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Росія може напасти на Україну протягом 10 днів, - The Sun
Росія може завдати обмеженого удару в найближчі десять днів, який може включати напад на Київ.
Про це повідомляє видання The Sun, інформує Цензор.НЕТ.
Видання також опубілкувало карту можливого нападу.
"Останні супутникові знімки показують, що тисячі військових і військових машин вишикувалися навколо кордону. Путінські командири тепер чекають різкого зимового похолодання, щоб земля замерзла, щоб танки могли почати наступ, оскільки температура по всій Україні впала до -8 градусів тепла минулої ночі", - йдеться в матеріалі видання.
Топ коментарі
+32 18c49ed2
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+14 Ksenia VB
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вот в чем все дело!
а,журалисты?3 месяца уже эти карты выкладываете с непонятно чьими коментариями...
От якби NYC - це вже інший рівень
На третьей странице газеты регулярно печатается фотография девушки-модели в возрасте от 18 до 27 лет топлес.
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Прочитайте ещё раз внимательно - газетёнка занимается публикацией слухов.