Міненерго Білорусі заявило про початок аварійних поставок електроенергії до України

У Білорусі заявили, що 25 січня країна постачатиме електроенергію до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-повідомлення Міністерства енергетики Білорусі.

"Надання електричної потужності здійснюється за запитом української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 в рамках двостороннього Договору про надання аварійної допомоги", - заявили в міністерстві.



За даними білоруської сторони, максимальна потужність становитиме 150 МВт.

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