От войны Зеленского с Ахметовым может выиграть Коломойский, - СМИ

Коломойский помогает Зеленскому бороться против Ахметова, желая получить взамен преференции в бизнесе.

Об этом говорится в статье издания Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что в первый год президентства Зеленского Коломойский демонстрировал, что является хозяином положения. "Именно Коломойский, по версии окружения Зеленского, стоял за сливом аудиозаписей, результатом которых стала отставка правительства Алексея Гончарука", - пишет "Лига".

Но проблемы с законом в США и Израиле заставили Коломойского сменить тактику. "Коломойскому некуда деваться. В Израиле у него уголовное дело и его арестуют. Если он поедет куда-нибудь дальше – его арестуют США. Та же Швейцария сразу его выдаст американцам", – цитирует издание слова одного из руководителей ОП.

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Сейчас Зеленский лично не общается с олигархом. За контакт с Коломойским отвечает глава фракции СН Давид Арахамия. При этом Коломойский является ситуативным союзником президента по борьбе с Ахметовым. "Он звонит по телефону Давиду и спрашивает: "Ну что там? Как будете мочить Ахметова?", - цитирует "Лига" собеседника из ОП. Союз предусматривает в том числе и отсутствие критики президента на телеканале "1+1". Официально в ОП влияние на редакционную политику отрицают.

"Помимо поддержки на "плюсах", "Слуга народа" снова получает поддержку от депутатов, которые лояльны Коломойскому. По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве СН, сейчас таких депутатов в монобольшинстве около 15, а в депутатской группе "За майбутнє" – до 10", – пишет "Лига".

По данным издания, есть не менее трех инициатив власти, потенциально выгодные Коломойскому и его окружению. Первая – раздел "Укрнафты" между "Нафтогазом" и кипрскими компаниями, связанными с Коломойским. Второе – "Большое железнодорожное строительство", то есть поэтапное сокращение сроков эксплуатации грузовых вагонов. Третья такая инициатива – строительство дорог.

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Принятый закон об олигархах Коломойский воспринимает с иронией. А власти пока не намерены его "раскулачивать".

"Это как в фильме "Дюна". Ты не можешь ничего поделать с песчаным червем. Ты можешь его оседлать... Коломойского мы немного оседлали", – отметил собеседник издания в руководстве фракции СН.

Он прогнозирует, что в отношениях ОП и Коломойского "все будет отлично": "На парламентских выборах он будет помогать, попросит поставить пару людей в проходную часть списка СН. А если будет попытка реанимировать мажоритарку – снова попросит 10 округов".

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