От войны Зеленского с Ахметовым может выиграть Коломойский, - СМИ
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Коломойский помогает Зеленскому бороться против Ахметова, желая получить взамен преференции в бизнесе.
Об этом говорится в статье издания Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание напоминает, что в первый год президентства Зеленского Коломойский демонстрировал, что является хозяином положения. "Именно Коломойский, по версии окружения Зеленского, стоял за сливом аудиозаписей, результатом которых стала отставка правительства Алексея Гончарука", - пишет "Лига".
Но проблемы с законом в США и Израиле заставили Коломойского сменить тактику. "Коломойскому некуда деваться. В Израиле у него уголовное дело и его арестуют. Если он поедет куда-нибудь дальше – его арестуют США. Та же Швейцария сразу его выдаст американцам", – цитирует издание слова одного из руководителей ОП.
Сейчас Зеленский лично не общается с олигархом. За контакт с Коломойским отвечает глава фракции СН Давид Арахамия. При этом Коломойский является ситуативным союзником президента по борьбе с Ахметовым. "Он звонит по телефону Давиду и спрашивает: "Ну что там? Как будете мочить Ахметова?", - цитирует "Лига" собеседника из ОП. Союз предусматривает в том числе и отсутствие критики президента на телеканале "1+1". Официально в ОП влияние на редакционную политику отрицают.
"Помимо поддержки на "плюсах", "Слуга народа" снова получает поддержку от депутатов, которые лояльны Коломойскому. По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве СН, сейчас таких депутатов в монобольшинстве около 15, а в депутатской группе "За майбутнє" – до 10", – пишет "Лига".
По данным издания, есть не менее трех инициатив власти, потенциально выгодные Коломойскому и его окружению. Первая – раздел "Укрнафты" между "Нафтогазом" и кипрскими компаниями, связанными с Коломойским. Второе – "Большое железнодорожное строительство", то есть поэтапное сокращение сроков эксплуатации грузовых вагонов. Третья такая инициатива – строительство дорог.
Принятый закон об олигархах Коломойский воспринимает с иронией. А власти пока не намерены его "раскулачивать".
"Это как в фильме "Дюна". Ты не можешь ничего поделать с песчаным червем. Ты можешь его оседлать... Коломойского мы немного оседлали", – отметил собеседник издания в руководстве фракции СН.
Он прогнозирует, что в отношениях ОП и Коломойского "все будет отлично": "На парламентских выборах он будет помогать, попросит поставить пару людей в проходную часть списка СН. А если будет попытка реанимировать мажоритарку – снова попросит 10 округов".
Пожалуйста, подождите...
він вже свое 4 рази відвоював - тепер тільки пенсія ссикунцу
ну як діти їй бо...
Клоуни хвалились про ріст бюджету за цей рік, так 25% бюджету створив Ахметов, його підприємства. А апеляційний суд дозволив каломойші не платити штраф, це значить забрати з бюджету, 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.
"апеляційний суд дозволив каломойші не платити штраф, це значить забрати з бюджету, 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин."
Точно за завищення цін? Бо на заправках Коломойші (ANP) завжди були найнижчі ціні - не зна, правда, як зараз, бо вже років 5 там не заправлявся.
Керує він,а відповідати за скоєне поставив цього дурня наріка.
Кінець Зелі буде дуже сумний.
Мережі АЗС Коломойського навпаки - одни з надешевших - тому я й здивувався, звідки ви це взяли.
Найвиші ціни у нас на АЗС ОККО, WOG, KLO, Shell - жодна з них Коломойському не належить, на скільки мені відомо.
Ха ха хто кого осідлав😂😂
а началась она осенью, когда подошло время платить по "зеленому" тарифу и под это дело замутили кидок инвесторов с облигациями под госгарантии
если беня влазит в мутку то он уверен в том что выиграет на 200%
там чуйка размером с геморой юзика
А ЗЕ сам бы в эту зарубу и не полез. А вот рука Коломоя в жопе ЗЕ выбора не оставляет.
"Ради этого всё и писалось!"
(с)
А те пусть спокойно доят страну по-прежнему, как 30 лет кряду?
І чому всі опоненти на виборах, ставленики олігархату, від зє до ю. не пропонували якісь програми, а лише лили бруд на пороха.
Підказка.
Чому при баригі-порошенку вистачало на армію, на соціалку на інші виплати і бігунів відгодували так що морди в двері автобуса не пролазять, хоча приїхали як тріски (Це з спостережень наживо).
При тому що після янека отримали порожню казну, не було армії від слова зовсім і наступали повним ходом братья-гаварящіє!
І чому сьогодні така жопа при правільном парнє із наріда? Відкат на 90-ті.
Почти три года у власти Зекодло,неужели до сих пор "СМИ" трудно было сложить 1+1 ?!!
я бы назвала так и зеленую власть слуг урода - "1 +1",
Зараз представник дніпровського олігархату отримав пост президента і дніпропетровські використовують це в міжолігархічних розбірках.