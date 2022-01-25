Ескалація є російським сценарієм, який віддзеркалюється на українській економіці, - віцепрем'єр Стефанішина

Продовження ескалації без військового вторгнення є також сценарієм Росії та сильно відображається на українській економіці та стабільності банківського сектору.

Про це заявила журналістам віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на полях міжнародного симпозіуму, присвяченому трагедії Бабиного Яру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це сильно відображається на українській економіці та вимагає масивного фінансового залучення, щоб забезпечити стабільність банківського сектору. По суті, щотижневі інвестиції у стабільність банківської системи дорівнюють усій військовій допомозі, яку США надали Україні. Кожен тиждень має значення. Продовження ескалації викликає більше інтересу в Росії", - зазначила вона.

Стефанішина зауважила, що продовження ескалації є новою реальністю, яку Росія намагається принести в порядок денний. Водночас віцепремʼєр-міністр запевнила, що уряд працює над низкою найімовірніших сценаріїв розвитку подій і готовий до військового сценарію.

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