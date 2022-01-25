"Зелений" тариф для Ахметова опустився нижче за ринкові ціни на електроенергію
Нова Тилігульська ВЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова вироблятиме електроенергію по 2,83 грн/кВт.год, що на 13% нижче за поточні ринкові ціни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Відповідно до результатів засідання НКРЕКУ у вівторок, 25 січня, для нової ВЕС Ахметова встановлено найнижчий "зелений" тариф серед усіх ВЕС країни.
Він встановлений на рівні 8,82 євроцента, що за поточного курсу становить 2,83 грн/кВт.год.
При цьому оптова ціна - середньозважена ціна на ринку на добу вперед (РДВ) - на 26 січня становить 3,26 грн/кВт.год. До поточної оптової ціни знижка, з якою ВЕС продаватиме електрику, дорівнює 43 коп./кВт.год.
Нагадаємо, першу вітротурбіну Тілігульської ВЕС потужністю 6 МВт введено в експлуатацію наприкінці грудня 2021 року. Будівництво станції ведеться в тому числі за рахунок коштів, залучених компанією не як "зелені" єврооблігації.
Як повідомлялось, "ДТЕК ВДЕ" в рамках виконання зобов'язань перед своїми міжнародними партнерами, які у 2019 році надали компанії цільові єврооблігації для розвитку сектора відновлюваної енергетики в Україні, почало будівництво першої черги проекту Тилігульської ВЕС потужністю 126 МВт в березні 2021 року
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
с 1.10.2012 - 28,02 (до 150 Кв), 36,48 (>150 Кв)
с 1.06.2014 - 30,84 (до 150 Кв), 41,94 (>150 Кв)
с 1.04.2015 - 36,60 (до 100 Кв), 63,00 (>100 Кв)
с 1.09.2015 - 45,60 (до 100 Кв), 78,90 (>100 Кв)
с 1.03.2016 - 57,00 (до 100 Кв), 99,00 (>100 Кв)
с 1.09.2016 - 71,40 (до 100 Кв), 129,00 (>100 Кв)
с 1.03.2017 - 90,00 (до 100 Кв), 168,00 (>100 Кв)
с 1.01.2021 - 168,00 независимо от объема потребления
с 1.10.2021 - 144,00 (до 250 Кв), 168,00 (>250 Кв)
то виходить що за три роки з 2014 до 2017 року тариф виріс на 300% з 28 до 90
а з 2017 по 2022 за пять років тариф виріс на 60% з 90 до 144
От зедебіли ! Порох і тут переміг Срочно підніміть ще на 240%
стоимость 250 кВт:
при Порошенко - 342 грн..
при зелохе офшорном - 360 грн
более того, при Порошенко субсидии давали ВСЕМ, у кого расходы на комуналку выше 12% от доходов..
при зелохе - с осени 2019 подняли планку до 20% и сократили величину субсидий в ДВА раза..
При Порохе например была установлена автоматическая индексация пенсий, а Зелох ее "отключил"
а сколько платишь ты?
****! Твари! Вы когда о народе Украины будете думать?политические *****.сы.
Реально, у Ахметова был тариф 0.5 евро за кВт*ч? Не было. А в мире был. Прикинь? Ну и откуда неполноценным знать, что величина зеленого тарифа не является неизменной? Она постоянно снижается. И это мировая практика. А первоначальные высокие тарифы нужны были для того, чтобы быстрее привлечь инвесторов в зеленую энергетику.
Откуда тебе знать, что за время президентства Порошенко стоимость солнечной генерации снизилась в 2 раза? Откуда тебе знать, что стоимость электроэнергии ВЭС в 1.5 раза ниже стоимости электроэнергии СЭС. Это ж читать нужно! По Г+Г такого не показывают! А овощем жить проще, правда? Правда работать потом приходиться за минималку и ныть в соцсетях, но то такое...- вас устраивает.
Але все одно, електроенергія не могла просто так подорожчати в два рази, так як в основоному генерується АЕС, але кажуть зараз менеджери Коломойського часті гості в Енергоатомі.
Пошукайте новини по чому купляє тим часом електроенергію Коломойський на свої феросплави, аж по гривні.
Пришло уведомление от облэнерго: цена э/э для ФОП в феврале 5,60 грн/квт.