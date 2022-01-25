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Минэнерго Беларуси заявило о начале аварийных поставок электроэнергии в Украину

Минэнерго Беларуси заявило о начале аварийных поставок электроэнергии в Украину

В Беларуси заявили, что 25 января страна будет поставлять электроэнергию в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-сообщение Министерства энергетики Беларуси.

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего Договора о предоставлении аварийной помощи", - заявили в министерстве.

По данным белорусской стороны, максимальная мощность составит 150 МВт.

Также читайте: Беларусь начала поставки 500 МВт электроэнергии в Украину по договору об аварийной помощи, - Минэнерго РБ

Автор: 

Беларусь (7915) помощь (7861) поставки (223) Тарифы на электроэнергию (2173) Минэнерго (366)


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Топ комментарии
+44
Пиарасты зеленые. довели страну до ручки. страну, котрая экспортировала избыток электроэнергии довели до выпрашивания у врага ресурсов.. писдетц
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25.01.2022 13:32
+25
Это успех, зебилье. Имея 4 АЭС умудриться просить помощи у психованного колхана.
Надо было постараться. Арахамия, ОБЯЗАТЕЛЬНО сядешь, чучело убогое!
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25.01.2022 13:33
+11
А нам ничё не нада! Все в ОПе сказали, шо у нас - полный мармелад в энергетике. Это белорусская провокация!
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25.01.2022 13:32
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Пиарасты зеленые. довели страну до ручки. страну, котрая экспортировала избыток электроэнергии довели до выпрашивания у врага ресурсов.. писдетц
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25.01.2022 13:32 Ответить
ну так кинець эпохы бидности
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25.01.2022 13:39 Ответить
Це систематична робота на ворога, одним лише ідіотизмом влади таке не пояснити.
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25.01.2022 13:41 Ответить
агрохимия радостно потирает волосатые рученки...абизяна хренова
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25.01.2022 13:50 Ответить
Пиарас зеленый это ты антоха!!! Хотя ты и не зеленый а ватный!
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25.01.2022 13:57 Ответить
Обоснуй , *******
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25.01.2022 14:01 Ответить
лукашенкі вже давно потрібна аварійна допомога санітарів з дурки...
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25.01.2022 13:32 Ответить
На горизонте видно веерные отключения. Без лукашенковских 150 мВт уже какой то город отключили бы
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25.01.2022 13:37 Ответить
На кукя нам эта помощь от неадекватного тарана Лукашенко!!Что бы он потом звиздел на всю ЕС . что он с нами дружит!! ПАошл он трижды на куй!!
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25.01.2022 13:32 Ответить
Так то Зесопле допомога, а не Украине.
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25.01.2022 13:37 Ответить
Я пришёл на обед домой и повыключал все электроприборы. Сделай то же, нужно сэкономить 150 мВт чтобы отказаться от белорусской электроэнергии
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25.01.2022 13:39 Ответить
Да пошел ты
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25.01.2022 13:46 Ответить
ага,сегодня уже пошли фопы...ты чего не с ними?
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25.01.2022 14:17 Ответить
Когда ты висел каплей у папы, мы отказались от лампы Ильича, потом от лампы сберегающей, потом отлампы светодиодной и пришли к свечке... Це Украина
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25.01.2022 14:06 Ответить
а у тебя на рахе как?уже во все деревни ликтричество подвели?и газ во всех ******,разрешенный хворост приходится насильно заставлять собирать?
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25.01.2022 14:16 Ответить
За,тебе,її неолігрхи спалять, або продадуть
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25.01.2022 15:34 Ответить
Довбень
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25.01.2022 15:35 Ответить
А нам ничё не нада! Все в ОПе сказали, шо у нас - полный мармелад в энергетике. Это белорусская провокация!
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25.01.2022 13:32 Ответить
Это успех, зебилье. Имея 4 АЭС умудриться просить помощи у психованного колхана.
Надо было постараться. Арахамия, ОБЯЗАТЕЛЬНО сядешь, чучело убогое!
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25.01.2022 13:33 Ответить
Ты слышь чебурек- фотку свою выложи ?? Ты не просто чучело ты ваще жопа на морде!
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25.01.2022 13:59 Ответить
такая подойдет?

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25.01.2022 14:19 Ответить
Я просто ХЗ как на это реагировать...
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25.01.2022 13:34 Ответить
Вот и все наше противостояние дурацкое, без электричества и газа недружественных стран загнемся !
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25.01.2022 13:37 Ответить
А ты реагируй как х.... на эту хрень!!!! НИКАК!!!!
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25.01.2022 14:00 Ответить
На покупку энергии у ВРАГА не реагировать? Опупеть можно от вас дебилов.
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25.01.2022 20:29 Ответить
Я этого не понимаю. Если Лукашенко у вас диктатор, убийца и чуть ли не людоед, а белорус - страна агрессор ( или под влиянием агрессора), то какого черта мы у них электричество покупаем !?
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25.01.2022 13:36 Ответить
Може я Вас здивую, але під час WWII третій рейх та ссср також здійснювали торгові операції через Швейцарію.
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25.01.2022 14:02 Ответить
эта не державна зрада разве? или этадругое?
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25.01.2022 13:38 Ответить
Поскольку импорт э\э осуществляется через прокладку имени обезьяны Арахамии, то никакой зрады, ни ГБР, ни СБУ не, ни ГПУ таковой не наблюдают
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25.01.2022 13:46 Ответить
"Аварійну, Карл" - то як в нас в енергетиці все зашібісь. Так зелібоби?
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25.01.2022 13:39 Ответить
Полный пи..ец.
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25.01.2022 13:40 Ответить
"...Однако, по данным НЭК "Укрэнерго", объем импорта белорусской электроэнергии в Украину составляет 750 МВт \ час.
При этом Украина экспортирует электричество в Польшу (140 МВт), Словакию (48 Мвт), Венгрию (52 МВт) и Румынию (22 МВт в час).
Напомним, что сегодня две АЭС Украины вывели в ремонт несколько энергоблоков. Учитывая, что атомная генерация является основой энергетической системы страны, то нагрузка на последнюю существенно возросла."
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25.01.2022 13:43 Ответить
Тобто закачуєтся не на споживння,а на бізнесові потреби
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25.01.2022 15:40 Ответить
Все закономерно: если половина блоков госТЭС простаивает из-за того, что кабмин ШМЫГАЛЯ забил летом на заготовку угля (и газа - тоже) на зиму, то чему удивляться, если приходится запрашивать аварийное электроснабжение у откровенного врага
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25.01.2022 13:51 Ответить
І дають Путіну в руки "такий собі рубильник". А якщо це справді саме "аварійне постачання" - то якщо за цей рубильник "хтось дьорне" без попередження. Почнеться "каскад".
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25.01.2022 14:00 Ответить
А еще нужно узнать кто дал карт бланш на остановку блоков АЭС и вывод их в "ремонт", а по сути вывод из эксплуатации, кто дает заработать ТЭС и кто заинтересован в полной энергозависимости Украины!

Нефтепереработки лишились! Сейчас остаемся без АЭС!

ИМХО
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25.01.2022 14:09 Ответить
По твоей логике получается, что если отключить ещё один атомный энергоблок, то тэс ещё больше заработают. Только есть одно но, резерва по тэс нету, и Украина запросила аварийную помощь
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25.01.2022 14:14 Ответить
А кто ж это сделал? Блоки на последних издыханиях. Если их не продлят через 4-5 лет - ТУ-ТУ, МАШИТЕ РУЧКАМИ!
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25.01.2022 14:18 Ответить
Ты и сделал
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25.01.2022 14:19 Ответить
Ага. Я еще и железнодорожную отрасль угробил, после того как изучил в универе все ее экономические потенциалы. А потом пока работал в нефтепереработке, угробил и ее! На АЭС пока не пускают....

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25.01.2022 14:24 Ответить
Ты отвечаешь за все, что творится в твоей стране
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25.01.2022 14:28 Ответить
Я отвечаю за то, что я не иду на работу за 10 000грн? Как ты думаешь? Я с предприятий ни одного "болта" не вынес, не участвовал в схемах! Еще немножко потерплю и под землю, хотя есть желание развеяться пеплом над Днепром (рекой)
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25.01.2022 14:32 Ответить
А кто виноват, что в твоём доме беспорядок?
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25.01.2022 14:53 Ответить
Миши труби погризли
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25.01.2022 15:41 Ответить
Спасибо Батька!!! Лукашенко - он истинный друг Украины!!! Он желает нам добра!!!
Его дубинки из мягкой резины и по диаметру как раз для ЖО,,,ПЫ!!!!
Слава нашему спасителю!!!! Чтоб усы у тебя отпали!
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25.01.2022 13:55 Ответить
да?... а в суд никого не надо тащить за державную зраду на фоне военного обострения???
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25.01.2022 13:56 Ответить
Ахххаааххаа ... еще вчера по результату РНБО шмаркля кричал, что "всего в избытке. электроэнергии хоть опой жуй" .. а сегодня уже все... видосики ..видосики
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25.01.2022 14:00 Ответить
Зачем воевать если можно просто отрубить э/э и газ?
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25.01.2022 14:01 Ответить
Мало ли что Лука напишет.
А с другой стороны - энергосистемы на данный момент связаны, и на данный момент переток энергии в ту или другую сторону происходит автоматически. Чтобы разорвать энергосистемы, надо десяток энергоподстанций сделать, сотни километров высоковольтных ЛЭП протянуть... Соя, конечно, сделала бы это раз плюнуть. Только почему-то у врага уголь за наличку покупала...
А так вброс зачётный, да. Соя встрепенулась.
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25.01.2022 14:03 Ответить
Соя и зЕослы из одной синагоги кормятся
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25.01.2022 14:17 Ответить
"Только почему-то у врага уголь за наличку покупала" - а есть решение суда? А так вброс зачётный, да. Зебилы встрепенулись.
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25.01.2022 14:21 Ответить
Выбора нет. Если не купить у белорусов, фопов в один момент станет на порядки больше. Окружат весь правительственный квартал. И шо тогда делать, куда бежать боровам с Банковой? То-то, понимать надо. дешевле купить у агрессора и орать на весь мир про агрессию.
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25.01.2022 14:03 Ответить
да там ничего личного, только маржа. Арахамия привлек старого другана грека, записали на него фирмы, поставили Зицев и в ОАЕ капает. а того чела, которому хамил Олежик Ляшко, выбросили. А шмыгаль со товарищи ограничили производство мегаватт у себя для получения лишней для Луки енергии. Это просто бизнеса.
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25.01.2022 14:04 Ответить
То це і був план Б?
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25.01.2022 14:04 Ответить
Необходимо строить новое АЭС. О чём и была достигнута договорённость между США и Украиной, вовремя визита Зеленского к Байдену. А пока будут подобные новости проскакивать, нужно пережить зависимость.
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25.01.2022 14:06 Ответить
І яка це в Україні аварійна ситуація в енергосистемі?Щось про це інформації ніде не знайти окрім тої що українські АЄС працюють на мінімумі своїх потужностей та на грані повної зупинки із-за того до відних ніхто електрику не закуповує даже по 54 копійки за кіловат.
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25.01.2022 14:07 Ответить
https://ua.energy/blocks/ https://ua.energy/blocks/


Найди там хоть один энергоблок в резерве или не полностью нагруженный, по всей ОЭС
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25.01.2022 14:18 Ответить
І Ви цьому вірите?Тут на форумі можна знайти людей які прцують на електростанціях і я їм більше вірю ніж зацікавленим у Вашій таблиці.
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25.01.2022 14:23 Ответить
Да верю, это официальный сайт укрэенрго.
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25.01.2022 14:26 Ответить
Підтверджую. Аварійне відключення двох блоків по фейким, придуманим причинам. Аварій не було.
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26.01.2022 09:24 Ответить
P.S.При віході всіх АЄС України на номінальну потужність,а це 70% від їх потужності, вся країна буде забеспечена електроенергією на всі 100% і може відмовитися і від газу даже без потужностей ТЕС.А ГЕС буде достатньо для буферної підтримки АЄС.Про це ще обмовився Яценюк але йому швидко заткнули рота ті хто є зацікавлений у постійній недостатності ресурсів в Україні і впливу як на політику так і на ціни.
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25.01.2022 14:19 Ответить
Сейчас все АЭС работают на 100% и не хватает.
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25.01.2022 15:20 Ответить
Брєд
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25.01.2022 15:45 Ответить
враньё
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25.01.2022 14:25 Ответить
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25.01.2022 14:08 Ответить
А шо все сидят на сраках,и смотрят как им срут на голову???
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25.01.2022 14:14 Ответить
Дохазяйнувались зеленопузі покидьки.
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25.01.2022 14:33 Ответить
В трудное время помогать друг другу необходимо. Кто оружием, кто энергией.
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25.01.2022 15:27 Ответить
Это ты про готовыящуюся совместную с москалями атаку из белоруссии на территорию Украины? Это не помощь. Э военное нападение.
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25.01.2022 20:33 Ответить
Тоталитарное электричество от кровавого ************* нам не нужно! Вырубайте нахер!!
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25.01.2022 15:51 Ответить
С нетерпением жду возбуждения (сами знаете против кого) уголовного дела в государственной измене за закупку угля у агрессора. И меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. И не из бюджета, а из личных запасов, "заработанных тяжким трудом".
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25.01.2022 16:00 Ответить
Так треба ж вже зелю на нари тягнути а не парашика ))
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25.01.2022 19:41 Ответить
Навмисно аварійно зупинили два блока АЕС (хоча аварій ніяких небуло), і почали аварійно купувати (по завищеним цінам) електроенергію. Навіщо і в обмін на що???
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26.01.2022 09:22 Ответить
 
 