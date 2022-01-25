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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія може напасти на Україну протягом 10 днів, - The Sun

Росія може напасти на Україну протягом 10 днів, - The Sun

Росія може завдати обмеженого удару в найближчі десять днів, який може включати напад на Київ.

Про це повідомляє видання The Sun, інформує Цензор.НЕТ.

Видання також опубілкувало карту можливого нападу.

Росія може напасти на Україну протягом 10 днів, - The Sun 01

"Останні супутникові знімки показують, що тисячі військових і військових машин вишикувалися навколо кордону. Путінські командири тепер чекають різкого зимового похолодання, щоб земля замерзла, щоб танки могли почати наступ, оскільки температура по всій Україні впала до -8 градусів тепла минулої ночі", - йдеться в матеріалі видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США евакуює дипломатів із України через пережитий американцями "афганський синдром", - Резніков

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856)


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Топ коментарі
+32
Что же вы так нашего бубочку пужаете? Он же говорил "не смотрите наверх". Он и так постоянно сцится, злые вы.
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25.01.2022 11:27
+14
А в нас дурна бубачка замість верховного головнокомандувача....
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25.01.2022 11:31
+14
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25.01.2022 11:34
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Что же вы так нашего бубочку пужаете? Он же говорил "не смотрите наверх". Он и так постоянно сцится, злые вы.
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25.01.2022 11:27 Відповісти
...і вабщє он занят ігрой в кальмара!
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25.01.2022 11:31 Відповісти
А если серьезно -- как квалифицируется отсутствие реальных действий президента по выполнению своих прямых конституционных обязанностей по защите государства?
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25.01.2022 11:32 Відповісти
что-то среднее между госизменой и саботажем
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25.01.2022 11:45 Відповісти
З Януковичем відбулось щось подібне.
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25.01.2022 11:51 Відповісти
подарунок нелоху на день народження. Зазирни ***** між ноги, андон!
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25.01.2022 11:30 Відповісти
Держдеп США евакуює дипломатів із України через пережитий американцями "афганський синдром", - Резніков Джерело:
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25.01.2022 11:30 Відповісти
ілі сєводня - ілі 23 фєвраля?
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25.01.2022 11:31 Відповісти
2.02.2022 20.02.2022
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25.01.2022 11:37 Відповісти
або на китайський НР 01.02.2022
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25.01.2022 11:41 Відповісти
22.02 2022
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25.01.2022 12:08 Відповісти
А в нас дурна бубачка замість верховного головнокомандувача....
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25.01.2022 11:31 Відповісти
вперед на фронт, чому тут строчиш про все погане? всі погані лише сам хороший)))
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25.01.2022 12:06 Відповісти
Одни только наши зеленые олени засунули голову в очко осла и ничего не видят
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25.01.2022 11:32 Відповісти
Все вони бачать і знають, просто працюють на кремлівське х*йло.
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25.01.2022 11:37 Відповісти
ну, стрілки малювати це така собі справа, не кажи гоп...
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25.01.2022 11:32 Відповісти
Ага. Пужают гады "величайшего". Деньги пилить по карманам спокойно не дают.

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25.01.2022 11:37 Відповісти
Так це ж не кацапи сказали що ждуть морозу,це так вирішило видання "Сонце"...Кацапи просто сидять і ждуть,як отой китайський філософ на березі річки,коли по ній щось пропливе...
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25.01.2022 11:40 Відповісти
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25.01.2022 11:34 Відповісти
Порошенко теж не захистить!
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25.01.2022 12:07 Відповісти
Занадто оптимістично- більше половини. Серед моїх "заблукавших" знайомих, які наче божевільні, топили за Зе, наразі не лишилось тих, що в нього вірять. Занадто багато бреше та відпочиває. Працювати на країну нема коли.
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25.01.2022 16:22 Відповісти
странно, а удар по Одессе ? заби\ыли нарисовать ?
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25.01.2022 11:35 Відповісти
The Sun, как бы это помягче сказать - СМИ не просто желтушное, а даже цвета детской неожиданности.
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25.01.2022 11:37 Відповісти
Да вообще. И NT, и WP, и все остальные. И вообще нужно слушать только это тело. Оно точно врать не будет с таким кристально честным лицом, не обезображенном интеллектом.

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25.01.2022 11:40 Відповісти
зе сан это действительно инфопомойка
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25.01.2022 12:43 Відповісти
тож нагнiтають,пуцину якось пiсля такого вже й не напасти западло буде...
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25.01.2022 11:48 Відповісти
Просять, волають, щоб напав, а той все опирається
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25.01.2022 15:44 Відповісти
Может напасть, а может и не напасть) не слабо на сенсации сейчас рубят капусту журнашлюхи, на год вперёд хватит.
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25.01.2022 11:41 Відповісти
так оказывается ждут шоб земля промерзла хорошо...
вот в чем все дело!
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25.01.2022 11:46 Відповісти
Я конечно все понимаю, но The Sun -аналог "Бульвара Гордона" британский, ну или наоборот.
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25.01.2022 11:42 Відповісти
даже хуже...
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25.01.2022 11:44 Відповісти
сколько можно перепечатывать всякую чушь с желтой прессы?
а,журалисты?3 месяца уже эти карты выкладываете с непонятно чьими коментариями...
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25.01.2022 11:43 Відповісти
А также Bloomberg, NYT, WP...
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25.01.2022 11:53 Відповісти
Блумберг - ще ті фантазери.
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25.01.2022 13:17 Відповісти
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25.01.2022 15:30 Відповісти
Sun - таблоїд. Приблизно те саме, що Build чи "Бульвар Гордона".

От якби NYC - це вже інший рівень
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25.01.2022 11:44 Відповісти
спокій: "дейлі мейл", здається, щось на різдво 25 січня прогнозувало - то попередження виглядало більш логічним: увесь західний істеблішмент святкує, знадобився б час на реакцію/відповідь
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25.01.2022 11:46 Відповісти
Согласно карте Молдова уже в НАТО.
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25.01.2022 11:47 Відповісти
А что по этому поводу газета СПИД инфо говорит.?)
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25.01.2022 11:49 Відповісти
Газета «Сан» широко известна благодаря историям о жизни звёзд, в том числе скандальным и провокационным, а также об индустрии развлечений (истории и слухи о поп-музыке, телевизионных сериалах и т. п.).

На третьей странице газеты регулярно печатается фотография девушки-модели в возрасте от 18 до 27 лет топлес.

===
Прочитайте ещё раз внимательно - газетёнка занимается публикацией слухов.
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25.01.2022 11:49 Відповісти
"сан" это не то издание на которое следует обращать внимание. желтизна это. хайповая
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25.01.2022 12:29 Відповісти
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25.01.2022 12:37 Відповісти
Кто им карты рисует?? Новые Ярыловичи стали Новыми Ярковичами. Белгород в Белоград.
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25.01.2022 12:39 Відповісти
Західним ЗМІ лише попкорну не вистачає...
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25.01.2022 13:14 Відповісти
 
 