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Минэнерго Беларуси заявило о начале аварийных поставок электроэнергии в Украину
В Беларуси заявили, что 25 января страна будет поставлять электроэнергию в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-сообщение Министерства энергетики Беларуси.
"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего Договора о предоставлении аварийной помощи", - заявили в министерстве.
По данным белорусской стороны, максимальная мощность составит 150 МВт.
Топ комментарии
+44 Anton Grinblat #491066
показать весь комментарий25.01.2022 13:32 Ссылка
+25 Rhodesian
показать весь комментарий25.01.2022 13:33 Ссылка
+11 Виктор Погорелов #387794
показать весь комментарий25.01.2022 13:32 Ссылка
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Надо было постараться. Арахамия, ОБЯЗАТЕЛЬНО сядешь, чучело убогое!
При этом Украина экспортирует электричество в Польшу (140 МВт), Словакию (48 Мвт), Венгрию (52 МВт) и Румынию (22 МВт в час).
Напомним, что сегодня две АЭС Украины вывели в ремонт несколько энергоблоков. Учитывая, что атомная генерация является основой энергетической системы страны, то нагрузка на последнюю существенно возросла."
Нефтепереработки лишились! Сейчас остаемся без АЭС!
ИМХО
Его дубинки из мягкой резины и по диаметру как раз для ЖО,,,ПЫ!!!!
Слава нашему спасителю!!!! Чтоб усы у тебя отпали!
А с другой стороны - энергосистемы на данный момент связаны, и на данный момент переток энергии в ту или другую сторону происходит автоматически. Чтобы разорвать энергосистемы, надо десяток энергоподстанций сделать, сотни километров высоковольтных ЛЭП протянуть... Соя, конечно, сделала бы это раз плюнуть. Только почему-то у врага уголь за наличку покупала...
А так вброс зачётный, да. Соя встрепенулась.
Найди там хоть один энергоблок в резерве или не полностью нагруженный, по всей ОЭС