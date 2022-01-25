Практичні пуски ракет з ПТРК NLAW заплановані на кінець тижня..."

25 січня українські військові експерти та фахівці розпочали вивчення ПТРК NLAW на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Зазначається, що поряд із підготовкою українських військовослужбовців до безпосереднього застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW у 184-му навчальному центрі в Національній академії сухопутних військ розпочалося ознайомлення науково-педагогічних працівників із різних військових вишів з особливостями застосування цього комплексу для боротьби з танками та іншою броньованою технікою.

"Протягом трьох днів робоча група вивчатиме цей комплекс, аби дати рекомендації у війська щодо якомога ефективнішого застосування ПТРК NLAW на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Наразі інструктори тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL знайомлять українських науковців та експертів з тактико-технічними характеристиками озброєння, особливостями його застосування та досвідом британських військовослужбовців у застосуванні цього комплексу в реальних бойових діях.

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Наприкінці тижня заплановані практичні бойові пуски ракет з ПТРК NLAW.