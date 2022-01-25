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Міненерго Білорусі заявило про початок аварійних поставок електроенергії до України
У Білорусі заявили, що 25 січня країна постачатиме електроенергію до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-повідомлення Міністерства енергетики Білорусі.
"Надання електричної потужності здійснюється за запитом української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 в рамках двостороннього Договору про надання аварійної допомоги", - заявили в міністерстві.
За даними білоруської сторони, максимальна потужність становитиме 150 МВт.
Топ коментарі
+44 Anton Grinblat #491066
показати весь коментар25.01.2022 13:32 Посилання
+25 Rhodesian
показати весь коментар25.01.2022 13:33 Посилання
+11 Виктор Погорелов #387794
показати весь коментар25.01.2022 13:32 Посилання
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Надо было постараться. Арахамия, ОБЯЗАТЕЛЬНО сядешь, чучело убогое!
При этом Украина экспортирует электричество в Польшу (140 МВт), Словакию (48 Мвт), Венгрию (52 МВт) и Румынию (22 МВт в час).
Напомним, что сегодня две АЭС Украины вывели в ремонт несколько энергоблоков. Учитывая, что атомная генерация является основой энергетической системы страны, то нагрузка на последнюю существенно возросла."
Нефтепереработки лишились! Сейчас остаемся без АЭС!
ИМХО
Его дубинки из мягкой резины и по диаметру как раз для ЖО,,,ПЫ!!!!
Слава нашему спасителю!!!! Чтоб усы у тебя отпали!
А с другой стороны - энергосистемы на данный момент связаны, и на данный момент переток энергии в ту или другую сторону происходит автоматически. Чтобы разорвать энергосистемы, надо десяток энергоподстанций сделать, сотни километров высоковольтных ЛЭП протянуть... Соя, конечно, сделала бы это раз плюнуть. Только почему-то у врага уголь за наличку покупала...
А так вброс зачётный, да. Соя встрепенулась.
Найди там хоть один энергоблок в резерве или не полностью нагруженный, по всей ОЭС