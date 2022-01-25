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Новини Оборона
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Практичні пуски ракет з ПТРК NLAW заплановані на кінець тижня

Практичні пуски ракет з ПТРК NLAW заплановані на кінець тижня

25 січня українські військові експерти та фахівці розпочали вивчення ПТРК NLAW на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Зазначається, що поряд із підготовкою українських військовослужбовців до безпосереднього застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW у 184-му навчальному центрі в Національній академії сухопутних військ розпочалося ознайомлення науково-педагогічних працівників із різних військових вишів з особливостями застосування цього комплексу для боротьби з танками та іншою броньованою технікою.

"Протягом трьох днів робоча група вивчатиме цей комплекс, аби дати рекомендації у війська щодо якомога ефективнішого застосування ПТРК NLAW на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Наразі інструктори тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL знайомлять українських науковців та експертів з тактико-технічними характеристиками озброєння, особливостями його застосування та досвідом британських військовослужбовців у застосуванні цього комплексу в реальних бойових діях.

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Наприкінці тижня заплановані практичні бойові пуски ракет з ПТРК NLAW.

Автор: 

оборона (4812) зброя (7505) військові навчання (2779) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+14
Прекрасно!
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25.01.2022 23:40
+8
мій дід - натиснув та забув,

(кацап, сусідом в нього був...)
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25.01.2022 23:44
+4
практичні бойові пуски ракет з ПТРК NLAW.. по кацапским танкам в ордло..
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25.01.2022 23:48
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Прекрасно!
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25.01.2022 23:40 Відповісти
Что прекрасно? Не видите разве идет затягивание процесса. Начинают тянуть кота за ... хвост. Демонстрируют преподавателям, которые полгода будут писать инструкцию по применению. Нельзя британскую перевести и немедленно передать в части для практических учений?!
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25.01.2022 23:48 Відповісти
Я думаю, британці самі вирішують, як треба навчання вести... Зовнішне управління має переваги, вірно?
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25.01.2022 23:51 Відповісти
Это вы так думаете что британцы решают? У меня в этом большие сомнения. Все в таком экстазе что оружие передали. Согласен это уже хорошо. Но пока что оно преспокойно лежит на складах, которые между прочим могут быть уничтоженны в первые часы войны. А научно-педагогические работники ведут научные диспуты. Очень похоже на саботаж.
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25.01.2022 23:57 Відповісти
Судя по тому, что происходит, Украина будет через месяц-два включена в состав ОРДЛО, и , возможно, присоединена к Крыму в виде района Ростовской области. Так что Джавелины и энлавы усилят части ЧФ и Беларуси, а украинская в прошлом полиция будет отлавливать предствителей ВСУ по всей территории.
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26.01.2022 08:03 Відповісти
А вы не могли бы повлиять на этот процесс?
Ну там, на "миротворец" кого-нибудь закинуть?
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25.01.2022 23:59 Відповісти
Неспящий в_ночи : одно другому не мешает!
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25.01.2022 23:52 Відповісти
Хорошо если это действительно так. Буду только рад.
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25.01.2022 23:59 Відповісти
мій дід - натиснув та забув,

(кацап, сусідом в нього був...)
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25.01.2022 23:44 Відповісти
практичні бойові пуски ракет з ПТРК NLAW.. по кацапским танкам в ордло..
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25.01.2022 23:48 Відповісти
по несколько мобильных групп на каждую дорогу от границы с этими штуковинами плюс пару местных в группу, знающих каждую тропу
и колоннам аргессора будет туго
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25.01.2022 23:48 Відповісти
Можна на Тойоті Лєсіка (депутата Харківської міськради) випробувати.
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25.01.2022 23:48 Відповісти
Бойові пуски, в ОРДЛО поховали танки в шахти.
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25.01.2022 23:49 Відповісти
БОЕВІЕ
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25.01.2022 23:52 Відповісти
На яворівському полігоні будуть вчити напевне! Треба малого запитати, він в сухопутці вчиться... Розкаже, шо там і як. Я то думаю чого їх так англійську вчать інтенсивно!
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25.01.2022 23:55 Відповісти
Good
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26.01.2022 00:02 Відповісти
чому так довго? напевно, йде якесь бюрократичне оформлення. Бо в тилових щурів діє правило - війна війною, а обід за розкладом
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26.01.2022 01:33 Відповісти
практика буде на донбасі? стріляти будуть в бік москалів?
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26.01.2022 02:12 Відповісти
по бурятам?
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26.01.2022 06:47 Відповісти
Мені здається що ЗЕтаможня ще навіть не бралась розмитнювати зброю, шукають відновідник в гармонізованому класифікаторі, ну і хто б якщо не хабаря то хоч півлітри коньячку поставить за пришвидшення розтаможки
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26.01.2022 07:49 Відповісти
по митних правилах нашої влади всі джавеліни та енлави будуть розмитнені в ОРДЛО
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26.01.2022 08:07 Відповісти
вот почему все эти ракеты и оружие любое должны быть получены уже заранее давно....а не перед возможным наступлением рашки.... когда всё начнётся упаси Боже от такого..то кто и где и когда будет всё изучать? всё же ясно было...нет всё тянули как говорится до последнего...(( так дело в том что некоторые ещё то думают, то ждут разрешений то документы....а времени то на всё давно нет...все должны быть уже давно готовы быть...
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26.01.2022 08:56 Відповісти
Там інструктаж на 5 хв

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26.01.2022 09:12 Відповісти
Из которого вы не вспомните ничего когда понадобится применять.
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26.01.2022 10:01 Відповісти
"
Практичні пуски ракет з ПТРК NLAW заплановані на кінець тижня..."

На запитання журналістів чому випробовування будуть тільки в кінці тижня, військові відповіли що не спіймали достатню кількість москалів щоб провести випробовування в умовах максимально наближених до бойових😜
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26.01.2022 12:43 Відповісти
 
 