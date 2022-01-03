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Ахметов за год поднялся на 130 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Ахметов за год поднялся на 130 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Украинский миллиардер Ринат Ахметов за 2021 год преодолел 131 строчку рейтинга самых богатых людей мира и удвоил состояние вдвое – до 11,7 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Bloomberg Billionaires Index на 3 января, а также в архивах страницы на аналогичную дату 2021, 2020 и 2019 годов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Так, на 3 января 2022 года состояние Ахметова оценивается в 11,7 млрд долларов. Это на 4,14 млрд долларов превышает результат 2021 года, когда состояние миллиардера оценивалось в 7,53 млрд долларов.

Таким образом, он занял 190 место среди самых богатых людей мира по версии Bloomberg на начало 2022 года. Ахметов впервые вошел в этот рейтинг в 2017 году, сразу – на 439 место. Он является единственным украинцем в рейтинге.

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Для сравнения, на 3 января 2021 года Ахметов занимал 322 место с состоянием в 7,53 млрд долларов, а в начале 2020 года – 321 место с состоянием 6,1 млрд долларов. В 2019 году в рейтинге он был 283-м с состоянием в 5,26 млрд долларов.

Ринат Ахметов (71,25%) вместе с Вадимом Новинским (23,75%) владеет холдингом СКМ, System Capital Management. Основными активами являются горно-металлургическая группа "Метинвест Холдинг", а также энергетическая компания ДТЭК.

В общей сложности он является конечным бенефициарным владельцем около 500 компаний, среди которых есть финансовые (банк "ПУМБ") и медийные (медиа группа "Украина").

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+33
Оце так Бубачка боріться з олігархами.
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03.01.2022 21:05
+15
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03.01.2022 21:10
+12
А що там робить Порошенко? Чому це він "олігарх"? Хіба кондитерка олігархічний бізнес? Хіба виробник цукерок може нагнути кабмін, щоб вибити собі якісь пільги? Хіба обіймаючи 1/4 ринку солодощів рошен є монополістом? Порошенко що, комусь цукерки виробляти не дає?
Тупорилі борзописці не розуміють значення слова "олігарх" та збивають з пантелику людей!
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03.01.2022 22:00
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Пока что ЗЕ с ****** в поддавки играет.
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04.01.2022 05:48 Ответить
Крик одинокого ЗЕ-ТЫПИЛА в пустыне.
Сам себя пытаешься убедить, что Зе-наркоман "не хуже", чем Порошенко?
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03.01.2022 21:48 Ответить
Яка чудова новина!
До речі, Коломойський теж далеко не збіднів.
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03.01.2022 21:41 Ответить
Зє боротьба триває…
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03.01.2022 21:42 Ответить
Если у кого-то убывает, то у кого-то прибывает. Тарифы нарисовали с потолка и махмету миллиарды в карманы без никакого напряга. Платите, махмет скажет вам большое спасибо...
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03.01.2022 21:42 Ответить
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03.01.2022 21:46 Ответить
Тема не полностью раскрыта. На столе нет скумбрии по 8 грн.
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03.01.2022 21:49 Ответить
Ну разве может быть олигархом спонсор великого борцуна с олигархами? Борцун с рукой в ОПе одновременно и от бородатой бабушки, и бункерной бабушки. Только что же сам показал как свою опу на тренажерах разминает чтобы принимать с двух сторон.
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03.01.2022 21:47 Ответить
лошары73%, в который раз вам говорить, что это не ахметов богатеет, а вы беднеете. Поэтому поздравляю вас, вы сделали себя вместе выбрав клоуна олигархов презеком.
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03.01.2022 21:49 Ответить
А розказували що має бути Коломойський.
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03.01.2022 21:54 Ответить
Вот это и есть -стабильность.
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03.01.2022 21:57 Ответить
Ну добре, 130 чи 30 чи 3 місця, да "на здоров'я" Але чому не зроблено, а на сам перед не пропанується, тим же Цензором, не зробити як у Франції ввести налог на дохід 1 000 000 євро та вище у розмірі 75%? В Україні це було би 1 000 000 гривень. Але пропавунання немає.
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03.01.2022 21:58 Ответить
Нищеброд
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03.01.2022 22:04 Ответить
Порадуемся за земляка!
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03.01.2022 22:04 Ответить
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03.01.2022 22:06 Ответить
Партнер по бізнесу пана Ахметова є стовідсотковий агент ворожої ФСБ ,а так як вони спільно володіють енергетичними активами у великому обсязі це ставить питання національної безпеки всієї країни ,але кому це пояснювати)
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03.01.2022 22:08 Ответить
Ахметов-вор, разворовывает бюджет Украины .
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03.01.2022 22:15 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUF26pAxBpcSyopAyyn8EBMp_uEsoZCzsGOWNBBipD6Y1tVXhMarKltkgPqIBHeIzJ-oM2LCoPWKEsOY3j4vM5AqSDHlMkpMRhljwlwbuVxwyTfl6GMbuEmlWz7iqh6XMk&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit?fref=nf 2 ч. ·



Олігархи та держкомпанії при Порошенко, та при Зеленському...








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03.01.2022 22:21 Ответить
ЗЕмбецилам такие новости как ******** под хвост, лишний раз им напоминают какие же они ЛОХИ. а ведь их умные люди предупреждали, что будет именно так как есть сейчас - не слушали. смотреть как их корежит от того что они понабыбирали весь этот сброд, хоть какая то компенсация, что все мы в одной лодке.
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03.01.2022 22:22 Ответить
Реформы не прошли зря
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03.01.2022 22:47 Ответить
от і правда щодо спектаклів про протистояння зєлі і ахмєтова
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03.01.2022 22:52 Ответить
Чем больше бабок натырил, тем обиднее подыхать.
Это всё наша коммуналка.
После смерти Кучмы бабками Ахметова займутся многие.
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03.01.2022 23:14 Ответить
Это наш народный олигарх. Каждая платежка за электричество приподымает Рината.
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03.01.2022 23:30 Ответить
Не удивительно, чем дороже платёжки - тем богаче Ахметов.
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03.01.2022 23:40 Ответить
Це ж гордість наша національна! Давайте ще скинемось, щоб Рєнатка на 100 місце піднявся.
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03.01.2022 23:44 Ответить
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03.01.2022 23:56 Ответить
Это мировая тенденция. Каждый год список Форбс становится богаче на пару триллионов долларов. А количество нищих растет в геометрической прогрессии. Где б*** Ленин когда он так нужен? Совсем зажрались с**** дети.
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03.01.2022 23:54 Ответить
ленин сдох, чего желаю и его апологетам
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04.01.2022 00:22 Ответить
то якщо його доходи врахують в загальні то середня зарплата стане 20000 грн.
европа, млять
а якщо на вулиці живе одна повія,то в середньому всі баби з вулиці трошки гулящі.
в нас же так рахують
"""в середньому"""
в одного є мільйон а другий голий і голодний,
а в середньому, мільйон на двох.
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04.01.2022 00:50 Ответить
сразу видно, кому война а кому и мать родная...
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04.01.2022 08:20 Ответить
той випадок, коли у Сороса набагато менше (потенційних) статків, ніж (потенційних) у Ахмєтова. Але - "соросята"! Не переплутай!
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04.01.2022 11:25 Ответить
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