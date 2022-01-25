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Новини
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"Зелений" тариф для Ахметова опустився нижче за ринкові ціни на електроенергію

Нова Тилігульська ВЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова вироблятиме електроенергію по 2,83 грн/кВт.год, що на 13% нижче за поточні ринкові ціни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Відповідно до результатів засідання НКРЕКУ у вівторок, 25 січня, для нової ВЕС Ахметова встановлено найнижчий "зелений" тариф серед усіх ВЕС країни.

Він встановлений на рівні 8,82 євроцента, що за поточного курсу становить 2,83 грн/кВт.год.

При цьому оптова ціна - середньозважена ціна на ринку на добу вперед (РДВ) - на 26 січня становить 3,26 грн/кВт.год. До поточної оптової ціни знижка, з якою ВЕС продаватиме електрику, дорівнює 43 коп./кВт.год.

Нагадаємо, першу вітротурбіну Тілігульської ВЕС потужністю 6 МВт введено в експлуатацію наприкінці грудня 2021 року. Будівництво станції ведеться в тому числі за рахунок коштів, залучених компанією не як "зелені" єврооблігації.

Як повідомлялось, "ДТЕК ВДЕ" в рамках виконання зобов'язань перед своїми міжнародними партнерами, які у 2019 році надали компанії цільові єврооблігації для розвитку сектора відновлюваної енергетики в Україні, почало будівництво першої черги проекту Тилігульської ВЕС потужністю 126 МВт в березні 2021 року

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) енергетика (2611) ДТЕК (1983) НКРЕКП (1817)


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Топ коментарі
+11
у його хазяїна какламойського майнінгові ферми.
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25.01.2022 20:19
+8
даешь уже свет по 4 грн за кВт, чтобы зедебилы окончательно прозрели
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25.01.2022 20:06
+7
мелкие пакости от зеписюниста...ничо,у ахметки память хорошая
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25.01.2022 20:11
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даешь уже свет по 4 грн за кВт, чтобы зедебилы окончательно прозрели
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25.01.2022 20:06 Відповісти
Тарифы на электроэнергию для населения, коп. за 1 кВт⋅час, с НДС:
с 1.10.2012 - 28,02 (до 150 Кв), 36,48 (>150 Кв)
с 1.06.2014 - 30,84 (до 150 Кв), 41,94 (>150 Кв)
с 1.04.2015 - 36,60 (до 100 Кв), 63,00 (>100 Кв)
с 1.09.2015 - 45,60 (до 100 Кв), 78,90 (>100 Кв)
с 1.03.2016 - 57,00 (до 100 Кв), 99,00 (>100 Кв)
с 1.09.2016 - 71,40 (до 100 Кв), 129,00 (>100 Кв)
с 1.03.2017 - 90,00 (до 100 Кв), 168,00 (>100 Кв)
с 1.01.2021 - 168,00 независимо от объема потребления
с 1.10.2021 - 144,00 (до 250 Кв), 168,00 (>250 Кв)
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25.01.2022 20:08 Відповісти
дурдом...

то виходить що за три роки з 2014 до 2017 року тариф виріс на 300% з 28 до 90

а з 2017 по 2022 за пять років тариф виріс на 60% з 90 до 144

От зедебіли ! Порох і тут переміг Срочно підніміть ще на 240%
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25.01.2022 20:54 Відповісти
зебил, ты весь слаб в математике, как и умишком))
стоимость 250 кВт:

при Порошенко - 342 грн..

при зелохе офшорном - 360 грн

более того, при Порошенко субсидии давали ВСЕМ, у кого расходы на комуналку выше 12% от доходов..
при зелохе - с осени 2019 подняли планку до 20% и сократили величину субсидий в ДВА раза..
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25.01.2022 21:12 Відповісти
более того, зеЛох хорошо прибарахлился с 1 января 2021.. продавая 250 кВт за 1.68.. = 420 грн..
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25.01.2022 21:14 Відповісти
Какая минималка была при Порохе и сейчас?При порохе я получал зарплату 2880 гр это февраль 2018 года.Тогда была минималка 2660 гр.Сейчас минималка 6500 гр.Улавливаешь разницу?И почему твой Петя снизил единую ставку есв для крупного бизнеса в два раза.?Тем самым обрек всех пенсионеров на голод и нищету.
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25.01.2022 22:46 Відповісти
А какое отношение, имеет ваша зарплата к минималке???
При Порохе например была установлена автоматическая индексация пенсий, а Зелох ее "отключил"
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25.01.2022 23:45 Відповісти
Не правильно считаешь ,при барыге Порошенко ,электроэнергия для предприятий стоила 1,5 -2,70 гр . На следующий месяц при писионисте ,пообещали в районе 10,00 гр.
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26.01.2022 08:45 Відповісти
А то,что доллар вырос в 3.5 раза и зарплата в 5-6 раз тебя это не смущает ,тролль ольгинский???Что 8 лет назад была пенсия 800 гр и зарплата по стране 1500 -2000 гр в среднем ,а сейчас средняя зарплата по стране 10-12000 гр.У меня была зарплата при пидтаре Януковиче 1200 гр .Почему ты тролль ольгинский этого не учитываешь?Или у тебя об этом в методичке ничего не написано ???
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25.01.2022 23:14 Відповісти
Думаю ахметці треба тариф урізати ще хочаб у два рази.. Як і станціям парашенки
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25.01.2022 20:13 Відповісти
какие там станции у твоего парашенки?
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25.01.2022 20:17 Відповісти
у його хазяїна какламойського майнінгові ферми.
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25.01.2022 20:19 Відповісти
Дурачок.. Той майнінг 0.05% споживає в маштабах України, феросплав у рази більше, це тобі обмежений підказка щоб дурні не писав
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25.01.2022 20:54 Відповісти
то розкажи мені , скільки станцій у Порошенка?
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25.01.2022 21:07 Відповісти
зебил, коломойша получал с лета 2019 г е\е по цене 0.58 грн за 1 квт..
а сколько платишь ты?
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25.01.2022 21:17 Відповісти
Так парашенко не мій, він з тих вибоаного народу
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25.01.2022 20:55 Відповісти
я тебя про станции спросил, что ты тут, чмо, юлить начинаешь
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25.01.2022 21:07 Відповісти
Офшорные.Ты не знал,что во всем мире бизнес платит 50-70% налога на прибыль ,а в Украине 12-15% максимум.Что все через офшоры уходит.И почему за годы войны с 14 по 21 абсолютно все олигархи увеличили своё состояние в два раза минимум.Тебя это как-то не смущает ,тролль ольгинский.
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25.01.2022 23:16 Відповісти
Какие оффшорные станции, тварь!? что ты метешь? Ты что, гнида вялая, совсем мозги потерял, гаденыш? А ну , давай, падаль выкладки, как Порошенко тебе разбогател в 2 раза с 14 по 21 год, погань ты сраная
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25.01.2022 23:44 Відповісти
Ага, шоб вони їх нахрін розпиляли.
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25.01.2022 20:20 Відповісти
А сам не хочеш виробляти та продавати за такою ціною, коли іншим платять по 4.5
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25.01.2022 21:50 Відповісти
Даааа, не пруха Гудку. И переворот не получился и тарифы такие обидные. Братва уже и смеяться начинает.
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25.01.2022 20:09 Відповісти
в то время когда ты платишь за свет 1.68, Ахметов за нее получает 2,83. Какая непруха))))
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25.01.2022 21:09 Відповісти
Так и я про то. Кавычки не поставил, пардонте.
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25.01.2022 21:11 Відповісти
Підприємства сплачують по 5.40. звісно є виняток, Беня сплачує менше гривні
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25.01.2022 21:52 Відповісти
Это у вас в Ольгино 1-68 гр копеек платить за электроэнергию.А в Украине уже давно тариф снизили до 1-44 гр.Сменил методику тролль ольгинский.
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25.01.2022 23:18 Відповісти
Тариф 1.44 только для тех, у кого расход ниже 250 кВт*ч.
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25.01.2022 23:40 Відповісти
мудло, попробуй прожить в современном доме до 250 квт
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26.01.2022 00:28 Відповісти
Борьба кланов,Коломойский &Ахметов.
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25.01.2022 20:10 Відповісти
Допишу.
****! Твари! Вы когда о народе Украины будете думать?политические *****.сы.
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25.01.2022 20:12 Відповісти
Никогда... Займись своими проблемами сам.
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25.01.2022 20:23 Відповісти
Это что злая шутка?
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25.01.2022 21:37 Відповісти
Это очень добрый намек, а не злая шутка.
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26.01.2022 01:46 Відповісти
Сергій, ти з тих, кому гасударстваабязана? Спробуй сам вирішувати свої проблеми.
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25.01.2022 21:26 Відповісти
Для тебя Коломойский и Ахметов это Государство?Эй Але! Ты **** ЗЕ бот?
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25.01.2022 21:35 Відповісти
Сергій, в твоєму випадку доцільніше було б годівницю для синичок змайструвати, а не на кнопочки тиснути, може хоч пташки вважали б тебе розумним.
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25.01.2022 22:01 Відповісти
мелкие пакости от зеписюниста...ничо,у ахметки память хорошая
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25.01.2022 20:11 Відповісти
Ахметова опустили.
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25.01.2022 20:15 Відповісти
наркоман обіцяв зменшити на 50% комуналку, казав шо знає як... І тут хер@к - нові платіжки, абонплата за гарячу воду, абонплата за газ... живу біля летовища, скоро абонплату за літаки отримаю... нічого що не літаю...
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25.01.2022 20:17 Відповісти
обісцяного три роки ждуть.
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25.01.2022 20:20 Відповісти
И волки сыты, и коровы целы.

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25.01.2022 20:19 Відповісти
Это бинго
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25.01.2022 20:20 Відповісти
Хтось один має піти.
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25.01.2022 20:25 Відповісти
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25.01.2022 20:30 Відповісти
вот тут и проблема вся, что в реале-ветростанции имеюмонт меньший тариф ,чем солнечные, но при этом, они более выгодны для государства и более денежнозатратные установке
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25.01.2022 20:31 Відповісти
Сама по себе постановка вопроса абсурдна. Сидят чуваки и за взятки назначают тарифы. Сегодня одному - высокие, завтра другому низкие. Наверное назначают из чистой любви к искусству.
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25.01.2022 20:50 Відповісти
А почему при Порошенко у Ахметова был самый высокий зелёный тариф в мире?А сейчас снизили ниже рыночного.
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25.01.2022 22:48 Відповісти
Это кто тебе такую чушь сказал? Я даже не удивляюсь, что ты про минималку говорил. Какой дурак тебе деньги платить будет? За что? Твою минималку можно было заработать даже на стройке за неделю, собирая бумажечки, но у тебя и на это мозгов, видать, не хватает.
Реально, у Ахметова был тариф 0.5 евро за кВт*ч? Не было. А в мире был. Прикинь? Ну и откуда неполноценным знать, что величина зеленого тарифа не является неизменной? Она постоянно снижается. И это мировая практика. А первоначальные высокие тарифы нужны были для того, чтобы быстрее привлечь инвесторов в зеленую энергетику.
Откуда тебе знать, что за время президентства Порошенко стоимость солнечной генерации снизилась в 2 раза? Откуда тебе знать, что стоимость электроэнергии ВЭС в 1.5 раза ниже стоимости электроэнергии СЭС. Это ж читать нужно! По Г+Г такого не показывают! А овощем жить проще, правда? Правда работать потом приходиться за минималку и ныть в соцсетях, но то такое...- вас устраивает.
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25.01.2022 23:34 Відповісти
дэбил, у Ахметова как были тарифы выше рыночных, так и есть. Снижение касается только новых станций и снижение было и так запланировано еще при Порохе
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26.01.2022 00:31 Відповісти
Никто не пишет сколько реально на сегодня за 1квт платит бизнес. Не могу сказать за остальных но на сегодня в Харькове и области предприниматель на рынке ( Барабашова или любой центральный рынок в городе Харьковской области) платит 6,5гр за 1квт/ч! В октябре когда ввели 1,44 для населения, бизнес стал платить 4,56гр за 1квт/ч при условии что это первая категория потребителей. За 2ую категорию ещё выше оплата, а с 2022 вот на 6,5гр вышли.
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26.01.2022 02:33 Відповісти
За все це сплатить населення у кінцевій продукції. Напєрсточніки хєрови "знизили тарифи" для населення.
Але все одно, електроенергія не могла просто так подорожчати в два рази, так як в основоному генерується АЕС, але кажуть зараз менеджери Коломойського часті гості в Енергоатомі.
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26.01.2022 08:53 Відповісти
Це не у Ахметова низький тариф, то ринковий тариф захмарний став. По київській області по 5.3 грн*кВт
Пошукайте новини по чому купляє тим часом електроенергію Коломойський на свої феросплави, аж по гривні.
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26.01.2022 08:46 Відповісти
Ахметів на даний момент і завжди був монополістом навіть на альтернативному енергоринку, шо є нонсенс в світі!!!альтернативна енергія апріорі є Анархічною тільки з загальними мережами! У нас вона вже стала олігархокомуністичною(((! Усіх інших ця тварина навіть не розглядає документів, бо ще й підключає (ВІН ВИРІШУЄ!!!!!(((()...Це ж дебілізм!
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26.01.2022 08:58 Відповісти
Скоро вся Украина будет в солнечных панелях!
Пришло уведомление от облэнерго: цена э/э для ФОП в феврале 5,60 грн/квт.
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26.01.2022 10:08 Відповісти
 
 