"Зеленый" тариф для Ахметова опустился ниже рыночных цен на электроэнергию
Новая Тилигульская ВЭС компании ДТЭК Рината Ахметова будет производить электроэнергию по 2,83 грн/кВт.час, что на 13% ниже текущих рыночных цен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В соответствии с результатами заседания НКРЭКУ во вторник, 25 января для новой ВЭС Ахметова установлен самый низкий "зеленый" тариф среди всех ВЭС страны.
Он установлен на уровне 8,82 евроцента, что при текущем курсе составляет 2,83 грн/кВт.час.
При этом оптовая цена - средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед (РДН) - на 26 января составляет 3,26 грн/кВт.час. К текущей оптовой цене скидка, с которой ВЭС будет продавать электричество, равна 43 коп./кВт.час.
Напомним, первая ветротурбина Тилигульской ВЭС мощностью 6 МВт введена в эксплуатацию в конце декабря 2021 года. Строительство станции ведется в том числе за счет средств, привлеченных компанией не в качестве "зеленых" еврооблигаций.
Как сообщалось, "ДТЭК ВИЭ" в рамках выполнения обязательств перед своими международными партнерами, которые в 2019 году предоставили компании целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине, начало строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт в марте 2021 года.
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с 1.10.2012 - 28,02 (до 150 Кв), 36,48 (>150 Кв)
с 1.06.2014 - 30,84 (до 150 Кв), 41,94 (>150 Кв)
с 1.04.2015 - 36,60 (до 100 Кв), 63,00 (>100 Кв)
с 1.09.2015 - 45,60 (до 100 Кв), 78,90 (>100 Кв)
с 1.03.2016 - 57,00 (до 100 Кв), 99,00 (>100 Кв)
с 1.09.2016 - 71,40 (до 100 Кв), 129,00 (>100 Кв)
с 1.03.2017 - 90,00 (до 100 Кв), 168,00 (>100 Кв)
с 1.01.2021 - 168,00 независимо от объема потребления
с 1.10.2021 - 144,00 (до 250 Кв), 168,00 (>250 Кв)
то виходить що за три роки з 2014 до 2017 року тариф виріс на 300% з 28 до 90
а з 2017 по 2022 за пять років тариф виріс на 60% з 90 до 144
От зедебіли ! Порох і тут переміг Срочно підніміть ще на 240%
стоимость 250 кВт:
при Порошенко - 342 грн..
при зелохе офшорном - 360 грн
более того, при Порошенко субсидии давали ВСЕМ, у кого расходы на комуналку выше 12% от доходов..
при зелохе - с осени 2019 подняли планку до 20% и сократили величину субсидий в ДВА раза..
При Порохе например была установлена автоматическая индексация пенсий, а Зелох ее "отключил"
а сколько платишь ты?
****! Твари! Вы когда о народе Украины будете думать?политические *****.сы.
Реально, у Ахметова был тариф 0.5 евро за кВт*ч? Не было. А в мире был. Прикинь? Ну и откуда неполноценным знать, что величина зеленого тарифа не является неизменной? Она постоянно снижается. И это мировая практика. А первоначальные высокие тарифы нужны были для того, чтобы быстрее привлечь инвесторов в зеленую энергетику.
Откуда тебе знать, что за время президентства Порошенко стоимость солнечной генерации снизилась в 2 раза? Откуда тебе знать, что стоимость электроэнергии ВЭС в 1.5 раза ниже стоимости электроэнергии СЭС. Это ж читать нужно! По Г+Г такого не показывают! А овощем жить проще, правда? Правда работать потом приходиться за минималку и ныть в соцсетях, но то такое...- вас устраивает.
Але все одно, електроенергія не могла просто так подорожчати в два рази, так як в основоному генерується АЕС, але кажуть зараз менеджери Коломойського часті гості в Енергоатомі.
Пошукайте новини по чому купляє тим часом електроенергію Коломойський на свої феросплави, аж по гривні.
Пришло уведомление от облэнерго: цена э/э для ФОП в феврале 5,60 грн/квт.