomanduvacha-zsu-240777.html