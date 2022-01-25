РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10635 посетителей онлайн
Новости
27 477 57

"Зеленый" тариф для Ахметова опустился ниже рыночных цен на электроэнергию

Новая Тилигульская ВЭС компании ДТЭК Рината Ахметова будет производить электроэнергию по 2,83 грн/кВт.час, что на 13% ниже текущих рыночных цен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В соответствии с результатами заседания НКРЭКУ во вторник, 25 января для новой ВЭС Ахметова установлен самый низкий "зеленый" тариф среди всех ВЭС страны.

Он установлен на уровне 8,82 евроцента, что при текущем курсе составляет 2,83 грн/кВт.час.

При этом оптовая цена - средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед (РДН) - на 26 января составляет 3,26 грн/кВт.час. К текущей оптовой цене скидка, с которой ВЭС будет продавать электричество, равна 43 коп./кВт.час.

Читайте также: Ахметов за год поднялся на 130 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Напомним, первая ветротурбина Тилигульской ВЭС мощностью 6 МВт введена в эксплуатацию в конце декабря 2021 года. Строительство станции ведется в том числе за счет средств, привлеченных компанией не в качестве "зеленых" еврооблигаций.

Как сообщалось, "ДТЭК ВИЭ" в рамках выполнения обязательств перед своими международными партнерами, которые в 2019 году предоставили компании целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине, начало строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт в марте 2021 года.

Также читайте: ДТЭК возобновил электроснабжение в 350 населенных пунктах Киевской области после непогоды

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) энергетика (2566) ДТЭК (521) НКРЭКУ (479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
у його хазяїна какламойського майнінгові ферми.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:19
+8
даешь уже свет по 4 грн за кВт, чтобы зедебилы окончательно прозрели
показать весь комментарий
25.01.2022 20:06
+7
мелкие пакости от зеписюниста...ничо,у ахметки память хорошая
показать весь комментарий
25.01.2022 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
даешь уже свет по 4 грн за кВт, чтобы зедебилы окончательно прозрели
показать весь комментарий
25.01.2022 20:06 Ответить
Тарифы на электроэнергию для населения, коп. за 1 кВт⋅час, с НДС:
с 1.10.2012 - 28,02 (до 150 Кв), 36,48 (>150 Кв)
с 1.06.2014 - 30,84 (до 150 Кв), 41,94 (>150 Кв)
с 1.04.2015 - 36,60 (до 100 Кв), 63,00 (>100 Кв)
с 1.09.2015 - 45,60 (до 100 Кв), 78,90 (>100 Кв)
с 1.03.2016 - 57,00 (до 100 Кв), 99,00 (>100 Кв)
с 1.09.2016 - 71,40 (до 100 Кв), 129,00 (>100 Кв)
с 1.03.2017 - 90,00 (до 100 Кв), 168,00 (>100 Кв)
с 1.01.2021 - 168,00 независимо от объема потребления
с 1.10.2021 - 144,00 (до 250 Кв), 168,00 (>250 Кв)
показать весь комментарий
25.01.2022 20:08 Ответить
дурдом...

то виходить що за три роки з 2014 до 2017 року тариф виріс на 300% з 28 до 90

а з 2017 по 2022 за пять років тариф виріс на 60% з 90 до 144

От зедебіли ! Порох і тут переміг Срочно підніміть ще на 240%
показать весь комментарий
25.01.2022 20:54 Ответить
зебил, ты весь слаб в математике, как и умишком))
стоимость 250 кВт:

при Порошенко - 342 грн..

при зелохе офшорном - 360 грн

более того, при Порошенко субсидии давали ВСЕМ, у кого расходы на комуналку выше 12% от доходов..
при зелохе - с осени 2019 подняли планку до 20% и сократили величину субсидий в ДВА раза..
показать весь комментарий
25.01.2022 21:12 Ответить
более того, зеЛох хорошо прибарахлился с 1 января 2021.. продавая 250 кВт за 1.68.. = 420 грн..
показать весь комментарий
25.01.2022 21:14 Ответить
Какая минималка была при Порохе и сейчас?При порохе я получал зарплату 2880 гр это февраль 2018 года.Тогда была минималка 2660 гр.Сейчас минималка 6500 гр.Улавливаешь разницу?И почему твой Петя снизил единую ставку есв для крупного бизнеса в два раза.?Тем самым обрек всех пенсионеров на голод и нищету.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:46 Ответить
А какое отношение, имеет ваша зарплата к минималке???
При Порохе например была установлена автоматическая индексация пенсий, а Зелох ее "отключил"
показать весь комментарий
25.01.2022 23:45 Ответить
Не правильно считаешь ,при барыге Порошенко ,электроэнергия для предприятий стоила 1,5 -2,70 гр . На следующий месяц при писионисте ,пообещали в районе 10,00 гр.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:45 Ответить
А то,что доллар вырос в 3.5 раза и зарплата в 5-6 раз тебя это не смущает ,тролль ольгинский???Что 8 лет назад была пенсия 800 гр и зарплата по стране 1500 -2000 гр в среднем ,а сейчас средняя зарплата по стране 10-12000 гр.У меня была зарплата при пидтаре Януковиче 1200 гр .Почему ты тролль ольгинский этого не учитываешь?Или у тебя об этом в методичке ничего не написано ???
показать весь комментарий
25.01.2022 23:14 Ответить
Думаю ахметці треба тариф урізати ще хочаб у два рази.. Як і станціям парашенки
показать весь комментарий
25.01.2022 20:13 Ответить
какие там станции у твоего парашенки?
показать весь комментарий
25.01.2022 20:17 Ответить
у його хазяїна какламойського майнінгові ферми.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:19 Ответить
Дурачок.. Той майнінг 0.05% споживає в маштабах України, феросплав у рази більше, це тобі обмежений підказка щоб дурні не писав
показать весь комментарий
25.01.2022 20:54 Ответить
то розкажи мені , скільки станцій у Порошенка?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:07 Ответить
зебил, коломойша получал с лета 2019 г е\е по цене 0.58 грн за 1 квт..
а сколько платишь ты?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:17 Ответить
Так парашенко не мій, він з тих вибоаного народу
показать весь комментарий
25.01.2022 20:55 Ответить
я тебя про станции спросил, что ты тут, чмо, юлить начинаешь
показать весь комментарий
25.01.2022 21:07 Ответить
Офшорные.Ты не знал,что во всем мире бизнес платит 50-70% налога на прибыль ,а в Украине 12-15% максимум.Что все через офшоры уходит.И почему за годы войны с 14 по 21 абсолютно все олигархи увеличили своё состояние в два раза минимум.Тебя это как-то не смущает ,тролль ольгинский.
показать весь комментарий
25.01.2022 23:16 Ответить
Какие оффшорные станции, тварь!? что ты метешь? Ты что, гнида вялая, совсем мозги потерял, гаденыш? А ну , давай, падаль выкладки, как Порошенко тебе разбогател в 2 раза с 14 по 21 год, погань ты сраная
показать весь комментарий
25.01.2022 23:44 Ответить
Ага, шоб вони їх нахрін розпиляли.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:20 Ответить
А сам не хочеш виробляти та продавати за такою ціною, коли іншим платять по 4.5
показать весь комментарий
25.01.2022 21:50 Ответить
Даааа, не пруха Гудку. И переворот не получился и тарифы такие обидные. Братва уже и смеяться начинает.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:09 Ответить
в то время когда ты платишь за свет 1.68, Ахметов за нее получает 2,83. Какая непруха))))
показать весь комментарий
25.01.2022 21:09 Ответить
Так и я про то. Кавычки не поставил, пардонте.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:11 Ответить
Підприємства сплачують по 5.40. звісно є виняток, Беня сплачує менше гривні
показать весь комментарий
25.01.2022 21:52 Ответить
Это у вас в Ольгино 1-68 гр копеек платить за электроэнергию.А в Украине уже давно тариф снизили до 1-44 гр.Сменил методику тролль ольгинский.
показать весь комментарий
25.01.2022 23:18 Ответить
Тариф 1.44 только для тех, у кого расход ниже 250 кВт*ч.
показать весь комментарий
25.01.2022 23:40 Ответить
мудло, попробуй прожить в современном доме до 250 квт
показать весь комментарий
26.01.2022 00:28 Ответить
Борьба кланов,Коломойский &Ахметов.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:10 Ответить
Допишу.
****! Твари! Вы когда о народе Украины будете думать?политические *****.сы.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:12 Ответить
Никогда... Займись своими проблемами сам.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:23 Ответить
Это что злая шутка?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:37 Ответить
Это очень добрый намек, а не злая шутка.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:46 Ответить
Сергій, ти з тих, кому гасударстваабязана? Спробуй сам вирішувати свої проблеми.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:26 Ответить
Для тебя Коломойский и Ахметов это Государство?Эй Але! Ты **** ЗЕ бот?
показать весь комментарий
25.01.2022 21:35 Ответить
Сергій, в твоєму випадку доцільніше було б годівницю для синичок змайструвати, а не на кнопочки тиснути, може хоч пташки вважали б тебе розумним.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:01 Ответить
мелкие пакости от зеписюниста...ничо,у ахметки память хорошая
показать весь комментарий
25.01.2022 20:11 Ответить
Ахметова опустили.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:15 Ответить
наркоман обіцяв зменшити на 50% комуналку, казав шо знає як... І тут хер@к - нові платіжки, абонплата за гарячу воду, абонплата за газ... живу біля летовища, скоро абонплату за літаки отримаю... нічого що не літаю...
показать весь комментарий
25.01.2022 20:17 Ответить
обісцяного три роки ждуть.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:20 Ответить
И волки сыты, и коровы целы.

показать весь комментарий
25.01.2022 20:19 Ответить
Это бинго
показать весь комментарий
25.01.2022 20:20 Ответить
Хтось один має піти.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:25 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 20:30 Ответить
вот тут и проблема вся, что в реале-ветростанции имеюмонт меньший тариф ,чем солнечные, но при этом, они более выгодны для государства и более денежнозатратные установке
показать весь комментарий
25.01.2022 20:31 Ответить
Сама по себе постановка вопроса абсурдна. Сидят чуваки и за взятки назначают тарифы. Сегодня одному - высокие, завтра другому низкие. Наверное назначают из чистой любви к искусству.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:50 Ответить
А почему при Порошенко у Ахметова был самый высокий зелёный тариф в мире?А сейчас снизили ниже рыночного.
показать весь комментарий
25.01.2022 22:48 Ответить
Это кто тебе такую чушь сказал? Я даже не удивляюсь, что ты про минималку говорил. Какой дурак тебе деньги платить будет? За что? Твою минималку можно было заработать даже на стройке за неделю, собирая бумажечки, но у тебя и на это мозгов, видать, не хватает.
Реально, у Ахметова был тариф 0.5 евро за кВт*ч? Не было. А в мире был. Прикинь? Ну и откуда неполноценным знать, что величина зеленого тарифа не является неизменной? Она постоянно снижается. И это мировая практика. А первоначальные высокие тарифы нужны были для того, чтобы быстрее привлечь инвесторов в зеленую энергетику.
Откуда тебе знать, что за время президентства Порошенко стоимость солнечной генерации снизилась в 2 раза? Откуда тебе знать, что стоимость электроэнергии ВЭС в 1.5 раза ниже стоимости электроэнергии СЭС. Это ж читать нужно! По Г+Г такого не показывают! А овощем жить проще, правда? Правда работать потом приходиться за минималку и ныть в соцсетях, но то такое...- вас устраивает.
показать весь комментарий
25.01.2022 23:34 Ответить
дэбил, у Ахметова как были тарифы выше рыночных, так и есть. Снижение касается только новых станций и снижение было и так запланировано еще при Порохе
показать весь комментарий
26.01.2022 00:31 Ответить
Никто не пишет сколько реально на сегодня за 1квт платит бизнес. Не могу сказать за остальных но на сегодня в Харькове и области предприниматель на рынке ( Барабашова или любой центральный рынок в городе Харьковской области) платит 6,5гр за 1квт/ч! В октябре когда ввели 1,44 для населения, бизнес стал платить 4,56гр за 1квт/ч при условии что это первая категория потребителей. За 2ую категорию ещё выше оплата, а с 2022 вот на 6,5гр вышли.
показать весь комментарий
26.01.2022 02:33 Ответить
За все це сплатить населення у кінцевій продукції. Напєрсточніки хєрови "знизили тарифи" для населення.
Але все одно, електроенергія не могла просто так подорожчати в два рази, так як в основоному генерується АЕС, але кажуть зараз менеджери Коломойського часті гості в Енергоатомі.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:53 Ответить
Це не у Ахметова низький тариф, то ринковий тариф захмарний став. По київській області по 5.3 грн*кВт
Пошукайте новини по чому купляє тим часом електроенергію Коломойський на свої феросплави, аж по гривні.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:46 Ответить
Ахметів на даний момент і завжди був монополістом навіть на альтернативному енергоринку, шо є нонсенс в світі!!!альтернативна енергія апріорі є Анархічною тільки з загальними мережами! У нас вона вже стала олігархокомуністичною(((! Усіх інших ця тварина навіть не розглядає документів, бо ще й підключає (ВІН ВИРІШУЄ!!!!!(((()...Це ж дебілізм!
показать весь комментарий
26.01.2022 08:58 Ответить
Скоро вся Украина будет в солнечных панелях!
Пришло уведомление от облэнерго: цена э/э для ФОП в феврале 5,60 грн/квт.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:08 Ответить
 
 