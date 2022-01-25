Минэнерго Беларуси заявило о начале аварийных поставок электроэнергии в Украину

В Беларуси заявили, что 25 января страна будет поставлять электроэнергию в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-сообщение Министерства энергетики Беларуси.

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего Договора о предоставлении аварийной помощи", - заявили в министерстве.

По данным белорусской стороны, максимальная мощность составит 150 МВт.

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