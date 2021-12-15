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Ахметов (789) Зеленський (17428) Коломойський (1420) олігарх (688)

Від війни Зеленського з Ахметовим може виграти Коломойський, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від війни Зеленського з Ахметовим може виграти Коломойський, - ЗМІ

Коломойський допомагає Зеленському боротися проти Ахметова, бажаючи отримати натомість преференції в бізнесі.

Про це йдеться у статті видання Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що протягом першого року президентства Зеленського Коломойський демонстрував, що є господарем становища. "Саме Коломойський, за версією оточення Зеленського, стояв за зливом аудіозаписів, результатом яких стала відставка уряду Олексія Гончарука", - пише "Ліга".

Але проблеми із законом у США та Ізраїлі змусили Коломойського змінити тактику. "Коломойському нікуди подітися. В Ізраїлі у нього кримінальна справа і його заарештують. Якщо він поїде кудись далі – його заарештують США. Та сама Швейцарія одразу його видасть американцям", – цитує видання слова одного з керівників ОП.

Читайте: Познайомився із Зеленським у приймальні великого бізнесмена, адвокатом якого я був,- Богдан

Зараз Зеленський не спілкується з олігархом особисто. За контакт з Коломойським відповідає голова фракції СН Давид Арахамія. При цьому Коломойський є ситуативним союзником президента у боротьбі з Ахметовим. "Він телефонує Давиду і запитує: "Ну шо там? Як будете мочити Ахметова?", – цитує "Ліга" співрозмовника з ОП. Союз передбачає зокрема й відсутність критики президента на телеканалі "1+1". Офіційно в ОП влив на редакційну політику заперечують.

"Крім підтримки на "плюсах", Слуга народу знову отримує підтримку від депутатів, які лояльні до Коломойського. За словами трьох співрозмовників LIGA.net у керівництві СН, зараз таких депутатів у монобільшості близько 15, а у депутатській групі "За майбутнє" – до 10", – пише "Ліга".

За даними видання, є щонайменше три ініціативи влади, потенційно вигідні Коломойському та його оточенню. Перша – поділ "Укрнафти" між "Нафтогазом" та кіпрськими компаніями, пов'язаними з Коломойським. Друге – "Велике залізничне будівництво", тобто, поетапне скорочення термінів експлуатації вантажних вагонів. Третя така ініціатива – будівництво доріг.

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Ухвалений закон про олігархів Коломойський сприймає з іронією. А влада поки не має намірів його "розкулачувати".

""Це як у фільмі "Дюна". Ти не можеш нічого зробити з піщаним черв'яком. Ти можеш його осідлати... Коломойського ми трохи осідлали", – зазначив співрозмовник видання у керівництві фракції СН.

Він прогнозує, що у відносинах ОП та Коломойського "все буде чудово": "На парламентських виборах він допомагатиме, попросить поставити пару людей у прохідну частину списку СН. А якщо буде спроба реанімувати мажоритарку – знову попросить 10 округів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрольованій Коломойським "Укрнафті" суд дозволив не платити 4,3 млрд податків, нарахованих ДПС

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Зе - слуга Коломойського
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15.12.2021 03:37
+20
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15.12.2021 04:15
+17
точнее будет так : «от войны зеленского с ахметовым выиграет каломойский - а значит проиграет украинский народ».........
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15.12.2021 03:37
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А програють звичайні українці.
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15.12.2021 03:23 Відповісти
Так клоун этого и добивается, его украинский народ не интересует.
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15.12.2021 20:08 Відповісти
Іде війна між Коломойським (Зе) та Ахметовим.
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15.12.2021 23:45 Відповісти
точнее будет так : «от войны зеленского с ахметовым выиграет каломойский - а значит проиграет украинский народ».........
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15.12.2021 03:37 Відповісти
Цей дурнуватий народ програє в кожному разі. Саме з моменту, коли посадили в крісло президента блаЗЄнського. Але. Війна блаЗЄнського проти Ахметова і є війною коломИйського проти Ахметова. Просто мавпочка коломИйського виконує його завдання.
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15.12.2021 08:27 Відповісти
Краще, нехай виграє Ахметов?
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15.12.2021 15:43 Відповісти
До Зе було краще?
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15.12.2021 23:47 Відповісти
Зе - слуга Коломойського
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15.12.2021 03:37 Відповісти
Коломойський хазяїн головзебіла.
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15.12.2021 09:49 Відповісти
нy яка війна? - де ви в бубі воїна побачіли?
він вже свое 4 рази відвоював - тепер тільки пенсія ссикунцу
ну як діти їй бо...
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15.12.2021 03:47 Відповісти
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15.12.2021 04:15 Відповісти
У війні з Ахметовим віслюка підтримує каломойша, пінчук і фіала - новий олігарх, власник "Україської правди" і "Нового времени".
Клоуни хвалились про ріст бюджету за цей рік, так 25% бюджету створив Ахметов, його підприємства. А апеляційний суд дозволив каломойші не платити штраф, це значить забрати з бюджету, 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.
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15.12.2021 05:31 Відповісти
Фиала-это Фурса. Почитай, как Фурса, здесь же на Цензоре описывает и Коломойского и Зеленского.
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15.12.2021 10:05 Відповісти
Точно - ще скажіть "олігархи проти Ахметова" і "Ахметов просто бізнеснем, а не олігарх"

"апеляційний суд дозволив каломойші не платити штраф, це значить забрати з бюджету, 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин."

Точно за завищення цін? Бо на заправках Коломойші (ANP) завжди були найнижчі ціні - не зна, правда, як зараз, бо вже років 5 там не заправлявся.
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15.12.2021 10:12 Відповісти
Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн
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15.12.2021 11:38 Відповісти
Біда у тому що Коломойський і є влада ,тіньова влада ,що ховається за троном.
Керує він,а відповідати за скоєне поставив цього дурня наріка.
Кінець Зелі буде дуже сумний.
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15.12.2021 12:02 Відповісти
Недождусь ,когда этот момент настанет 🙏!🐲🤡🐸🦨зеИУДУ ГЕТЬ !
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15.12.2021 14:38 Відповісти
Подивіться відео (з хвилини 5:20) інтерв'ю з Луценком, там він розказує, як оточення клоуна його залякує. Він вже тіні своєї боїться. https://censor.net/ua/resonance/3305131/yuriyi_lutsenko_i_tut_yak_zaraz_chuyu_golos_yermaka_yuriyi_vitaliyiovych_ta_navischo_nam_tsya_yevropa
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15.12.2021 20:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A9y9P2cqyuQ&t=332s
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15.12.2021 20:19 Відповісти
Я читав ту статтю, але там немає нічого про завищення цін.
Мережі АЗС Коломойського навпаки - одни з надешевших - тому я й здивувався, звідки ви це взяли.
Найвиші ціни у нас на АЗС ОККО, WOG, KLO, Shell - жодна з них Коломойському не належить, на скільки мені відомо.
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15.12.2021 14:47 Відповісти
Війни з ким? З надувним клоуном?

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15.12.2021 05:48 Відповісти
може? да не може буть такого!))))
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15.12.2021 05:55 Відповісти
Так саме заради козломойського й розпочали цю війну...
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15.12.2021 06:45 Відповісти
Яка там війна. Очередное шапито для 73 процентів лохов. Все там схвалено и регулярно ахметка заносит откатывать
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15.12.2021 07:09 Відповісти
Коломойського ми трохи осідлали" Джерело: https://censor.net/ua/n3305280

Ха ха хто кого осідлав😂😂
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15.12.2021 07:25 Відповісти
Дорого стране обойдется такая войнушка.
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15.12.2021 07:56 Відповісти
А что стране обходилось дёшево ?
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15.12.2021 08:07 Відповісти
Та ви шо? Ми не знали, а героїчні журнашлюхи миттєво побачили. Що, вже стали "не дорогенькі"? Чомусь не бачили Гогіашвілі цілих три роки, а коли бійці на блокпосту не витримали і виставили відео - то зразу всі такі чесні і "журналісти". Сцикотно щось писати про Найвєлічайшого? А то, як сказав вчора Богдан, дасть команду порушити справу? Краще їсти з його брудних наркоманських рук шашлики.
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15.12.2021 08:29 Відповісти
Коломойский-- мираж, пока в теле. Жизнь его тела поддерживает то, что Зеля у власти и слабая надежда на захват части Украины россиянами. Учитывая, что ничто не вечно в этом мире, миллиарды у Бени есть, но ненадолго. Слуги, за майбах и довира, как пираньи на этих миллиардах, стараются распорошить бабло. Быть может это и есть замысел Бени. Когда пир закончится, он сможет восстать из пепла, как птица феникс. И вся ныняшняя свора будет ему должна, должна, должна.
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15.12.2021 08:32 Відповісти
Объясните мне пожалуйста, как так получается: зе-рагуль борется с ахметовым, но за прошлый год ахметов обогатился аж на 5 лярдов баксов, при этом за этот же период он выиграл десяток судов против Украины получив дополнительные 10+ лярдов гривен? Этот цирк борьбы с ахметовым ничто иное, как пыль в глаза лохам73%, чтобы отвлечь внимание от тотального грабежа страны зе-упырем и его грязными клоунами
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15.12.2021 08:38 Відповісти
чтобы понять достаточно ответить на вопрос - когда началась борьба шмаркли и ахмета?
а началась она осенью, когда подошло время платить по "зеленому" тарифу и под это дело замутили кидок инвесторов с облигациями под госгарантии
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15.12.2021 08:48 Відповісти
что значит "может"?
если беня влазит в мутку то он уверен в том что выиграет на 200%
там чуйка размером с геморой юзика
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15.12.2021 08:46 Відповісти
Вовка фигура не самостоятельная . поэтому нет никакой войны ЗЕ с Ахметом . есть война Коломойши с Ахметом . а Зеля всего лишь рядовой боец
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15.12.2021 08:55 Відповісти
Здрасте!!!

А ЗЕ сам бы в эту зарубу и не полез. А вот рука Коломоя в жопе ЗЕ выбора не оставляет.
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15.12.2021 09:11 Відповісти
Ха!
"Ради этого всё и писалось!"
(с)
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15.12.2021 09:15 Відповісти
Це зрозуміло, бо абсолютно логічно!
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15.12.2021 09:29 Відповісти
Якось скромно промовчали що Коломойський пограбував енергетику за Зеленського мабуть вже на десятки мільярдів, так що Центренерго вже хоче спалювати газ по 1500$ на ТЕС, неплатив податків на десятки мільярдів, як і не повернув вкрадене ПриватБанку.
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15.12.2021 09:46 Відповісти
Они уже киллеров наняли по ходу на друг друга и кто, кого первый грохнет - Коломойский - Ахметова или наоборот, тот станет абсолютным правителем Украины и взойдет на престол - заберет владения оппонента и станет в два раза богаче. Свойство олигархов - это жадное обогащение. И выбирая между потерять все вместе с деньгами и жизнью, или выиграть деньги и жизнь - выбор очевиден.
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15.12.2021 09:55 Відповісти
Надо не воевать, а со всеми 100 дружить? Как дружили Кучма, Янукович-Порошенко - и всех взаимовыгодно доили?
А те пусть спокойно доят страну по-прежнему, как 30 лет кряду?

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15.12.2021 10:28 Відповісти
А тепер розпиши детальніше чому так топили пороха на каналах ахмета, клану кучми, недоросси і всі інші Ґ+Ґ!
І чому всі опоненти на виборах, ставленики олігархату, від зє до ю. не пропонували якісь програми, а лише лили бруд на пороха.
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15.12.2021 14:55 Відповісти
Наверно за то, что он их не по чину коррупционно доил. Других причин нет. Он рыгам свой, социально близкий, вороминистр вора Януковича

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15.12.2021 19:09 Відповісти
Це не відповідь, а лайно на вентилятор з тих часів.
Підказка.
Чому при баригі-порошенку вистачало на армію, на соціалку на інші виплати і бігунів відгодували так що морди в двері автобуса не пролазять, хоча приїхали як тріски (Це з спостережень наживо).
При тому що після янека отримали порожню казну, не було армії від слова зовсім і наступали повним ходом братья-гаварящіє!
І чому сьогодні така жопа при правільном парнє із наріда? Відкат на 90-ті.
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16.12.2021 14:17 Відповісти
"Чому при баригі-порошенку вистачало на армію" - на подрывы складов только вистачало

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16.12.2021 14:56 Відповісти
Коломойский серый кардинал,криптократ, фактически он правит страной,Зе - запуганая ,безвольная наркозависимая марионетка Бени, власть в стране принадлежит Коломойскому ,отсюда и растут ноги всех преференций для него, удивительно что СМИ раньше этого не замечало, и не возникал вопрос в результате каких великих чувств к Коломойскому власть Зе так благоволит ему, каналы Бени усилено рекламировали кандидатуру Зе в предвыборной компании, деньги Приват банка прошли через офшоры 95 квартала,враги Бени это враги ЗЕли, именно бизнесу Коломойского поставлены в Украине наилучшие условия и льготы ,при этом власть зеленых скрывает Беню от отвестственности за экономические преступления ,наконец предвыборную компаию Зе проплачивал Беня.
Почти три года у власти Зекодло,неужели до сих пор "СМИ" трудно было сложить 1+1 ?!!
я бы назвала так и зеленую власть слуг урода - "1 +1",
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15.12.2021 11:09 Відповісти
Почти все правильно. Но он не запуганная марионетка. Он действует с пониманием того, что должен выполнять, что прикажет настоящий диктатор страны коломойский.
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15.12.2021 20:52 Відповісти
Что значит "может" ? Он заказчик.
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15.12.2021 13:14 Відповісти
Так з ким там Ахметов воює? Уточніть будь ласка.

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15.12.2021 14:51 Відповісти
Правильно писати «Від війни Коломойського з Ахметовим…»
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15.12.2021 15:10 Відповісти
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15.12.2021 15:15 Відповісти
Міжолігархічна "Війна" дніпропетровських з донецькими йде напевно майже 30 років. Вона розколює країну, бо ці сторони цинічно використовують різні лозунги і зтравлюють схід і захід.
Зараз представник дніпровського олігархату отримав пост президента і дніпропетровські використовують це в міжолігархічних розбірках.
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15.12.2021 20:54 Відповісти
чушь.
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16.12.2021 02:17 Відповісти
Так шо получается, что Зе это не Коломойский? Нам врали всё это время? Савик а на навали кучу словесного поноса в умы престарелых!
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16.12.2021 08:24 Відповісти
 
 