УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7126 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 528 9

Ескалація є російським сценарієм, який віддзеркалюється на українській економіці, - віцепрем'єр Стефанішина

Ескалація є російським сценарієм, який віддзеркалюється на українській економіці, - віцепрем'єр Стефанішина

Продовження ескалації без військового вторгнення є також сценарієм Росії та сильно відображається на українській економіці та стабільності банківського сектору.

Про це заявила журналістам віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на полях міжнародного симпозіуму, присвяченому трагедії Бабиного Яру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це сильно відображається на українській економіці та вимагає масивного фінансового залучення, щоб забезпечити стабільність банківського сектору. По суті, щотижневі інвестиції у стабільність банківської системи дорівнюють усій військовій допомозі, яку США надали Україні. Кожен тиждень має значення. Продовження ескалації викликає більше інтересу в Росії", - зазначила вона.

Стефанішина зауважила, що продовження ескалації є новою реальністю, яку Росія намагається принести в порядок денний. Водночас віцепремʼєр-міністр запевнила, що уряд працює над низкою найімовірніших сценаріїв розвитку подій і готовий до військового сценарію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не створила жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну, - Резніков. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) росія (65829) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велике крадiвництво на экономике имеет отражение, но конечно безопаснее скрыть свою некомпетентность и воровство российским сценарием
показати весь коментар
25.01.2022 09:19 Відповісти
это аксиома!
показати весь коментар
25.01.2022 09:28 Відповісти
Лохі, так це уйло вам ціни підіймає! Бубачка не винуватая
показати весь коментар
25.01.2022 09:25 Відповісти
Ой как удобно получилось...
показати весь коментар
25.01.2022 09:28 Відповісти
С такими "великими экономистами" у власти и путина не надо - и так все развалят. А тут такой удобненький повод. Конечно путин во всем виноват
показати весь коментар
25.01.2022 09:28 Відповісти
Команда Зелі все розкрала. А хочуть звинуватити в цьому агресивну політику Путлера.
показати весь коментар
25.01.2022 09:38 Відповісти
путін винен що весною газ не купили,
вугілля про....бали
гроші скиздили
зброї не закупили.
а у путіна у всьому винна америка
навіть в здорожанні проїзду в маршрутках.
з президентами нам и им повезло
у нас моня клован, а уних х....йло
показати весь коментар
25.01.2022 10:15 Відповісти
В першу чергу відзеркалюється на економіці «компетенція» вашої влади. Зейло та його слуги і є російським проектом, що веде до руйнації країни!
показати весь коментар
25.01.2022 10:21 Відповісти
Перекладаю: "Ну нє шмогла я, нє шмогла"
показати весь коментар
25.01.2022 11:03 Відповісти
 
 