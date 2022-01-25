Росія може напасти на Україну протягом 10 днів, - The Sun

Росія може завдати обмеженого удару в найближчі десять днів, який може включати напад на Київ.

Про це повідомляє видання The Sun, інформує Цензор.НЕТ.

Видання також опубілкувало карту можливого нападу.

"Останні супутникові знімки показують, що тисячі військових і військових машин вишикувалися навколо кордону. Путінські командири тепер чекають різкого зимового похолодання, щоб земля замерзла, щоб танки могли почати наступ, оскільки температура по всій Україні впала до -8 градусів тепла минулої ночі", - йдеться в матеріалі видання.

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