"Зелений" тариф для Ахметова опустився нижче за ринкові ціни на електроенергію

Нова Тилігульська ВЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова вироблятиме електроенергію по 2,83 грн/кВт.год, що на 13% нижче за поточні ринкові ціни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Відповідно до результатів засідання НКРЕКУ у вівторок, 25 січня, для нової ВЕС Ахметова встановлено найнижчий "зелений" тариф серед усіх ВЕС країни.

Він встановлений на рівні 8,82 євроцента, що за поточного курсу становить 2,83 грн/кВт.год.

При цьому оптова ціна - середньозважена ціна на ринку на добу вперед (РДВ) - на 26 січня становить 3,26 грн/кВт.год. До поточної оптової ціни знижка, з якою ВЕС продаватиме електрику, дорівнює 43 коп./кВт.год.

Нагадаємо, першу вітротурбіну Тілігульської ВЕС потужністю 6 МВт введено в експлуатацію наприкінці грудня 2021 року. Будівництво станції ведеться в тому числі за рахунок коштів, залучених компанією не як "зелені" єврооблігації.

Як повідомлялось, "ДТЕК ВДЕ" в рамках виконання зобов'язань перед своїми міжнародними партнерами, які у 2019 році надали компанії цільові єврооблігації для розвитку сектора відновлюваної енергетики в Україні, почало будівництво першої черги проекту Тилігульської ВЕС потужністю 126 МВт в березні 2021 року