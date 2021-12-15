Від війни Зеленського з Ахметовим може виграти Коломойський, - ЗМІ

Коломойський допомагає Зеленському боротися проти Ахметова, бажаючи отримати натомість преференції в бізнесі.

Про це йдеться у статті видання Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що протягом першого року президентства Зеленського Коломойський демонстрував, що є господарем становища. "Саме Коломойський, за версією оточення Зеленського, стояв за зливом аудіозаписів, результатом яких стала відставка уряду Олексія Гончарука", - пише "Ліга".

Але проблеми із законом у США та Ізраїлі змусили Коломойського змінити тактику. "Коломойському нікуди подітися. В Ізраїлі у нього кримінальна справа і його заарештують. Якщо він поїде кудись далі – його заарештують США. Та сама Швейцарія одразу його видасть американцям", – цитує видання слова одного з керівників ОП.

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Зараз Зеленський не спілкується з олігархом особисто. За контакт з Коломойським відповідає голова фракції СН Давид Арахамія. При цьому Коломойський є ситуативним союзником президента у боротьбі з Ахметовим. "Він телефонує Давиду і запитує: "Ну шо там? Як будете мочити Ахметова?", – цитує "Ліга" співрозмовника з ОП. Союз передбачає зокрема й відсутність критики президента на телеканалі "1+1". Офіційно в ОП влив на редакційну політику заперечують.

"Крім підтримки на "плюсах", Слуга народу знову отримує підтримку від депутатів, які лояльні до Коломойського. За словами трьох співрозмовників LIGA.net у керівництві СН, зараз таких депутатів у монобільшості близько 15, а у депутатській групі "За майбутнє" – до 10", – пише "Ліга".

За даними видання, є щонайменше три ініціативи влади, потенційно вигідні Коломойському та його оточенню. Перша – поділ "Укрнафти" між "Нафтогазом" та кіпрськими компаніями, пов'язаними з Коломойським. Друге – "Велике залізничне будівництво", тобто, поетапне скорочення термінів експлуатації вантажних вагонів. Третя така ініціатива – будівництво доріг.

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Ухвалений закон про олігархів Коломойський сприймає з іронією. А влада поки не має намірів його "розкулачувати".

""Це як у фільмі "Дюна". Ти не можеш нічого зробити з піщаним черв'яком. Ти можеш його осідлати... Коломойського ми трохи осідлали", – зазначив співрозмовник видання у керівництві фракції СН.

Він прогнозує, що у відносинах ОП та Коломойського "все буде чудово": "На парламентських виборах він допомагатиме, попросить поставити пару людей у прохідну частину списку СН. А якщо буде спроба реанімувати мажоритарку – знову попросить 10 округів".

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