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Ахметов за рік піднявся на 130 місць у рейтингу мільярдерів Bloomberg

Ахметов за рік піднявся на 130 місць у рейтингу мільярдерів Bloomberg

Український мільярдер Рінат Ахметов за 2021 рік подолав 131 сходинку рейтингу найзаможніших людей світу та подвоїв статки вдвічі – до 11,7 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Bloomberg Billionaires Index на 3 січня, а також в архівах сторінки на аналогічну дату 2021, 2020 та 2019 років, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

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Так, на 3 січня 2022 року статки Ахметова оцінюються у 11,7 млрд доларів. Це на 4,14 млрд доларів перевищує результат 2021 року, коли статки мільярдера оцінювалися у 7,53 млрд доларів.

Таким чином він посів 190 місце серед найзаможніших людей світу за версією Bloomberg на початок 2022 року. Ахметов вперше увійшов у цей рейтинг у 2017 році, одразу – на 439 місце. Він є єдиним українцем у рейтингу.

Для порівняння, на 3 січня 2021 року Ахметов займав 322 місце зі статками у 7,53 млрд доларів, а на початку 2020 року – 321 місце зі статками 6,1 млрд доларів. У 2019 році в рейтингу він був 283-м зі статками у 5,26 млрд доларів.

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Рінат Ахметов (71,25%) разом із Вадимом Новинським (23,75%) володіє холдинґом СКМ, System Capital Management. Основними активами є гірничо-металургійна група "Метінвест Холдинг", а також енергетична компанія ДТЕК.

Загалом він є кінцевим бенефіціарним власником близько 500 компаній, серед яких є фінансові (банк "ПУМБ") та медійні (медіа група "Україна").

Ахметов Рінат (2357) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+33
Оце так Бубачка боріться з олігархами.
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03.01.2022 21:05
+15
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03.01.2022 21:10
+12
А що там робить Порошенко? Чому це він "олігарх"? Хіба кондитерка олігархічний бізнес? Хіба виробник цукерок може нагнути кабмін, щоб вибити собі якісь пільги? Хіба обіймаючи 1/4 ринку солодощів рошен є монополістом? Порошенко що, комусь цукерки виробляти не дає?
Тупорилі борзописці не розуміють значення слова "олігарх" та збивають з пантелику людей!
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03.01.2022 22:00
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Пока что ЗЕ с ****** в поддавки играет.
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04.01.2022 05:48 Відповісти
Крик одинокого ЗЕ-ТЫПИЛА в пустыне.
Сам себя пытаешься убедить, что Зе-наркоман "не хуже", чем Порошенко?
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03.01.2022 21:48 Відповісти
Яка чудова новина!
До речі, Коломойський теж далеко не збіднів.
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03.01.2022 21:41 Відповісти
Зє боротьба триває…
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03.01.2022 21:42 Відповісти
Если у кого-то убывает, то у кого-то прибывает. Тарифы нарисовали с потолка и махмету миллиарды в карманы без никакого напряга. Платите, махмет скажет вам большое спасибо...
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03.01.2022 21:42 Відповісти
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03.01.2022 21:46 Відповісти
Тема не полностью раскрыта. На столе нет скумбрии по 8 грн.
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03.01.2022 21:49 Відповісти
Ну разве может быть олигархом спонсор великого борцуна с олигархами? Борцун с рукой в ОПе одновременно и от бородатой бабушки, и бункерной бабушки. Только что же сам показал как свою опу на тренажерах разминает чтобы принимать с двух сторон.
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03.01.2022 21:47 Відповісти
лошары73%, в который раз вам говорить, что это не ахметов богатеет, а вы беднеете. Поэтому поздравляю вас, вы сделали себя вместе выбрав клоуна олигархов презеком.
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03.01.2022 21:49 Відповісти
А розказували що має бути Коломойський.
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03.01.2022 21:54 Відповісти
Вот это и есть -стабильность.
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03.01.2022 21:57 Відповісти
Ну добре, 130 чи 30 чи 3 місця, да "на здоров'я" Але чому не зроблено, а на сам перед не пропанується, тим же Цензором, не зробити як у Франції ввести налог на дохід 1 000 000 євро та вище у розмірі 75%? В Україні це було би 1 000 000 гривень. Але пропавунання немає.
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03.01.2022 21:58 Відповісти
Нищеброд
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03.01.2022 22:04 Відповісти
Порадуемся за земляка!
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03.01.2022 22:04 Відповісти
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03.01.2022 22:06 Відповісти
Партнер по бізнесу пана Ахметова є стовідсотковий агент ворожої ФСБ ,а так як вони спільно володіють енергетичними активами у великому обсязі це ставить питання національної безпеки всієї країни ,але кому це пояснювати)
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03.01.2022 22:08 Відповісти
Ахметов-вор, разворовывает бюджет Украины .
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03.01.2022 22:15 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUF26pAxBpcSyopAyyn8EBMp_uEsoZCzsGOWNBBipD6Y1tVXhMarKltkgPqIBHeIzJ-oM2LCoPWKEsOY3j4vM5AqSDHlMkpMRhljwlwbuVxwyTfl6GMbuEmlWz7iqh6XMk&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit?fref=nf 2 ч. ·



Олігархи та держкомпанії при Порошенко, та при Зеленському...








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03.01.2022 22:21 Відповісти
ЗЕмбецилам такие новости как ******** под хвост, лишний раз им напоминают какие же они ЛОХИ. а ведь их умные люди предупреждали, что будет именно так как есть сейчас - не слушали. смотреть как их корежит от того что они понабыбирали весь этот сброд, хоть какая то компенсация, что все мы в одной лодке.
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03.01.2022 22:22 Відповісти
Реформы не прошли зря
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03.01.2022 22:47 Відповісти
от і правда щодо спектаклів про протистояння зєлі і ахмєтова
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03.01.2022 22:52 Відповісти
Чем больше бабок натырил, тем обиднее подыхать.
Это всё наша коммуналка.
После смерти Кучмы бабками Ахметова займутся многие.
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03.01.2022 23:14 Відповісти
Это наш народный олигарх. Каждая платежка за электричество приподымает Рината.
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03.01.2022 23:30 Відповісти
Не удивительно, чем дороже платёжки - тем богаче Ахметов.
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03.01.2022 23:40 Відповісти
Це ж гордість наша національна! Давайте ще скинемось, щоб Рєнатка на 100 місце піднявся.
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03.01.2022 23:44 Відповісти
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03.01.2022 23:56 Відповісти
Это мировая тенденция. Каждый год список Форбс становится богаче на пару триллионов долларов. А количество нищих растет в геометрической прогрессии. Где б*** Ленин когда он так нужен? Совсем зажрались с**** дети.
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03.01.2022 23:54 Відповісти
ленин сдох, чего желаю и его апологетам
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04.01.2022 00:22 Відповісти
то якщо його доходи врахують в загальні то середня зарплата стане 20000 грн.
европа, млять
а якщо на вулиці живе одна повія,то в середньому всі баби з вулиці трошки гулящі.
в нас же так рахують
"""в середньому"""
в одного є мільйон а другий голий і голодний,
а в середньому, мільйон на двох.
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04.01.2022 00:50 Відповісти
сразу видно, кому война а кому и мать родная...
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04.01.2022 08:20 Відповісти
той випадок, коли у Сороса набагато менше (потенційних) статків, ніж (потенційних) у Ахмєтова. Але - "соросята"! Не переплутай!
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04.01.2022 11:25 Відповісти
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