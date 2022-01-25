"Зеленый" тариф для Ахметова опустился ниже рыночных цен на электроэнергию

Новая Тилигульская ВЭС компании ДТЭК Рината Ахметова будет производить электроэнергию по 2,83 грн/кВт.час, что на 13% ниже текущих рыночных цен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В соответствии с результатами заседания НКРЭКУ во вторник, 25 января для новой ВЭС Ахметова установлен самый низкий "зеленый" тариф среди всех ВЭС страны.

Он установлен на уровне 8,82 евроцента, что при текущем курсе составляет 2,83 грн/кВт.час.

При этом оптовая цена - средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед (РДН) - на 26 января составляет 3,26 грн/кВт.час. К текущей оптовой цене скидка, с которой ВЭС будет продавать электричество, равна 43 коп./кВт.час.

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Напомним, первая ветротурбина Тилигульской ВЭС мощностью 6 МВт введена в эксплуатацию в конце декабря 2021 года. Строительство станции ведется в том числе за счет средств, привлеченных компанией не в качестве "зеленых" еврооблигаций.

Как сообщалось, "ДТЭК ВИЭ" в рамках выполнения обязательств перед своими международными партнерами, которые в 2019 году предоставили компании целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине, начало строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт в марте 2021 года.

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