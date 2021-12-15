Від війни Зеленського з Ахметовим може виграти Коломойський, - ЗМІ
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Коломойський допомагає Зеленському боротися проти Ахметова, бажаючи отримати натомість преференції в бізнесі.
Про це йдеться у статті видання Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання нагадує, що протягом першого року президентства Зеленського Коломойський демонстрував, що є господарем становища. "Саме Коломойський, за версією оточення Зеленського, стояв за зливом аудіозаписів, результатом яких стала відставка уряду Олексія Гончарука", - пише "Ліга".
Але проблеми із законом у США та Ізраїлі змусили Коломойського змінити тактику. "Коломойському нікуди подітися. В Ізраїлі у нього кримінальна справа і його заарештують. Якщо він поїде кудись далі – його заарештують США. Та сама Швейцарія одразу його видасть американцям", – цитує видання слова одного з керівників ОП.
Зараз Зеленський не спілкується з олігархом особисто. За контакт з Коломойським відповідає голова фракції СН Давид Арахамія. При цьому Коломойський є ситуативним союзником президента у боротьбі з Ахметовим. "Він телефонує Давиду і запитує: "Ну шо там? Як будете мочити Ахметова?", – цитує "Ліга" співрозмовника з ОП. Союз передбачає зокрема й відсутність критики президента на телеканалі "1+1". Офіційно в ОП влив на редакційну політику заперечують.
"Крім підтримки на "плюсах", Слуга народу знову отримує підтримку від депутатів, які лояльні до Коломойського. За словами трьох співрозмовників LIGA.net у керівництві СН, зараз таких депутатів у монобільшості близько 15, а у депутатській групі "За майбутнє" – до 10", – пише "Ліга".
За даними видання, є щонайменше три ініціативи влади, потенційно вигідні Коломойському та його оточенню. Перша – поділ "Укрнафти" між "Нафтогазом" та кіпрськими компаніями, пов'язаними з Коломойським. Друге – "Велике залізничне будівництво", тобто, поетапне скорочення термінів експлуатації вантажних вагонів. Третя така ініціатива – будівництво доріг.
Ухвалений закон про олігархів Коломойський сприймає з іронією. А влада поки не має намірів його "розкулачувати".
""Це як у фільмі "Дюна". Ти не можеш нічого зробити з піщаним черв'яком. Ти можеш його осідлати... Коломойського ми трохи осідлали", – зазначив співрозмовник видання у керівництві фракції СН.
Він прогнозує, що у відносинах ОП та Коломойського "все буде чудово": "На парламентських виборах він допомагатиме, попросить поставити пару людей у прохідну частину списку СН. А якщо буде спроба реанімувати мажоритарку – знову попросить 10 округів".
Будь ласка, зачекайте...
він вже свое 4 рази відвоював - тепер тільки пенсія ссикунцу
ну як діти їй бо...
Клоуни хвалились про ріст бюджету за цей рік, так 25% бюджету створив Ахметов, його підприємства. А апеляційний суд дозволив каломойші не платити штраф, це значить забрати з бюджету, 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.
"апеляційний суд дозволив каломойші не платити штраф, це значить забрати з бюджету, 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин."
Точно за завищення цін? Бо на заправках Коломойші (ANP) завжди були найнижчі ціні - не зна, правда, як зараз, бо вже років 5 там не заправлявся.
Керує він,а відповідати за скоєне поставив цього дурня наріка.
Кінець Зелі буде дуже сумний.
Мережі АЗС Коломойського навпаки - одни з надешевших - тому я й здивувався, звідки ви це взяли.
Найвиші ціни у нас на АЗС ОККО, WOG, KLO, Shell - жодна з них Коломойському не належить, на скільки мені відомо.
Ха ха хто кого осідлав😂😂
а началась она осенью, когда подошло время платить по "зеленому" тарифу и под это дело замутили кидок инвесторов с облигациями под госгарантии
если беня влазит в мутку то он уверен в том что выиграет на 200%
там чуйка размером с геморой юзика
А ЗЕ сам бы в эту зарубу и не полез. А вот рука Коломоя в жопе ЗЕ выбора не оставляет.
"Ради этого всё и писалось!"
(с)
А те пусть спокойно доят страну по-прежнему, как 30 лет кряду?
І чому всі опоненти на виборах, ставленики олігархату, від зє до ю. не пропонували якісь програми, а лише лили бруд на пороха.
Підказка.
Чому при баригі-порошенку вистачало на армію, на соціалку на інші виплати і бігунів відгодували так що морди в двері автобуса не пролазять, хоча приїхали як тріски (Це з спостережень наживо).
При тому що після янека отримали порожню казну, не було армії від слова зовсім і наступали повним ходом братья-гаварящіє!
І чому сьогодні така жопа при правільном парнє із наріда? Відкат на 90-ті.
Почти три года у власти Зекодло,неужели до сих пор "СМИ" трудно было сложить 1+1 ?!!
я бы назвала так и зеленую власть слуг урода - "1 +1",
Зараз представник дніпровського олігархату отримав пост президента і дніпропетровські використовують це в міжолігархічних розбірках.